Voz 0772 00:34 bueno del programa habrá dándonos va a llevar hoy

Voz 1515 00:36 pues vamos a conocer la historia de las puertas de Madrid

Voz 0772 00:39 porque la ciudad de Madrid la Villa de Madrid siempre el bueno la conocemos tal y como está ahí muchos de nuestros oyentes seguro que al deambular por las calles del centro habrán visto alguna placa conmemorativa de pues aquí estuvo la puerta de Guadalajara aquí estuvo la puerta de infinidad de aspectos de la de la de la arquitectura de la ciudad hay que pensar que es una ciudad medieval no es una ciudad de origen romano como otras Miley Miley te efectivamente es una ciudad de origen musulmán y si te parece vamos a empezar escuchando Alfredo Alvar que yo creo que es las uno de los mejores expertos que tenemos en nuestro país buen amigo profesor de Investigación del CSIC que conoce el Siglo de Oro como nadie de la Real Academia de la Historia efectivamente también bueno lo hemos preguntado no un poco por la la idiosincrasia de estas puertas en el Madrid medieval del siglo de oro esto es lo que no es así

Voz 2 01:34 soy más o menos la extradición rallys que existieran habiéndose perdido algunas medievales por el crecimiento de la población desde mil quinientos sesenta y uno estamos hablando pues global Maduro Guadalajara Alcalá eh así sucesivamente bueno son las las conocidas de sin pero no lo que pasa es que claro algunas como digo la de la de Guardo Jara por ejemplo que seis perfecta todavía se puede ver hoy en la en la calle Mayor de Almagro el emplazamiento que verlo porque de Guadalajara que que fue derribaba la puerta he vendido es las piedras situados estas cosas ical precisamente porque angustia por ello el los mercancía yo y el crecimiento de la población

Voz 1515 02:20 bueno fíjate que estamos escuchando al profesor Alfredo Alvar de la Real Academia de la Historia nos cuesta creer que al estar amurallada la ciudad el acceso diría por algún punto imagino que conectado con los grandes caminos de acceso a Guadalajara lo explica también a Toledo Alcalá no

Voz 0772 02:35 claro los grandes nombres de las ciudades de las provincias que había alrededor tú piensa que en el año mil quinientos sesenta a Madrid tenía nueve mil habitantes y cuarenta años después tenía diez veces más noventa mil Es imposible que cupiera en en el interior de de esas recinto amurallado y al profesor Alvar ha mencionado pues y quizá las más conocidas las de Alcalá de Toledo que todavía se conservan en la actualidad las las recreaciones que se hicieron en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III pero hubo una muy importante también la meta sonaba el profesor Alvar por ejemplo la de Guadalajara aportó de Guadalajara estaba en lo que la plazoleta esa que se abre frente al Mercado de San Miguel en la calle Mayor que es una de las esquinas de la de la Plaza Mayor la estructura de estas puertas pues nos la tenemos que imaginar prácticamente como la Puerta de Alcalá en un enclave tan aparentemente angosto cómo cómo es ese espacio no con tres arcos infinidad de escudos de algunos de los donantes personajes armados con él con coraza Se escudos nobiliarios nombres de personajes importantes toda esta parafernalia es lo que en el siglo de oro hizo pensar a muchos que que esas puertas eran pues de de época romana o de pocas bonita Nacho la verdad es que es la tenía una funcionalidad aparte de todo el armamento y lo bonitas que eran tener una funcionalidad si efectivamente en principio era el punto de acceso a la ciudad ya cuando el sistema económico se fue desarrollando pues a medida que pasaban los años sin la la Villa de Madrid se convirtió con Felipe II en esa capital del reino pues tenía un ir y venir de gente pues lo que hizo que de esos nueve mil en apenas cuatro décadas pasaran a casi a casi cien mil no Alfredo Alvar nos cuenta Un poco pues el el aspecto prácticamente fronterizo que también estas puertas cuando se cobraban esos impuestos o la entrada de de salida de personas vamos a escuchar

Voz 2 04:26 si no derechos de de portátil ICO del derecho es deportado que hecho aquí no se no deportado no el derechos de hartazgo secundadas de manera rudimentaria el pacto ya que en las cámaras y M pero pero había lo que pasa es que para algunas mercancías la entrada era gratuita y libre no poder por supuesto todo lo que tuviera que ver una os decía ayer en la ciudad con el trigo hoy todos los estoy todas estas cosas no del resto de pueblo cada tendrían que pagar además del portal luego teniendo intervenidas las los derechos al cabal algo que Jamal cabo el viento

Voz 1515 05:07 bueno eran eran auténticas fronteras lugares de control para acceder a que le Magritte de en qué año estamos estamos en el siglo XVI siglo diecisiete que es cuando muchas

Voz 0772 05:18 estas puertas se vienen abajo no la de Guadalajara por ejemplo se derritió por un incendio los vendieron las piedras y la infraestructura en mil quinientos ochenta y dos la la puerta de nadó también otra de las más importantes de la ciudad que estaba en una de las esquinas de la plaza de Isabel II más conocida como plaza de de la ópera esa también se vino abajo en el año mil quinientos sesenta y siete es decir a medida que iba creciendo la ciudad se Iván pues derribando no solamente las las murallas que rodearon a la a la villa durante la edad media dura a partir de su construcción en época musulmana sino que estas puertas también desaparecieron hoy y algunas de ellas han conservado pues prácticamente pues como decía antes no Carlos III en el siglo XVIII por ejemplo la la Puerta de Alcalá no la Puerta de Hierro que es mucho es un poco más moderna pero está fuera del del círculo de de de Madrid la puerta de San Vicente

Voz 1515 06:09 de las que tenemos hoy os damos un paseo por Madrid tú como historiador que no recomendarías cuál sería como joya histórica y arquitectónica pero bueno fundamentalmente histórica la más importante la mejor conservada y la que representó en su día

Voz 0772 06:25 Puerta de Alcalá seguramente por la raigambre que tienen los madrileños en la actualidad no solamente como elemento cultural elemento musical lugar de de de Reunión está a las puertas de del parque de El Retiro pero conectaba precisamente como su propio nombre indica la ciudad de Madrid con Alcalá Alcalá de Henares no que es lo mismo que sucedía con otras puertas que recibían el nombre del lugar destino a partir del cual comenzaba en esos caminos que nos llevaban hasta estos sitios no y Carlos III ese gran alcalde de Madrid lo que hizo fue remodelar esta esta puerta hay practicamente hacerla hacerla ex novo no algo parecido sucedió por ejemplo con la con la Puerta de Toledo las que comentábamos ahora la puerta de San Vicente que era uno de los accesos al palacio real a los palacios reales que hoy conocemos como tales

pero nos gustan los lunes terminar el programa poniéndose poniéndonos históricamente épicos y de Suárez recordando lo que fue en Madrid lo que sigue siendo porque todavía quedan muchas de estas joyas bueno de para que sirvieron aquellas puertas tan ornamentales de las que hoy quedan unas poquitas y seguramente la más emblemática esta Puerta de Alcalá Nacho Ares el lunes de la semana que viene Nos encontramos aquí