¿Por qué no publicar encuestas?

Voz 0827

00:00

pues seguramente ya saben que desde hoy los medios de comunicación no pueden publicar encuestas electorales es una de esas normas junto a la jornada de reflexión que rigen la liturgia electoral del siglo XXI con criterios del siglo pasado cabría preguntarse si estos sondeos son instrumentos que ayudan a los ciudadanos indecisos sean muchos o pocos a determinar su voto Silas expuestas negativa deberíamos ahorrarnos esfuerzos en hacerlas ya analizarlas con por menor dada su inutilidad pero sí la herramienta puede servir para que los votantes junto a otros criterios puedan configurar su decisión final no se entiende su prohibición cuando aún estamos a mitad de campaña es además una antigualla que casa muy mal con un mundo global incapaz de impedir que sondeos publicados al otro lado de la frontera lleguen a nuestras pantallas a través de Internet parece además poco democrático que los partidos puedan seguir te estando la opinión de los votantes de aquí al domingo en sondeos internos mientras al resto de los ciudadanos no se está de dado su conocimiento como si todavía fuéramos menores de edad