Joan Roca: "Habido un exceso de creatividad forzada en la cocina"

Di María Llop once

Voz 5 00:57 esto qué es lo que Toni Martínez buenas tardes hola Especialistas secundarios El Mundo Today qué tal el día la mona bien no muy bien no quiero trabajando para el hombre eh pero está bien habéis comido como una mona de Pascua no nos ayer ayer bueno mira está bien está bien ser previsor tienes muy bien bueno está Páramo también está en juego la bola y luego tenemos una entrevista mucho hay también muy bueno

Voz 0230 01:26 vale el día tiene una noticia muy llamativa las elecciones de Ucrania que las ha ganado un actor cómico que se llama Zelensky su primera medida será poner una tienda de ropa en tu bien

Voz 6 01:46 daba la noticia esta mañana Pepa Bueno en Hoy por hoy Rania Zelensky el actor que interpretó a un presidente en una serie de televisión se ha convertido en presidente de verdad lo ha votado el setenta y siete por ciento de los electores el setenta y siete por ciento admitido eso sí que es una mayoría

Voz 0230 02:03 setenta y siete por ciento de su tiempo de posesión en un partido de fútbol ya pero en unas elecciones su rival Poroshenko ha admitido la derrota ya anunciado que pone una forma

Voz 7 02:12 hacía más sobre farmacia que te ganen que te ganen con el setenta y siete

Voz 0230 02:18 por ciento de los votos es para poner una farmacia pero en otro país es una manera drástica de decir no a un presidente quiénes este Zelensky Nerea

Voz 1315 02:26 pues tiene cuarenta y un años estudió Derecho pero nunca ha ejercido ganó un concurso de comedia en la televisión con la que se dio la fama piensa convertir uno de los comediantes más famosos del país tiene una productora que tal noventa y cinco y protagoniza Serván of the People una serie que por cierto la puedes encontrar en Netflix serie en la que Zelensky interpreta a un profesor de historia que llega a ser presidente creó en dos mil dieciocho un partido político con el mismo nombre que la serie donde muchos de los integrantes son sus amigos de la infancia y el propio equipo de producción de la serie y como dato en esta sería el personaje de Zelensky le hacen un impeachment algo que ahora mismo está prohibido en Ucrania pero que él mismo ha dicho que quiere legalizar

Voz 8 03:09 venga vamos allá twiterías vamos

Voz 1610 03:12 empezamos con la Semana Santa mira qué imagen más moderna y evocadora que propone Javier

Voz 4 03:17 Emma Cristo haciéndose un moño con un boli

Voz 1610 03:22 venga más de Semana Santa cuando la gente se ha aprovechado la coyuntura el Twitter de reto interinas

Voz 4 03:27 la procesión va por dentro que sacáis de mi casa con esa virgen tarados

Voz 1610 03:33 pues con un ejemplo claro de que lo primero es lo primero esto lo da la última

Voz 4 03:36 no creo que roto aguas no me venga con mierdas que empieza a Juego de Tronos

Voz 1610 03:42 twitter con giro inesperado a cargo de inspector Clouseau

Voz 4 03:45 lo que más miedo me da de oír en casa cariño tenemos que hablar es que vivo solo

Voz 1610 03:51 ya acabamos las heridas con nuestra gran amiga Lucía Taboada que tiene pensamientos

Voz 4 03:55 son realmente preciosos me gusta pensar que los famosos tienen las paredes de sus casas llenas de marcos de fotos con dueños de restaurantes

Voz 1981 04:12 con Xavi y Kike por este orden miles de muñecos de Carles Puigdemont huyen a Bélgica para no ser fusilado Santiago

Voz 5 04:21 a escala asegura que eso de fusilar muñecos es pues

Voz 1981 04:23 copia de la derechista cobarde a Jesucristo se queda en mil quinientos restos de volver a resucitar un año más la cristiandad no ha alcanzado los apoyos suficientes si tendrá que intentarlo de nuevo el año que viene del debate electoral de Atresmedia se celebrará finalmente en Los Simpson cada candidato tendrá diez segundos para hablar entre anuncio y anuncio Albert Rivera defenderá argumentos de Vox en el debate electoral para que el partido esté presente lo hago por respeto democrático no porque comparta sus ideas insiste el director el líder de Ciudadanos el Olmos ya ha recorrido la mitad del océano con su submarino para apagar el fuego de Notre Damme ya llego ya llego no lo y eximir del magnate una mujer descubre a los treinta y dos años que es zurda Hinault torpe después de todos los problemas que ha tenido para expresarse es de pequeña descubierto también que ni siquiera es española que usted impide que no llame más gente contando sus problemas por una vez nos gustaría alguien que alguien no llamar hay Nos dijera Houston tienes tu algún problema el Gobierno egipcio permitirá a los ciudadanos descansar los brazos cada diez minutos en este tiempo también podrían camina hacia adelante en vez de hacerlo pegados a las paredes las personas que dicen Air paz en vez de Pat muy confundidas con el lanzamiento del iPad Air

Voz 0684 05:44 al menos no hay confusiones

Voz 1981 05:49 Pablo Iglesias propone que los debates electorales se celebren en su chalé ya que están todas las cámaras montadas puede echar por teléfono que también lo tengo pinchando sugiere

Voz 0230 06:45 no se ha enterado esta noche hay un debate electoral en Televisión Española Podemos PSOE Ciudadanos Partido Popular vamos a hacer una una breve guía para ver el debate a ver quién es el primero que habla de la gente hay gente que

Voz 10 06:58 no le gusta la gente no

Voz 0230 07:19 este concepto de esta canción el de la gente difícil una persona difícil a quién es difícil complacer esta persona es difícil es difícil de tratar eso en política se da a veces inca puso a veces se considera un mérito ser difícil yo tengo convicciones tan firmes que no me entiendo con nadie esto en la vida cotidiana se considera ser alguien difícil pero en política a veces se defiende esto como mérito los debates son oportunidades para que surjan palabras nuevas para gran Isaías por ejemplo el verbo que abrir tu cabras El Cabra

Voz 0230 07:52 el la forma importante es la primera persona del plural nosotros que abrimos que abrimos que abrimos que lo explica Pablo Casado

Voz 4 08:00 abrimos los brazos

Voz 5 08:03 a los otro abrimos los brazos

Voz 0230 08:09 otro verbo nuevo dar una recomendación Magda una recomendación muy mala una recomendación de mierda vamos sería el verbo recomendar que lo incorpora Inés Arrimadas claro

Voz 1490 08:22 yo si fuera asesora del Partido Socialista también les recomendaría al señor sí

Voz 5 08:25 se escondiera una piedra

Voz 1490 08:27 si quieren hubiera Bacharach en los debates electorales

Voz 0230 08:30 son palabras nuevas para Isaías todas las campañas electorales traerá innovaciones por ejemplo está de Pablo Iglesias que recomienda de que no fiarse de que fiarse

Voz 12 08:38 no hay que fiarse de ningún político de nosotros tampoco hay que fiarse de las garantías

Voz 0230 08:43 esto sería interesante que los políticos vinieran con garantías como las lavadoras a los dos años de legislatura vas y lo llevas a reparar porque se le ha estropeado la política de empleo basa la tienda dices mire me prometió empleo indefinido y todo les sale precario velan me da mucho precario o vas dice dices que me decía era muy rojo y ahora parece anaranjado a ver cuánto tardan los candidatos en hablar de empleo esta noche ante se hablará de empleo de España o de Cataluña no atentos en el debate al uso del diminutivo que incorpora un mensaje despectivo

Voz 7 09:16 es adicta esas risitas

Voz 0230 09:19 ese pantalón cito ese Potito se gracias sí yo también cuando usas el diminutivo es que no vamos bien es el diminutivo despectivos un recurso a ver quien lo utiliza aquí por ejemplo Inés

Voz 1490 09:29 cuando lleguemos al Gobierno al señor Aitor Esteban el señor Rufián se les va a borrar esa sonrisita supremacía de la cara

Voz 0230 09:38 es normal que la sonrisa se borre de la cara puesto que es donde suele estar la sonrisa pero aquí se trata de decir ese ese uso del diminutivo que implica una cierta hostilidad para qué vamos a engañarnos si a alguien le dices te voy a borrar la sonrisita de la cara es que algo vas a hacer a ver cuál es el plan

Voz 1490 09:57 digamos aprobar una ley electoral que va a pedir como mínimo un tres por ciento de votos a nivel nacional para tener representación en el Congreso de los Diputados Bracons no habían en tal sonrientes

Voz 0230 10:09 claro claro si les aprueba una ley electoral que les impide ir al Parlamento no es que dejen de ir sonriente es que dejan de ir

Voz 0313 10:15 no

Voz 0230 10:16 a lo mejor sonríen en su casa la ley electoral no modifica la sonrisa modifica estar o no estar en el Parlamento pues pues así no es verdad que una ley electoral no la prueba un Gobierno sino el Parlamento para eso hacen falta mayorías no se puede decir estará el Gobierno y esto lo haré ha sido bueno hay partidos que piensan que lo mejor sería eliminaron a los partidos nacionalistas del Parlamento español incluso ilegalizarlo es el caso de Santiago Abascal y Vox

Voz 13 10:40 dice hoy en el diario El Mundo voy a hacer todo lo posible para que los partidos sepárate

Voz 4 10:43 estas sean ilegalizados la curiosamente

Voz 0230 10:46 es más respetuoso con los procedimientos Vox que habla de hacer todo lo posible Ciudadanos y PP dicen haremos esto Vox es más modesto y en realidad el debate de hoy se hace sin partidos nacionalistas aunque muy probablemente hablarán mucho de partidos nacionalistas y la posibilidad de que haya votos al PACMA ha motivado también interés de líderes políticos vamos vamos

Voz 7 11:06 edificar ese artículo del Código Civil para que precisamente los animales por tener por ser seres vivos de una especial sensibilidad no sean embargaban

Voz 0230 11:14 animales no sean embarga hables dice Alber Rivera Pablo Iglesias quiere cárcel para maltratadores de ánimo

Voz 14 11:19 les una propuesta para nosotros crucial es el endurecimiento del Código Penal sale muy barato en España maltratar a un animal nadie va a la cárcel por eso

Voz 0230 11:30 Alber Rivera es más preciso quiere que los maltratadores de animales vayan a la cárcel pero pisándole

Voz 7 11:35 porque maltrata a un animal quién es capaz de destrozar un animal y torturarle es capaz de cualquier cosa dice y nada bueno dice Alber Rivera que quiere

Voz 0230 11:45 porque que las que las penas sean mayores para que vayan a la cárcel y añade pisándole que es verdad que ir a la cárcel sin pisarla no es fácil yo no sé hombre de lo que vas la pisas no sólo también puedes ir con zancos que que es como una promesa no todos te preguntan porque no te bajas de los zancos esto es no por no pisar al final te quedas como raro e del preso de los con Rivero lleva sus simpatías por los animales hasta a tal extremo que los perros ladran en mitad del discurso

Voz 7 12:13 bien creo que es importante

Voz 5 12:16 va a estar en ellos gustar finalmente tenemos que fomentar que los animales pueden estar los espacios públicos ya se estaba este estaba al final Iglesias advierte Alber Rivera que está muy lejos sin olido llovía

Voz 0230 12:33 en Rivera Rivera

Voz 5 12:36 esto es que estaba haciendo Iglesias todo un mitin representado

Voz 0230 12:41 fondo no te lo iba a Rivera que está representando Iglesias está sugiriendo que alguien llama a Rivera para decirle algo en un tono imperativo

Voz 12 12:49 que tienes que estar preparado para pactar y gobernar con Sánchez

Voz 0230 12:53 que no te enteras de que no te enteras ese es el mensaje el de Pablo Iglesias a ver cuánto tarda en aparecer este mensaje de Pablo Iglesias esta noche si Podemos no es fuerte el PSOE pactará con Ciudadanos

Voz 10 13:06 por qué no dicen en campaña electoral que no van a pactar con Ciudadanos a pesar de que Ciudadanos mantiene un discurso de extrema derecha

Voz 0230 13:14 es bueno para que esto suceda para que Podemos sea fuerte o para que el PSOE pueda pactar con unos o con otros tiene que ganar el PSOE primero para que el PSOE que votar al PSOE pero cómo votar al PSOE tanto que dejen dificultades a Podemos

Voz 1315 13:28 es una como el cólera

Voz 0230 13:30 todos los ausentes de esta noche Aitor Esteban del Partido Nacionalista Vasco se queja de que cuando hay pacto entre partidos nacionales se habla de pacto y cuando hay pacto con partidos nacionalistas se habla de precio

Voz 15 13:41 bueno lo que les voy a decir en primer lugar es que porque le llaman precio cuando con el que hay que acordar es el PNV y cuando acuerdan los demás es

Voz 10 13:48 Clemente eso un acuerdo

Voz 0230 13:51 Aitor Esteban habla de otro de los ausentes de esta noche Vox

Voz 10 13:54 me parece que son recetas que huelen a a naftalina

Voz 0230 13:58 qué tal dura Vox será un ausente presente a ver quién es el primero que evoca a vos y a ver quién es el más duro a veces entre afines son los más duros una de las críticas más duras y pintorescas a Vox partió del Partido Popular de Javier Maroto con un tinte surrealista acusó a Vox de querer quitar la protección a las mujeres para dársela a los toros es una imagen realmente surrealista el otro proponía Vox tres

Voz 1610 14:23 hay cosas que ponían suponían cobrados por ejemplo era quitarle la protección a las mujeres para poner a los toros

Voz 0230 14:28 es decir no a los gays Santiago Abascal se enfadó mucho con esta frase que es de las más desconcertantes de la campaña más Maroto se refería en todo caso proteger la tauromaquia no a los toros es es en todo caso guardaespaldas a los toros es en todo caso una acusación rarísima tiene el mérito añadido de que se critican al tiempo que dan por hecho que gobernarán juntos Santiago Abascal dice hoy que aspira a ganar ya que gobierne vox con el apoyo de Ciudadanos y PP

Voz 13 14:56 nosotros vamos a a ver cuáles son las condiciones que Ciudadanos y PP nos ponen para gobernar nosotros

Voz 0230 15:01 hoy tendremos que apuntar Nos frases para dar un premio a la acusación rara como esta de Maroto los toros de esta de Pablo Casado la que viene ahora no está mal acusa a Pedro Sánchez de querer prohibir los toros la caza y la pesca

Voz 10 15:13 sí que no Pedro Sánchez no va no va no va a Pedro Sánchez quiere prohibir los toros pero como va ir Face si quiere prohibir los toros y la caza ahí el motor diésel y la pesca

Voz 5 15:22 sí

Voz 0230 15:25 Sánchez quiere prohibir la pesca ya si la merluza helado a la merluza a la donostiarra sin tendrá que hacer con cartones viejos con el consiguiente daño para la nutrición de mercado pedirá salmón tendrán doscientos gramos de churros con suerte cada candidato tiene su punto débil el de Pedro Sánchez es el independentismo los independentistas en el independentismo y los independentistas el independentismo y los independentistas y ese será casi seguro uno de los goles tempranos Alves cuando suena el silbato del árbitro pues casi antes de que el moderador diga buenas noches ya estarán los independentistas en boca de Alien coinciden en algo cada vez que abren la boca y es que hay que echar a Sánchez hay que echar al Partido Socialista eso lo dice mucho

Voz 16 16:04 ejemplo de Rivera los escaños y Ciudadanos irán para echar a Sánchez del Gobierno informaron Gobierno alterna

Voz 0230 16:09 es el punto débil del revés de Rivera es el acuerdo con Vox hoy habla Rivera en una entrevista en el diario El País dice que prefiere prefiere prefiere un gobierno sin Vox lo prefiere se niega a un gobierno con el PSOE y en cambio sobre Vox se queda en precio sí ha sido un bar sólo hay cerveza índice esa me niego a probar la cerveza ve prefiero no probar vino que podemos entenderlo podemos Éste es el fragmento de la entrevista me he dicho que prefiero un Gobierno sin Vox

Voz 1315 16:41 perdona deja abierto no presionó lo cierra

Voz 16 16:43 cierra del todo prefiere un gobierno de Ciudadanos el Partido Popular

Voz 0230 16:46 no prefiero merecieron es verdad que la política nunca puedes decir de esta cerveza no beberé

Voz 5 16:51 pero aquí aquí atentos a este

Voz 0230 16:57 no él eh ese era otra vez Pedro Sánchez en voz de Louis Armstrong ha vuelto lo que hemos oido forma parte de esta frase aquí el malvado Sánchez

Voz 5 17:10 no lo tienes todo

Voz 0230 17:12 estos son los que es como como abducido por por aquí no malvado Sánchez si Sánchez para dotan general con Rivera los mítines un tono deportivo a veces como de burla ligera ahí está el señor Rivera no que cada vez que le preguntan por Laura dice yo no sé señor Sánchez no sé que el hecho al señor Rivera

Voz 18 17:43 la verdad no

Voz 0230 17:46 vemos esta noche si se mantiene la burla ligera a lo mejor se le borra la sonrisita va a ser también muy disputado el premio a la frase más dura contra Sánchez

Voz 10 17:56 nadie hizo tanto mal en tan poco tiempo

Voz 0230 18:00 caña es es Pedro Sánchez dos cosas son seguras Pedro Sánchez va a decir muchas veces futuro

Voz 19 18:07 el futuro no tiene intermediario quien quiera futuro tiene que votar al Partido Socialista quien quiera vencer al bloque de la involución la única opción política que tiene es el Partido Socialista somos los Eli

Voz 0230 18:18 porque podemos hacerlo si se iba a decir también Pedro Sánchez muchas veces España pero como los demás ya lo saben es muy posible que todos digan mucho futuro y España porque se sabe no el debate se puede convertir en un Campeonato de España de decir España muchas veces aunque bueno siempre pueden saltar sorpresas ahí siempre situaciones inesperadas por ejemplo tú puedes ir a urgencias para que atiendan a un colega y que te acaben atendiendo a tiros lo cuenta de whisky

Voz 1315 18:47 un hombre empotrar su coche contra el hospital de Basurto es una antes de que podemos leer en cadenaser un hombre de treinta años de edad ha sido detenido tras empotrar su coche contra el mostrador de atención al servicio de urgencia a hoy hospital de Basurto en Bilbao conductor quería que atendieron a su hermano que se encontraba indispuesto fue la idea que tuvo para llamar la atención de los médicos

Voz 0230 19:05 claro al final acabó siendo el atendido y cuando llega

Voz 1315 19:07 los agentes el explicó que le habían dicho que tenía que esperar a ser atendido y que ese enfado aunque los tres

Voz 5 19:12 jugadores de hospital declararon que entré directamente

Voz 1315 19:15 te con el vehículo que me ha preguntado nada además se negó a someterse al control alcoholemia y ahora está acusado de conducción temeraria y daños en bienes

Voz 0313 19:23 porque temeraria si no es bastante

Voz 4 19:25 pasó sobre los vascos los toros

Voz 0230 19:29 no

José Antonio Páramo que te pasa ver pues que mañana mañana veintitrés de abril que pasa la última temporada de Gomorra

bueno es una es una exitosa serie sobre la mafia napolitana cada capítulo fijaros bate récords en Italia para que os hagáis una idea el fenómeno llega a tener más espectadores que la final de la Cham

no no es una serie original

y que la podéis ver todas las temporadas junto a los mejores canales de pago películas y mucho más prueba lo el primer mes es gratis apuntar

entre Skype punto es mañana Gomorra mañana Gomorra mañana mañana todo por la radio en San Jordi en la plaza Cataluña en Barcelona e eso sí que eso era como Toni Martínez Especialistas secundarios Today tirar de Francisco Jara Socas Juanma López Iturriaga

Voz 4 20:29 sin libro Juan y sin

Voz 5 20:31 Pedro la más dura de Jerez eso no

Voz 0313 20:34 mañana hoy quedan cositas

Voz 27 22:13 en La Ventana con Carles Francino

Voz 5 22:27 faltan veinticuatro minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias estamos en La Ventana en Todo por la radio tenemos una entrevista fantástica pero hoy pero no

Voz 1610 22:34 ves especialista según vamos a ello

Voz 28 22:42 abrimos nuestra

Voz 1610 22:43 el Carlas hoy es dedicado a los cocineros mira yo sé que hay muchos más de uno

Voz 0230 22:50 hoy me acompaña os presento a Cesc Mata

Voz 1610 22:52 sin Cesc Machín olas es qué tal es fundador de mensajería Machín menaje y soluciones para el hogar verdad nos traes un utensilio que va a hacer la vida mejor los cortinillas

Voz 4 23:04 que no ha porque se ha acercado a muchas personas a este sagrado lugar que es la cocina sin embargo aún hay gente que se muestra a correr hacia no a los fogones gente a la que yo llamo gentuza como declarando que es como se veinte no se ponen malos cogiera les da pereza porque se tarda muchos dicen mucho y no es cierto mira yo traigo una solución para ese inútil que no quiere pasar más de dos minutito en la cocina por ejemplo una ensalada nuestra fácil fresca natural llena de nutrientes sobre fibra o lo que lleve lo que lleve lo que lleve vale pos con el trofeo verduras el trofeo verdura esto lo tienes en tres segundos realmente tres segundos me temo lo vegetal el le damos a la cuchilla

Voz 1610 23:44 todo adicto a perfectos multicolor y el segundo como una ensalada hecha con piezas de Lego es más bonita en caso has traído tu pues unas imágenes esto es verdad que queda precioso de verdad como hecha delegó pero pienso que el color en la charla pero esto es verduras antes de ir hortalizas no antes del se que dices

Voz 4 24:00 se debe ser lavadas deben ser pegada que vaya a frenar a mi amigo frenan por supuesto lo que está diciendo es por supuesto tengo razón no tiene razón tenemos por supuesto ahí queremos descubridor la va a descubrir es un recipiente donde remojar en oye escurrir tu vegetal venía para apelar hay diferente piel hay diferentes sensibilidades eso sí no por eso tenemos el pepino el P la melones el tomate y el pero ojo con el pelo cocos lejos de los críos que mata puede matar letal Colette algo

Voz 1610 24:29 o es que con estos con estos cuatro operadores puedo esperar prácticamente cualquier cosa verdad todo el espectro verde pero es cuatro pero lo tengo cubierto no

Voz 4 24:37 alguno de estos cabroncete tienen esto apunta fea asunto te quiero por ejemplo el calabacín la zanahoria si bien el de punta a él lo que necesita para eliminar esas partes no

Voz 1610 24:51 pues apuntas con eso ya estaría todo para no faltan no

Voz 4 24:55 vientos como homenaje en el que el apio el apio que tienes hoy Lillo está molesto que se te quedas en lo diente parece que han de pila un koala abocados y si tenemos el genial arranca en el arranque acaba el y las pepitas de los pepinos rollito los pepinos calabazas tomate va viento fuera con él

Voz 1610 25:13 es Piti Piti Piti de espectador puede ser picador fuera desbloqueo hablando de pimiento

Voz 4 25:21 sobre el viento tiene una larga una corona con rabo que hay que en quinta eso sí la parte de arriba aunque con que lo quitamos con él des d'un curador de césped un curador esfuerzo pedo a fuera a pedir un corredor con el pimiento ya estaríamos no queda la pela a quitar esa piel blanca interna llamar ya se sabe ya bueno lo cierto con hueso de hueso Adolf pequeño para Oliva Si grande para aguacate con esto ya lo tendríamos todo fácil lo aviso para hacer una buena ensalada rapidez facilidad entre el segundo trimestre según vale todo este equipo que en los tres aquí no saldría por haberle lavadora descubridor el trofeo verduras los cuatro operadores el despertador el arranque haylos el despertador el despegue un colador el membranas lo hace es verdad el pequeño el cajón de almacenaje náufragos filas deberá al cajón un contenedor del puerto

Voz 5 26:17 Carlo Alberto de sale para no

Voz 4 26:19 el sheriff sólo vale es que no tengo mi letra dos dos dos doce doce mil ciento veintidós que sea me parece bien lo que lo es cierto es quien quiera hacerse con a doce mil ciento veinte mil lo que hay que

Voz 1610 26:36 el dos ó ciento veinte mil no hacerse con todo el equipo para hacerte una buena ensalada rápido y fácil por favor que llame ya este número de teléfono

Voz 29 26:43 pues muchos otros lo doy

Voz 4 26:45 sí es maravilloso rápido y algo de regalo te regalo una muestra de nuestros platos en polvo o qué bien dron para esnifar que vale dos segundos por listo que maravilla gracias a cotizar utilizando a facilitar es Machín gracias a usted

Voz 0313 27:01 pues yo no sé lo que opinan a nuestro invitado de de Sex Machine del cocinero de hoy de los artilugios que que atraiga a la radio pero antes de presentarle vayamos como siempre a su banda sonora vital ayuda habrá

Voz 32 27:21 nuestro invitado es mediterráneo por los cuatro costados creció entre pucheros el bar de sus padres era la sala de estar el espacio donde jugaban hacía los deberes miraba la televisión al tiempo que se esparcida por el aire los aromas de los guisos de la madre Montse o de la llegue a Letta esta canción de Sopa de Cabra dice algo así muy tocado por la tramontana de una sola cosa puedo estar seguro cuanto más viejo más tocado del ala no sé si está muy tocado lo que se ve es que es un tipo pausado sereno humilde un genio inconformista artífice de la cocina salada del segundo mejor restaurante

Voz 33 28:07 no yo misma

Voz 4 28:10 ya

Voz 33 28:12 yo yo yo

Voz 34 28:15 han Chani su esposa forma parte de su equipo de trabajo un equipo que se toma Concept dar sumisión su secreto está en el orden y que todos sepan que deben de hacer en cada momento

Voz 32 28:38 Silvia Pérez Cruz está ligada a nuestro invitado porque con este canto de sirena inundó el comedor del Celler de Can Roca

Voz 0313 28:46 no explica el porqué

Voz 36 28:49 no

Voz 5 28:54 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio desde Radio Girona Joan Roca

Voz 0313 29:02 qué tal buenas tardes saber entonces Sílvia Pérez Cruz que hay que contar qué pasó que inundó con su voz qué ocurrió

Voz 37 29:07 bueno hicimos un un experimento de hecho llamamos el solemne un una ópera

Voz 0944 29:14 gastronómica donde con más de cuarenta artistas participaron en ella

Voz 37 29:18 en la que cada uno pues partes

Voz 0944 29:20 tipo en su ámbito en su disciplina Silvia evidentemente puso la voz en una secuencia de un menú de doce actos doce platos doce vinos y esa secuencia era el mar ella pues hacia ese canto de sirena en el momento en que Serbia en ese en esa ópera gastronomía

Voz 0313 29:36 con una secuencia de productos del mar recuerdas algunos de los plazos esa opera Joan si esta secuencia del mar por ejemplo

Voz 37 29:44 un un mandaba inspirado también en una en la parte de de

Voz 0944 29:52 es exuberante de la adolescencia en cada cada cada secuencia tenía algo que ver con con los estados con los estadios

Voz 37 30:00 de la vida no aparte de de de Silvia era el crecimiento a bajo el mar la esa parte de la esencia era un un mandarla con mucho

Voz 0944 30:13 Mika inspirada en

Voz 37 30:16 en en en las músicas in

Voz 0944 30:18 sus es decir que cada cada secuencia cada parte cada plato tenía acompañada una música unas imágenes que se proyectaban en la mesa ya alrededor de la mesa para doce comensales

Voz 0313 30:29 recuerdo es alguno de los platos

Voz 0944 30:33 sí bueno este este Mandalay era un era justamente un una secuencia de de diferentes puré es de de de de verduras flores con una flor de alcachofa en el centro en fin un juego de primavera de una secuencia primaveral en el plato donde la la estética era era un mandada

Voz 0313 30:55 oye Yuan tengo aquí un libro Cocina madre recetas sencillas y tradicionales para cocinar en casa voy directamente el sello de Can Roca sería lo que es sin Montserrat Montaner Mons

Voz 0944 31:06 creo que no a nuestra madre nos transmitió el conocimiento por un Finder de la de la cocina de las técnicas para cocinar la cocina tradicional con la que empezamos pero también nos transmitió valores que han sido muy importantes en nuestra trayectoria en nuestra carrera siguen siendo muy importantes todavía

Voz 0313 31:25 su madre fue concedido permiso para para hacer el primer guiso que no sé cuándo ni cuándo ni cómo liceísta eh pero fue ella la que autorizó sí sí sí sí sabe quién mandaba o quién manda ahí es ella quién mandaba en Can Roca quién manda en Can Roca sigue siendo eh ya sabes que el sevillista

Voz 0944 31:40 ahora a unos metros de provoca cada día vamos allá comer ella sigue mandando allí nos da de comer cada día todo el equipo pero evidentemente cuando yo empezaba ella era la que mandaba también fue la que bueno fue dirigiendo un poco mis primeros pasos en la cocina no

Voz 0313 31:56 que es el primer plato que te permite hacer cuál fue

Voz 0944 31:59 yo cuando era pequeña recuerdo que preparaba las picadas no en la cocina catalana muchas picadas todos los que sostienen su picada yo preparaba las picadas para el arroz a la cazuela hacíamos una picada todavía hace una picada de de hígado de conejo con ajo perejil y esa es la que

Voz 0313 32:14 aquí lo tengo página ciento se roza la costumbre de seguramente

Voz 0944 32:19 de primer plato que que hice desde el principio hasta el fin con las picadas justo en el último momento cuánto el grano de arroz ya está casi terminados en arroz Cardoso muy típico aquí y que al final lleva esta picada que lo lo liga con con la proteína porque escuchando de voy pasando

Voz 0313 32:36 ajenas a roza la crueldad a salir mansas y Costilla con despojos arroz de butifarra negra con gracia raro butifarra negra sardinas arroz de bacalao y coliflor Roque almejas con salsa verde arroz blanco con bacaladilla Rod Stewart ya llegamos a los huevos ya pero eso ya sería así otro capítulo oye tú te imaginabas Yuan cuando estudiaba en la Escuela de torería en Girona de verdad que un día llegaría lo habrán preguntado millón de veces pero por el retrovisor está bien de vez en cuando tú tú imaginabas que te pasarían cosas yo que ser da clases en Harvard cocinar para Elton John

Voz 0944 33:09 no en absoluto imaginado simplemente hacíamos lo que nos gustaba hemos tenido esa suerte no de hacer lo que nos gusta hacerlo con libertad ha con la complicidad de mis hermanos que han hecho grande todo este proyecto evidentemente también estar todavía muy cerca el restaurante nuestros padres que nos no sé

Voz 37 33:29 quién a ayudando de alguna forma

Voz 0944 33:32 si finalmente hemos conseguido algo que evidentemente nunca hubiéramos imaginado poder conseguir

Voz 0313 33:37 a lo mejor el cocinero que hablaba antes antes de que llegara que Cesc Machine exageraba un poco con los artilugios pero yo estaba haciendo un poquito de lista claro ahora que tenemos que tenemos el emperador de ajos en aplasta patatas el rigor de mantequilla el descorazonador el goleador el soplete de cocina que eso ya se tortura compete de cocina

Voz 1610 33:57 pero curador

Voz 0944 34:01 sí sí sí sí ahora hay muchísimas herramientas muchas son útiles evidentemente hace mucho más fácil el proceso de transformación de los productos evidentemente ayudan a algunos que he escuchado evidentemente sería muy divertido

Voz 5 34:15 pero no de los acabo de que esté vendiendo mucha mucha Liga no tiene no puede ser

Voz 0313 34:23 oye Swann parece que la saga Roca continúa eh tanto tu hijo Marc como como Martí que es el hijo de tu hermano Josep se han decidido parece encaminar su futuro hacia la hacia la gastronomía os gusta os gusta vosotros a los padres esta idea o

Voz 0944 34:37 bueno a nos ha pillado un poco por sorpresa es que lo han decidido hace hace poco Marc tiene veintidós años de Martí ante están ahí en la asomando asomando la cabeza de hecho ya se empezaron carreras que no tiene nada que ver con la cocina y que empezó Ciencias Políticas sí decidió al segundo año dejarlo ahí echar la mirada la cocina que tiene justo debajo de donde vive nosotros vivimos encima de las la de la cocina se Can Roca dijo hombre igual esto no está tan mal y ahora ya está terminando el segundo curso del Grado de de Grado superior de cocina en la escuela de Girona Illes está está está muy ilusionado está encantado la verdad ahí nosotros evidentemente también aunque no contábamos con ello pero evidentemente ha sido una grata sorpresa quería ilusión que dentro de unos años

Voz 0313 35:23 el que fuera a publicar un libro titulado cocina padre decía que éste debía bien bueno no lo sé porque no por qué no pero tiene mucho más sentido cocina madre cocina madres son dos conceptos verdad quiero decir

Voz 0944 35:39 más cosas y además ligada a esa idea de de esencia de inicio de origen no de algo que continúa de algo que sigue

Voz 0313 35:47 de Fénix una cara de felicidad en la portada Joan madre insulta de verdad esto bonito más sonrisa los dos cuántos años tiene tu madre ochenta y tres sigue cocinando estupendas

Voz 0944 35:57 si sigue cocinando a diario sea afortunadamente

Voz 0313 36:00 bueno oye que aquí pregunta todo el mundo ya lo saben todo por la radio no sé si Sex más inestable espero que no pero claro pero el resto puede empezar a preguntar venga va al primero Xavi

Voz 0230 36:12 has devuelto alguna vez un plato en un restaurante donde no se puede comer esto nunca no

Voz 37 36:18 nunca pero no comerte los hijos no comer me lo no pero no devolverlo

Voz 0944 36:23 soy muy respetuoso con la gente que está en las cocinas de verdad te sientes un gran respeto por toda la gente que está cocinando sea su segmento que sea eh es un sector muy amplio evidentemente cuando alguien está en una cocina primero respeto

Voz 27 36:38 son muy bien Íñigo

Voz 4 36:40 hola John está está estudiado si hay temas de conversación quedarían con con algunos

Voz 0230 36:45 platos pero no con otros por ejemplo

Voz 4 36:48 ha sido una una butifarra con sardinas pega con en una conversación sobre coyuntura económica pero no cambio climático

Voz 5 36:55 no hemos llegado a este punto pero sí puede

Voz 0230 36:59 de Reflexión reflexionar ahí no sé si estarás de acuerdo las Joan no sé si estarás de acuerdo con que hay un desafío que los cocineros y el progreso de la cocina no ha sabido todavía resolver que es el de la comida de viaje es decir la comida en los aviones no no no es positiva vamos a decirlo así la comida en las estaciones de tren no es positiva no sé por qué es tan difícil resolver este desafío me gustaría saber tú cuando vas de viaje que te llevas de comer

Voz 0944 37:33 bueno a veces me llevo años verdad cosas llevo un jamón ibérico cortado quizá no haya

Voz 38 37:40 ya lo creo pero más bocadillo más plato preparado no nazca de lo que es difícil preparar un plato pero es verdad lo que dice si no no no es culpa de los que lo preparan

Voz 0944 37:50 hacen sino de la de la cantidad de comida que hay que preparar el poco espacio que tienen para almacenarlo no por ejemplo en un avión y las dificultades para regenerar esa comida es decir que es difícil no no no es nada fácil evidentemente estoy seguro de que comen mucho mejor cuando los aviones llevan poca gente estos aviones privados pequeños seguro dice y la corto espacio vida iraquí

Voz 0313 38:14 pasajeros es más más adecuada seguramente para exigir en el AVE en el AVE ha mejorado en mi modesta opinión hace tiempo eh es verdad ha mejorado incluso el café es cierto no suelo los que vais a en verdad

Voz 5 38:28 no no no no no metería no perdona los bocatas de los bocatas de la bien qué problema tiene tú bueno

Voz 0313 38:43 yo me he apuntado me han pasado esta mañana me he apuntado una una frase que el año pasado Madrid Fusión Joan Roca

Voz 10 38:48 ahí su madre dieron una una ponencia

Voz 0313 38:52 ha apuntado a una frase que dijo dice es necesario recordar que las cosas simples pueden ser sublimes esto creo que tiene mucho que ver con la cocina porque distingue lo que es la parafernalia el artificio y la cosa sin no exactamente vinculada a los fogones es decir la tontería para entendernos con lo que es poder trabajar con imaginación y talento y algo muy básico cómo tratar el producto que es lo que hacéis vosotros se le puede dar un grado de sirve ser sublime me parece una frase extraordinaria Joan

Voz 0944 39:19 sí sí es cierto y conviene recordarlo sobre todo en en en esos ámbitos Madrid Fusión donde hay tanta gente joven tanta gente de escuelas que que vienen a ver qué es lo que está pasando en las en las grandes cocinas del mundo de repente conviene lanzar esos mensajes y hace reflexionar sobre los sublime que puede ser algo humilde sencillo incluso también era un mensaje para mirar atrás y ver todo lo que tenemos en nuestras cocinas tradicionales regionales para poderlas a revisar poner al día e inspirar no se de ellas

Voz 0313 39:51 ha bajado un poco la ola de si permites que lo digas a la hora de tontería que que rodeaba la alta cocina ha bajado yo creo que sí pero es una impresión que tengo eso

Voz 0944 40:00 bueno hayan yo no me atrevería a decir que había una ola de tontería lo que sí había era un un exceso quizá de creatividad forzaba

Voz 7 40:09 está muy bien así que mejor que quizás sí

Voz 0944 40:14 eso ha hablado en tumbos hoy estamos oyendo un poco las esencias

Voz 0313 40:19 se llama coherencia el sentido común

Voz 0944 40:21 no al fin y al cabo también la cocina es sentido común

Voz 10 40:24 he visto una perdiz con Kohl por ahí en fin más preguntas que que sí ya que mañana en San Jordi muy

Voz 0313 40:31 estamos hablando también de tu libro me gustaría que me recomendarán además del tuyo un libro de cocina porque a mí me encantan luego nunca hago las recetas pero hojear

Voz 0230 40:40 San Benito

Voz 0944 40:41 sí bueno hay ahora mismo yo creo que ahí hay varios de cocina Carme Ruscalleda sacó un libro acerca hace poco COI estos días está en pleno auge también a cerraron desde la Wikipedia secado en libros sobre cocina Nikkei en fin yo creo que hay

Voz 37 40:59 para hermana Arman

Voz 1610 41:03 hola Joan yo sé que los grandes chefs como como tú han viajado por todo el mundo probando todo tipo de platos pues ahí metió de todo en la boca me gustaría me gustaría saber qué es lo más raro que que que has comido pero que te ha sorprendido para bien

Voz 0944 41:21 quizá quizá las hormigas culo nas que que comían en en Bogotá en Colombia colonias tienen que ser claras unas tostadas buenísimas sabor mami como si fueran kikos

Voz 38 41:33 el costado a crujiente ahí arriba

Voz 0944 41:37 eh eh puede decirse seguiría escribiendo eso eso puede encontrarse no lo creo no lo he visto no lo sé creo que no vale pero si va Sport por Colombia preguntar por las hormigas coronas

Voz 0313 41:50 en general la moda esta de de bueno en general la moda la moda no la tradición en otros países de comer insectos tú la la compartes crees que pueden trasladable aquí bueno es es algo cultural claro evidentemente en otros lugares del planeta

Voz 0944 42:04 esto es muy habitual y es es es es algo que se come comúnmente pero es muy probable según nos advierten no que nos estamos cargando los recursos naturales del planeta hay que probablemente dentro de un tiempo quizás sea la proteína más fácil de producir y más sostenible más para el bonita no

Voz 1610 42:20 estoy viendo un plato de hormigas si tiene muy buena pinta Xavier vale vale

Voz 0313 42:28 sí pero están vivas cuando lo has come eso no no no enfrentas fritas podría no estarlo

Voz 5 42:34 en lo que ver

Voz 4 42:40 este es el país del mundo donde mejor se come así en términos generales las mismas para dejarle pero aparte de eso

Voz 0944 42:47 muy bien yo lo que a mi me gusta mucho ir para allá y darme vueltas porque El País además es muy es muy grande y muy diverso es es México ya les interesa gente oye llevan a tu juicio cuál es la

Voz 0313 42:59 la la la gran asignatura pendiente que tiene la gastronomía si es que tiene alguna Itu concretamente que te falta por hacer que hay que dices yo querría llegar a hacer esto

Voz 0944 43:09 bueno yo creo que el gran la asignatura pendiente de la de la gastronomía de la cocina o de este sector en el que estamos es una cierta revolución humanista es decir que que podamos tener a las personas en el centro de todas estas los proyectos gastronómicos cuidar mejor a los equipos poder tener unos horarios más razonables poder decir esta esta que ese tópico que dice que decimos sí que hoy hemos siempre que esto está vinculado al sacrificio no debería ser así los horarios deberían ser racionales y la gente debería poder compaginar la vida profesional con la vida familiar social con más facilidad salgo un tópico que muchos oficios es obvio pero en el de la cocina de la hostelería en general todavía no todos hemos empezado a hacer algo en este sentido tenemos en el brigada en cocina dos equipos que se han una servicio de comida otra de él decena y así podemos ofrecer una conciliación creo que es la gran asignatura pendiente de este sector al margen de fin de que todo esto va a seguir siendo su curso no hay las cocinas van a seguir evolucionando lentamente con esa creatividad

Voz 37 44:13 ya no no no forzados por fases de eso pero pero sí que

Voz 0230 44:18 quizá ese tema está todavía

Voz 0313 44:21 mira Joan la última a qué persona personaje te gustaría sentar a una mesa del Celler de Can Roca y que no haya estado todavía

Voz 37 44:31 bueno no no sé no sé un artista un músico

Voz 0944 44:35 me gustaba Bruce Springsteen no ha estado nunca en el se nosotros nunca nunca

Voz 4 44:40 lo oportuno

Voz 39 44:46 estaba yo te escucha no miran de regalito Joan Roca Un placer amigo complace cocina madre el libro de yuan para mañana para el día de Sant Jordi el Día del Libro un abrasadas Joan Gràcia