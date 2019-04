La Vida Moderna | El mamarracho

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 nuevo

Voz 3 00:32 táctil

Voz 4 00:36 sí

Voz 5 00:42 no

Voz 6 00:47 qué ha hecho Herrera claro todo como canta como él no tiene

Voz 1 00:52 a un ritmo fácil citada Caixa para para para para que se barajan dos años a Rosa

Voz 7 01:00 dos de Cali quizá Rosa ha presentado

Voz 3 01:11 es dos libro señora que estoy estoy muy débil que estoy estoy

Voz 8 01:20 he hablado con mi camisa rosa mira mira mira

Voz 6 01:23 el camisa rosa con un ocho como de quinientos con puñetas Lloreda mira

Voz 8 01:28 el chorreo viñetas bolígrafo y mira a nivel que fui a pie

Voz 1 01:36 eh retiré

Voz 8 01:41 camisa rosa

Voz 0470 01:44 la puñetas puñetas boli

Voz 8 01:46 mira mira miman quiere fui a pie cómodo a papi apático

Voz 6 01:53 a papi papi papi a tapiz te repito camisa rosa chorreo puñetas bolígrafo mi mano si la vela porque era golpes en el pleno

Voz 1 02:10 es una es

Voz 8 02:10 la estrategia mía para pillar a jovencitos confusos en el parque del Retiro las extrae

Voz 6 02:16 no se queden como un conejo cuando le noches

Voz 8 02:18 el truco de magia es un truco de magia se quedan mirando la camiseta Concha Herrera y cuando se dan cuenta ya no estén de rodillas

Voz 6 02:27 eso Panda es como el hurón es verdad la cadena de oso panda muy buena el pino así triunfos haciendo

Voz 0470 02:37 ojo al retiró careta de oso panda con camisa hecho arreglos es la la mezcla es la hostia

Voz 8 02:41 bueno hoy canto flamenco hoy puedo decir pagué

Voz 6 02:44 mito Melancoli muchas veces había e insinuó

Voz 8 02:47 dado hoy por fin oficialmente sí puedo decir que vengo vestido

Voz 6 02:50 B mamá racha mente días la gente lo intuía pero no verbal

Voz 8 03:00 pisarla yo yo creo que ya te puedes ir

Voz 6 03:03 vengo vestido de mamá bonita palabra

Voz 0470 03:06 el que la gente te lo grite venga Borraes

Voz 1 03:11 era un chaval que nos pero por porque siempre se sienta uno de Vox ahí me salió del alma que tú

Voz 8 03:21 esos jovencitos confusos en el parque retiro yo me acerco me acerco a tu turno Kayes en mi treinta y me pillas el truco negrita mamá vale vale

Voz 6 03:31 la gente está bonito en vez de comerme el apoya

Voz 8 03:33 me grita

Voz 1 03:36 yo generando por el Retiro ese Kutxa déjame déjame

Voz 6 03:42 pero déjame

Voz 1 03:44 Sabrido

Voz 0470 03:45 qué te micrófono yo te micrófono yo te pendiente nada Juan Ignacio

Voz 6 03:52 yo digo que yo me tengo que hacer para micrófono cerca yo yo yo vengo caminando Thomas H

Voz 9 04:05 en jovencito confuso me hago ilusiones me acerco a El lago el truco eh mira mira camisa rosa chorreo bolígrafo invocan y mano mínima que fui a Tapie para discutir follar

Voz 3 04:17 ah por Mans

Voz 8 04:27 hoy hoy ya vas con algo aprendido

Voz 6 04:30 drama a partir de ahora ya tienes tu truco para no volver a recaer en lo que otras veces sí sí

Voz 0470 04:37 es la lacra Performance para Semana Santa siempre

Voz 6 04:40 preciosa en el Tricicle mal

Voz 8 04:44 te comas trucos para esta Semana Santa dedicado a salir a a doña Hilda

Voz 6 04:48 has estado que has hecho en Tenerife luego la segunda mitad

Voz 8 04:50 en mi casa de Madrid sacando la basura en calzoncillos hasta que mis vecinos normalicen la situación descalzo descanso no con chancletas en Cannes sencillos que tengo calzoncillos boxer pero son casos llevo años ya tirar la basura miran raro

Voz 10 05:05 pero algún día algún día la situación se normalizará me mirarán normal a fuerza de repetir ese día saldré en pantalones

Voz 1 05:18 que tengo tengo muchos truco de aquí a final de temporada tengo

Voz 0470 05:27 muchas truco que distancia recorren desde tu portal hasta el cubo metro y medio justo en la puerta

Voz 6 05:34 la puerta no es para tanto bueno realmente interesante

Voz 10 05:37 tú que has hecho hacer todo lo que has hecho yo casa mirando España días en casa

Voz 0470 05:46 la gente pensará que broma pero es posible que no haya salido de casa

Voz 8 05:49 no me estaba diciendo antes de que te llegará es que estas Navidades

Voz 0759 05:53 o sea sorprendido asimismo es la otra cuando ya pensaba que no podía ser más perro Bartumeu ha salido de casa porque tengo una perra y tiene que me Ari

Voz 6 06:05 tampoco hay que sacarla tampoco mucho porque hemos

Voz 0759 06:07 eso tal tal nos hemos sintetizado tanto la perra

Voz 6 06:10 yo que ya es más baja que yo sea ya duerme catorce quince hora

Voz 8 06:15 seguidas menos

Voz 6 06:18 que tú es increíble totalmente Xunta así un trasiego de de repartidores de globo

Voz 0470 06:27 no se puede hacer algo para que la perra me desde casa si las sacas podría aunque como Michael Jackson

Voz 6 06:31 podría hacer salsa como una terraza muy pesado le pongo un arenero claro Gianni bajo claro pero es que me gusta veces bajar sino ya sería demasiado porque además estamos hablando de diez diez diez días diez días me duele el culo otra vez

Voz 0759 06:49 no me ha salido herida pero me duele la abadía de Estado

Voz 6 06:52 estar tumbada todo el rato increíble

Voz 0759 06:55 claro es que se han juntado estudias dos cosas que me apasionan la Semana Santa la campaña lector

Voz 6 07:00 Nuestra madre mía eh

Voz 8 07:03 así mitin pelear diversión

Voz 6 07:05 a mano tu hermana eh

Voz 0759 07:10 pero yo vamos haciendo zapping portadas televisiones autonómicas para ver todas las procesiones

Voz 8 07:14 lo que hace es hoy con la Legión este año con la lejía

Voz 6 07:17 le dije que vengan ellos globos que te canta como era la que los legionarios

Voz 0470 07:24 sobre la muerte no la muerte no es el final

Voz 8 07:27 no es el fin a muerte

Voz 6 07:30 sí sí soy Nacho

Voz 0470 07:35 pero ya habéis traído como siempre contiene acciones habéis traído regalos

Voz 6 07:38 si de mí de mi polla si no sabía casi nada ahí pero algún regalo pero los regalos sólo a la vuelta del verano

Voz 0470 07:45 hágolo llevaba porque si no no no no no ayer nunca ha habido regalos a la vuelta de Semana yo dijo regalos

Voz 1 07:51 a como en la traigo a claro sin avisar galos que hay por la cabeza

Voz 11 08:00 a este

Voz 6 08:04 la gente que trae regalos

Voz 0759 08:06 con muchísimo cariño

Voz 5 08:09 que grité los Stones

Voz 6 08:19 esto que se el Círculo Polar por la culpabilidad tremenda que lo lleva todavía clavado claro sí

Voz 8 08:27 por por lo mal que te has portado con nosotros todo esto años extrajo una baraja de cartas y una piedra

Voz 0470 08:34 que nos traerá este año viene envuelto en un papel

Voz 8 08:36 yo creo que este año va a traer algo guapo y la verdad adora hostias lomo un lo del Ártico

Voz 0470 08:44 dentro del papel que lo puesto yo

Voz 8 08:47 si de verdad tú crees que esto va a ser mejor que la verdad es que claro

Voz 0470 08:51 a lo mejor que tengo a lo mejor se me da pena es que sea para vosotros bonito porque era claro no

Voz 8 08:57 así sentimental por ejemplo la piedra fue un risco donde tú

Voz 0470 09:00 donde no me corté donde Cortés un percance

Voz 8 09:03 y esto también tiene un lado

Voz 0470 09:07 ninguna personal también por supuesto está compartir entre los dos es un es un gordo

Voz 6 09:14 no por el color

Voz 0470 09:16 tú has visto ya poco ya que va a ver si lo has esta cuéntelo Señor Mojón chorizo no no no mira huele huele el primer día es es un embutido de ballena esto ballena sería esto es una ballena entera

Voz 6 09:42 eh

Voz 0470 09:43 no no creas que me estás el club congeló cógelo qué es esto qué es esto qué es esto

Voz 6 09:47 Vallina y cuantas más cosas vamos a tener que volver a

Voz 0470 09:53 han instalado un embudo cuando desde las ballenas caen y Salinas ballena joder Baena ese silicona pero pre huele huele huele Emma llena está llena a que bueno el hombre claro a alguien el cuchillo a sí mismos asimismo yo ya lo he probado Joe como si tampoco ha gustado mucho no

Voz 0759 10:18 como regalo de David no se come con

Voz 0470 10:21 se puede comer con ha pero esto es piel sí sí de ballena piel de ballena del apoya la ballena de forma algo muy fuerte

Voz 6 10:35 ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Voz 0470 10:38 él bueno aquí aquí hay que te que te ojo eh el Atlántico Norte creo creo que hubo

Voz 6 10:48 de esto es la boca hasta que lo disuelve

Voz 0470 10:53 eh que yo con lo que le faltaba que entonces tiene tiene los días mostrar

Voz 6 10:56 por eso es lo Martin a tirar desde luego

Voz 0470 11:00 los tiene probarlo

Voz 6 11:02 no yo estoy bien pero no pero yo a media mañana

Voz 0470 11:07 la entrada Sidi

Voz 6 11:10 como la marihuana homeopatía

Voz 0470 11:12 sí eso eso quién te llena disueltas

Voz 6 11:15 bueno esto para mí es de ballena bueno valgo para para tener pero es verdad que parecía algo que la evolución a Diango capricho tú visito porque dentro de las ballenas pero esto es averiguar

Voz 0470 11:36 pues ya está un tronco a nosotros

Voz 0759 11:38 pero el peor regalo ver sea la piedra era

Voz 0470 11:41 Nos ha parecido un regalo es un sala

Voz 8 11:44 yo hasta que no se vende

Voz 0470 11:47 lo hice yo lo que te digo les puse yo yo salí de España con un con una bolsa de Creel ahora es pasárselo como como de cebo a la ballena y cuando vino tras la bueno sea lo que dicen

Voz 6 11:58 la matanza de Bali

Voz 0470 12:00 tanta ballena se ponen al hacen como ahí vive clavara un cuchillo aquí aquí

Voz 6 12:07 la sangre para morcillas Roi Villa correcta

Voz 0470 12:10 empiece a correr por la calle la ballena muriendo por mete no nosotros yo lo que siempre tiene tiene como trazas de la queman tras hace militante de Greenpeace sí

Voz 6 12:27 pues le Greenpeace gritó

Voz 0470 12:29 el embutido observo que observo que todavía no te has comió el primer no

Voz 6 12:37 yo yo

Voz 3 12:39 lo que

Voz 8 12:42 entona el ático pasos

Voz 0470 12:45 lo que no es broma aquí con el trato que faltaban de tiene los partidos queda mucho

Voz 0759 12:49 vamos a ver estamos arreglando poco quiere decir yo no sé si en tu nueva dieta nueva dieta cardiólogo

Voz 6 12:55 es verdad que recomponga

Voz 1 12:59 qué somos

Voz 6 13:00 suerte que el profesor

Voz 1 13:03 imagino el cardiólogo verdura pero pero iba lleno duro si iba yo

Voz 0470 13:11 yo era carne roja llamándole por teléfono a la OTAN no me había quedado ballenas después

Voz 1 13:16 como les que te Faemino y Cansado no la ballena es verdura

Voz 6 13:26 quitárselo quitárselo quitárselo valen y luego Weiss

Voz 0470 13:32 la mitad para casa si lo cojo la mitad para perros

Voz 6 13:38 para mí

Voz 0470 13:43 se lo da son algo y se convierte gordo eh

Voz 6 13:47 vale me lo pellejo quedan pendientes para llena es lo mejor que bonito el sabor hay algo mágico

Voz 0470 13:56 de Semana Santa yo creo que ya ha pasado algo hablarán de Semana Santa ahora supongo no

Voz 6 14:01 hablar de Semana Santa en la campaña vale vale por la campaña de de los muñecos los muñecos vale

Voz 0470 14:10 moderna se ha comido nunca Ana comiendo ballena en la energía vamos a empezar ahora pues el terrible hasta el pellejo si si todo todo todo

Voz 6 14:19 vamos a empezar el programa ocho lo dedicamos al cardiólogo que lo va a pasar mal escucha a todos por venir a Jesucristo

Voz 0470 14:28 a por nosotros para todos a paso para con queda bretona

Voz 6 15:07 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque la vida moderna

Voz 12 15:22 hola buenas noches le atiende

Voz 6 15:26 Doors no lo sé bien que baile es que me he despistado porque esto estaba

Voz 0470 15:50 con baile nuevo no va el en el baile de

Voz 6 15:53 eh Saba Cristo resucitado

Voz 0470 15:55 hay cría hombre es que críticos Jesucristo cuando volvió a la secretaría se pondría contento no

Voz 0759 16:01 hombre no mira tres días como muerto y de repente

Voz 6 16:05 si vuelves a la vida naciente fíjate cómo adaptar una fiesta madre mía te corres una que

Voz 0759 16:10 no fue el caso de tal manera no no estoy bien

Voz 1 16:13 digo citaría el Cristo dice la madre

Voz 0470 16:20 que que estoy vivo ahora lo ve el final

Voz 6 16:23 la Semana Santa o lo que es la Semana Santa no vemos venir ahora ballenas once días sería

Voz 8 16:32 giro tremendo escucha porque comer nada en el Semana Santa

Voz 6 16:36 hoy lunes de Pascua que

Voz 0470 16:38 la ballena no entra en la Cuaresma dirigió

Voz 8 16:41 caos estoy religión que haya tenido que enfrentar Eton fuera prohibido claro muchas cosas pero no tenía

Voz 6 16:46 claro que la ballena es pescado carne claro es que es que chicha porque mamífero en mamíferos junto a su más claro que harán que harán allí arriba ahora mismo que es la que es

Voz 0470 17:03 qué quiere decir exactamente la Cuaresma que es lo que hace que me comer carne

Voz 0759 17:07 lo que hay que ayunar pero lo viernes pues comer pescado

Voz 0470 17:09 o algo así

Voz 8 17:11 Mi merienda

Voz 6 17:14 sólo eso lo que venga

Voz 0470 17:17 toda la vida moderna el programa número quinientos treinta quinientos treinta programas y queda una temporada todavía duele que no sabemos si quiere una temporada dos que sabemos habrá que preguntar al jefe de la sino queda un año dos

Voz 0759 17:33 ya florentinos

Voz 0470 17:35 antes estaba pensando que Mondrian que Florentino bajista de la llegando a la ciudad deportiva a preguntar

Voz 6 17:40 Vinicius

Voz 1 17:43 llevamos un año dos mil quinientos años birmanos

Voz 0470 17:51 otra cosa es que lo digan porque da un Florentino enfadado acercaba ahora vamos en mayo ya Hince la que también hacerlo de las prensas y los puentes y esto la gente habla poco de esto Florentino la gente dice cuánto trabajo hecha con fichando jugadores de todo pero luego hace presas

Voz 0759 18:06 a tener otro trabajo a eso se dedican

Voz 0470 18:09 enero Jorge gordo a lo

Voz 6 18:11 fuerte suyos una expresa Madrid es para generar dinero para ser presa claro

Voz 0470 18:19 qué es lo que le gusta es una buena carretera un buen puente

Voz 0759 18:22 claro lo lo otro es un mal disimulada

Voz 6 18:25 es una tapadera de Palate y presentar presentar con mucho gusto porque venga siendo presa

Voz 0470 18:35 bueno que cuando dejen de cuál es el equipo de operarios negro de que Pérez necesita el Wolverhampton gordita ya a a Zamora acabar toda la vida moderna y estar aquí como dos apóstoles caídos como los ladrones como los dos ladrones relató no

Voz 6 18:53 Dimas aquí diretes era el que Barrabás era el que salió Pilato y quién quiere que salve

Voz 0470 19:02 has hecho un chiste más si eso estaban clasificadas

Voz 6 19:05 la otra eliminatoria era Barrabás Jesús eso es

Voz 0470 19:07 eh

Voz 6 19:08 en cuartos

Voz 0759 19:12 entre otros cuatro

Voz 0470 19:15 has hecho un chiste si ha dicho lo ha dicho el otro uno era Dimas y el otro era diretes sí porque esos chistes y no lo sacas te hacen consiste

Voz 6 19:24 eh ya siempre a las cosa mala ahí

Voz 0470 19:26 puede ser Dimas y diretes en dos titanes dos más dura comedia pido un aplauso después de Semana Santa para Ignacio sí que él apunta se obviamente

Voz 1 19:34 mira tú solo

Voz 3 19:35 ahora con Two reglas donde me gusta la marihuana medicinal

Voz 1 19:40 a él le gusta la medicina

Voz 8 19:43 la otra

Voz 0470 19:45 ojo me apunta al Pinocho el dato e la Iglesia no distinguía entre mamíferos IPC siniestro animales terrestres y acuáticos la esto abre la posibilidad de comer carne de animales como los roedores ya citados incluso ya ha permitido a ojos del Ecclesia el de cetáceos es que lo son tanto malo saque de ballena te pues nadie no permite la medicina se comió medio otro hecho ya en Grecia es yo

Voz 6 20:07 lo que está eh

Voz 8 20:08 yo se lo quitaría el mayor coladero porque si Jorge Costa ya Popper medicinal prevaricación medicinal heroína me no

Voz 6 20:22 eh ya digo que quiero insistir en que han sido los mejores diez días de mi vida que ya he bautizado así torrijas y campaña que se adivinaba que es que es que está ahí ya falta exactamente

Voz 8 20:36 el domingo ya el domingo este es que a partir de ella en Madrid a partir de hoy ya no se pueden publicar sondeos por una ley que nadie entiende todavía me puedo escribir con voz

Voz 10 20:48 ya no ya para entonces que eran seis días quedan se situaron lunes y entonces quiere decir que en seis días que

Voz 0470 20:56 qué pasa pero que pasa porque está tan nervioso porque porque mueven los labios sin hablar a despistar pero que pero que que estas insinuando que insinúan

Voz 1 21:34 la fiesta de la democracia no es tan difícil PACMA hay una mayoría cuanto más mayor

Voz 0470 21:59 trepa imagínate votar con rodajas de ballena eh pero se metáfora que no lleva a ningún lado

Voz 6 22:04 los vamos a ir a votar estamos muy contento

Voz 0470 22:07 esperamos coletazos Kinski casi medio casi me montan eh

Voz 0759 22:10 la puestos eh pero claro también estamos en Semana Santa y eso crea una mezcla buenísima vamos a apelar primero con un vídeo que atañe sólo a la Semana Santa atañe a Murcia que hay gente aquí de Murcia y además vamos a estar el viernes por ahí si esta gente estaba en Almería viendo una procesión pero era de Murcia esto es pues uno

Voz 0470 22:29 a Murcia llegó el cristianismo se al final se un poco

Voz 0759 22:35 a un reportero de esos que nos que nos encanta no es que ya hicimos una serie de ellos reporteros autonómico siempre pues con una con el riesgo de que te den una gran respuesta fracking Facebook verdad momento este señor se acercó a unas señoras que habían venía de Murcia Almería a ver la Semana Santa y le dije

Voz 8 22:53 el les propuso por qué no promocionales nuestra

Voz 0759 22:56 Semana Santa allí en Murcia vale ojo a la señora

Voz 6 22:59 usted que vive allí en Murcia a la gente de Murcia ya casi su paisano murcianos también que le diría para que vengan a esta semana

Voz 14 23:08 a la Semana Santa de muy bonita

Voz 6 23:10 me alegro mucho

Voz 14 23:13 judía

Voz 3 23:24 Yorgos

Voz 0759 23:28 pero no es que no hemos visto como recogía el reporterismo pero bueno como en todas las semanas santas cosa que es verdad en Semana Santa se mata mucho judío

Voz 0470 23:36 a la ola sangre si es que la mujer está haciendo como muy normal de bueno se le le gustaría

Voz 6 23:48 esto ha superado ya prestados la cultura judía Ana

Voz 0470 23:55 añadió que ha contado la historia no

Voz 6 23:57 os recordamos el hombre que claro al ser el Rey de los judíos pero aquí se mata judío que alegría la edad como Silver

Voz 0470 24:06 he venido aquí

Voz 8 24:09 como se la Semana Santa fuera

Voz 6 24:12 claro está mujer de imagínate que esta mujer le dio fiesta como ya hace la denominado La Eva Braun murciana también vota que es algo que

Voz 8 24:31 dar porque esta gente esto se más siempre a votar

Voz 6 24:34 así sí claro cuidado con él

Voz 8 24:37 voto de izquierdas este de soy especial nadie mi representa al cien por cien a votar pues que se jodan te vas a joder tú al final porqué porque estos van sí sí

Voz 0759 24:49 vale entonces la dicho esto esto es muy importante y no estamos voy a poner otro vídeo de Arrimadas porque no estamos para nada de acuerdo en que se están dando en la campaña electoral imágenes muy dantescas que ha pasado como estos ocho segundos que les pasaron a Inés Arrimadas en Salamanca saber desde atrás vamos a verlo por favor esto no estaba

Voz 3 25:07 no

Voz 1 25:11 la vuelta a todos pasado

Voz 3 25:17 Colo Colo por el todo

Voz 6 25:21 a la vuelta así como que moderno pero con quién hablas claro que es un insulto que te cómo te paraliza

Voz 0759 25:33 para nada de acuerdo por favor que no dejaron

Voz 6 25:35 es más moderno a nadie

Voz 0759 25:38 que viva el Rey eso por favor saber otro ejemplo de que no estamos de acuerdo con esto Pablo Iglesias

Voz 3 25:47 el micro no

Voz 0470 25:51 no hay que parar esto pues ya así por favor

Voz 8 25:56 acuerdo me hizo la ilusión óptica que había sido el propio Pablo

Voz 6 26:00 cuando el micro vendría a verme boca cuando suele gritando sola Monedero Pablo

Voz 0759 26:07 está haciendo una campaña muy de rapero eh micro y yo no estamos de acuerdo con esto Rivera vamos con Rivera porque Rivera

Voz 6 26:17 el primer modernos el primer moderno de orilla

Voz 0759 26:20 no se fue a buscar el voto que claro que el voto está muy va por sectores no sólo el ganadero los no sé que los moteros los moteros gota

Voz 6 26:28 bueno claro

Voz 0759 26:31 no con la mochila un montón de motero lo motel lo moteros que cuando se cruzan hacen las ráfagas cenas y con la más que Tito con el delito que se ponen lo mejor de sí sí

Voz 6 26:46 quiero dar las gracias a todos los acompañáis a muchos iranís humana perdóname perdóname porque para

Voz 0470 26:55 en aquel momento en el que se lleva la mano

Voz 6 26:57 es un buen gesto

Voz 8 27:02 es que quiero que lo veamos teniendo en la cabeza

Voz 6 27:05 Antón misma full agradeció

Voz 0759 27:08 que en realidad también ha dado tiempo a hacer el montaje pero eso

Voz 6 27:10 podría hacer con este minuto preparándolo ir metiendo cartelones de pantomima full dale voy a dar las gracias a todos los que me acompañáis a muchos que no puede devenir en un día como hoy pero prometo volver porque ustedes bueno porque desde pequeñito siempre ha ido en moto desde los cuatro años

Voz 8 27:28 con nosotros y sobre todo disfrutar

Voz 6 27:30 de de las dos ruedas pero que quién pro una moto lo lleva para siempre la moto es lo mejor manera de mi padre me enseñó cuatro años hay una moto de trial

Voz 0470 27:40 su padre de tocar suelo y desde entonces voy

Voz 6 27:43 moto siempre ha habido moto Mi casa algo a veces con mi padre en moto que tiene también está muerto estaría agua que trajera Alba tienen soy de cara a la gente piensa que esa forma de vida que muchos españoles cuatro millones de españoles que trascendía lo cómo acabar pero también nuestras venas así que nada gracias a todos

Voz 1 28:01 yo creo que el ruidito de finales

Voz 0759 28:06 esto es bueno esto ha quedado bastante un comentario el oportunismo lo que tú quieras estamos en campaña estas cosas hay que hacerlas pero tenemos como no

Voz 8 28:14 bueno tenemos que tenemos un héroe tenemos

Voz 0759 28:17 es una vez que las redes han identificado

Voz 0470 28:19 el motero un héroe motero que

Voz 0759 28:22 qué hizo la de ahora voy por detrás vamos a ver la primera foto por favor ven a no vienen una foto a empleamos ahí está

Voz 6 28:32 un motero con el casco puesto que el Paqui o no sabemos muy bien a quién la verdad hay que decir el faquir no sabemos puede ser a Rivera que está ahí

Voz 0470 28:41 sí o al diésel combustibles fósiles

Voz 6 28:45 el campo se quita el casco

Voz 1 28:51 si el Rey hacia el Rey

Voz 6 28:58 el mérito al voto autoestopista Virgen Santa

Voz 0470 29:02 vaya trompos hacía tiempo encarnar

Voz 6 29:05 qué Koke

Voz 0759 29:07 vamos a acabar ya porque estos días semana coronar entre hoy y mañana estudió

Voz 6 29:10 de tanto Delirio y de tanto disfrute para mí hoy hay debate y mañana hay debate por una serie de casualidades si hay debate mañana hay debate hoy en la entre Luis Española Televisión Española mañana en casa

Voz 8 29:24 si Pablo Casado no termina acá cada es que hagas

Voz 0759 29:27 curso no termina diciendo Viva el Rey

Voz 6 29:31 pero pero si lo hace en lengua

Voz 0759 29:32 le voto para hacer debates a cuatro al final porque la Junta Electoral ha dicho que Vox al no tener representación pues no puede estar para gran disgusto de Pedro Sánchez sobre todo así que no vamos a tener un cara a cara a los cara a cara son muy bonito vamos a recordar momento que recordaba estos días a ver si Javier Elio esta has pos en las redes probablemente los momentos de debate más bonitos que hemos vivido Zapatero Rajoy

Voz 6 29:56 si quiere un debate treinta segundos de Zapatero

Voz 0759 29:59 a Rajoy le había acusado de le había acusado de que había regularizado mucho inmigrante así a lo loco si Zapatero le contestó que el PP lo hizo todavía peor

Voz 0470 30:08 vale vamos a verlo por favor hicieron cinco

Voz 15 30:11 ver sanciones cinco quinientos mil inmigrantes a los que dieron papeles y cuando llegamos al Gobierno todavía se les había colado setecientos mil más que tuvimos que regularizar eso sí nosotros hicimos la regularización con contrato de trabajo con acuerdo entre empresarios y sindicatos y ustedes hicieron las regularizaciones con un bonobús que valía un bonobús siendo usted ministro del Interior

Voz 3 30:41 eh qué le entre la risa es que como como no le vamos a echar de menos

Voz 0470 30:54 pero es que es que el el edite Lithium bueno huye de que sí

Voz 6 30:58 es eso

Voz 0470 31:00 qué es cero

Voz 6 31:02 sí

Voz 0470 31:03 pero esto véase puede poner otra vez el trozo al final por favor es que todo esto me ha vuelto loco

Voz 6 31:08 cuando para el momento es buenísimo que sí

Voz 0470 31:11 no quiso

Voz 6 31:16 con esta pensaba que sabía inventado

Voz 0470 31:19 a mí me en concepto nuevo que saben inventado eh

Voz 6 31:21 pues vengadores gracia lo del paro

Voz 0470 31:26 bueno Gus dice

Voz 6 31:28 vamos a verlo entre empresarios

Voz 15 31:30 sindicatos y ustedes hicieron las regularizaciones con un bonobús ojo que valía un bonobos siendo usted ministro del Interior

Voz 6 31:41 sí

Voz 3 31:47 de Mariano de súbito dos ubicado

Voz 6 31:58 pero pero

Voz 0470 31:59 puede pasar luego el vídeo cuando estoy triste

Voz 6 32:03 a eso llamamos mira mira algo de George Bush

Voz 0470 32:11 mira el moderador como yendo aquí aquí la es el de pillar que sí

Voz 1 32:17 qué está haciendo el ridículo Pedro no volverán estos tiempos

Voz 0470 32:24 en lo que hemos dicho es que se le echa tanto de menos por favor señor señor

Voz 8 32:30 las Grameen llamamos o por favor

Voz 6 32:33 podemos llamar por favor explica llamarle y al registro y me vais a la cola Alcobendas que están Alcobendas lo mejor sería unos otro cabeza de todo el bosque

Voz 0470 32:43 Centeno emboscadas claro

Voz 8 32:46 Vicente con pinchar le Del Bosque y a través del bosque un día que esté comiendo con Del Bosque Iker Liga Del Bosque un bonobús

Voz 0470 32:59 qué grande María vale pues entendemos que claro queda quedan cuatro debate hoy debate Maazel

Voz 0759 33:06 el miércoles habrá que analizar qué habrá que hacer un debate aquí uno deba o montar un deber

Voz 0470 33:10 aquí te vas con candidatos de provincias junta pero

Voz 0759 33:16 pero mi sección por favor

Voz 0470 33:19 pero lo hacemos de verdad sí o no

Voz 0759 33:21 es un programa entero dedicado sabemos lo que son

Voz 0470 33:24 ante esto perdonara a cuatro o cinco a quien quiera que vengan todos representantes oficiales de que sean de primera línea osea que saque un candidato

Voz 8 33:35 pero mira UPD Pacma Falange de las JONS Partido Comunista los pueblos de España

Voz 6 33:48 pero mal haría con gente de todos los partidos pero pero sí Rihanna ya te eso es eso es que ya había uno que no sé si existe todavía el Partido Humanista Partido Humanista humanista también del

Voz 0470 34:04 no partido furia el líder de los partidos el quinto el sexto Álvaro los hacer si es posible a nivel de producción ver cómo lo hacemos no lo decimos que queremos que venga quien quiera que vengan políticos aquí que entren como como por la puerta imaginario dentro

Voz 6 34:19 sí dejaba abierta la puerta jornada de puertas abiertas con gente del público como concentraron simpatizantes debate simpatía vale vale

Voz 0470 34:28 vale todo el mundo claro quién lo lo lo moderaba nosotros

Voz 6 34:31 claro hombre como Ana Pastor Mister chamán chico negro de Murcia claro que estaba estudiando política de verdad que entrevistó Mister Chema que lo modere o politice el debate politico gay vaya debates está montando en exclusiva

Voz 0470 34:53 encantando la idea que ahora mismo pero este ojo eh

Voz 6 34:56 buenos días pues tenemos dos días el debate de cuarenta y ocho horas

Voz 0470 34:59 el último día el jueves Shin Beit el hay que hacerlo en el jueves claro

Voz 10 35:03 no tanto AIS Politics

Voz 0470 35:06 vale lo vamos a mover reales e ve ponlo en Twitter o algo pon

Voz 6 35:10 te no

Voz 0470 35:13 vivendi que parezca una pelea de mendigo darle no hay ni pregunto

Voz 1 35:20 sí

Voz 0470 35:25 nosotros metiendo detalla

Voz 1 35:27 como la sexta sin disimular el otro Calvo

Voz 0470 35:38 yo creo que no todo

Voz 1 35:43 los Columbus que yo lo vea

Voz 0470 35:46 que yo algo no vale todo ya estás tú me encanta me encanta el debate de la que vamos a hacer el debate la poesía que Bingham quienquiera que venga solo aunque no estén

Voz 0759 35:55 el Pacma Echenique

Voz 0470 35:58 a quien quiera venir Puig Puigdemont Andrea Levy que ya vino de la ley Val tonic eso todo político que quieren pelea a navaja peleas esa pelea eso desde vagabundos y moderadores picando eso no metiendo cizaña le organizamos

Voz 8 36:14 pues encontraremos de todas las formaciones supera tiene

Voz 0470 36:17 estos al abrir el primero que cuando haya uno que quiera ya lo otro

Voz 6 36:20 lo llamaba para querer apunta el CD soy

Voz 0470 36:25 vale vale vale pues he pensado una locución una una música el debate Lapurdi de pronto una prosa para que que la políticos Jean

Voz 5 36:37 hola buenas noches aquí Don Juan Leo Bassi creo que no no

Voz 6 36:55 yo también voy a hablar

Voz 8 36:57 de la Semana Santa el porque lo dices así

Voz 6 36:59 sería para imponer para claro

Voz 8 37:02 le como segundo plazo vale voy a un tuit eh que yo pongo siempre vas a leer un tu estudia poner el único tweet claro llevo poniendo desde dos mil trece

Voz 0470 37:13 sí

Voz 8 37:13 sí hombre buenísimo ya llega la Semana Santa de Halloween de la gente decente

Voz 1 37:21 desde dos mil tres se ha

Voz 3 37:24 desde dos mil tres se ganando seguidores

Voz 6 37:32 cuando tú te tienes habla ya de mi nombre

Voz 0470 37:35 hasta el dos mil años

Voz 6 37:37 hasta el dos mil seguidores treinta mil nombre como bastante trescientos mil

Voz 8 37:46 esto esto me lo puso cuando yo pues el tuyo este año de ya llega la Semana Santa la Halloween de la gente decente gente recordando que los tuits de otros años diciéndome por favor

Voz 6 37:56 allá abandona las armas acoso anual a la supera los trescientos veintiocho mil seguidores

Voz 0470 38:04 tú veintiocho es ojo a esto que que cuántos tiene que a lo mejor hay sorpasso

Voz 8 38:09 ha perdonado es que estaba preparando la cuando te en bien vivirá me rendido en todas las

Voz 6 38:17 competiciones lo habéis ganado

Voz 0470 38:20 cuando presenta el que quieres que busca un tercio veintiocho mil pero es qué tipo de competición rastrera

Voz 1 38:26 por paso a paso

Voz 8 38:31 se lo prometo dos cosas antes de que acabe la temporada pasada que que de número seguidores de Twitter que no juego

Voz 1 38:41 qué parte bastante villana que que sobrepasando le por favor seguí todo se quejan quiero que sigan

Voz 8 38:51 lo que pasa es que

Voz 1 38:54 porque

Voz 0470 38:55 porque estas mil quinientos seguidos y mientras tanto el señor mayor mirando al móvil

Voz 6 39:05 cero saca ido el invitado de la lengua yo súper motivados a pero que

Voz 0470 39:13 si venga cosa sobra a mil quinientos seguidores te tiene que jugar paso en número seguidores de Twitter su paso eso ahora el físico es ya lo dijimos pero te supone perder pinzamiento pasando ahora más difícil en cuanto a estar de Semana Santa

Voz 0759 39:26 tiene ochenta y cinco y bueno en sin igual

Voz 0470 39:29 mi mi mi plan es llegar a decir que es alguien y seis quién

Voz 8 39:32 es mi plan es llegara noventa y tres yp presionar

Voz 6 39:36 sí pero que antes me ser que al verme cerca ya noventa y tres con la ansiedad con la ansiedad de los nervios a lo que me puedo agarrar tanto por favor Juan

Voz 1 39:49 no tengo un reto me cojo los huevos van a oler a es verdad que me un poco vaya

Voz 0470 40:09 estuvo rápido el Senado estuvo rápido toda Vallina venir huele fuertes la ballena eh

Voz 8 40:18 bueno entonces quiere decir que la Semana Santa se convirtió por supuesto nunca va a Dios mío qué Calvario y la gente lo celebró con fotos que hizo para estas vacaciones

Voz 6 40:29 a ellos Messi podemos verlas todas cordones

Voz 3 40:33 Dios mío mi nombre

Voz 6 40:37 buenos montajes hicieron camiseta precioso gente lo celebró yo quiero esa camiseta así que no está estas para terminar ya zanjó uzbekos porque sencillo pero claro

Voz 8 40:51 bueno pero es un anticipo Antich el Trailer

Voz 6 40:54 la Coming entonces me dediqué la semana

Voz 8 40:56 la Santa a más tu día no masturbándose vía Siria no por qué pero por qué porque para para pasar penitencia para probarme a mí mismo porque para ver lo que soy capaz de aguantar el hambre no como una cosa que que

Voz 6 41:12 estos Barça todo lo que haga falta o no hay que obligar al que no de Garzón después de follar

Voz 1 41:20 la mejor respeto tu

Voz 0470 41:22 Mutual pero todavía sentado en la cada al pero ahora pero estamos tranquilos

Voz 8 41:32 respeto todos los salarios gastaste opta por la penitencia Ars Vivendi Vivendi es más de el hedonismo tú me conoces tú sabes que a mí me va el panadero el calvario lo voy a decir que estas vacaciones

Voz 10 41:45 dos horas horas horas

Voz 8 41:47 en una habitación encerrado a oscuras muy bien y aun así no me masturbaba muy bien dejar de masturbación no más

Voz 6 41:56 no estoy en condiciones perfectas

Voz 8 41:58 Asturgar encerrado en una habitación oscura de conseguir joder macho puede va de devolución

Voz 0470 42:04 nada la mano pero es que te vayas a huevo

Voz 8 42:07 es otra prueba de madurez tengo cuarenta y cinco años más urbanos en tasas de retrete ajenas hombre

Voz 6 42:18 lo dices tasas de retretes

Voz 8 42:20 cómo voy a espera llegar a mi casa para sentarme en el retrete que yo ya conozco que me siento familiar

Voz 0470 42:25 estos momentos cuando me gusta ver la cara de la gente eh

Voz 6 42:28 la gente Cecilio casas de descanso

Voz 8 42:31 los no

Voz 6 42:32 a casas de amigos dijo sigo masturbarse

Voz 8 42:35 sentados en retretes ajenos

Voz 6 42:37 no queremos más en mi casa sentado en la taza son abierta no sólo con la Semana Santa abierta no con la tasa de sentarse con la tapa abierta la como que basa acercamos hacer caca pero lo que

Voz 8 42:55 es que sea Safina lineal entre pero el pasado no no pero no que la finalidad de Kaká y decir voy a que estoy tan ya que va si ya lo va entendiendo el punto de vista que intentó defender aquí

Voz 6 43:08 por ahora no quiero decir que es fácil

Voz 8 43:11 a parte en tu propio baño pero requiere una fuerza de voluntad mental es una fuerza mental especial

Voz 0470 43:16 porque dice siempre voluntad cualquiera

Voz 8 43:19 son dos de lo que estoy hablando dejarlo hablado voluntad a porque lo decía mal la Semana Santa IMI masturbación es tiene una historia larga esto ya lo programan cuando yo me cuando yo era pequeño era muy religioso

Voz 3 43:42 ya sabes no

Voz 8 43:44 a mí me daba muchos remordimiento Matt Barnes pero no podía quiere si la excitación llegaba un proceso fisiológico que se ponía en marcha entonces yo en ese momento lo veía venir pero por remordimientos quería evitarlo había como un choque de olas lado estaba mi formación religiosa Brown deseo sexual bueno de autosatisfacción

Voz 6 44:08 era el Estrecho para para

Voz 8 44:10 a aguantar ese deseo digamos mantenerme en mi posesión E M firme con para no masturbarse para no caer en la tentación si pensaba en la Virgen María para que me dirá fuerzas para levantar puede decías total que el caso porque claro el proceso de jazz aquí ha puesto en marcha se daba el caso que coincidía a veces yo ya culpando

Voz 6 44:32 estoy pensando la Virgen María

Voz 1 44:39 por favor

Voz 6 44:41 pero sentí entiende no que no era por deseo que una cosa en esclava acceso la pava con la otra

Voz 8 44:47 entonces digamos que mi mentalidad así

Voz 6 44:50 todo queda de queda estamos hablando hablando cualitativa pues cuanto puede ser

Voz 8 44:55 se me pasaron diez doce años seguramente

Voz 0470 45:01 bueno canario ahí mente

Voz 8 45:03 ha sido sin Celada con hasta tocó todas estas cosas tan retorcida idea esta es la la foto que quería enseñar ahora

Voz 0470 45:10 que no sé si saben lo que es un laberinto no

Voz 8 45:13 sí pero tú sabes exactamente esta especie de gráfica esta especie de imagen gráfica que representa habitualmente

Voz 6 45:20 pensamiento lateral una racha pega el pensamiento lateral es un laberinto en el que se ve la la laberinto hubiera salido a por fuera

Voz 8 45:33 la la línea bordea podría ser

Voz 6 45:35 Jordi Alba pero

Voz 8 45:37 en la Liga va por fuera asalta todo el laberinto esto es el famoso pensamiento lateral hay mucha acertijos no por ejemplo

Voz 0470 45:45 Linkin outsider Vox

Voz 8 45:48 si bien lo llegáis Vox Jové

Voz 6 45:51 con b alta estamos blanqueaban repito

Voz 8 45:54 el plan es confundirla que piensen con alta y cuando vayan a votar sacan la pitón le te voy a poner un acertijo por ejemplo de pensamiento quieta

Voz 6 46:03 el lateral como se escribe lateral lateral literaria que es exactamente lo contrario

Voz 8 46:10 cómo se escribe durmiendo o dormitando

Voz 6 46:14 ese crimen

Voz 1 46:17 escribe no rehuye hacer acertijos año pensamiento lateral

Voz 6 46:22 no Schumi Mimi

Voz 0470 46:26 que no ha dicho ha dicho durmiendo no se puede escribir porque están durmiendo

Voz 6 46:29 pero no no que como escribió usted o dormían que no se puede escribir porque está dormitando

Voz 3 46:46 gol

Voz 0470 46:48 pero que está ganado Taganana ha ganado

Voz 6 46:51 no pero toca competición contigo ya

Voz 8 46:57 esa es la meta eso sorpasso vez pero mira puesto deja porque que demuestra que decíamos a Pisón

Voz 0470 47:07 llevamos no me da cuenta Paqui

Voz 1 47:09 pues esto demuestra esto demuestra que que haya adivinado la el pensamiento lateral te muestra que está intentado explicar resume corista porque mucha gente mucha gente lo llama pensamiento lateral sabes cómo lo ya yo mal cristiano

Voz 16 47:26 uu Cristiano tira que Petén Celler foto laberinto enfrentarte con tus miedos punto hedonista que se pasa diez días de Semana Santa la ateo no es humano Cristiano Cristiano

Voz 1 47:45 Calvario zanjaba acepta el Calvario adiós a tener laberinto no

Voz 8 47:53 es una especie de círculo amplio mete en laberinto ya acepta El Calvario en Twitter

Voz 1 48:09 arroba Ignatius Farràs

Voz 3 48:19 barra

Voz 0470 48:25 es usted contundentes y déjame que describa para la gente de la radio has intentado forzar al chaval

Voz 8 48:34 me tira este el chorizo de ballena cada estaba lleno de pelusa de la alfombra

Voz 0470 48:40 pero es que ojo que es que el chaval sea sea de ti te ha intentado dar Belletti la ballena y cuando ha subido techos Lito sordos Iraitz son mira mira mira mira mira vale chavales el antinazi pero no es el

Voz 1 48:54 su Cristo soy bendecido esta terminamos el programa ese muy nuestro nuevo Borrell como Borrell el nuevo Borrell tiene que suponer hay que coronar le chupando la el pezón tú vas a morir por nosotros Chris Cooper describe les culpa más Calvario vamos atención chupa de pezón para el nuevo reggae bofetada turca

Voz 0470 49:25 no me estaba Torcal

Voz 17 49:49 en cuanto a golpe de bares Filmoteca espero

Voz 0470 49:54 cincuenta minutos ya veintisiete

Voz 6 49:58 quita quita lo mío lo hago mañana

Voz 0470 50:01 es que lo quitemos enteros Bilbao mañana no que mañana hay otras cosas pues mejor Mariano Rojo sección pero lo que me sorprendió de todo esto ya para les pediré cómo casa esta esta gusto el Calvario conocerte pajas en un baño y casi yo te lo sacó qué tipo de calvario

Voz 6 50:13 es eso lo que dije antes de estar buscando la lógica retorcida intenta acoplar contradicciones

Voz 17 50:22 la vida moderna hay un nuevo Crichton delante en el programa verdad

Voz 0470 50:25 estamos muy contento pido un aplauso para Ignacio que quiero

Voz 3 50:33 sí