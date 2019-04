El teatro Albéniz comienza sus obras de reapertura

Voz 1 00:00 tiene veintitrés

Voz 1515 00:43 bueno y queremos hablar de de mitos de un mito como ha sido el teatro Albéniz para eso hemos invitado a nuestros estudios aún cuarteto que lleva años dejándose la piel por sí

Voz 4 00:56 pedir que el Albéniz vuelve a ser el

Voz 1515 00:59 mito teatral que fue nos acompañan la responsable de la plataforma Salvemos el Albéniz Eva Aladro Eva qué tal hola buenos días el actor Roberto Álvarez implicadísima con esta causa con la que llevamos luchando tantísimos años también desde el programa Roberto bien bien

Voz 5 01:14 ha sido hallada el abogado Beltrán gran Bier qué tal Beltrán Díaz in Berta Delgado ya

Voz 1515 01:20 es artista plástica es bloguera y me dicen que es el ala dura de la plataforma Salvemos el Albéniz Berta qué tal hola buenos días qué tal en el ala dura de la plataforma Sí cañera sí sí insatisfecha ahora sí bueno vamos a ver yo siempre soy más crítica general optimista un poquito más por lo que vamos a contar ahora digo

Voz 0268 01:42 sí optimista porque empiezan las obras del Albéniz entonces siempre es bueno

Voz 1515 01:47 lo paradójico es que os habéis enterado de que ya entrado la piqueta en el Albéniz estos días era una vuelta por la puerta al sol en la parte de atrás está en el Albéniz os habéis enterado de una forma un poco rocambolesca no

Voz 6 02:00 pues efectivamente han sido los vecinos que nos han ido avisa dando por distintas a distinta gente de la plataforma de que había empezado las obras que se oyen golpes de que hay nuevas mallas puestas alrededor del edificio de que ya está trabajando de hecho ya era hora porque llevan bastante tiempo pidiendo permiso o licencia para realizar las obras entonces bueno ya ya

Voz 1515 02:21 acaba sí sí efectivamente que tienen Albéniz porque hay otros espacios en Madrid ahí está el teatro Madrid de La Vaguada el Palacio de la Música pero que tiene el Albéniz Roberto para ver concitado tantas voluntades de diferentes personalidades de diferentes ámbitos desde el mundo de la cultura Beltrán están beticismo esto al mundo de la abogacía Eva Aladro bueno es la hija de Teresa Vico que es Historia del Teatro Albéniz pero lo que emoción yo lo comprobado a lo largo de todos estos años de campaña con vosotros con la plataforma Salvemos el Albéniz cada vez que abríamos el teléfono oyentes todos nos llamaban con algún recuerdo emocionante que tenían de alguna obra de teatro algún concierto que habían visto en el Albéniz que tiene el Albéniz para remover

Voz 0156 03:04 tanto bueno para remover yo quería decir una cosa que ha pasado recientemente que sería haciendo del notoriedad no leí un Twitter que decía que la la cultura Alarte es lo único que nos puede salvar de la locura eh hice algo hago esta reflexión porque es un símbolo cultural es capaz de movilizar las emoción les y las la solidaridad de millones y millones y millones de personas porque les pertenece a a subir a su a su corazón no a un lugar donde o han ido o quieren ir o cuando fueron en vivir una experiencia muy personal y esto pasa con las con las cosas inmateriales como el Teatro Albéniz cuando un símbolo de algo que has vivido que ha vivido una sociedad de repente desaparece obtiene o exista pues esa parezca concita toda esta ilusión y esta emoción esto a veces los políticos no lo entienden y de ahí a que eso se convierta en algo realizable hago que podamos conseguir que no se tire abajo como ocurrió con el Albéniz necesita primero donde esta ilusión colectiva la hubo una gran manifestación cuando fuimos muchas figuras de la sociedad de todo tipo y luego el empeño de los que tienes aquí encima de la mesa excluyendo M

Voz 7 04:16 que va que va empeño que es la hija de Vic

Voz 0156 04:19 claro que ha seguido como un martillo pilón una gota que cae encima de la cabeza del cráneo de alguien

Voz 8 04:25 hasta tabacos siguiéndolo una cosa importantísima un abogado probó no

Voz 0156 04:30 si no se une la ilusión colectiva a una vía legal muy erudita muy muy sofisticada muy complicada y encima deshacer gratuitamente un abogado probó no pues entonces esto no hubiera salido adelante

Voz 1515 04:41 le hemos pedido a nuestra compañera Cristina del Casar que nos ayude a hacer memoria porque al final esto se ha movido porque todos tenéis todos tenemos una vinculación afectiva con el Albéniz que estamos deseando que reabra sus puertas vamos a hacer un ejercicio de memoria porque su escenario sean subido muchas cosas importantes de nuestra ciudad de nuestro país

Voz 9 05:04 así sonaban los aplausos en el Albéniz con el auditorio en pie Joan Manuel Serrat presentaba en dos mil cuatro su gira Serrat Sinfónico escasos días después de anunciar que iba a someterse a una operación de cáncer de vejiga esta escena Se repetiría durante otras cinco noches seguidas

Voz 1508 05:26 el Albéniz levantó el telón en mil novecientos cuarenta y cinco un sábado de gloria en sus primeros años albergó principalmente espectáculos musicales como la revista o las zarzuelas años más tarde se convertiría en sede de distintos festivales como el Festival de Otoño Madrid en Danza o el Festival Flamenco de Madrid a los que acudían artistas como la coreógrafa Carole Armitage o el bajista Stanley Clarke pero nunca olvidaría su origen teatral y obras como Quién teme a Virginia Woolf interpretado por Adolfo Marsillach y Nuria Espert o Bodas de Sangre interpretada en mil novecientos ochenta y seis por una jovencísima Blanca Portillo sabéis que piden a Milans

Voz 11 06:05 mañana es una dentro de esto es lo que vendrá

Voz 1508 06:10 cerraría sus puertas en dos mil ocho con una de las grandes obras del Siglo de Oro español La vida es sueño de Calderón de la Barca pero lo que ya no es un sueño es poder volver a disfrutar de grandes obras como esta en el regreso del la Albín

Voz 1515 06:26 la verdad es que estamos muy contentos sois todos optimistas en ver el proyecto ver realizado materializado Beltrán y el proyecto que os presentó en su día Paloma Sobrini la directora general de Patrimonio somos muy opte

Voz 1893 06:39 en estas lo pudimos ver hace unos meses gracias contando también con vuestra compañía y ahora gracias a que los bomberos finalmente Essex pidieron porque había un problema grave técnico en relación al al edificio que si acaba de solucionar ya está la piqueta dentro ya sabemos que se va a concretar el resultado

Voz 1515 06:59 me hace ilusión hacer una ronda con todos vosotros estábamos escuchando a nuestra compañera Cristina del Casar pues todos esos grandes montajes que han subido ahí yo recuerdo que hace unos años entrevisté a Nuria Espert y contaba aquella experiencia que para ella fue muy impactante en el Albéniz cuando representó Virginia Woolf con Adolfo Marsillach que estaba ya muriéndose de cáncer muy malito muy mayor decía entraba un anciano por la puerta yo veía un anciano en el camerino se sube el telón y aparecía el personaje dice es el ejercicio más increíble actoral contado por Nuria Espert que he visto en mi vida y esto fue en el Albéniz llovía que ya obra no recuerdo nos sabía que estaba tan malito Adolfo Marsillach que recuerdos tenéis Roberto porque tú lo has visto como espectador también lo has visto tú hiciste una zapatera prodigiosa en el albero

Voz 0156 07:42 enteraba de verdad de Drácula Teatro de la Danza hicimos muchísimas producciones allí la gaviota yo no sé innumerables era nuestro teatro realmente impresionaba que tenía una gran tiene una gran capacidad miles de butacas no hay ya un teatro impresor que todos queríamos si no todo el mundo tenían la suerte de tal pues era un icono si era el sitio era el sitio el teatro de la Comunidad de Madrid sí

Voz 7 08:05 era él pone recuerdas que te ven allí veis por ejemplo mirar

Voz 0156 08:09 de acuerdo ahora que que que hubo una era una obra en catalán no ahora que está con estas cosas

Voz 7 08:13 no sabes lo que hubo ahí la trilogía de Els Joglars bueno residen por la de Salvador Dalí os acordáis

Voz 0156 08:24 en recordando ahora pues me viene a la cabeza nuestras diatribas que con los idiomas etc de tal que aquí ha habido teatro en catalán subtitulado además me acuerdo toda alabanza que he visto allí todo todas las grandes compañías de danza Se Se ahora mismo está de moda dentro de la política realmente tristemente el a las Performance no las las las convivencias entre artistas los que ya tenemos una edad vivimos toda la toda nuestra cultura todo lo que sabemos como actores lo lo vivimos en aquellas épocas donde no habían tanto dinero para escuelas ni para nada era todo pero sí había una gran impulso para el Festival Internacional de Teatro Festival de Danza sabría en todas las grandes compañías del mundo venían al que era teatro Olympia que ahora el Centro Dramático Nacional y ahí me vivimos pues toda nuestra nuestra genética teatral la vivimos allí

Voz 1515 09:16 ahora que estamos en tiempo de campaña electoral y yo sé que Roberto también ha estado muy implicado estás muy implicado en bueno pues en el teatro Madrid en de la Vaguada que también está ahí absolutamente desuso oye Pepa

Voz 5 09:29 el único que fuera nos llamó para que esto claro

Voz 1515 09:32 sabéis y algún partido político algún candidato está incluyendo la recuperación de los grandes espacios escénicos de Madrid en sus programas

Voz 0156 09:39 si tienen yo te yo lo vivo dramáticamente porque tiene mucho interés cuando están en la oposición esto lo digo con respeto porque también es interés hay que valorarlo porque escucha escucha no se escucha tanto con el cambio de de

Voz 12 09:54 de de de fin de idea de

Voz 0156 09:56 de de de de teatro el matadero como varios espacios como podrían ser el Palacio de la Música también que esta sin abrir el teatro de La Vaguada están ahora cuál debe velar de que parece que lo van a abrir parece que lo van a inaugurar dentro de un año bueno entonces todos toda la oposición tiene muchísimo interés y conocimiento del asunto y te escucha y luego parece ese día se llega ahí pues ya todo cambia de sesgo de momento lo que es la actual corporación nada absolutamente ningún paso en ningún sentido que pudiera uno soñar o pensar que cualquiera de estos teatros que usaban abrió un día

Voz 1515 10:31 vamos a recuperar esa parte emocional Eva Aladro hija de una mujer histórica en el Albéniz como fue Teresa Vico desde niñas tareas y yendo allí que recuerdas con emoción de alguna de aquellas obras que pues lo cierto es a tu madre

Voz 6 10:47 cierto es que lo que tenía la especial un poco también enlazando con esto que decía Roberto es que en en la Alhóndiga había un nivel en general de espectáculos maravilloso no había prácticamente un espectáculo malo que esto que vemos ahora que de repente hay grandes programaciones que de repente hay tres o cuatro espectáculos que vas a ver al teatro correspondiente dices que malo es esto bueno pues en el Albéniz todo lo que veía era bueno lo mismo veías un espectáculo de ópera yo recuerdo los ciclos de Mozart que hacían con óperas que eran compañías de fuera que venían fundamentalmente de países del Este que eran maravillosos también tenías danza y efectivamente te venían unos bailarines tanto españoles como como extranjeros espectaculares podías tener allí a Baryshnikov podías tener allí a Pina Bausch o una compañía como incluso el Ballet Nacional de España actuado en el Albéniz absolutamente toda la cultura de lo que es el siglo XX y entrando en el XXI yo estaba canalizada a través de la entonces uno iba porque es que era el el horno cultural de de Madrid iba a saber todo no

Voz 1515 11:45 en ciertos que estaba recordando Cristina de de El Casar nuestra compañera cuando se ve Serrat por primera vez cuando les Canaria aquello fue aquello fue un salió el escenario se caía al patio butacas todo el mundo de pie le acababan de diagnosticar el cáncer efectivos fue muy emocionante vivir aquello en el Albéniz Beltrán qué recuerdos tiene

Voz 1893 12:04 bueno dos cuando Chavela Vargas levantó nuestra pancarta que es fuerte impresionante luego Susana Rinaldi que con la que defiendo un teatro también en Buenos Aires actuó en el Albéniz y la fui a ver al camarín Le digo bueno cómo cómo estás con nosotros bueno os voy a cantar una canción de homenaje a también a a vosotros por la lucha porque en ese momento las autoridades del teatro están un poco en contra de nuestra nuestro activismo y ella Nos no reconocido delante del público en esa

Voz 7 12:34 ahora ha habido un apoyo allende los mares Berta qué recuerdos me decían tú eres el ala dura de esta plataforma el artista plástica la bloguera que se encarga de de salir ahí a batirse con este asunto que por fin ha podido ganar cuáles son tus recuerdos del Albéniz

Voz 0268 12:52 pues muchísimos yo fui a ver muchos conciertos de música de jazz por ejemplo Michel Camilo muchos recitales también me acuerdo que eso que Madrid En Canto se celebraba allí y luego claro ha habido figuras como John Cage o sea no sólo digamos artes escénicas teatro lo danza sino que también ha habido muchísima música entonces lo bueno por ejemplo Ute Lemper Ute Lemper para mí ese concierto fue muy especial porque también hay conocía mi pareja entonces claro como no te puedes sentir vinculado a un sitio donde ha empezado yo qué sé tu tu tu historia de amor entonces evidentemente vinculado de una manera muy muy emocional no yo por eso soy eso en la radical no no pero básicamente es un poco estar vigilante osea porque hay veces que los proyectos pues como es en este caso ahora empieza a las reformas pero veremos a ver un poco en qué en qué acaba

Voz 1515 13:50 hoy os hemos citado porque la piqueta acaba de entrar para las obras de reforma pero el compromiso cuales Eva buena en principio

Voz 6 13:57 sí como lo que se trataba de hacer es una remodelación pero que va a conservar básicamente tiene que conservarlo porque el teatro estaba protegido es viene interés patrimonial entonces no pueden tocar los tres niveles el escenario ni el vestíbulo ni la escalera entonces es una remodelación pero tiene que ser muy muy respetuosa entonces no pensamos que vaya más allá de por lo que hemos hablado también con Paloma Sobrini alguna en vez de año y medio dos años de reformas si Dios quiere

Voz 1515 14:23 sería hay con qué os gustaría vosotros que habéis visto tantos espectáculos tan variados vamos a hacer una última reflexión está

Voz 0156 14:31 me hace mucha gracia a mí también

Voz 1515 14:33 ilusión con que os gustaría que reabría se Roberto

Voz 8 14:37 Nos gustaría que reabriesen Santo Dios

Voz 0156 14:44 Sonia haría con que señoría con veo otra vez el teatro lleno no sé yo

Voz 7 14:50 ah bueno te voy a dejar tiempo a donde participó pie antes vamos a seguir eso lo siga habría me digo estoy haciendo intocables ahora pues mira

Voz 0156 14:55 me gustaría ganar allí pero ya tenemos terrena

Voz 7 14:58 por falta un año y medio dos años no para que abra

Voz 0156 15:02 ya

Voz 7 15:03 lo voy a pensar lo voy a pensar si pleno puede ser una opción Los intocables entrar en cambio no no no

Voz 1893 15:09 lo tengo clarísimo pero sin ninguna duda tendría que reabrir con la última obra que cedió que la mencionaron hace un momento que la vida es sueño

Voz 7 15:16 sí hay mira y además sería un sueño cumplido enmienda mente Eva Aladro

Voz 6 15:21 alguna obra con mucho mucho reparto muy coral donde hubiera muchísima muchísimas posibilidades pues no sé yo qué sé la Muerte de un viajante o Panorama desde el puente por ejemplo una americano de estos no que que haya mucho reparto o Historia de una escalera misma de Buero Vallejo que también tiene mucha mucha escenografía mucho personaje

Voz 7 15:41 bueno qué te gustaría que reabriesen el Albéniz

Voz 0268 15:45 pues estaría bien buscar a lo mejor es una obra de teatro que tuviera que ver con toda la lucha sobre un teatro sí eso sería bonito es decir para que se vea que esto ha sido un proceso ciudadano ya que has sido de toda la ciudad de todo de toda la gente que vive en Madrid no sólo madrileños sino gente que vive en Madrid que se siente vinculado

Voz 7 16:03 entonces me ha encantado tenemos todavía queda tiempo por delante más o menos año y medio de obras

Voz 1515 16:09 seguiremos contándoles cómo van invitamos a Paloma Sobrini bueno o al director o directora general de Patrimonio que salga de las urnas después de de las elecciones seguiremos charlando con vosotros enhorabuena porque hicisteis bandera de esto y entre todos al final lo hemos conseguido Eva Aladro gracias

Voz 6 16:26 muchísimas gracias a la SER siempre por esta ayuda porque son los ya lo de siempre lo digo los plataforma de honor del teatro

Voz 11 16:32 en la Cadena SER

Voz 7 16:34 Beltrán enviar muchísimas gracias a abogados Roberto Álvarez sí es verdad que tuvo mucho que ver la Cadena SER es verdad yo he recuerdo programas hasta especiales a las las cuentas de la oferta pasan por ahí ahí cuando pero no

Voz 0156 16:48 si las cosas da gusto porque tenéis medios y capacidad ilusión y creatividad para hacerlo cuando ha dispuesto todos los las cosas que han pasado por ahí

Voz 7 16:55 mi criterio en escucharle nadie escuchara la Portillo haciendo por ejemplo

Voz 1515 17:01 cuál era la zapatera prodigiosa no las Bodas de sangre Bodas de sangre cuando no la conocía casi nadie tuviera unas niñas impresionante

Voz 7 17:09 sí

Voz 1515 17:10 Berta Delgado que moción seguiremos contando lo así que señores gobernantes no están escuchando vamos a seguir ojo avizor con este asunto enhorabuena a todos gracias gracias muchas gracias

