El 'Judas' de la mesa electoral

Voz 0313 00:12 suena esta música a ver caras se expresa preguntas bueno se pregunta se nota también eh esto son fragmentos de la banda sonora de Jesucristo Superstar esta es la canción de Judas eh no exactamente esta canción y desde luego no esta voz pero alguien tiene función el próximo domingo en el teatro Campos de Bilbao y resulta que era tocado estar de vocal en una mesa el ex actor está intentando librarse para poder hacer de Judas y no de vocal de la mesa electoral pero no sé si lo va a conseguir Miguel Calvo buenas tardes muy buenas tardes qué tal Miguel cómo estás Diego

Voz 3 00:49 bien pues poquito a poquito que se cerró con el ya que hace disfrutando que sí

Voz 0313 00:54 sabes ya así tiene ese sustituto en la mesa o todavía no

Voz 3 00:58 pues mira ahora unos cinco minutos que un vecino me ha mandado un email que más ha preguntando cosas entre otras cosas me preguntaba oye pero esto es legal lo que que te sustituya a mí así yo sí sí cosas me lo han dicho desde la Junta Electoral así como no sea legal así tú lo sabes

Voz 0313 01:12 qué manera puede ser pero tienes que buscarte al sustituto sí sí sí pero pero está seguro de que eso de que son así

Voz 3 01:22 por lo que me dijo dos de ellos al al cabo

Voz 0313 01:25 cuéntanos cuéntanos cuéntanos la Historia ver cómo empieza todo lo cuéntanos a ver

Voz 3 01:28 pues mira os comento yo venía de un ensayo no son fallos que o problemas general son dos genial te sientes bien no de IS era particular unos muy guay porque me gustaba mucho porque acababa de de ensayar la muerte de Judas de un modo que por fin ya diseñado esto esto tiene un cuerpo tiene una cosa muy guay era yo casi retenga una carta no de la Junta Electoral yo escojo la abro ahí me convocan no sé que soy vocal yo va ya misma la fecha y efectivamente coincide yo va ya era tarde y me voy a la Junta Electoral de Bilbao Illes expongo Visitación digo oye mirar que soy un actor interpreta Judas y vamos a interpretar la obra El mismo día el cual se va a hacer las votaciones entonces os quería saber qué tengo que hacer para eso para porque Vicente me dijeron bueno tienes que dar documentación que lo certifique yo vale perfecto muy bien qué documentación hago lo que tú veas yo no eso es un una cosa muy amplia no a la ir vosotros que saben de lo que lo que tengo que llevar lo que lo que tú veas lo que tú veas que presenta yo vale pues lleve el contrato documentación bastante extensa no entre otras cosas también incluso por si acaso fui con la página de Internet de Campos Elíseos que vean que efectivamente se estaba programando desde antes de las elecciones

Voz 0313 02:47 tenías que haber llegó al Nuevo Testamento también

Voz 3 02:50 pues se lo reduce el nuevo un antiguo todo lo que hace falta en la edad yo pues todo feliz entre todo me atendieron muy bien y nada se hizo el trámite vuelve a casa sería comicio ensayo seguía trabajando duro ir unos días de repente hemos recibido la carta respondiendo claro ahí ponía eh no aceptar la reclamación tal cual como ningún tipo de instigación y nada no hace esta reclamación yo voy a llamar fracaso usado es saber que qué puedo hacer llamo MIC que eso que efectivamente lo va a hacer la reclamación y que la lo sumo podría o pedir otra vez que lo revisan con más documentación que ya ya hemos enviado y todo o buscar un sustituto yo buscando sustituto vale si yo vale pues muy un sustituto a ver a ver quién estaría dispuesto a hacerlo no me dicen nada más yo busco ya lo cubra es operada que que sí que ACB hizo feliz volvió llaman oye mira que una amiga mía no Ana accede todos genial y maravilloso y de repente te dices Tate de eso pelada si tú de dónde eres yo no de saltar hecho muy bonito en esta época del año me ha pues amigo mío tiene que no sirve yo Bali y nada hay como como dice no me compare palmaditas en la espalda y suerte

Voz 0313 04:09 pero hoy por hoy tiene ya sustituto nos dices

Voz 3 04:12 si hoy contratos conmigo un vecino que lo va a pensar

Voz 0313 04:16 es molesta

Voz 3 04:17 exactamente en el mismo edificio cosa que como hace uno o vagaba a Vigo

Voz 0313 04:22 y es que la gente tirando sí

Voz 3 04:24 vida no tiene que ser Rubio sabe que tener ojos azules Otegi Gustavo el pollo yo qué sé ya me espero cualquier cosa

Voz 0313 04:30 bueno oye tú tú si tiene sustituto en la obra supongo tienes Cover

Voz 3 04:33 no sí sí sí tendremos que ver si osaba pase lo que pase la obra sirve como decía Mercury sumas voz no

Voz 0313 04:41 muy bien bueno pues Miguel oye ya nos irás contando a ver si al final tienes teatro o tienes mesa el domingo vale

Voz 3 04:48 muy bien