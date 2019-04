Play Basket: "La Euroliga, el premio de Valencia" (22/04/2019)

Voz 2 00:00 play Basque con Francisco José Delgado Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:37 todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número veintiocho de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro España ya tiene su primer equipo con título europeo de la temporada Valencia Basket se proclamó campeón de la Eurocup tras ganar en el partido definitivo al Alba de Berlín de Aíto jugará la Euroliga en la próxima campaña pero al reto

Voz 3 00:58 está la ambición no puso al final de Hoop cuando empezamos la temporada a volver a la Liga el acuerdo de los caminos de la Eurocup conseguido pero antes tenemos que hacer muchas cosas entre otras cosas celebrar esta Eurocup que tenemos que me va bien sabía que al que tenemos jugadores muy buenos muy comprometidos trabajadores y que y que saben ser tan competitivos como para ganar esta Eurocup

Voz 0699 01:22 esta es la alegría con cabeza de Jaume Ponsarnau su técnico que ahora se centra en acabar la temporada lo mejor posible con un Valencia que no descarta ser cabeza de serie de playoffs pero puestos a descartar no se puede hacer descartar que España plantea tres equipos en la Final Four de la Euroliga he jugado dos partidos de cuartos de final todo son buenas noticias para los nuestro Barcelona y Baskonia han levantado el factor cancha Efes CSKA respectivamente y el Real Madrid le ha colocado un rosco Panathinaikos gracias entre otras cosas aún sensacional Facundo Campazzo

Voz 0513 01:54 no era lo mismo ir uno a uno que dos a cero a Grecia sabemos como te decía antes lo que representa hay lo difícil que ganar ahí pero que los dieciséis jugadores que estamos en esta plantilla estamos contratado para hacer cosas importantes para hacer cosas difíciles tomamos a responsabilidad y esa presión y tratamos de usarla de manera linda para disfrutar no cuando lo hacemos es cuando mejor jugamos así que cada seis hacer las mismas cosas que hicimos bien aquí en estos partidos corregir la las cosas malas que hicimos ser exigente con los juegos si queremos clasificaron para el podríamos ser exigente me siento muy bien creo que bueno gracias a al que inventó este deporte de es un deporte colectivo y no fuera nada si sino fuera por mis compañeros que me han la confianza cuando el equipo anda bien las individualidades suben y creo que que hoy subieron mucha individualidades Mi objetivo es tratar de ser un base que lo más completo y lo que necesite el equipo intento hacer lo que me pie Paulo sin perder su identidad no

Voz 0699 02:51 así que esta semana podemos sentenciar las tres eliminatorias y podríamos hacer historia porque nunca un país había metido tres representantes de cuatro en un afán por es difícil pero está mucho más cerca que hace exactamente una semana semana esa que dejamos atrás con NBA un stop en los primeros playoff del año los Celtics ya están en semifinales y los Bucks los Warriors y los Rockets están muy muy en el camino hablaremos de la NBA en la que suena que el entrenador del rival del Real Madrid en Europa Rick Pitingo el técnico de Panathinaikos tiene sitio como entrenador de los Camps pero es que en los banquillos van a moverse más que un avión en unas Turull aunque para turbulencia lo que debe a estudiantes que está en una de cal y una de arena de lo más preocupante en la Liga Endesa la de arena ha venido con una derrota de paliza este finde basado en Burgos cayó por veinte pudieron ser más los castellano podemos decir Sex Albán virtualmente sueñan con más con más también sueña el Breogán que ayer se pegó también un partidazo de libro para ganar a Unicaja ir por ahí vamos a empezar por la ilusión del equipo de Lugo que intenta agarrarse a la ACB como sea protagonista Sara queda muy buenas tardes

Voz 4 03:56 qué tal va cojo muy buenas estamos aquí con salvar con capitán del Cafés Candelas Breogán tras vencer al Unicaja Málaga muy buena Salva muy muy bueno evidentemente cómo estáis

Voz 6 04:34 os ha visitado ya es espinita clavada como decíamos la mala imagen dada en Madrid la pasada semana

Voz 5 04:38 sí es era una de las principales de los principales objetivos a sobre todo competir de cambiar sin un lavado de imagen con competir los cuarenta minutos llegar al final con opciones lo hemos hecho así al final en los tiros de Sasha a los tiros libres de recibo que Raica estaba espectacular el tramo final Podemos ha dado la victoria

Voz 6 04:56 Weisz se más cerca el poder seguir peleando por la permanencia en la ACB

Voz 5 05:01 bueno quedan seis jornadas es sin duda la verdad muy importante a parte de la clasificación también a nivel anímico como he dicho queda mucho partido a partido bueno evidentemente la victoria de los ayudar

Voz 6 05:13 supongo que trabajó durante esta semana muy duro para volver a sentirse equipo no

Voz 5 05:17 se sobretodo lunes y martes fueron dos días muy duros a nivel anímico plegara sabíamos que el camino pasaba por defender lo más duro posible yo creo que hemos conseguido secreto defender lo atrás y ataque pues jugar nuestro hub porque ahí tenemos calidad de sobra inyección ondeando autoestima a tope a tope habrá seguir afrontando lo que queda de temporada Hay Nahda presidente

Voz 6 05:38 pues Álvaro capitán del Cafés Candelas Breogán muchas gracias y felicidades eh Gareth debe Autogrill

Voz 0699 05:42 a salvo gracias Sara nuestra Liga que avanza hacia un final de temporada más plácido en el calendario que el del año que viene en dónde vamos a vivir yo diría un desvarío sin precedentes os cuento la ampliarse la Euroliga la final por va más tarde la Liga no puede acabar más tarde porque hay Juegos Olímpicos ya existe la opción más que posible de que se solapen los playoff de la Euroliga con la Final Four Ike algún equipo español sería obligado a jugar casi a la vez por el título europeo y lo mismo las semifinales de la Liga Endesa en un lamentable caos en el calendario que ya sinceramente no sabemos ni cómo ciertas y la selección de por medio los jugadores que van a llegar a los Juegos Olímpicos triturados porque los juegos del año próximo no son en septiembre como es habitual sino en julio podría darse el caso de que los que juegan en ACB quién selección estilos Sergio Llull Rudy Fernández iba au San Emeterio no tengan ni un día siquiera de vacaciones ahí ya que hablamos de los Juegos de horario de la final olímpica de Tokio dos mil veinte de baloncesto habrá que madrugar a las cuatro y media de la mañana si España llega a la final lo daremos por bueno pero vamos que había horas mejores que colocarla para nosotros pero aquí manda EEUU y es una hora de Prime Time en ese país nosotros aquí vamos a ampliar todo eso y lo vamos a llenar de protagonista para contar desde Europa a Estados Unidos pasando por ejemplo por la Liga día que ya están plenas semifinales de su competición en donde las favoritas para utilizar Girona y Perfumerías Avenida han ganado su primeros encuentros todo lo vamos a contar con el equipo de comentaristas que es la envidia de la competencia pero no aquí sino del mundo mundial extraterrestre para qué nos vamos a quedar corto con Marta Casas en el control periodístico con José María Sendra en el control técnico y nada puede fallar todo desde aquí para ir a mejor y lo mejor es que yo me ponga a preguntar Antoni Daimiel por lo mejor de la semana que dejamos atrás y lo mejor de la que tenemos por delante

Voz 8 07:44 P

Voz 0699 07:47 Cobos a ocupar como siempre lo primero minutos de este Play Basket eh preguntando Antoni Daimiel por la semana que dejamos atrás y la que viene por delante que me da que para él va a ser agita Villa hola gran Antoni Daimiel muy buenas tardes tal Paco

Voz 0200 07:57 luego cómo estás con qué te quedas de lo último

Voz 0699 08:00 has visto de los últimos siete días

Voz 0200 08:02 pues mira en Semana que no ha habido Euroliga eh me quedo con el inicio de los playoffs de la NBA con dos detalles uno O vio en la primera jornada de playoffs hubo tres victorias visitantes además dos de ellas sorprendentes la victoria de Brooklyn en Filadelfia la de Orlando en Toronto luego podía entrar más dentro de la previsión que San Antonio ganara en Denver pero que en una prima

Voz 9 08:27 la jornada de cuatro partidos haya tres victorias

Voz 0200 08:30 antes pues es bastante raro no no no he buscado referentes históricos pero es realmente difícil pero me quedo con otro que sea nombrado menos es que también es la primera jornada bueno en en el primer fin de semana ha habido tres expulsados en dos días tres expulsados el año pasado en playoffs hubo tres expulsados en todos los playoffs ya aquí en dos días Kevin Duran Patrick Beverly y Andrés dramón por una falta muy fea sobre ante este último pues han sido expulsados con lo cual no sé si iban a ser unos playoffs bastante duros y donde los árbitros van a ser van a tener que ser expeditivos

Voz 0699 09:09 o hay nervios hay navajas las dos cosas es el comienzo de los playoff de la NBA en cuál te parece el protagonista de la semana

Voz 0200 09:16 pues aquí también reparto al cincuenta por ciento y me quedo con los play offs porque hay un jugador que juega su tú como jugador importante sus primeros periodos es verdad que estuvo el año pasado en San Antonio pero era un jugador residual de hecho en en la temporada jugó sólo diecisiete partidos como novato este año ha sido más importante en el equipo de Popovic se llama Terry White es un escolta eh puede jugar de base de escolta de alero eh pero es un jugador que curiosamente en Universidad estuvo en dos universidades de Colorado en Colorado Springs en la Universidad de Colorado jugaba en Denver su partido ya como jugador importante en playoffs fue determinante en esa victoria San Antonio metió dieciséis puntos E hizo el robo de balón también decisivo del partido y bueno pues eh llama la atención porque siempre se dicen los propios es muy importante en la experiencia no mira este es sin experiencia decidió un partido y luego ese otro jugador del que sí ha hablado mucha gente DJ Agustín que un jugador de treinta y un años que ha jugado en ocho equipos en once años y que fue el jugador más importante de la victoria sorprendente de Orlando en Toronto

Voz 10 10:23 la o las citas imprescindibles

Voz 0200 10:25 aquellas y me quedo con Euroliga no

Voz 0699 10:27 esta es una semana esta

Voz 0200 10:30 que se junta pues estos play offs de la NBA con la Euroliga y bueno pues eh sobretodo me llama la atención de de ese primer partido y el el Efes Barça no el el Efes Barça del miércoles a las siete creo que es una cita obligada hay me tendré que organizar como sea aunque tengo algunos compromisos laborales pues lo tengo que ver por supuesto atención también ese mismo día el Real Madrid Panathinaikos Si el día anterior al CSKA Baskonia

Voz 0699 10:57 sí que claro todo me lleva a símiles Semana de Pasión Cuidado con que no sea un viacrucis bueno en fin lo dejo para más adelante la pregunta de Play Basket un equipo español Crest Anthony que puede acabar la semana con un

Voz 10 11:11 pero en la Euroliga también hemos puesto la opción

Voz 0699 11:13 ninguno de los tres vale pues yo diría esa me parece que es la que va ganando así sí creo que sí

Voz 0200 11:20 pues sí es es difícil ganar dos partidos seguidos si da la sensación que ninguno de los tres o bien por estado propio o bien por la categoría del rival pueda acercarse a dos victorias seguidas ojalá así pero yo diría ninguno no

Voz 0699 11:34 firmaría con que no fueran cero dos al final de la te suena ninguno de los bueno eso también es difícil sí sí es difícil pero bueno bueno vamos a dejarlo ahí vamos a vender optimismo luego ya la semana que viene Dios Dios Dios Alá que si no vamos a para hacer otra cosa un abrazo fuerte Abrazos gratis la opinión de Daimiel hemos comentado desde playback

Voz 11 11:53 que en mi opinión lo que dieron a también mola mucho en el metro o en el gimnasio trabajando Play Basket cuando como tú quieras

Voz 0699 12:05 vamos a cerrar este capítulo que la semana pasada en Play Basket dejábamos abierto porque no sabía disputado el último partido de la final de la Eurocup pero bueno Valencia Basket logró en la tarde del pasado lunes el título de campeón de la Eurocup el cuarto que se dice pronto de toda su historia esa conquista ante un Alba de Berlín al que desarboló durante el tercer partido le pone a Valencia Basket en la Euroliga en la próxima temporada e intuye un entrenador pues hombre muy feliz al otro lado del teléfono Jaume Ponsarnau muy buenas tardes

Voz 9 12:35 ver cómo está

Voz 12 12:37 bueno pues sí sí la verdad es que bueno muy contentos pero sobre todo muy satisfechos no porque porque el auto realización de ver que el trabajo está saliendo bien y tienes esos resultados pues sin ninguna duda el premio más satisfactorias

Voz 10 12:54 ahora que ya han pasado unos días a qué sabe este este título de campeón de la Eurocup

Voz 12 13:00 bueno pues a cosas muy buenas cosas de que son de paso con el equipo como tú también personales no cosas que pues premio que que un poquito pues resaltan hoy enfatiza que que vale la pena muchas de las cosas de las de los de los corzos que ha habido de los sacrificio pues al ha

Voz 10 13:27 en Le lleva en el ADN Illa Lem el lema del equipo es cultura del esfuerzo hecho falta mucho esfuerzo para llevarse la temporada

Voz 12 13:37 sí sí sí la verdad es que si no en verano hicimos una plantilla pues con con mucha continuidad porque porque el club se sentía identificado con muchos esos jugadores que ya llevan tiempo en el club pero la realidad no de fondo diera que había muchos jugadores que que salían de lesiones largas que estaban en periodos de de lesionarse no se jugadores que bueno que que que estaban con problemas para tener continuidad no y entonces bueno pues hacía falta muchísima paciencia trabajo mucho rigor también el trabajo para el padre recuperando todo mundo genera un espacio lo más ancho posible de confianza para el máximo número de jugadores a pueblos todo esto ha supuesto que en muchos momentos no competiremos como queríamos pero estamos invirtiendo para que llegasen una tiene como como esta no Lledó ganamos

Voz 10 14:34 supongo que va a ser un partido este último este tercero en la Fonteta inolvidable para usted pero lo ha visto más de una vez es después de jugar no

Voz 12 14:42 tú no sabes qué ha pasado que entre entre la celebración no que que que se tiene que celebrar que estas cosas no yo lo he dicho más de una vez ha sido importante como como club como equipo no celebrarlo porque sino sino celebran las cosas para que va a conseguir

Voz 10 15:02 pues eh

Voz 12 15:03 sí bueno y luego ya después gracias gracias teñida al siguiente

Voz 13 15:10 conocida no lo bueno pues pues hemos

Voz 12 15:12 vieron pulido pero este partido evidentemente no lo voy a volver a verla

Voz 10 15:17 no nombre haya es que para volver a verlo muchas veces no una ni dos Jaume Ponsarnau antes de volver a ver el partido de de volver a revisar que no va a olvidarme de todo lo que vivió el lunes ya no hace falta que sea táctico técnico eh

Voz 12 15:35 bueno yo sobre todo el acabar el partido no ir a darle dos besos a mi mujer y a mis hijos no pues es es cero ese fue mi momento personal y cono pues poquito son los que están pagando el cuadro válido entrenador con todo lo que supone no igual pues sin después y después no se dio cuenta hace al está cuando abrazó es muy muy entiende con mucha convicción con jugadores muchas cosas no quiero que Salma aquí como clases no pero que se van a quedar pues para toda la vida

Voz 10 16:19 habrá cosas que evidentemente no se puedan contar ni se quieran contar pero dentro de esos flashes de imágenes hay alguna frase que que le resuena es decir dejándola imagen algún sonido que que haya haya quedado como fraseo o como lo que sean uno de memoria

Voz 12 16:35 bueno no una cosa que coincidió oí pues pues a mí con unos valores que quiero tener vender Liz me Hadiza no es que mucha gente todos expresándose dándome que que estaba muy contenta no bueno pues entonces gente que que me aprecia no desde diferentes ámbitos que defender realidades no pues bueno pues eso sin una duda es eso pero también un estímulo porque esto tienes que seguir trabajando te lo no dicho de de conseguir cosas porque a veces pues bueno pues ahora ahora ahora tenemos que empezar a trabajar tanto consideró es también el queremos no

Voz 10 17:24 para que esto tuviera un punto de dificultad desde el principio hasta el final recuerdo que usted tuvo una frase después del partido con respecto a un jugador que es el capitán de de Valencia Basket con respecto a Rafa Martínez que usted dijo puede que haya tomado una de las decisiones más difíciles de mi carrera en este barrio

Voz 12 17:40 pues si no al final con con con Rafa Martínez no pues tengo una relación de muchísimos años no sólo profesional sino también personal y sentimental tiene que descartar a un jugador no sólo para mí sino para todo el equipo toda la actividad no de tan importante como raza pues con una dimisión durísimo

Voz 10 18:08 le puedo preguntar cómo se hace quiero decir porque me parece me parece complicado deje de hacer la reacción del jugador

Voz 12 18:16 bueno hay ahí pues el curso de reacción volvió a demostrar que es un un un absoluto fuera de serie no no sólo como como jugador sino también como persona lo vio lo que me costaba no se lo puso fácil pero que no he ido no se lo dije al acabar el entrar en

Voz 14 18:38 mañana me ayuda

Voz 12 18:40 los me ayudó decírselo pero

Voz 10 18:43 cómo se ayuda

Voz 12 18:45 pero bueno te llames esta es una decisión que crees que tienes que tomar tranquilo Jaume vamos estatal a nadie sale bueno es aún puede ejercer un poquito sus palabras no asumen que que que lo importante era que a mí me tocaba tomar la decisión pero que lo importante es que que la tarde todos juntos

Voz 10 19:07 pues como se lo voy a decir claro cómo mola a tener un jugador así

Voz 12 19:11 ya sea maravilla no lo que pasa que bueno que que cómo mola tanto es difícil de este sentido pues pues tomando decisiones como la de descartarla

Voz 10 19:22 no me extraña Jauma con un título con ese título ya en la vitrina después de escucharle e interpretar le han merecido la pena todos los malos ratos que que ha pasado esta temporada porque me da a mí que ha pasado más de uno iberos

Voz 12 19:37 yo final una cosa que que que yo creo que va de aquel entonces yo si al final

Voz 10 19:46 con la portería

Voz 12 19:48 de haber podido hacer un paso en mi carrera entrenaron con con un cubrió un equipo con jugadores tan buenos pues puede estos una una gran no cuando cuando te el reto a pesar de todo lo que me hacía era el primer con que vio con unas cuantas tipo nunca pues no comportaban presión pero hemos intentado llevarlo a lo mejor manera posible sin lamentarnos construyendo ir haciendo cosas bueno pues he tenido en ese sentido la suerte de tener un equipo con un grupo de jugadores comprometidos por eso hemos tirado lo puedo decir a todos los malos momentos hacia adelante te bueno pues eso eso final pues hace que las infracciones sean superlativas desde el lunes no

Voz 10 20:37 a eso de las once de la noche nota que anda más ligero como si se hubiera similar

Voz 12 20:43 sí sí sí es que si el centro por el número de whatsapp

Voz 9 20:47 o sea que que tenía que contestar eso está bien eh

Voz 12 20:52 pues sí la verdad es que que bueno que es Dios es un una sensación de erradicación absoluta no que bueno pues entonces es que que contentos que estábamos todos los hechos

Voz 10 21:12 ahora cómo les va a meter la guindilla al equipo de estar peleando hasta final de temporada por la Liga sabiendo que el premio ya está

Voz 12 21:19 bueno ahí está ocultando como cómo no la escondo no porque porque ahora no es momento entre lo que hemos ganado esta competición porque hemos sido un equipo no puede tipo de ha competido al máximo para ganar cada partido y ahora es cuando más fácil que padezcan los iguales que aparezcan más que sea más francés que aparece con futuro que parecía más hace es un derecho de de de poder relajarte no equivocarse en el cien por cien que igual no están entonces nosotros lo vamos a intentar una tela que nos transmite lo que estamos intentando hacer es apelaba a la ambición de todo el mundo no la primera es demostrar la ambición de fútbol donde estamos y demás irse el equipo no cita de cada uno Iker ambiciones la que puede ser tiene que servir para que al final seamos mejores cada día y por lo tanto puedan conseguir la máxima acotado de competitividad podemos considerar temporada

Voz 10 22:34 en diciembre de poner una lupa en lo más próximo le pongo unos prismáticos mirando al futuro cómo lo ve en la Euroliga del año que viene yeso o o no tiene prismáticos para mirar tan lejos

Voz 12 22:46 sí lo que pasa que que es que queremos no auto exigiendo al máximo momento que nos queda y que que pensar mucho en la temporada siguiente lo que sí que que que a ver como perspectiva la Liga eh que estamos pero obliga ahora tenemos una estímulos no yo bueno vale pero no somos obliga ahora vamos a hacer las cosas con un equipo de la Euroliga hace no que es competir hasta el final a pesar de compra realizar más competiciones a pesar de conseguir títulos de hecho le diré a buscar otro título esto es lo que hace al Barça y Baskonia

Voz 9 23:28 cómo te va a pesar

Voz 12 23:30 al estar compitiendo en la Euroliga no pues pues esto es la ambición que

Voz 14 23:34 lo que vemos en con todos nosotros no sólo no

Voz 12 23:37 el deseo de entender en conseguirlo nuestra máxima calidad sino también nuestra mentalidad

Voz 10 23:44 también le digo que no quiero ser agorero n ni mucho menos esos tres proyectos en los tres proyectos sólidos del baloncesto español y luego cuando llega un cuarto equipo parece que la competición europea le pasa factura quiero decir que para ser un equipo de Euroliga rendir en las dos competiciones hay que tener Jauma un equipazo para la siguiente temporada

Voz 14 24:03 no

Voz 12 24:03 ese esa esa es la experiencia no y el año pasado la pudimos seguir sabíamos que para reconstruir nuestra capacidad competitiva esta temporada que

Voz 14 24:16 pues invertir en recuperar jugadores porque

Voz 12 24:19 Laura Oliva nos los cascotes no

Voz 14 24:22 perdió la salud claramente al equipo

Voz 12 24:24 sí sí sí cuando toque uno de los retos importantes no y hay que tener en cuenta es construir un equipo fuerte duro con salud con mentalidad para jugar dos competiciones tan duras como la Euroliga que dice bueno

Voz 14 24:42 mira hacia la ACB

Voz 12 24:44 está contando su nivel ahora ahora las luchas de los descensos pase que cualquier equipo pues puede ganar que no todo el mundo está haciendo más inversión y bueno pues la Liga ACB en este momento están a un nivel altísimo

Voz 10 25:00 me me quedan dos en un presente tan chulo como el que vive Jaume Ponsarnau que le pide al futuro

Voz 12 25:06 pues bueno lo en lo personal salud de los míos mía no aquí en lo profesional pues aspirante al tiempo de cosas posibles y poder tener poder seguir teniendo el privilegio veinte nada jugadores tan están en terminales si con tanto compromiso para conseguir las máximas posibles

Voz 10 25:30 la última a lo mejor me paso pero ya tenido usted la deferencia de contarnos cómo es una conversación privada con su capitán me puede decir qué le dijo su mujer sus hijos cuando le dieron el beso al final del partido

Voz 12 25:42 lo cual no es buena

Voz 14 25:46 bueno yo no voy

Voz 12 25:48 sí si no hemos ganado no estemos ganado que que parece muy simple pero bueno es es yo creo que que es una simplifica una una idea señala el escorzo que hace cada uno no no sea solo no lo hacen en este caso con con su familia

Voz 14 26:08 que yo de forma muy vistas cambié

Voz 12 26:11 en también en el hecho de tener familia pues me hace tener un equilibrio mucho mejor para todos el entrenador lo que esto no en este caso vi yo en mi vida no sólo del baloncesto Soros el entrenador no es ayudar a mis hijos a que crecen apetezca en duren E hizo responsables para juntando a lo mejor posible su futuro y eso evidentemente con con mi compañera

Voz 10 26:38 pues cuida la que que me han dicho que está con gastroenteritis ahí irregular

Voz 15 26:42 ya está está

Voz 12 26:43 si estrenado estamos bien ya todo viene ya está casi casi lo tiene superado ya

Voz 10 26:49 eso cola con la alegría de ver al padre feliz seguro que el virus Cervantes de Jaume Ponsarnau que me alegro mucho nos alegramos desde Play Basket de tener un entrenador así con un equipo campeón de de la Eurocup y la próxima temporada en la Euroliga Un placer y muchas gracias

Voz 12 27:03 muchísimas gracias a vosotros el deporte del

Voz 10 27:05 de la verdad desde lo más inestable de estar al borde de una destitución hace tres meses a estar a punto de sacarle bajo palio en procesión de Semana Santa tres meses después la lección es que sujetar los nervios suele ser una buena solución en general

Voz 0699 27:19 de sujetar nervios Bayern también la parte clave de la trayectoria de esta semana de nuestros tres equipos

Voz 0699 27:27 los oyentes de Play Basket cuento a lunes en Europa el Real Madrid está a una victoria de meterse en la Final Four de Vitoria tras su partido jugados en la cancha del with Center Barça y Baskonia han robado el factor cancha a ETA el CSKA cuyas canchas parecían inexpugnables en la eliminatoria que no resta el alumno Jasikevicius le ha quitado al maestro Obradovic una victoria en Turquía así que están de lo más divertido lo florido de los cuartos de la Euroliga

Voz 9 27:59 compañero el diario a Ricardo González muy buenas la que hay muy buena compañero del dieron

Voz 0699 28:04 Faustino sabe muy buenas muy buenas voy a empezar una segunda chunga de lo que ha pasado con las eliminatorias de los tres españoles que resultado Faust te parece el más meritorio de

Voz 10 28:15 los tres

Voz 17 28:17 bueno por no poder pista inaccesible digamos que la victoria de de Baskonia en él

Voz 18 28:22 segundo partido en Moscú

Voz 17 28:24 y no fue una victoria de mérito un en Baskonia muy sólido Si y como tú decías una una pista inabordable como parecía también la del bache aquí

Voz 18 28:37 no se presentó

Voz 17 28:39 Baskonia con los deberes muy bien hechos respecto al primer partido con mucho protagonismo de Poitiers ir ganando ese factor cancha que veremos a ver si lo pueden poner en valor

Voz 18 28:50 en el Buesa Arena pero Rijkaard que le da más mérito

Voz 10 28:53 por ejemplo aún dos cero del Real Madrid

Voz 0699 28:55 o a que el Barça y Baskonia les hayan roto

Voz 10 28:58 el factor cancha al jefe si CSKA

Voz 18 29:02 no yo creo que es mérito vamos a repartir el mérito pero pero sí es verdad que el triunfo de del del Baskonia en Moscú catorce años después tiene un mérito increíble que él el CSKA era un equipo prácticamente inabordable en playoff sí

Voz 19 29:18 llegará a Vitoria con uno uno es todavía hay mucho que decir

Voz 18 29:22 sí pero pero bueno ahora está en en manos del Baskonia que si ganase todos los partidos en casa podría ganar la Euroliga osea

Voz 20 29:29 por Dios sería sería el campeón

Voz 18 29:32 de la Euroliga que lo cual dicho así suena suena cercano pero no es fácil pero aún así el el el triunfo del del bajaría tiene muchísimo mérito iba sorprendido por ejemplo de ese de esa eliminatoria lujo niveles De Colo y no sólo por la aportación sino su poca presencia en en pista

Voz 10 29:54 ya que estamos con la serie de Baskonia me estoy pasando Faust y si digo que el juego interior de Baskonia el interior es superior al del CSKA de Moscú

Voz 17 30:03 no no te estás pasando porque porque es así el

Voz 18 30:07 Baskonia si hay algún punto fuerte que tiene con respecto a

Voz 14 30:10 sí

Voz 17 30:10 hace cada vez se que es que es un equipo mejore en el rebote y con más centímetros porque al final no nos olvidemos que sea hablan de asimetría en las plantillas como que el Madrid no tengan bases pero el CSKA tampoco tiene un un tipo alto dominador no como como puede ser caries pues desde hoy Man y eso el CSKA no lo tiene miradas a Heinze miradas a a Hunter miras en Xevi y y no tienen un tipo tan tan dominante como como pudo ser el otro día que siguen explorando

Voz 14 30:48 ya lo del otro día fue espectacular

Voz 17 30:50 once puntos quince rebotes en poco más de veintiún minutos fue una exhibición que que muestra el camino por donde por dónde puede seguir rascando el el el CSKA es un equipo que tiene un umbral de sufrimiento bajo porque casi siempre ese se ve con con todo a favor porque porque muy pocos son capaces de igualar les eh

Voz 18 31:11 en intensidad y en prestaciones y cuando eso con

Voz 17 31:13 iré a sale tuerce digamos el partido el le falta ese punto a lo mejor de de de de de saberse es saber

Voz 18 31:24 apretar los dientes Si remontar como lo puede tener

Voz 17 31:29 es más ha asumido el el Madrid en en otra versión y el CSKA pues igual que la pasada final de The Final Four cuando está tan acostumbrada a dominar que cuando sale Kuerten no lo lleva lo lleva bien si hay algún camino para que el Baskonia siga explorando las posibilidades de de rascar Le otra victoria más al CSKA pasa por el juego interior

Voz 10 31:56 el regado mira la bola de cristal es ahí tienes en la mesa de las ves quinto partido en esa serie

Voz 18 32:03 no sé yo veo tanto quinto partido como que puedan ganar cualquiera de los dos en en los dos siguientes en materia de al CSKA ganando dos en Vitoria también Baskonia Baskonia

Voz 9 32:12 no nos en Vitoria Dios está confusa la bola no sí sí sí es muy muy confusa vamos no no me atrevo a dar un programa

Voz 18 32:19 estoy habla del rebote di de poderío interior del del Baskonia ahí yo creo que que que es así que es superior pero también tiene muchísimo mérito en la en la defensa exterior que es que el CSKA sin referentes interiores sufren mucho

Voz 12 32:32 cuando le dejan pues en un treinta por ciento en tiros

Voz 18 32:34 tres puntos como el otro día pierde mucha mucha sanciones hay hizo el más plan una grandes defensa Exterior

Voz 10 32:40 vale sería del Barça Faust Hanga que has significado Hanga en en esta serie para el Fútbol Club Barcelona

Voz 17 32:48 bueno el el factor cancha cero y el pacto de hiperactividad que que necesita el Barça para para primero para robarle el factor cancha como ya hecho y luego para parar

Voz 13 33:02 a respiren

Voz 17 33:04 en la serie Hanga es un tipo que en a su mejor nivel el edad

Voz 12 33:10 con

Voz 17 33:12 grado de solidez que que tapa muchas cosas y que multiplica muchas virtudes y eso fue lo que hizo lo que hizo el otro día hizo de todo diecisiete puntos los pero también cuatro rebotes tres asistencias se fue hasta los veintiuno de valoración en en Veinticuatro minutos It Easy ante un Efes que que exprimió demasiado para mi gusto y cuatro cinco hombres pues al final supo supo imponerse en mes sorprende que muermo acuerdo hasta los cuarenta minutos que hubo XXXV estado muy Simon estuvieron casi rondando los treinta igual que en el pleno partido está está exprimiendo hasta demasiado esos recursos ir y el Barça se supo luego supo imponer los suyos sorprende por ejemplo que que él el mejor asistente fuera aureola ir Illes vino lo muy bien también con respecto al primero mejorar el porcentaje de tres sumado todo eso pues con la defensa ahí con la solidez semana Barcelona con con lo que querían con con ese empate que les escuela permitir volver

Voz 10 34:25 qué tal ha visto en esos primeros partidos que es el jugador al que media Europa sí

Voz 18 34:31 pues le he visto superior con un control y un dominio de de de la pista del del campo de ataque increíbles absolutamente dónde están sus compañeros como manejar el balón tiene a mi me parece que tiene un control increíble de los pies de de de cómo atacarlos los los bloqueos que la posición de su defensor y creo que es un jugador de pues con una habilidad especial para para leer esa esa ese tipo de situaciones si yo creo que como siga así va a terminar dando el salto directamente a la NBA

Voz 9 35:03 puede ser el segundo partido

Voz 18 35:05 estuvo más fallón aún así apretó al final pero el primero

Voz 10 35:10 el increíble el Real Madrid y Faust la serie tú crees que no vuelve a Madrid

Voz 17 35:19 yo espero oí creo que no va a volver a Madrid es es verdad que en el primer partido el tramo final ese despertar el último cuarto esos apuros del Madrid dejaron una sensación de igualdad que era la que la que se intuía antes del comienzo de la serie pero la exhibición de Madrid de campaña en particular en el segundo partido se mostró unas diferencias entre ambos equipos que que deberían permitirle al Madrid resolverlas sería que en el OAKA veremos a ver cómo podemos galantes que en que en que dura bueno en fin ser duda hay creernos mucho no esté juego danés

Voz 9 36:03 griego de sí sí

Voz 17 36:05 está lesionado no está lesionado aun así lleva once de XXX en en tiro es llevada creo en el en el global lleva seis de valoración que es menos de lo que haya hecho cualquier jugador del Madrid salvo Felipe que solo gol en el partido in IN esa versión de Cala

Voz 12 36:22 sí

Voz 17 36:23 se me hace difícil ver a Panathinaikos con con posibilidades de ganar dos partidos seguidos al al Madrid devolverlas al palacio es que esta versión Richi se contrapone con la boca

Voz 10 36:34 dónde Campazzo quiero decir que encima Campazzo está muy bien

Voz 18 36:38 sí sí nos queda el pulso no que que se aventuraba antes del inicio de la eliminatoria con dos bases jugando de treinta y tantos minutos y sin sin reserva por falta de confianza sino que ha jugado un poco más bicis en esta eliminatoria yo creo porque ya seleccionado y la verdad es que Campazzo ha pasado claramente por por encima porque bueno sensiblemente ha llevado completamente el ritmo del equipo fue fue fundamental en el triunfo del del Madrid ahí en el primer partido absorbió también facultado en el último minuto con con cuatro puntos de una defensa a la que fue una obra de arte que vamos atacó tres veces durante quince segundos si no pudo no pudo superarle

Voz 10 37:19 y me queda lo de guiris de te parece que le haya robado Sara es una victoria cerco

Voz 17 37:26 pues a mí me me parece me parece espectacular en los dos partidos el primero

Voz 10 37:31 las distintas si el primero me

Voz 17 37:34 me pareció una una exhibición defensiva del Fenerbahce que que si son capaces de

Voz 12 37:39 sí

Voz 17 37:39 devolver a defender así les pueden dar la Copa de Europa allá porque me me me pareció me remitió a aquel aquel partido que os acordaréis de el año noventa y cuatro en el que el Madrid deja al Limoges es que había sido campeón de oro con un año antes le dejan treinta puntos aquí en Madrid con una exhibición defensiva de los Antúnez alcohol con contra contra el dimos de Michael de unidad Curie yo desde aquel partido no había visto esa igualdad en la defensa de Fenerbahce en el primer partido y a tal punto que al descanso llevaban veintiuno

Voz 14 38:13 fue fue espectacular

Voz 17 38:15 y luego pues ella sí que bicis apeló a la testosterona y además argumentario que se suele poner encima de la mesa cuando pasa una cosa así in respondidos por equipo respondió a lo grande de verdad que casi se les hace largo el partido y sufrieron para para sacarlo adelante pero pero muy bien es muy bien Walter y y lograron lograron ganar la de este año y ojito con que que todavía no ha aparecido Brandon Davis

Voz 9 38:47 no no van semana Kaunas con con una

Voz 17 38:49 empate sin aparecer Brandon David yo quiero ver si si Fenerbahce y te pone dos uno Se cuarto partido espectacular

Voz 10 39:00 sí sí nuevo lo va a ser de termino con una de esas que me gustan a mí ya sé que la bola de cristal de Richie no funciona del todo así que no voy a pedir equipos pero si os digo cuántos españoles creéis que van a estar en la Final Four

Voz 9 39:15 después de ver los dos primeros partidos vino un

Voz 10 39:17 bueno el Richi cuántos dirías

Voz 18 39:21 yo te digo que por lo menos dos vale

Voz 9 39:23 eh tú Faus yo también si ya la semana que viene comprobamos a ver qué tal ha ido un abrazo hasta luego

Voz 0699 39:33 pues hasta aquí Europa los siguientes hablar de la NBA cuya primera ronda de playoff también podemos decir que está de lo más caliente

Voz 7 39:39 hola María Sol el sábado muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket en la Cadena SER

Voz 0699 39:48 cuando vea Marc le voy a preguntar dónde día como su saludo muy fuerte y a ver si es de los que hace daño pues por si acaso bueno a día de hoy los Boston Celtics son el único equipo bueno el lunes cuando grabamos clasificado para las semifinales de conferencia de la NBA Bucks Warriors Rockets tienen pinta de

Voz 10 40:07 qué semana clasificar también porque están tres uno

Voz 0699 40:10 está más caliente la serie entre Filadelfia y Brooklyn

Voz 10 40:13 en general

Voz 0699 40:14 de lo demás pues se declara elegible Sion son para el draft empieza a gestarse la reconstrucción de los Lakers suena Rick Piti no para el banquillo de los Cavs bueno en resumen estamos de lo más entretenido como siempre la NBA tertulia directores de lo más movidita director de NB al día Movistar Plus José Ajero muy buenas hola qué tal muy buenas tardes directores gigantes del basket David Sardinero muy buenas

Voz 9 40:33 buenas tardes José Tomás además que los Celtics iban a barrer a los a los cuatro cero y sí sí sí sí

Voz 18 40:41 sí sí tal cual es igual que pensaba

Voz 21 40:44 que casi todas las eliminatorias de no estoy ahora su del este perdón

Voz 9 40:47 sí

Voz 21 40:47 iban a acabar así es que me sorprendió muchísimo que el Brooklyn pudiera el primer partido contra contra Philadelphia hay más nos sorprendió más las victorias que sí que han pasado en estos cuatro duelos de los cabezas de serie del este me ha llamado más la victoria el Orlando o la victoria de la victoria de Brooklyn como te decía que incluso que que se podría llegar a un cuatro cero no es que enviará llevado fatal India han llegado fatal fíjate había perdido con Boston los partidos anteriores de los playoff luego la sensación de que de que bosón les ha ejecutado con batería de donde ha querido no entonces no me sorprende para nada porque creo que Boston creo que Boston basta bien

Voz 9 41:27 tú esperabas el rosco

Voz 20 41:30 bueno hombre uno podían haber ganado porque es verdad que si te fijas en los cuatro partidos la diferencian ninguno ha sido demasiado abultada que lo quedan diez cero seis y diez algo así nos cuatro partidos pero sí que dabas en todo momento de que de que era mejor puesto ayer por ejemplo hay tramos en los que hay Indiana bueno

Voz 13 41:51 no se ponen por delante en el marcador que que juega bien

Voz 20 41:54 cuando mantas Sabonis como dando visual pero pero bueno siempre te queda una marcha más a Boston y sobre todo que le quedan más recursos ir mal batería hay ayer por ejemplo pues oye Gordon Hayward hacer el mejor partido de la de de la serie para finiquitar el partido con un último cuarto sensacional así que bueno lo que pasa es que en el horizonte está ante todo eso ya eso tristón

Voz 10 42:15 eso quería preguntar Jose los Bucks van por el mismo que el mismo camino

Voz 21 42:19 los bajaban por el mismo camino pero con la sensación de que de todo esto es bastante menos rival lo puede ser muy trabajado muy muy muy trabajado que les ha faltado puntos tenía han tenido buena sobre todo ahí pero bueno durante al Imbroda también de esa faltado mantas a Bono hizo mantenga los Mc Dermott lo mejor del banquillo no hay dos todo dentro de estos pues fíjate sean basado mucho en todo lo que ha sido capaz de construir la regreso que hay que recordar reforestar Iker hasta los números estar encima de la mesa y que lo han hecho bien y que incluso al término de la temporada bien pero no tenían ningún tipo de consistencia ni ningún tipo de de vía de escape pues retornos pudiera parecer que pudiera darle un partido a a abrir hueco que no son equipos que no tiene ni ningún pues eso interior tremendo porque dan de Damon a vende me parece que está más lejos de ser una estrella desde fuera tampoco meter para los puestos de bases pues son tan limitados porque te tiene que gustar mucho Reggie Jackson para considerarle un gran jugador así que bueno un buen trabajo de orfebrería de de de de es intemporal regular como siempre me meta en play Ópera estaba claro que el que no está pasando que les iba a pasar íbamos a ver me extrañaría mucho que mañana ganarán después de la vuelta sorpresa de Griffin que ha demostrado que no estaba jugando

Voz 10 43:38 a esa eliminatoria debemos cuatro cero David la de Rockets contra Jazz también le ponemos

Voz 0699 43:45 el rosco a alguien

Voz 22 43:47 de que bueno vamos a ver si no ahora

Voz 20 43:50 en el otro día con James Harden fallando sus quince primeros tiros es muy difícil que que sean capaces de meterle mano hay cuidado con Houston eh que ha ido toda la temporada Un poco arrastras con las lesiones con Harden haciéndose lo enumerar sus historias pero

Voz 12 44:12 y con mucho mucho el partido el siempre pensé

Voz 20 44:14 vamos que igual llegaban más cansado somos cansados playoff pero están llegando como un tiro están ganando partidos que en la en la Transición

Voz 10 44:22 en partidos que antes perdía

Voz 20 44:25 incluso ayer por el fin de semana en el que se actúa tanto Harden y que bueno pues no a tal que acaban ganando porque tienen

Voz 18 44:33 es más formal de ganar Harden bueno pues

Voz 20 44:36 al final me acaba como acaba mejor dicho acto no mucho pero pero hay más cosas hay más cosas y hay jugadores que están en buen momento y al final yo creo que tiene más profundidad mejor equipo que el año pasado así que vamos a ver

Voz 10 44:50 habló Daimiel en el comienzo del programa de que el sábado se lo va a dejar libre Jose por si acaso hay un séptimo partido en la serie entre San Antonio y Denver está esta sería de lo más entretenida sí

Voz 21 45:06 la verdad es que tampoco tampoco me extraña mucho quiero decir porque al final me dan dos equipos que por unas cosas soportar yo creo que los doce han buscado y la aceptación que te quedaba me llamó mucho la atención de la prensa sí porque creyendo que era San Antonio en qué había especulado dentro de lo posible para para cruzarse con Denver que lo había sido de B también para la prensa lo Carlos que habían especulado para jugar

Voz 12 45:29 los esperas no

Voz 21 45:31 son dos equipos muy muy muy muy muy muy muy parecidos el número sensaciones son dos equipos que ha jugado baloncesto diferente pero que lo han hecho prácticamente de la misma manera siendo muy fuertes en casa muy dejando bastantes duras a dudas a domicilio muy de esas dudas que ambas a domicilio pues vemos que cada uno ha sido capaz de rascar al otro partido a domicilio pero con muy buenas sensaciones con muy buenas sensaciones el en el cuarto partido de el cuarto partido de Denver por fin por primera vez nos muestra a es potente que hemos visto durante toda la temporada no

Voz 12 46:05 en el segundo equipo del Oeste no

Voz 21 46:08 que es bastante no entonces no sé si eso puede ser una confirmación de lo que sí

Voz 18 46:13 de lo que vamos a ver a partir de ahora

Voz 21 46:15 simplemente es otro capítulo más de de una serie que es pierdo ajustó pierdo ajustó íbamos en el quinto que será el básico no pero muy buen trabajo en los dos entrenadores dos equipos como decía bastante parecidos pero sin embargo sí hay que darle una pequeña ventaja a por la demostración de poder en el último partido

Voz 10 46:33 a David Derrick Kuwait

Voz 23 46:36 qué me dices bueno pues mucha gente he igual este nombre no le suena de nada no porque a finales de la primera ronda pero

Voz 20 46:47 dinero que uniese a es pequeña pero muy peculiar y es uno de estos inventos de Popovic y de sus esposas en un año y una posición en la que parecía que el bueno era yo un temor ese sí que pues tiene un poquito más de cartel

Voz 10 47:02 buena parte del año pasado jugábamos

Voz 20 47:04 poquito juega pues nada y yo creo que me llevaba diez minutos por partido el año pasado

Voz 21 47:08 al

Voz 20 47:09 Yllera hable yo si te has compartido con más de treinta puntos ante ante un equipo como pues es un base pero ponen tapones lo hace suele ser buenos números en robos también Irán tirador pero bueno ya final cualquiera casi mete en la NBA bueno pues ya interesantes de la actualidad política que han sacado de la manga y que habrá porque si siendo muy joven tiene veinti si no me equivoco mi ya digo de momento de nombres de estos yo

Voz 13 47:38 por lo inesperado sobre todo de su partido ante antes

Voz 10 47:40 yo lo tengo subrayado ahí para para seguirlo tengo una serie subrayada por lo calentito

Voz 20 47:46 cuatro de cuatro mente

Voz 10 47:49 cuatro años es bueno igualmente veinticuatro sigue siendo bastante joven decía que tengo una sería subrayada por lo caliente que es la sería entre ser Nets que está yo no sé si decir José caliente de más eh

Voz 24 48:02 el pasado veinte de mayo acaben tema

Voz 21 48:04 también por la yo creo que me sentó animal lo que hicieron tanto yo él en Vic como vencimos

Voz 19 48:11 no no nos entendí muy bien no

Voz 21 48:13 no sirve todas las ruedas de prensa después de los partidos la atención

Voz 9 48:16 medias la risa a la rueda de prensa si no ancla

Voz 21 48:19 no no entiendo que a día de gracioso para Ben Simons en en que el codazo que le dio yo el envío a John en Vizcaya yo entiendo que pueda ser una parte fortuita que no lo pueda hacer me da igual yo creo que sí pero no entiendo que los dos salga a una rueda de prensa ese partan a departir la caja es es es es el se mueran de risa recordando un golpeo

Voz 20 48:41 pues la verdad es que no es gracioso nosotros yo creo que

Voz 21 48:43 a partir de ahí todo certeza enredar es cierto que a lo mejor es que

Voz 19 48:47 en un jugador veterano no debería haber entrado en el juego