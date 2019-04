Play Fútbol: Cazador de talento (22/04/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisar

Voz 2 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany el nombre de todo el equipo

Voz 0301 00:30 hace posible este programa tiene el fútbol español uno de los directores deportivos jóvenes con más talento de toda Europa Javier Ribalta barcelonés de treinta y ocho años capitanea el proyecto deportivo del CNIC el conjunto de San Petersburgo lidera la Premier League tras la victoria de este pasado sábado además en el campo de Krasnodar se encamina levantar la copa de Campeones cuatro años después de hacerlo por última vez el proyecto millonario del Cenit se había estancado desde la ciudad del oeste en ruso habían visto como los clubes de Moscú se imponían en los últimos tres años el CSKA de Moscú el Spartak y también el Lokomotiv se llevaron respectivamente cada uno de los últimos tres campeonatos en Rusia Ribalta pasó por el Torino primero por el Milan después como ojeador pasó a ser el jefe de ojeadores del Novara ida ahí dio el salto a la Juventus decidió dar otro salto más en este caso Inglaterra donde estuvo un año trabajando en el Manchester United y el verano pasado le surgió la oportunidad de liderar ya como director deportivo un proyecto deportivo tan ambicioso como el del CNI acometiendo fichajes importantes también salidas de jugadores que eran clave en la plantilla pero ha ido fichando a gente como has Moon barrio So Rakitski que le han dado es muchísimo a la plantilla y así el CNIC como decíamos ahora mismo está en otra dinámica muy diferente encaramado a a ser el campeón de la liga rusa seguramente en las próximas semanas en el Play Fútbol de esta semana hablaremos de la lucha por la Premier entre el Liverpool y Manchester City de campeones como son ya de manera matemática la Juve pero tenemos un protagonista muy especial y esta semana en Play Fútbol Javier Ribalta El cazador de talento

Voz 3 02:37 la o

Voz 0301 02:43 en San Petersburgo a casi tres mil kilómetros de su Barcelona natal vive Javier Ribalta que desde el pasado verano ese director deportivo del Zenit de San Petersburgo un club que lucha por volver a reinar en el fútbol ruso creo me da la impresión que en nuestro país somos muy conscientes que España tiene una calidad de futbolistas absolutamente envidiable en comparación con otros países cada vez más nos damos cuenta del nivel de entrenadores que tenemos también tenemos asentados por ejemplo en la Premier le han dado la oportunidad en otros países a gente evidentemente como Guardiola pero también como Unai Emery Benitez Javi Gracia con grandes entrenadores también en España con un abanico de estilos que va desde Bordalás a a Setién pero no sé si somos conscientes de la cantidad de gente con talento que tenemos en el apartado de la gestión deportiva Lescaut in para empezar tenemos a cientos de scouts españoles analistas de rivales y demás repartidos por las grandes ligas europeas tenemos a gente muy potente también en las direcciones deportivas hemos tenido a Monchi en la Roma ha vuelto al Sevilla Zubizarreta está en el Olympique de Marsella y ojo que no haya Inglaterra este próximo verano tenemos a Víctor Orta en el Leeds tratando de llevar un club histórico otra vez a a la Premier League y a nuestro protagonista de esta semana a Javier Ribalta que insisto desde hace unos meses está como jefe de la sección deportiva del Zenit de San Petersburgo no escucha ya hola Javier qué tal muy buenas

Voz 4 04:16 hola muy buenas gracias por atendernos eh daba un placer y enhorabuena por la temporada que estáis haciendo está

Voz 0301 04:23 el líder de hacía años hace años que que no consiguen el título en en Rusia hoy es un reto importante que tenéis en este final de temporada eh

Voz 5 04:33 pues si no la verdad que muy bien buena temporada ahí a ver si acaba como tiene que acabar no digo nada de acuerdo un poco superficial así no se superstición no hay Calderón antes de conseguir los resultados pero la verdad es que está yendo bien y bueno tiene ganas el club la ciudad que llevan ya cuatro cuatro cinco años son sin ganar la Liga y bueno la verdad que hay buen ambiente

Voz 0301 05:05 qué tal primero de toda la vida en San Petersburgo hablamos con Javi García hace unos años que estuvo allí jugando varias temporadas nos decía que que era una ciudad preciosa y sobre todo que estaba queda muy moderna que está muy preparada para para el frío también en definitiva no nos vino que se vive bastante bien no sé si lo compartes Javi

Voz 5 05:26 si la ciudad muy bonita la verdad es que seguido de bien hay que evitar diciembre enero y febrero pero no si estoy bien la ciudad está preparada para el frío pero yo no en este caso

Voz 1038 05:39 pues mira qué has hecho tú en tu carrera de Barça

Voz 0301 05:45 te lona al norte de Italia que eso es un paso yo creo ya importante en cuanto al al frío que hace en el norte de Italia luego te vas a mano o a has hecho como una progresión cada año prácticamente cada tres cuatro años pasando a un sitio más frío eh

Voz 5 05:58 sí parece que estaba en el destino no estoy pasando progresivamente hasta llegar a menos diez verdad que nada bien pero la ciudad es muy buena muy bonita ahí ahora que empieza el buen tiempo pues la verdad que sí disfrutaba

Voz 0301 06:13 fue San Petersburgo durante años la la capital del Imperio ruso había sido llamada Leningrado Petros grado esa grandeza yo no he estado nunca eh pero compañeros que estuvimos en el Mundial fueron enviados algún partido que se jugaba en el estadio de del Zenit me me decían que esa grandeza en las calles también pasa en Moscú evidentemente pero no al final es la es la capital pero la percibes desde la calle desde la calle esa grandeza histórica que ha tenido la ciudad

Voz 5 06:41 sí se percibe en los edificios las calles

Voz 6 06:44 es las avenidas principales museo ermitas las residencias de los zares no todo las iglesias la verdad que es una ciudad que culturalmente es es muy rica

Voz 0301 06:59 rica es también tu carrera profesional tu empiezas en clubes en en Cataluña su relación con el fútbol tu relación profesional tal ya ganándome la vida con esto del fútbol Javier de la la opción de de irte de scout al al Torino de la mano de de para y chino que que ahora además es una persona muy importante en la Juve

Voz 6 07:21 sí de la mano de sol ignorando

Voz 5 07:23 para dixit en ese momento estaba en que le conocía hay

Voz 6 07:31 y bueno a partir de ahí pues sí me empecemos Alitalia Torino Milan no va

Voz 5 07:36 ahora hay olla grande salto ahora a la Juve

Voz 6 07:41 que para mí fue el más importante a nivel profesional la verdad es el club digamos con el que he trabajado mejor hay más años más tiempo y donde creo que hay crecido más

Voz 0301 07:53 precisamente en la Juve y con un cargo además es muy importante allí tuvisteis una una calidad en la gestión a nivel de de fichajes que prácticamente ha creado escuela en en los últimos años casi cada verano IVAs viendo los movimientos de mercado que hacía la la Juventus y eran casi siempre los más inteligentes en por ejemplo en fin Estados no sé si que era a coste cero por un coste muy bajo Tévez a coste cero fue Pogba me parece que coincidiendo justo cuando llegas tú tú allí prácticamente marcando Escuela de lo que debía ser una una gestión deportiva de un de un equipo que quería estar entre los mejores de Europa

Voz 6 08:32 sí la verdad que en aquel momento también no era la ayuda que es ahora digamos de se pueden permitir cierto nivel de salarios y de ir de también de inversiones antes pues teníamos siempre que mirar mucho más la economía y eso nos hacía bueno aparte de política de club que era que que era una cosa en la que creíamos pero también teníamos que cuadrar los números se es motivo entonces bueno la verdad es que si cada año en Kingsley como en T desbaratada Hay jugadores que llegan un poco ahora también se podría considerar poco diva ala pero en aquel momento era dinero bueno Pjanic sí la verdad es que la verdad es que sí fue una política que que creo que creo un poquito de

Voz 5 09:24 escuela entrecomillas bueno para nosotros era estamos acostumbrados a eso ahí teníamos el mismo grupo durante muchos años y la verdad es que si contamos siempre hacer eso cambiaran en un poquito en el último periodo con Cristiano es quizás con

Voz 6 09:42 Higuaín pero sí que la siempre intentábamos eso fichar jugadores que estaban subiendo y que llegaban alto con nosotros

Voz 0301 09:54 sí que da la sensación que que el club ha cambiado en los últimos años ha cometiendo este tipo de fichajes de de un coste muy muy alto porque da la sensación que que en dar ese paso además ya no sólo llegar sino intentar de ganar las competiciones recordamos la semana pasada fue eliminada la Juventus por un Ajax que que es una de las noticias también de no sé si me me comentabas fuera de de Antena ver que es sorprendente pero que también es cierto que para el fútbol de los voy a decir modestos entre comillas porque ya se sabe que la Juve perdón que el Ajax es un club histórico pero a a principios de temporada nadie le daban el top cuatro ni mucho menos eh favoritos a ganar la Champions y y mucho menos si tenía que eliminar al actual campeón y un club como la las es una de las grandes noticias del año a nivel europeo está este Ajax eh

Voz 5 10:42 sí sí aquel increíble y me sabe mal por la Juve pero claro

Voz 6 10:47 si es así si es por un club que juega que que crea que apuesta por jóvenes que bueno pues sí la verdad que es siempre positivo para el fútbol yo creo

Voz 0301 11:00 ya sé que es una pregunta muy muy ha ampliado a Javier pero que que te llevas del fútbol italiano que es un fútbol histórico con muchísimos equipos súper campeones que que aprendí viste de todos esos años en en Italia

Voz 5 11:17 sí a ver a la verdad que a nivel de campo digamos eh

Voz 6 11:26 Sara se preocupan mucho de la táctica sobre todo es muy importante es muy importante el partido el resultado viven mucho la semana por el partido a diferencia de otros países donde igual quizás pues bueno no digo que no importe tanto pero no lo viven tan

Voz 5 11:49 tan fuerte tan intenso dependes mucho de sobre todo si pierdes un partido semana es difícil el pos partido

Voz 6 11:58 en otros países igual se pasa mucho más digamos que el resultado tiene un poquito menos de incidencia y bueno la verdad que viví un país con con con ingenio en el mercado digamos donde bueno tienen siempre inventan operaciones inventan en público

Voz 5 12:22 quizás porque ya no es el fútbol que era unos años antes

Voz 6 12:27 dio de jugaron grandísimos jugadores y ahora ya no pueden comprarlo todo entonces ahora pues bueno siempre ves un poco las invenciones que hacen en el mercado italiano Ivano una ligada a mi me gusta a mí siempre me gustó hoy cuando la vivía ya me gusta me gusto mucho entonces yo tengo un buen recuerdo ahí la verdad que obviamente no es

Voz 5 12:49 el la Italia de hace veinte años

Voz 6 12:52 pero poco porque yo creo que está volviendo a tener buenos jugadores interesantes

Voz 0301 12:59 el pasaste de ser el encargado del departamento de Scouts de de la Juve dista del salto Inglaterra a otro club igual de histórico casi más como es el Manchester United mucha diferencia en la en la gestión desde el área deportiva de lo que viviste en Italia a lo de Inglaterra

Voz 5 13:17 sí mucho diferencia en la Juve

Voz 6 13:20 por ejemplo habló de la Juve como podía hablar de otros clubes donde estuve en poquito más familiar porque no teníamos una estructura tan grande como el Manchester ahí la verdad que bueno generar en Inglaterra en Manchester en este caso era un modelo un poco de un modelo muy grande muy basado en número en cubrir todo

Voz 8 13:46 los los países todo

Voz 6 13:49 todos los mercados generado mucha información entonces al final podía pasar que su formación no es centrada en el modo adecuado porque bueno o no a Villa director deportivo entonces es difícil que el manager el entrenador en ese caso puedan manejar toda esa información entonces por ahí yo creo que se perdió un poco la utilidad de toda de toda esa estructura

Voz 0301 14:19 en yendo ya a al al momento actual a a estar en cómo estás en el cénit pasa a ser director de deportivo me decías está firmando una temporada ilusionante se ha apostado estéis por ser Jay Cue un histórico de del fútbol ruso de los últimos años entrenador joven pero parece con con las ideas claras y la verdad es que es un un equipo bastante reconocible y yo no tengo la suerte de veros cada cada semana pero sí prácticamente cada partido de Europa League y varios siempre que puedo de al menos los más importantes de la liga rusa también es un equipo reconocible y ahí la verdad es que me me sorprende porque tampoco había seguido tan de cerca Chema que había tenido me parece una experiencia en el u Fassino sino recuerdo Mali me está sorprendiendo desde el banquillo sumó su manera de ver el fútbol Javier

Voz 6 15:06 sí la verdad que bueno tiene al ser un técnico joven tiene un año de experiencia como primer entrenador entonces bueno lo que tienes una mucho carisma mucha energía entonces eso es importante para el grupo que sobre todos los jugadores rusos les reconocen les siguen mucho oí bueno a partir de ahí pues si es un equipo yo la verdad que digamos bastante simple porque es muy reconocible

Voz 5 15:38 como tú dices oí práctico y eso nos está dando

Voz 9 15:42 muchos

Voz 5 15:43 muchos resultados buenos resultados verdad

Voz 0301 15:47 pues sí igual

Voz 5 15:48 no perdona en Europa League digo que igual

Voz 6 15:51 sabes también es el reflejo de la realidad en algunos casos porque bueno donde utiliza son poco para dar descanso para dar minutos a otros jugadores entonces no es lo mismo que en campeonato donde estamos teniendo mucha más regularidad

Voz 0301 16:09 en Europa League Se Se da la circunstancia de que vosotros después de un parón bastante de largo en el campeonato local tenéis que volver a competir lo decimos siempre pero tú lo estás viviendo en primera persona hasta qué punto influye de manera negativa el hecho de de haber tenido que parar haber tenido prácticamente os pilla en pretemporada las eliminatorias de octavos y demás y al final los elimina el el Villarreal hicisteis una eliminatoria se entera contra el Fenerbahce estupenda hiló llega al Villarreal que está sufriendo en España yo eliminada te pregunto hasta qué punto qué o favorece a otros equipos a vuestros rivales el el hecho de que tengáis que parar durante tres meses prácticamente en invierno

Voz 6 16:50 bueno para mí me afecta sobre todo en la primera eliminatoria que es la que nosotros en este caso pasamos pero ahí sí que te encuentras falto de ritmo porque nosotros tuvimos un mes de vacaciones después de preparación pero no es eso mismo jugamos amistoso sea así el catorce de febrero ya enseguida una doble eliminatoria con un equipo que está rodado el que está jugando aunque en este caso Fenerbahce no estaba bien pero es igualmente difícil no el ritmo y nos costó mucho el primer tiempo por ejemplo hay ya nos costó porque ellos aparte de la presión de la afición y demás pero lo tenía muchos más mucho más ritmo luego bueno el del Villarreal creo que no es una cuestión de ritmo de o de físico en este caso sino fue una cuestión más técnica in Villarreal además creo que en ese momento pues ellos utilizaban la Europa League para un poco salir evadirse de los problemas que tenían en la Liga y allí jugaban muy jugaron con nosotros muy bien sin presión y la verdad que nos

Voz 5 18:02 es para hablar claro nos nos pegaron un baile importante y bueno yo creo que eso que cuando paso es a primera ya no

Voz 6 18:12 afecta

Voz 5 18:15 el tema de de la

Voz 6 18:16 condición física porque incluso tú estás más fresco llevas tres meses sin competir pese a que en ese caso no no afecta afecta sobre la primera

Voz 0301 18:28 en cuanto a la plantilla ha sufrido cambios importantes en los últimos meses desde que tú estás en en la dirección deportiva por ejemplo este mismo mercado de invierno hacéis un traspaso importante como es el de paredes a un gran club como es el el pero me a mí al menos me da la sensación que utilizáis muy bien el dineros reforzada con gente eh importante como Rakitski es un futbolista que sacan el balón desde atrás con esa zurda de una manera impresionante batiendo líneas pero también con envíos en largo que son súper precisos yo funciona muy bien ese envío directo desde Rakitski que hasta el Juba como un jugador que tanto en el Mundial como en la Libertadores había rendido muy bien como Barrios as Moon que es uno de los delanteros jóvenes del panorama internacional que a mí ahora mismo más me me gustan y me llaman la atención supongo que valora es este último el mercado de invierno e Javier de manera más que positiva

Voz 5 19:20 sí muy positiva en la verdad que bueno te

Voz 6 19:24 hemos claro que teníamos que mover un poquito el equipo porque llegamos a diciembre poco justos de energía y sobre todo energía mental necesitábamos un poquito de movimiento y la verdad es que teníamos claro donde teníamos que intervenir muy bueno cuando se fue Leo aunque que no fichamos un jugador de las características de paredes pero en ese momento creíamos que nos iba mejor un jugador como Barrios arriba claro a común la verdad que es un jugador impresionante y lo está demostrando y aún le queda por demostrar ir pues bueno al ser tener experiencia en estos campeonatos de aquí a hablar el idioma iban en jugadores son necesitábamos un jugador zurdo que que tuviera un buen manejo de balón y nos ha ido la verdad es que los tres han entrado muy rápido y muy bien han tenido un impacto muy positivo

Voz 0301 20:23 está jugando el equipo muy ofensivo e muchas veces con sí rigor bien las bandas y doble punta como Juba al mundo y al final eso implica unos riesgos evidentemente pero tiene que ver con el mensaje que dejaba también al al principio no de de pues que haya espectáculo en el en el fútbol la verdad es que con planteamientos y así está prácticamente asegurado y al final son partidos normalmente bastante divertidos los de los del Cenit

Voz 6 20:49 sí yo que vengo de Italia es no me vivir

Voz 5 20:51 son tantos

Voz 4 20:54 ah sí

Voz 5 20:56 hay que era bien bien porque damos un mensaje de que

Voz 6 21:00 queremos ir a por el partido queremos ganar hay a veces sí que es verdad que sufre un poco en medio sobre todo que no tiene superioridad es difícil tenerla y a veces podemos sufrir pero claro en cuanto jugamos

Voz 5 21:15 hacia adelante es difícil para el para el contrario

Voz 0301 21:20 ya hace prácticamente un año que que empezó el Mundial de Rusia dos mil dieciocho como crees que ha afectado al fútbol ruso el el Mundial no sé si hay un ánimo diferente mejor Rusia consiguió hizo un un Mundial yo esperaba una participación peor te digo la verdad del conjunto anfitrión al final con esa eliminación a España supongo supongo fue la la ilusión Se se desató bastante ha cambiado crees que ha insuflado algo de ánimo el hecho de haber visto en primera persona por decirlo así como es un Mundial de fútbol

Voz 6 21:55 sí sí ha dado vamos yo tampoco había vivido mucho antes del Mundial pero lo que veo después del Mundial es si muchos estadios aparte de bonitos pero también llenos la gente va tienen la gente más interés pues lo que también me dice la gente de aquí que ya te digo oye no vivía aquí antes pero parece que hay mucho más interés por el fútbol donde vamos sobre todo de los primeros meses a los jugadores de la selección les ovacionada van en dos campos contrarios pues a Juba que es como héroe nacional y eso antes no creo que pasaran pero después del Mundial pues sí que dio un vuelco

Voz 5 22:40 a nivel a nivel de afición sí

Voz 0301 22:43 pues veremos si el el fútbol ruso sube un escalón que también al nivel de histórico es es importante que lo haga ella para cerrar Javier no sé supongo que bueno vuestro objetivo siempre es el día a día en el tuyo en en este caso es en cada uno de los fichajes Si bajas que tengáis dar en cada momento acertar de pleno y vuestro objetivo siempre es a corto plazo en en esa gestión que tiene que hacer de cada cosa acertara y hacer las cosas bien pero se fija objetivos en el periodo que va a estar tú en el en el club que tiene firmado hasta dos mil veintiuno fijáis objetivos a medio plazo pues no se e intentar estar cada año en la Champions Inter intentar dar ese paso al frente en Europa ha conseguido sean convertidos en hegemónicos en en Rusia tenéis algún tipo de objetivo a medio plazo

Voz 6 23:33 sí y sin siempre estar en Champions League que son objetivo de este club y luego claro también es verdad que llevan cuatro cinco años sin estar por lo tanto hay que dar pasos pequeños y firme antes de querer ganar la Champions entonces si el hecho de estar en Champions es muy importante para este club allí y luego yo creo que ganar la Liga tiene que ser aquí no una obligación pero tiene que ser algo que sea más habitual de lo que está siendo en los últimos años

Voz 4 24:09 eso es un poco lo subjetivo se pues os deseamos que cumple todos los objetivos es lo más próximo de lo más pronto posible por él

Voz 0301 24:18 tema de pues eso de la suspicacia así demás no te voy a decirlo el tipo de objetivo de este final de temporada pero que tengáis toda la suerte gracias por haber atendido a Play Fútbol hablamos en otra cosa muchas veces suerte un abrazo

Voz 5 24:35 los un abrazo a

Voz 0301 24:54 hemos tenido cosas importantes este fin de semana el ven campeón de la Liga francesa se proclamaba ayer lo mismo con la Juve que remontó a la Fiore y acabó consiguiendo el título octavo scudetto consecutivo y en el caso en París Sender Mena es el octavo de la historia se acerca a los diez que tiene el san Etienne como siempre vamos a mirar eso

Voz 10 25:18 el resto de la jornada con la lupa de Alberto López que ya nos escucha qué tal Alberto muy buenas dietas pero no muy buena la en Alberto a tres toques esta semana para hablar de esa lucha

Voz 0301 25:28 Manchester City Liverpool con cositas del City cositas de el Liverpool y un apunte del Bayern además de la valoración de esos dos campeones que hemos conocido este fin de semana empezando a Alberto porno en el Manchester City medianías hablar de la importancia de Bernardo Silva que se está demostrando que es capital le ha yo conozco Alberto que al principio de temporada me no molestaba eh pero me llamó la atención la insistencia a Guardiola en que Madrid fuera él el extremo diestro está demostrando en en este tramo de la temporada que con Bernardo jugando en esa posición desde la parte derecha pero con libertad para caer por por dentro el Manchester City está jugando unos partidos brutales eh

Voz 11 26:14 yo coincido contigo Bruno y además yo creo que la clave está temporada no daba con la pose yo cosita explico lo estaba tocando mucho interiores Príncipe temporada jugando muchos partidos Fernandito en el pivote y en los interiores con los Silva y yo creo un equipo endeble pérdida de Pardo Silva tenía demasiados metros para trabajar además es gastarse muchos desde que está jugando en la derecha a pie cambiado como estabas comentando ahora creo que es un jugador muchísimo más decisivo tiene un talento extraordinario estado culto los estar un punto de forma una técnico está la verdad es que sembraron es porque tiene una capacidad para valores líneas

Voz 9 26:51 Extraordinaria se asocia muy bien

Voz 11 26:55 la jugada del gol del pasado sábado y la victoria o patera el Tottenham es una pasada de Bernardos Isla de de la derecha se perfila hacia adentro Palma segundo palo fantástico el otro día lo vimos en el partido de Champions y otros galones estacionales hídrico que ha acertado con la estas en un surtidor de fútbol desde la banda derecha

Voz 0301 27:14 es un futbolista que además tiene una particularidad Alberdi es que se entiende muy bien con Kevin De Bruyne que durante este tramo de la temporada se ha visto que jugando como interior derecho los partido en los que coincidía que Bernardo era el extremo en ese lado el Manchester City tenía una productividad tremenda estaba volcado clarísimamente volcado hacia la derecha eh

Voz 11 27:37 sí por la capacidad que tiene me Hernando hacia adentro después que viste Brin aprovechar las conducciones para atacar ese Espacio Vías bien para recibir habilitando le o bien Bernadó sirva sin balón directamente metiéndose por dentro el de la siempre una conducción arrastrando y aprovechando ese carril derecho que le deja Bernardo si efectivamente han funcionado bien además la mejor versión del Machester City esta temporada o menores disputas vista es cuando apoyó jugar con tres centrocampistas puros el campo Hinault jugar con futbolistas de ataque jugando superior creo que haya perdí muchas otro pistas puros con Bernardo la derecha ganan mucho

Voz 0301 28:13 ante el Manchester City que ahora mismo no es líder porque sí que lo es el Liverpool con un partido más es verdad los de Jurgen Klopp veremos qué es lo que pasa el miércoles en ese partidazo Manchester United Manchester City en el que se van a igualar fuerzas ya entre el City y Liverpool a nivel de jornadas disputadas que eso a mí me parece una de las manchas pocas manchas en lo organizativo que lo podamos está claro que que le podemos poner a la a la premia que estemos aquí haciendo cuentas sí además una una menos una cosa Alberto es una historia de causa mayor pues un día ha tenido que suspender un partido por una granizada tremenda pero cuando pasa porque el calendario de la FA Cup y de la Copa de la Liga no te permiten eh que se juegan me parece que sinceramente que está mal hecho que que no podemos estar en la mejor liga del mundo la que llamamos mejor Liga del mundo estar con que porque un equipo ha llegado más lejos que otro en una competición de Copa pues uno tenga un partido más que que lo toman parece que que que arreglarlo eso porque estamos cada año igual dicho lo cual victoria como te decía de del Liverpool me querías hablar Alberto precisamente de el balón parado de los de Klopp que les está dando muchísimo fíjate en en eliminatorias de octavos y cuartos goles de Van Dyke que en jugadas a balón parado en partido de Premià ante el Cardiff lo lo lo mismo en una jugada además que me da la sensación de ensayada no en la del gol de Vietnam porque le limpia le hacen un aclarado de la zona del punto de penalti al al jugador holandés desde esa zona consigue enganchar esa volea ese remate el futurista que le da el principio de la victoria al Liverpool ayer

Voz 11 29:51 sí hay donde le pone el balón al exagerar no yo también tuve la sensación de que de que para esta Ayala verdad es que llama la atención me me comentabas tú dato que después del Barcelona era poco has un esta a balón parado Europa

Voz 0301 30:04 no no ésa es el el Liverpool

Voz 4 30:07 si después tras el Barcelona Si bueno

Voz 0301 30:09 pues mira lo voy a consultar mientras me dices porque no no quiero fallará pero creo que es el Liverpool el primero y el y el Barça el segundo de toda Europa pero desconocido

Voz 9 30:18 por eso y me parece que la más una de las muestras que es un equipo mucho más completo esta temporada y uno de los registros en los que ha crecido en el balón parado lo que el equipo es mejor practicamente tiene más fondo de armario y por eso probablemente es mejor practicamente porque Klopp ha podido Rotary podido jugar con sistemas diferentes es mejor a balón parado más maduro ayer el partido Cardin

Voz 11 30:42 es verdad que gobierna durante todo el encuentro pero

Voz 9 30:44 lo que cocinar a fuego lento alemanas porque el Cardiff tiene opciones de salvarse todavía estas

Voz 11 30:49 cuántos del Brighton el carné tipo muy un equipo que trabaja muchísimo en el centro del campo con una clásicos Camarasa pidió que jugó medio campo desviar ayer pero porque te hace mucho daño también a balón parado con los de un equipo muy trabajado por Warner

Voz 9 31:05 el Liverpool fue poquito a poquito cocinando el parto

Voz 11 31:07 pero esta vez con Henderson Bernaldo Keita en el centro del campo confirmando que estuvo colosal pero lo ganó de los balones parados drogas es algo muy importante lo tocó lo comentabas aura he sido remate de batalla está por arriba ese imperial pero también va muy bien por arriba juega porque este tipo de acciones tiene un equipo que juega con tres pequeños arriba con cosa Lacko Silvino esta pequeña estatura con Mané pues es muy importante esa autoridad que está demostrando también por arriba en ambas áreas

Voz 0301 31:42 por cierto Alberto que comentabas la semana pasada la importancia de ese cambio de deposición de Henderson que pasaba a ser interior fíjate que en el partido de ayer ante el Cardiff no juega a favor niño de inicio porque luego

Voz 4 31:59 lo que te iba a decir

Voz 0301 32:01 ha convencido tanto esa posición de Henderson de Interior que que está jugando bailando en cierta manera lo entiendo porque es otro futbolista Henderson con pues eso con ese brío para para ir hacia arriba para llenar los espacios que normalmente deja libres se firmó que viene muchísimo a a recibir que es es muy cesante que da toda la sensación que si tuviera que apostar yo ahora y me pedían un equipo tipo de del Liverpool de cara a las semis de Champions en los campings de Carlos del este fin de semana Alberto IVIE yo yo ponía a favor de centro de interior por lo que estamos viendo en las últimas semanas por ejemplo en el día de ayer

Voz 11 32:40 por supuesto hay en ella era ayer teniendo en cuenta que el Cádiz es un equipo muy físico le venía muy bien Being álbum de Pibe

Voz 9 32:46 qué porque tiene mejor salida de balón probablemente que Henderson su imperio pero esa capacidad que tiene para trabajar y para llegar por banda derecha efectivamente ayer su bueno sorprendió no tanto precisamente comentábamos la semana pasada por el papel de gentes son de Interior recordando los tiempos de pensando Hernán la arranque de su carrera pero es significativo porque normalmente había rozado la posición de Henderson Gaviño pero cuatro había estado Fandiño activo ustedes gente eso de insistió vecinal tibote defender el derecho

Voz 0301 33:15 y para cerrar en el tercer toque de de la sección Alberto me quería hablar sobre todo en abrí pero también de coman de de esos extremos de del Bayern de esos extremos del relevo no de de Ribéry de Robben que apunta deben ser niña abrí en dos jugadores diferentes a mí como a me parecen más extremo de de banda de los de toda la vida un poquito más de de recibir tirar el recorte y acabar centrando aunque tiene muchos recursos y me parece un gran jugador sino se lesiona coman ignora a abrir más de de explotar el área no de de buscar ese Spa movimiento al al espacio que también le da tanto centrocampistas vimos una jugada entre Thiago Alcántara hay Iñaki que que fue fabulosa eh

Voz 9 33:57 sí ganó la ley por arriba de Thiago como la caza en abril para Gaultier

Voz 11 34:00 establezca efectivamente si lo has visto a las claves del resurgir del Bayern de Niko Kovac esta temporada el equipo no arrancaba estaba atascado y creo que la definitivamente

Voz 9 34:12 la otra lesión de Robben probablemente la ayudando a tomarla

Voz 11 34:15 pero de de dar el paso adelante de colocar juntos eran habría como en los extremos darle el pívot de Javi Martínez y dejar en libertad ha sido la mejor exigió carbónico Kovac a partir de ahí que hacer goles en los últimos partidos y ayer lo tuvo difícil estaban pero lo tuvo complicado

Voz 5 34:32 el el Werder Bremen

Voz 11 34:35 el arte un partido cuatro cuatro dos sin balón con una novedad en el once sacó japonés para jugar con posiciones interiores muy pendiente de la marca de Piaf hice planteamientos el atrás atravesó al Bayern que hasta que no se produjo la expulsión de la segunda parte se quedó con diez el Bremer lo encontraba el camino pero lo mejor del partido lo están poniendo los extremos no abrí como tú has comentado flotando atacando el espacio también de algunas jugadas arrancando desde muy atrás difícil de controlar con un lujo aún muy bueno y que es un martillo pilón en este caso cuando la izquierda refiriendo tirando recorte terceto

Voz 9 35:13 los hacia Lewandowski

Voz 11 35:14 son dos futbolistas que le han dado ese cambio de velocidad que necesitaba el equipo el tres cuartos

Voz 0301 35:18 por eso por lo que hacer frente al Bayern y Alberto me gustaría también comentario aunque sea breve pero comentar los dos equipos que se han proclamado campeones de manera matemática ya este fin de semana en las grandes ligas empezando por la Juventus que lo conseguía el sábado remontando de hombre el el sabor que que va a quedar seguramente ya no de haber quedado fuera sin desde que talla eliminado el el Ajax pues no puede ser el el más positivo porque realmente sitúa cometes el fichaje de Cristiano Ronaldo es para intentar ser campeón de Europa y eso yo creo que lo tenían muy muy claro pero ha sido un equipo para empezar que ha tenido muchos problemas con las lesiones y creo que eso ha sido clave en esta en esta temporada creo sinceramente que con menos lesiones seguramente estaríamos hablando de otra cosa para mí es un auténtico equipazo tiene un grandísimo entrenador aunque ahora está de moda decir que que alegre muy defensivo y que es el entrenador a mí me parece un grandísimo entrenador ya no Allegri no sé qué valoración hace estuvo del la temporada porque es verdad que ya no le queda nada porque fue eliminado de la Copa también de la de la campeón si el sábado día fue campeón de la Liga italiana

Voz 9 36:28 bueno yo creo sobre el sombrero con la Juventus de Turín octavo scudetto consecutivo veinte puntos de ventaja ahora mismo al Nápoles que segundo un equipo que una temporada más tácticamente ha crecido esta variante

Voz 11 36:39 nadie en recaen actuando como tercer central

Voz 9 36:41 eso hubo momentos de los partidos creo que ha sido fundamental otra vez Navy Massimiliano Allegri a Llanos los francamente buena y aunque parezca una jugada estará de acuerdo conmigo no está fácil adaptar Cristiano Ronaldo actuará un equipo

Voz 0301 36:56 totalmente pero no es fácil

Voz 9 36:59 a al principio de temporada con Matsuki en este tramo final de temporada que croata estaba lesionado formándose a doble pareja arriba con Bernárdez Kiki lo que la han dado paso adelante más jugadores importante irá Champions es un es un torneo de momentos Bruno y cuando llegas al momento de la verdad es tan importante llegar bien como no tener futbolistas lesionados como no Toni sancionados

Voz 11 37:21 lo estoy diciendo que ayudan ha caído eliminada por eso la lluvia cayó eliminada ante un señor equipo que es el Ajax de Amsterdam que le ha pegado un meneo como si lo tengo al Real Madrid hablando claro pero creo que restar mérito a un equipo que era ocho veces seguidas la liga italiana

Voz 9 37:34 la octava temporada con veinte puntos

Voz 11 37:36 dos de ventaja al segundo es lo desvió esto Valverde en rueda de prensa que preguntaba qué llevas el campeón el Barcelona paraba una pregunta cómo está bueno esto que queremos que tiene muchísimo mérito ganar la Liga y la española estaría a la regularidad incidió que ahora mismo tú lo decías está de moda

Voz 5 37:54 sí

Voz 11 37:55 no sé si meterse sin restarle méritos oponer el derecho Massimiliano Allegri creo que es extraordinaria trayectoria de la Juve y de Massimiliano

Voz 0301 38:03 en el caso del París Saint Germaine ayer sin jugar directamente con ese empate

Voz 4 38:08 el Lille se proclamaba campeón de

Voz 0301 38:10 a Francia un título más que merecido evidentemente otro equipo que le ha sacado muchísima diferencia yo creo que hablamos de cosas diferentes no porque seguramente el París Saint Germaine a mí toda la gente esa que habla de Liga la granjeros me parece irrespetuoso y que realmente en no que él no tiene ningún sentido hablar de Liga granjeros porque lo único que quiere es es faltar a una Liga por la razón que que sea pero sí que es cierto Alberto que ahora mismo hay una diferencia entre el París Saint Germain y cualquier otro equipo en en Francia a pesar de los resultados en las últimas jornadas que no voy a decir que ensucia el el título de del PSC pero que que sí que nos hace muy evidente que bueno pues eso que que la diferencia es abismal ahora mismo

Voz 11 38:53 sí unos estarás de acuerdo conmigo Joaquín es importante ya tenía problemas de lesiones también y cuando sales de arriba ha quedado en evidencia que es una plantilla que pese al dinero que se gasta temporada tras temporada silla descortés

Voz 0301 39:06 la entrada estoy de acuerdo sí claro al final

Voz 11 39:09 hemos visto Daniel Alves a los treinta y cinco años y cuatro años jugar en cuatro o cinco posiciones dice

Voz 9 39:14 Fuentes alguna creo que es una frivolidad por parte de tu mujer tú que sabe mucho más que yo he supuesto pero me parece que tener que dependen Dani Alves es cuatro cuatro años no no no es lo suyo arregla un poquito la carencia en el medio centro con el fichaje de Paredes que llevo

Voz 11 39:29 en el mercado de invierno se tiene que adaptar pero bueno es ver la Tierra club poquito tuvo que probar con parking momentos de la temporada aunque por ejemplo capos partidazo menos de de toda la vida Eluana dado con la defensa de presa el alternador late toda la temporada anterior muchos problemas en los laterales con las lesiones yo creo que al final ganó la Liga francesa por la extraordinaria pegada que tiene arriba al es hattrick de Pape treinta goles de higa creo que desde el año noventa y que lo hizo el papel lo vio francés quisiera treinta goles en la Liga francesa es extraordinario

Voz 9 40:06 claro con lo que tiene arriba es verdad que animaran poquito clave de la temporada otra lesión la verdad es que la mala suerte a la hora de jugar

Voz 11 40:14 el PSG en Europa es es tremenda y los problemas de visión Cavani que además va cumpliendo años también pero creo que el París Anne yemení que es absolutamente pensiones francesa con justicia sí que tienen un problema muy grande que es tener mucho dinero pero no invertirlo o excesivamente el doble descompensado

Voz 0301 40:32 veremos cómo acomete el gasto si es que le dejan gastar para reformar la la plantilla que tiene el París Saint Germain este próximo verano Si se quedan los Kraksi hombre sería un lujazo para los que nos mola el el fútbol nos encanta el fútbol poder ver a a Neymar ya así al año que viene en eliminatorias de Champions que por desgracia pues prácticamente nos hemos quedado sin verlo

Voz 5 40:55 este año totalmente y el año pasado

Voz 0301 40:58 el redujo a ese partido en el Bernabéu porque se lesionó de cara al partido de vuelta no lo pudo jugar yo creo que que el fútbol merece que un jugador de la talla de de Neymar pues lo podamos ver ya que está en Europa en ese en esas alturas de la máxima competición europea la semana que viene más Alberto hoy hoy has hecho horas extra te agradezco un abrazo

Voz 12 41:19 muchas gracias ti un abrazo Bruno Play Fútbol

Voz 1038 41:22 en Cadena Ser punto com momento

Voz 0301 41:25 ya para la enciclopedia táctica esta semana hemos hablado mucho del Cenit el cénit es de los pocos equipos en la actualidad que sigue jugando digo de los pocos de de élite que sigue jugando muy claramente con un delantero de referencia o al menos cada vez hay menos lo podemos ver en el fútbol que cada vez se les pide a los delanteros que hagan más cosas fuera de del área es verdad que en el caso del Cenit juega con You Bajo Aragón juega con doble punta ir ese delantero de referencia es de Juba pero también hace algunas cosas fuera de del área pero no tiene nada que ver con un falso nueve vamos a analizarlo vamos a hablar de la figura del delantero de referencia con Enrique Moreno Soriano en la en el capítulo de esta semana la enciclopedia táctica hola Andriy qué tal muy buenas

Voz 7 42:12 bueno no como siempre lo vamos a separar

Voz 0301 42:15 en en tres puntos en este caso Enric estamos hablando por relacionarlo con el juego de arte en Juba porque hemos hablado mucho del Cenit en el principio de del programa como siempre lo separamos en tres puntos en Ibi quería empezar por el por las condiciones que suelen tener los delanteros de referencia los factores que no domina normalmente ese tipo de delantero de toda la vida si es que se me permite la expresión

Voz 7 42:42 sí y sobre todo no tenemos caso a hablar reducida movilidad que suelen tener concede es y desde ahí yo creo que hay una gran cantidad de de recursos que les podemos dar tanto Barça como versión apoyo como en cómo van a atacar esos espacios no ir luego también hay que tener en cuenta pues lo que has comentado no se juegan solos arriba o o acompañados de un punta con la presencia cercana un mediapunta de cara también a esos movimientos complementarios que puedan existir con con sus compañeros no llega si organizar un poquito en la movilidad creo que es importante también a la hora de de dar este tipo de recursos a los jugadores en cuanto a cosas que que a priori no dominan que valoremos realmente pues lo que lo que ellos son no porque muchas veces por otorgarles recursos en cuanto a sus deficiencias e dejamos de atender a aquello que realmente marca la diferencia en esos jugadores

Voz 5 43:36 con debemos a priori centrarlo

Voz 7 43:38 los mucho más en en sus virtudes que que en sus defectos pero evidentemente pues son más fáciles de Pulido o de perfeccionar esos defectos y no otorgar pues ciertas ventajas no entonces yo creo que es importante eso que en cuanto a a como se mojan en apoyo reconozcan es reconozcan que que son por su presencia probablemente puedan suponer una amenaza y a partir de ahí fijar entonces usted hay varias muchas veces no tienen que ver tanto con con cómo van a ser receptores con ventaja sino de qué manera pueden movilizar algún algún defensor para de esa manera el momento complementario de de un jugador a priori digámoslo con más patas y atacarlo adecuadamente ya hablaríamos pues de movimientos que que ya hemos comentado aquí no ese momento devenir de

Voz 9 44:29 lucrado con es importante por

Voz 7 44:32 que no te monta sobre el espacio que abandona cesa al ser un apoyo es que se separa de la línea que te une con el balón en una situación a priori al ser así lo ha avisado ese pasillo está abierto con ese espacio dentro es momento complementario en tiene mucho sentido no en más de que reciben con un perfil mucho más adecuado para para garantizar esa continuidad es importante que entendamos eso son jugadores que no nos van a construir ventajas en apoyo por lo menos a partir de su reflexión porque no no disponen a priori de esas de esas características pero sí que es importante que por lo menos pues nos ofrezcan continuidad no entonces todo lo que podamos conseguir para que a partir de su intervención pues el ataque pueda crecer sería de no y luego los momentos de de ataque de espacios son jugadores a priori siempre hablando del perfil de referencia que que va más allá de que sean altos nos jugador a priori pesado que no tiene una gran velocidad tiene también saber atacar los espacios porque su posición de nueve así lo así lo determina son son condiciones y me cubanos y el ex delantero va a ser situaciones de desmarcarse en rupturas no pues ya que no pueden por sus capacidades condicionales conseguir ventaja desde ahí pues deben conseguir primera posicional a partir de de otros recursos pues o movimientos de verdad mentira donde consigan que el defensor caigan la finta o movimientos circulares donde sí sí el Defensor sigue acaba perdiendo la posición hemos visto últimamente vos el gol de Messi en Old Trafford es un claro ejemplo no de ese movimiento circular donde el defensor desliza siempre va por detrás portando ganas la pues

Voz 9 46:17 sí claro

Voz 7 46:18 aunque no eres más rápido en este caso con un Sandro referencia pues podrías atacar también el espacio no hilo sobre todo el Time que sepan cuándo es el instante de iniciar el desmarque ese contacto visual que pueda existir con con el poseedor que sepan cuándo atacar la espalda el primer centro al segundo central bueno entender darles recursos para que su movilidad es sea más adecuada tanto en beneficio propio como en beneficiosos compañeros Yi que en esas situaciones que a priori no dominan pues sean jugadores que de alguna manera sigan sumando al equipo

Voz 0301 46:51 en el segundo punto vamos a hablar de el juego directo este tipo de futbolistas los nueves de referencia normalmente son receptores de muchos balones directos desde la defensa precisamente estábamos hablando de el cénit si es un recurso que es mal es más que un recurso es muy habitual ver pases desde la pierna izquierda de Rakitski desde atrás que es un gran lanzador oí un jugador muy preciso en ese país The en largo con IVA como receptor es utilizada Ximo por el cénit y es un factor muy importante también este tipo de de jugadores Enric

Voz 7 47:29 sí yo creo que el el el juego directo es es algo que el juego nos va demanda siempre no hay partido en el que no nos veamos obligados a jugar directo alguna vez no sea por lo que sea sea porque nos lo fuerza al rival lo porque como el caso de Chiva pues tenemos una ventaja una superioridad cualitativa

Voz 6 47:49 en disputa que aprovecha pero yo

Voz 7 47:51 creo que es importante que diferenciamos primero a la hora de de jugar directo los distintos espacios en el de posible caída no sirvió yo yo identifico que que hay varios espacios para mí está la la prolongación corta que es una prolongación pero por delante de la línea defensiva y luego está la prolongación larga que estás palas de esa línea defensiva no en si queremos atacar la prolongación de suele ser lo habitual debemos saber distinguir esto no quién jugador que disputa de alguna manera eso lo sepa no porqué porque hay muchos equipos cuando discuta por ejemplo un elemento de de la línea de medios la línea defensiva agranda mucho atrás y ese espacio entre la disputa la línea defensiva se amplia ese espacio es el de prolongación cortas portando el juez por qué disputa debe saber que que la peinada que buscamos no es larga sino corta y a partir de esa recepción en ese espacio pueden podremos ofrecer determinada continuidad no ya a partir de ahí pues jugar en atacar en campo rival otra cosa es cuando el que disputa es un elemento la línea defensiva no no disponen de de tanto tiempo para corregir atrás y la distancia de cobertura respecto a la disputa suele ser más corta

Voz 9 49:02 de modo que esa prolongación apenas existe

Voz 7 49:05 ya hay mucho espacio a espaldas del mina defensiva no entonces sí guardia que disputa reconoce cuando debe peinar para una un corte y cuando paran para una prolongación larga sobre espacios podría nos vamos a conseguir mayores ventajas no me parece que es importante que diferencia hemos eso que que no sólo la prolongación que la prolongación puede existir por delante por detrás de la línea defensiva

Voz 9 49:30 dependiendo de la respuesta del rival y la forma

Voz 7 49:32 Dakar la la continuidad que luego conseguiremos cambia mucho porque si recibimos a espaldas de Liga defensiva han a una situación a llegar si si recibimos a la cara de de la línea defensiva probablemente exista una descarga hay después pues un cambio de orientación y juguemos a estar no en campo rival entonces ya que cambia tanto la forma posterior de atacar es importante que que reconozcamos donde está la ventaja sin la prolongación corto a hablar luego también hablamos pues de una segunda jugada corta que está por delante de la disputa hay una segunda jugada larga que está por delante y lejos no sería esa situación entre es nuestro último elemento la línea de medios probablemente nuestra línea defensiva a partir de ahí también importan el que el jugador que disputa evite que que disputa por parte de los rivales sea capaz de alejar esa segunda jugada hacia nuestra segunda jugada larga y activar un contratas que no que esto también lo hemos mucho y equipos que juegan directo y aún así no en contraataques pues porque no dominan esa segunda jugada

Voz 9 50:31 no

Voz 7 50:32 además de eso y bueno me parece importante que reconozcan situaciones limpias a priori o o anticipado les dejó directo y otras que son un poquito más forzadas y es importante que en esas situaciones forzadas los puntas se vuelquen sobre lado fuerte para a partir de esa de ese volcarse un poquito antes que los rivales consiguen una una superiora posicional sobre disputa no estamos hablando de las típicas salidas de balón donde el rival te empuja fuera easy to central muy abierto o tu lateral muy bajo el lanzan con con presión donde sabes que que el envío no va a poder llegar a espaldas de la línea defensiva al estar forzado y necesitas que secunda pues se haya volcado sobre lado fuerte para ofrecer alguna continuidad al final es una situación donde el rival te ha construido una ventaja defensiva simplemente consiguiendo que el nueve se vuelque sobre lado fuertes probablemente consiga una una continuidad está dando continúa a una situación de desventaja se importante todas estas situaciones de volcarse en no sólo en situaciones de salida de balón contra una versión altas no también cuando el rival está atacando oí el nueve está como como como descolgado ser capaz de volcarse para para recibir cualquier tipo de de eje por lo menos pelearle

Voz 5 51:49 al final a la larga no no