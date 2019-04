"Lo problemático es que la tecnología conoce nuestros sentimientos"

Voz 0313 00:00 antes decía Michael al abrir hace un ratito La Ventana bueno estamos bien conectados mal conectados depende va más vamos a verlo ya verás vamos a verlo y el otro día una periodista que trabajan Telemundo que había estado antes en televisión española estaba en Roma en una fiesta que celebraban el cumpleaños de una de una compañera le regalaron un bolso vale esa misma tarde hicieron fotos de grupo y esa misma tarde un bolso idéntico se lo coló a ella en su cuenta de Instagram en un anuncio publicitario

Voz 2 00:43 es vosotras esto

Voz 0313 00:45 The New York Times ha publicado un especial muy muy interesantes sobre la intimidad sobre la periferia donde da datos en fin muy muy concretos además no opiniones sino datos hiciera fuentes de cómo la tecnología está invadiendo no está está arrasando con nuestra intimidad no accede a nuestro código genético a nuestro estado de salud reconoce nuestra cara entre una multitud puede llegar a influir en la educación de nuestros hijos en el futuro dice Times esto irá a más sin ninguna duda hemos invitado a asomarse a la ventana a Paloma Llaneza abogada y autora de no un libro del que hemos hablado alguna vez aquí en la SER que trata precisamente sobre eso sobre cómo estamos exponiendo de

Voz 3 01:24 forma un poco fue un poco absurda si lo pensamos

Voz 0313 01:26 nuestros datos personales sin darnos cuenta y consejos para proteger nuestra identidad Paloma Llaneza buenas tardes

Voz 4 01:33 buenas tardes cómo estáis qué hacemos frente a esto

Voz 0313 01:35 Amy es surfear hemos no resistimos hacemos huelga de artilugios cuál es la primera recomendación Paloma

Voz 4 01:43 bueno aplicamos el sentido común

Voz 5 01:45 has dado estaba claro

Voz 4 01:47 alejado de la maravedíes yo creo que tenemos que aplicar el sentido común y pensar que como de útil no es la tecnología está pensada para estar a nuestro servicio al servicio de otros minimizar la exposición ninguno vamos a estar libres de este tsunami pero yo creo que todavía tenemos capacidad de tomar decisiones

Voz 0313 02:06 por ejemplo qué decisiones

Voz 4 02:10 sencillas como si quieres tener un micrófono permanentemente activado en el salón de casa como decidir si quieres utilizar determinadas aplicaciones eh que lo único que te dan es una placer instantáneo por subir una foto con uno el filtro Valencia o si quieres si quieres tomar decisiones sobre los permisos que les da a las aplicaciones el otro día me ha me contestaban a través de Twitter que es Nikkei Il tiple eso lo tengo que reconocer es la única red social que tengo en fin me me comentaban cómo cómo habían quitado ciento cincuenta permisos a las aplicaciones que no tenía ningún sentido a veces lo que hay que hacer es es bueno pues aplicar sentido común y saber para qué queremos

Voz 0313 02:50 pero mira Paloma hace unos días Amazon reconoció que tiene a miles a miles de personas a miles de empleados suyos escuchando las preguntas de peticiones que les hacemos al a los aparatitos bueno ya lo reconocen abiertamente entonces tú como usuario que puedes hacer no lo tiene Alexa es lo primero que se me ocurre no

Voz 4 03:08 bueno yo es que creo que vamos todos a engordar como pocas de no levantarnos a pagarla yo creo que las las ventajas que te ofrece al a estelas ofrece a alguien yo veo la ventaja en alguien que no pueda teclear claro o que no que que se encuentre imposibilitado es decir en la tecnología tiene esos fantásticos y es una tecnología que puede ser muy útil para una persona que se encuentre varada en una cama un tetrapléjico pero en realidad para el resto de nosotros cualquiera de las cosas que hace al está las a Podemos a hacer tecleando

Voz 6 03:36 Paloma yo no no que yo yo tengo una cierta esperanza cuando por ejemplo me recomiendan en Internet mi libro ocupando Medel pregunta Facebook sí conozco a mi mujer a mi hijo eso me daba una cierta esperanza de que no estamos del todo controlados todavía

Voz 4 03:51 bien es que que tu y yo pensamos lo que si la inteligencia artificiales es aquella que bolso que ya me han regalado pues estamos todavía a salvo ahí pero sí pero en realidad es que es una es una de las múltiples maneras de que funciona la publicidad y es la más básica que es ofender algo que esté relacionado con la que has visto no lamentablemente ya me gustaría decir que ese límite y la cosa pero no desde el estampas lo verdaderamente problemático desde desde no gusta de la tecnología es es que desconocen de manera individual y además Nos nuestros sentimientos que yo creo que es de tal vez de lo más complicado de todo lo que nos queda por ver

Voz 1546 04:29 Paloma hace unas fechas estuve en Barcelona pero en patio de futbolín Champions League quizá la historia comentan hablando con compañero el Barça Manchester el Barça Olympique de León a que estamos hablando que yo había estado en Mallorca me gustó mucho mayor que estamos hablando de una urbanización vende Nat que tiene un tel muy bonito y tal y al lado está en esa zona ha explicado al lado somos hablando y él el señor me mi compañero si conoce esa zona etcétera etcétera y hablamos un rato acerca de aquellos su teléfono estaba en la mesa lo mio de mi bolsillo Amy contó que el día siguiente estaba recibiendo a lo largo del día distintos anuncios para el mismo hotel y que es una preciosidad y luego ofertas de vacaciones pisos de alquiler y esto es una casualidad

Voz 4 05:24 hombre yo estoy ponerme conspira no hay cantes bastante me acusan de ellos por todas partes eh yo creo que cuando uno tiene una aplicación varias aplicaciones que acceden al micrófono me porque uno le ha dado ese permiso pues aplicación puede puede activar el micrófono de manera remota o puede estar escuchando no tenemos pruebas porque desgraciadamente las en estas empresas tecnológicas trabajar con un nivel de opacidad frente a la administración a los ciudadanos bastante importante sería muy interesante saber cómo funcionan para ver si esto es producto de que estamos todos conspirando aires perdidos por si de verdad es que nos están escuchando más de lo que serviría

Voz 0313 05:58 porque técnicamente es posible que lo hagan por lo que cuenta es verdad

Voz 4 06:01 desde el momento que una tiene una aplicación es aplicación de permisos al micrófono a la cámara es utilizado y activado de manera remota

Voz 0313 06:09 muy bien Paloma Llaneza muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ya ánimo muchas gracias adiós buenas tardes el optimista debería que lo que pasa es que sea democratizar el espionaje no sabes

Voz 7 06:20 esta es que usted todas formas de hermano yo hablando con claro

Voz 0194 06:24 Zika que se iba a comprar un vestido para la boda de su hermana en una tienda determinada hablando las dos lo mismo con el teléfono al lado al cabo de unas horas me llega un anuncio de esa tienda que no es ni siquiera una tienda de estas muy conocidas no email llega a una de mi redes sociales me que ese anuncio yo sé cómo cómo es posible avanzar

Voz 3 06:44 pues otros como cómo cómo vivís este

Voz 0313 06:47 este mundo que a nosotros a unos nos choca

Voz 8 06:49 se cuida aquí a no mucho pero no de verdad que soy más prudentes que nosotros yo creo que no yo creo que somos igual bien conscientes e incluso más porque lo usamos más pero lo hemos aceptado con total normalidad y no debería ser así

Voz 0313 07:01 yo creo que también está el riesgo de volver al antropólogo por favor un poquito de luz ahí está el riesgo de decir bueno que hago no es cuál es la alternativa porque claro tú te descargas una aplicación que quieres usar porque sí porque bueno también es como que

Voz 9 07:14 las forzado de alguna manera usarla o eh para estar conectado no entonces y cómo cómo cómo

Voz 0194 07:21 anejas no te digo localizado geolocalizado porque claro tienes aplicaciones para pedir un taxi o para pedir que tiene Sergio localizador activado es necesarios sino no puede funcionar no

Voz 8 07:32 hay un consumo social Mi hermana por ejemplo digamos se quitó Whatsapp estuvo unos meses cuéntale gran no

Voz 7 07:38 como cuando cobran cinco eh Francino no tiene whatsapp

Voz 0313 07:43 en ese aún es posible aún es posible aún es posible bueno amigos y Lucas Claudia Marcos muchísimas gracias a los cuatro por este ratito en la en la Ventana Hay que sólo la mitad de los planes que habéis esbozado aquí que se cumpla en el futuro muchas firmas con eso pues hasta la próxima Ángels te escuchamos esta noche hasta luego

Voz 1546 08:03 los sí sí pero ya no hay mucho que venga un abrazarlos