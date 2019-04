Hora 25 Deportes: Semana grande en Can Barça (22/04/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 2 00:04 con Ángels Barceló Ike sus Gallego Gallego buenas tardes que el Barça de Liga esta semana aquí lo las encuestas dicen que mayoría

Voz 0919 00:16 la ruta del Barça Barça sin voz para celebrar aquí parece que no va a fallar y aquí parece que no pero tú crees que esta semana si el Barça gana mañana al Alavés en Vitoria y el Atlético de Madrid pierde el miércoles con el Valencia en el Metropolitano Se acabó is sino una semana más no nos sino no está claro no son los más aclara que la voz que lo vas a celebrar hasta luego porque Valverde que ya ha dado la convocatoria para viajar mañana a Vitoria hay jugar con el Alavés la noticia Esquerra guiri no está en esa convocatoria pero va a Luis Suárez va Messi va a Piqué va van todos espera ganarla cuanto antes porque aunque ahora parezca que lo tienen en la mano Valverde será mérito se lo han currado

Voz 0588 00:59 están muchos de esos sobre aquí pero mostrar la liga lo antes posible no sólo quiere cualquiera lo que queremos todos es ganar no sé cómo decirlo es verdad que cuando la Liga la llevas justa las has peleando hasta última hora parece que es una alegría superior sin embargo cuando llegas al final sacas doce o catorce puntos al segundo y el tercero quizá ya es lo previsible

Voz 0919 01:24 vamos que lo tiene hecho ingiere darle valor Ernesto Valverde enseguida repasamos las novedades de los partidos de mañana que hay tres en primera división hoy tenemos uno de Segunda A las nueve juego Osasuna el líder en el estadio del Elche la noticia del día en Segunda División es que el Oviedo ha destituido a Juan Antonio Anquela cambia de técnico a falta de siete jornadas Sergio Egea ocupa el banquillo ovetense el Oviedo está ahora mismo a cinco puntos de meterse en el play off es decir que tiene todavía opciones de subir a Primera y la noticia del día también está en el fútbol femenino porque hoy se ha jugado dos partidos el Atlético de Madrid ha ganado en el campo del Espanyol cero uno la rojiblancas tienen en su mano ser de nuevo campeonas a falta de dos jornadas aunque la noticia en eso el partido es que había veinte mil espectadores viendo el Espanyol cero Atlético de Madrid uno y también se ha jugado el Valencia uno Levante tres el derbi del fútbol femenino de la ciudad de Valencia con más de diez mil espectadores en la grada es indudable el crecimiento imparable del fútbol femenino en nuestro país bueno pues enseguida vamos con todo pero lo primero son vuestros mensajes hilos treinta goles que lleva a Benzema en la puesta

Voz 3 02:39 hola Gallego que pasa hace tiempo que no hablamos Benzema treinta bolita les sale todavía la cuenta cinco partidos a doble partido los cuarenta

Voz 5 02:56 venga un saludo no es nuevo

Voz 0919 02:58 la luego la carne del Bierzo encargará pero qué tiene que vender diez goles Benzema todavía para que para que la paguemos nosotros el momento te toca pagar ha dejado vuestros mensajes queremos que los oyentes no

Voz 2 03:25 aquí tengo al grupo mojito pero todavía queda cinco partidos interesante hasta luego

Voz 0919 03:44 Marcos Ingelmo ya no las tienen todas consigo ya dicen que pueden los Palmar podemos Palmar la puesta porque esto no

Voz 2 04:19 este marco convierte a Javier Tebas en ministro en los últimos meses ocasionó Vigo no está capacitado para estar presentes

Voz 8 04:47 atención en siete días el próximo lunes hay asamblea general de la Federación Española donde Rubiales quiere aprobar su reforma general del fútbol

Voz 0919 04:58 el nuevo formato de Copa del Rey el nuevo formato de la Supercopa

Voz 8 05:02 da la nueva Liga Femenina

Voz 0919 05:05 pero Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes

Voz 8 05:07 debas no Se va a estar quieto no está la semana para dejarla en blanco de muchos acontecimientos el miércoles hay Asamblea de la Liga convocados los clubes de Primera y Segunda por Javier Tebas porque el presidente de la Liga quiere que el fútbol profesional se rebele contra Rubiales parece que no lo va a conseguir el presidente de la Federación va a estar en la sede de la Liga pero busca Tebas un papel de los clubes diciendo que el fútbol profesional está en contra de la reforma Rubiales uno dos y tres porque eso será el miércoles

Voz 0919 05:41 pero atención mañana

Voz 8 05:43 el jueves también va a haber más reunión hablamos del fútbol profesional el miércoles y pasamos al fútbol amateur el jueves dos reuniones una convocada por la Liga a través de pro liga y la otra convocada por la Federación están convocados los mismos los clubes de Segunda B y Tercera pero pueden ganar

Voz 0919 06:00 los riñones no hay que decidir entre va Paiva

Voz 8 06:03 Emma entre Tebas y Rubiales parece que va ganando en la convocatoria a la Federación y que gente a la rotas con Rubiales que a un hotel Auditorium convocados por pro Liga para escuchar a Javier Tebas diciendo que viene el lobo y que si escuchan y aceptan lo que quiere Rubiales se van a quedar sin dinero dos reuniones el jueves una Con Tebas otra con Rubiales a ver quién tiene más capacidad de convocado

Voz 10 06:27 área

Voz 11 06:28 lo que me en vertical o El día que tienen encima

Voz 0699 06:35 hay que buscar una fecha para la mediación de la Secretaría de Estado para el Deporte María José Rienda y el Consejo Superior de Deportes espera que hay noticia eh Hora veinticinco Deportes lunes lo

Voz 8 06:44 planta está prevista para el sábado día veintisiete pero es jornada de reflexión política no quieren molestar así que podemos contar que se van a reunir el miércoles por la tarde a las cinco de la tarde en el PPCV es decir el miércoles de la Asamblea ante de Asamblea de la Federación ir pues la de la Liga es decir lo que te gusta dice el miércoles Seven Tebas y Rubiales por la mañana en la Liga y por la tarde en el CSD con Rienda de árbitro

Voz 0919 07:12 Dios mio puede pasar cualquier cosa

Voz 12 07:14 dieron dos buenos amigos eramos nosotros

Voz 0919 08:43 mañana a las nueve y media vez Barça puede ser el penúltimo paso del equipo de Valverde para ganar definitivamente el título de Liga tenemos convocatoria

Voz 0457 08:51 del Barça y la rueda de prensa de Valverde nos la cuenta desde Barcelona Santi Ovalle hola Santi qué tal Gallego muy buenas se queda fuera de la convocatoria Ivan Rakitic peso pesado que descansa entra con el alta médica Vermaelen es la principal novedad fuera de la lista por decisión técnica todo Boateng Jason Murillo seis puntos separan al Barça de ser campeón por lo tanto si gana los dos partidos siguientes el Barça sería campeón de Liga Si gana mañana un tropiezo del Athletic ya le daría la Liga al Barça hemos preguntado al verde hasta qué punto es importante ganar la Liga antes de las semifinales de Champions importante ganar

Voz 0588 09:29 ganar la Liga para nosotros y para cualquiera eh no sé es que aquí nos ponemos estupendo sólo venga vamos a ver cuando se buscaba cuando ganamos cuanto antes claro se puede queremos ganar mañana la gente lo ve desde fuera piensa que todo sencillo no ganamos vamos ahora perdemos después empatamos aquí hacemos un cambio más allá ya está todo arreglado que va

Voz 0457 09:51 sin pausa pero sin prisa a Valverde que mañana va a poner un cambio por línea para intentar avanzar hacia la Liga que sólo quede un pasito más

Voz 0919 09:59 el Alavés de Abelardo que ahora ya está fuera de los puestos europeos pero todavía tiene opciones aunque Javier Lekuona ayer en Vitoria se habla del futuro del Pitu

Voz 0889 10:08 sí sí qué tal muy buenas noticias al día en Vitoria ha sido conocer que el pitufo no seguirá en el Deportivo Alavés la próxima temporada el técnico asturiano ha rechazado la oferta de renovación del club parece mirar hacia otros destinos como por ejemplo el Betis era era consciente de que esa iba a ser su respuesta sea puesto en movimiento y parece que el elegido es Asier Garitano no se trata de la única opción ni mucho menos es más incluso podría no ser la primera le hemos preguntado al Pitu en la previa por este asunto pero

Voz 2 10:34 toda estamos plano por un objetivo todavía hay no creo que es bueno desviar la atención del equipo

Voz 0889 10:41 a mí persona vaya balones fuera que hasta final de la temporada no era nada público desde el punto de vista deportivo baja por lesión mañana Burgui por operación de ligamento cruzado anterior Mari Takashi Inui tiene un esguince de tobillo y es baja por sanción Calleri

Voz 0919 10:56 bueno mucho más angustioso sin duda alguna lo que se juega mañana en Pucela Valladolid Girona el Valladolid décimo octavo puesto de descenso treinta y dos puntos el Girona décimo sexto con treinta y cuatro que se están jugando la vida vamos a ver cómo está el Valladolid José Luis rojigualdas

Voz 1070 11:12 de gallego muy buenas tardes pues eh fíjate lo que ha dicho Sergio González es una final con letras mayúsculas la importancia del partido es absoluta el Valladolid depende de sí mismo si consigue la victoria saldrá aunque sea de manera momentánea de esos puestos de descenso hoy podrá respirar un poquito tiene las lesiones de verte de Antoñito de Keko que se suman a la larga lista de lesiones a final de temporada que está sufriendo el Valladolid que en casa sólo ha conseguido tres victorias en toda la campaña en el año dos mil diecinueve sólo una victoria por tanto partido trascendental Se espera casi casi el lleno en Zorrilla

Voz 0919 11:48 el Girona que durante mucho tiempo ha estado en una zona templada ahora mismo está al borde del precipicio Si pierde mañana se mete en el pozo de lleno Raúl MUSAC

Voz 18 11:58 hola buenas noches dos novedades en la lista de Girona para mañana el Choco Lozano y Ramalho entran por el canterano Sony y Alex García para afrontar el último partido que le da opción de seguir dependiendo de sí mismo ganar no sería definitivo pero casi perder le haría entrar en descenso por primera vez desde que juega en Primera Eusebio podría recuperar el tres cinco dos de Machín que ya utilizó en la segunda parte en Vigo y en otras fases de la temporada entre otras cosas porque como dijo esto es con el sistema con el que se sienten más cómodos

Voz 0919 12:27 vaya a partir hoy y mañana también a las siete y media Huesca Eibar el Eibar de Mendilibar sí que están una zona tranquila

Voz 1070 12:33 eh

Voz 0919 12:34 el Huesca casi casi ante su última oportunidad de seguir con vida porque es el colista Luis Abadía su última hora hola qué tal buenas tardes

Voz 1417 12:42 llegó pues el Huesca quiere apurar el SAS últimas opciones ante el Eibar si es que todavía las tiene porque no está casi casi un milagro para salvarse Francisco no puede contar con Pulido lesionado en Vallecas y acá porque no se ha recuperado podría volver Rivera en el Eibar

Voz 1284 12:54 pues alicientes más allá de que ya tiene conseguido el objetivo Mendilibar pero eso sí tiene problemas de efectivos sólo dispone de dieciséis jugadores del primer equipo a los lesionados se suman Jordán y Kote sancionados así que habrá jugadores del filial y dato anecdótico el que jugarán mañana de azulgrana los dos visten igual será el Eibar ya que el Huesca ha solicitado jugar con la segunda equipación la que luce la cruz de San Jorge en el pecho en el día del patrón de Aragón

Voz 0919 13:18 de la jornada de este fin de semana bueno hay hay algunas noticias una muy peculiar que el estadio del noveno clasificado del campeonato cante mayoritariamente para que su entrenador se marche una cosa extraña Quique vete ya hace cantó ayer en el Benito Villamarín íbamos a preguntar cómo está el asunto porque el Betis tiene un partido el próximo miércoles con el Levante que no sé si puede decidirá agonizante Ortega buenas qué tal Gallego muy buenas

Voz 1870 13:48 en principio todo está previsto para que el técnico santanderino terminó la temporada con el Betis y consigue plaza europea ahora la única factible parece la séptima sus posibilidades de seguir aumentarán si no lo consigue lo más normal es que lleguen a un acuerdo in no cumpla el contrato el año que tiene de contrato Save the veinticinco partidos seis triunfos en ese número de partidos no es un dato que le proteja mucho pero de momento los directivos los que mandan catalán son de Setién Yves les va a costar pero

Voz 0919 14:13 desde en una racha francamente negativa el Betis en una racha positiva súper positiva el Valencia en la final de la Copa del Rey en las semifinales de la Europa League peleando por la cuarta plaza aunque tiene una mala noticia ayer ganó al Betis pero se lesionó Cheryshev y creo que no va a jugar más Pedro Morata hola

Voz 19 14:33 hola qué tal Gallego buenas tardes si al final hice después de la prueba aquel día hoy cuando yo no

Voz 20 14:39 la lesión en la rodilla grandes e interés como suficientemente importante en concreto eso son los ligamentos en la rodilla derecha con una fractura de la peseta estáticas eso hace ya que no se pueda contar con él hasta final de temporada no tiene cruzando Durruti que era una equidad hemos que había pero dos se llama todo va a jugar más en el Valencia algunos esta temporada porque nos aproxima de Valencia tiene una opción de compra sobre él pagado siete millones de euros al Villarreal y el cuerpo técnico del donante pero ante el Valencia considera es como impresor profanaciones la próxima temporada ahora Cinecittà de pizza a Mateo Alemany ahí decidí si económicamente es viable o no un conducción es el Valencia jugará la Champions a no aproximación

Voz 2 15:25 bajamos a la Segunda División ofreciera

Voz 0919 15:27 la jornada con el partido que enfrenta al Elche y al Osasuna los navarros recordemos líderes del campeonato camino directo a la Primera división PP morado cómo está el estadio novedad de buenas tardes

Voz 21 15:40 qué tal saludos muy buenas tardes una buena entrada comienza el partidazo a las nueve de la noche el hundidos a una quiere irse a los setenta puntos Itaca le es siete puntos de ventaja Albacete Granada sus perseguidores pueden David García Pérez ahí Brandon en el equipo de Yahoo bajar hace

Voz 0919 15:56 la pelea por el ascenso a la Primera División es terrible bueno hoy tiene dos noticias una de ellas la destitución del técnico del Oviedo Juan Antonio Anquela quedan siete jornadas los dirigentes del Oviedo han decidido Un cambio en el banquillo Cali Gonzalo cuéntanos buenas tardes

Voz 22 16:15 hola qué tal buenas tardes pues si hace unos minutos ha hecho oficial de manera sorprendente la destitución de Juan Antonio Anquela todo ha sufrido después del empate a tres frente al Córdoba el colista de Segunda División en la última jornada que provocó un gran enfado la afición Bayona que terminó el encuentro con muchos pitos hacia el equipo hacia el banquillo llega a la primera vez que esto sucedía y acto seguido después anunciar la salida de mutuo acuerdo según ha confirmado el club Carvalho de Anquela ya ha hecho oficial la llegada de Sergio Egea que vuelva al banquillo fue el entrenador que dio léxico del ascenso después de doce años y el argentino va a sentar en el banquillo al menos hasta final de temporada para intentar conseguir un objetivo que parece Xavier hoy muy difícil el conjunto que en esta novena posición a cinco puntos del Peugeot Gea mañana dirigirá su primera sesión como técnico del Real Oviedo

Voz 0919 16:59 el Oviedo noveno séptimo está Deportivo de la Coruña que también parece se puede quedar fuera y atención Fran Hermida que tenemos noticia de esta misma tarde dimisión en el consejo de administración hola Fran

Voz 23 17:11 hola qué tal galegos bueno pues bombazo desde luego aquí en A Coruña el consejo de administración se aparta no Fernández y sus consejeros acaban de anunciar que hace aparta órdenes a la asesoría jurídica de que empiece ya el proceso para que haya una nueva junta de accionistas hay que recordar que en el pasado verano este consejo de administración consiguió un refuerzo del noventa por ciento con ese apoyo salió reelegido por lo tanto parecía que tenía un sólido mandato pero los malos resultados y los gritos de dimisión dirigidos a ese consejo de administración en los últimos partidos en Riazor han llevado a la directiva insisto a apartarse a convocar elecciones

Voz 0919 17:48 increíble las consecuencias que puede tener el no conseguir el ascenso a la Primera División Liga Iberdrola Liga Femenina hoy dos partidos y Sofía Álvarez paso adelante del Atlético de Madrid que tiene el título cerca

Voz 24 18:01 mira qué tal buenas tardes Gallego si esta mañana vencieron las colchonera cero uno al Espanyol en un partido en el que se volvió a vivir un récord en el fútbol femenino se congregaron un total de veinte mil seiscientos espectadores por lo que se ha batido el récord de asistencia en Cataluña con estas victorias el colchoneros mantienen el liderato una semana más acarician el título liguero ya que el Barcelona hasta tres puntos quedan dos jornadas para terminar la Liga y las rojiblancas dependen de ellas mismas también esta tarde se ha disputado el derbi valenciano el Valencia ha caído derrotado uno tres ante el Levante en un partido del que se ha disputado en Mestalla ante nueve mil tres cuatrocientas treinta y cinco espectadores y con esta victoria el Levante esas eh

Voz 0919 18:37 era la tercera plaza también es noticia en Barcelona que se han agotado las entradas para el partido de vuelta de semifinales de la Champions que juega el domingo el Barça con el Bayern de Munich los azulgrana ganaron cero uno en la la ida se va a llenar el Miniestadi imparable el fútbol femenino en nuestro país once minutos para las nueve esto es hora25 deporte en la SER

Voz 30 20:32 eh

Voz 31 20:37 todavía queda un poquito para eh

Voz 0919 20:41 Nos da tiempo por ejemplo a repasar el fútbol internacional este fin de semana José Palacio buenas tardes muy buena gallego campeón en Francia y campeón en Italia sí

Voz 1038 20:48 el París Saint Germain campeón en la Liga ganó tres a uno al Mónaco aunque ya eran campeones antes de jugar por el pinchazo el segundo clasificado de Lille hattrick Demba P sobre todo no os perdáis el primer gol que es una auténtica barbaridad valida treinta goles en Liga está luchando por la Bota de Oro con Messi que tiene XXXIII murieron además a jugar ni y Cavani y el próximo sábado pueden hacer doblete tiene la final de Copa ante el Rennes en Italia el campeón es la Juventus de Turín octavo scudetto consecutivo después de ganar dos a uno a la Fiorentina no marco Cristiano y ahora tiene otro objetivo por delante el ex del Real Madrid que es ser el pichichi de la categoría lleva diecinueve goles tiene por delante a Durban Zapata que acaba de marcar con el Atalanta con veintiuno al Comité uno Gabriela con veintidós así que la Liga para Cristiano por lo menos no ha terminado continúa la lucha en la Premier y en la Bundesliga ganó el City uno cero al Tottenham en Liga así con gol del joven quien ganó el Liverpool también a domicilio cero dos ante el Cardiff sigue líder el conjunto de Klopp dos puntos

Voz 0919 21:45 es un partido más que los de Guardiola

Voz 1038 21:47 en Alemania ganaron el Bayern y el Dortmund uno cero el Bayern ante el Werder Bremen cero cuatro

Voz 0919 21:52 Dortmund ante el Friburgo sigue liderando

Voz 1038 21:54 Bayern un punto más que el equipo de Paco Alcácer que también marcó un gol ayer de penal

Voz 0919 21:58 en la imagen de de el panorama

Voz 1038 22:01 pero este fin de semana fue el campeonato griego campeón el PAOK de Salónica lo celebraron

Voz 0919 22:06 todo el estadio del el estadio lleno de bengalas en el estadio y la ciudad sí casi queman la ciudad una una locura bueno Play Fútbol esta semana supongo que énfasis en que hay un chaval de veinte años peleando por la Bota de Oro que se llama Kilian en

Voz 1038 22:19 sin duda con el papel con el París Saint Germain con la Juventus con esos duelo de Champions y esas semifinales pero sobre todo también entrevistamos a uno de los directores deportivos más jóvenes y exitosos del momento con Javier Ribalta que está liderando la parcela deportiva el Zenit de San Petersburgo que va a volver a ser campeón de la liga rusa cinco años después y nos cuenta con es descubrir un proyecto Gomez cubrir perlas y liderarlo desde

Voz 0919 22:41 gracias Palacio tenis comienza esta semana ha hecho hoy el Conde de Godó donde Rafa Nadal busca su décimo segundo título a ver cómo se ha recuperado de lo de Montecarlo Miguel Ángel Zubiarrain hola

Voz 22 22:54 el vamos a verlo te dije que estaba jugando irregular el Montecarlo si así pues acaba perdiendo pero bueno ya tiene rival será el miércoles pero Leonardo Mayer pues el primer partido de la jornada de hoy con y por lo tanto el argentino será rival del español por lo demás decir que ganó a Sousa Verdasco le ganó a Feliciano López seis cuatro seis tres y que perdió Marcel Granollers con el y siete cinco cuatro seis y seis cuatro así que bueno mañana bajo a David Ferrer con es Beret pista central segundo turno Aubenas a David niños que me que me definido más que de sobra bajo el que se ha recuperado del susto de Miami va a jugar al ver rabos va a volver a Juan Jaume Murad mañana con todos los amigos duro entiendo menos se llama tía fue él se que dice que un día desaparecerán hicieron la grandes bueno que lo veamos todos lo contaremos

Voz 0919 23:58 con Miguel Ángel luego baloncesto esta semana tercero partidos de los play off de cuartos de la Euroliga abre mañana el Real Madrid en Grecia con el Panathinaikos recordemos los blancos ya tienen una ventaja de dos a cero como viajan los de Laso hoy Álvarez mola gallegos la serie viaja ten

Voz 1643 24:15 este desde el primer más ball para el Real Madrid lo has dicho manda dos cero después de ganar los dos encuentros en el Palacio si el campeón conquista mañana Labaka a partir de las ocho de la tarde se clasificaría para la Final Four de Vitoria por la vía rápida lo haría por tercer año consecutivo para eso

Voz 0919 24:28 el Madrid tiene que ganar el tercer partido ante dieciocho mil

Voz 1643 24:31 griegos ha viajado toda la plantilla blanca incluidos Sergio Llull que ya trabaja en la pista pero no jugará mañana lo ha dicho Pablo Laso desde Atenas apuntan que es duda en el Panathinaikos Pablo Laso no se fía le preocupa más lo que puede hacer el Madrid mañana

Voz 8 24:44 que la versión de los griegos le preocupa bastante más

Voz 32 24:46 Tariq el Panathinaikos porque yo estas historias no me las creo estamos hablando de playoff me preocupa mi equipo lo que yo sé de mi equipo que mañana espero al mejor Panathinaikos yo estoy seguro que tampoco iba a jugar dice el primero jugó tampoco bajó Alcalá te es el tercer

Voz 0919 24:59 mañana el Madrid en Grecia y recordemos el miércoles el Barça recibe al Anadolu Efes con el playoff empate a uno y Baskonia recibe al CSKA de Moscú también con el playoff empatado a un hoy en la NBA Javier Blanco buenas tardes Gallego muy buenos Celtis el primer equipo en pasar no

Voz 0699 25:15 pues si anoche Boston se convirtió en el primer equipo clasificado para las semifinales de conferencia al equipo de Brad Stevens ha pasado la verdad por encima de los Indiana ha impuesto en la serie por cuatro cero da la sensación de que en esa Conferencia Este tan peleada con mi walkie con Toronto ellos han dejado llevar un poco y han preparado exclusivamente para estos playoff y anoche también dejaron encarrilada sus heridas los Warriors los raptos los Blazers Golden State puso el tres uno al vencer a los Clippers treinta y tres puntos de Durant XXXIII XXXII perdón de Clayton son Toronto también domina por tres no Orlando ayer con buenas actuaciones tanto de Marc Gasol como de Serge Ibaka Oklahoma para poner el tres uno también en su eliminatoria esta noche dos equipos más pueden sellar su billete para las semifinales de conferencia a los Bucks de pavo y Mirotic se miden a partir de las dos a Detroit Pistons Easy ganan son los que se medirán a los Boston Celtics injusto puede poner el cuatro cero contra los Jazz de Ricky si vencen en el encuentro que empieza a partir de las cuatro y media de la madrugada gracias Javi esta semana vamos a cerrar

Voz 0919 26:12 veinticinco Deportes ya lo hicimos con este tema en el pasado mes de febrero pero como es uno de los mejores temas del año Redick You Let go de Kate de él si el pasado viernes salió el disco el nuevo disco de Kate de elefante es uno de los discos del año sin duda alguna buscando este tema Cobo no solamente hay que escucharlo es casero

Voz 0919 26:51 algún titular que nos dejemos de este lunes y los no

Voz 10 26:54 primero con otro escuchar ahora cuando a casa al Play Basket de la Cadena Ser en la web con Pacojo casos el resto de equipos de ciclismo te cuento que ha conocido hoy el recorrido de la Vuelta a Madrid este año se disputarán diez once y doce de mayo saldrá de Aranjuez determinarán el circuito urbano que se va a montar en el Paseo de la Castellana pasará como Alcalá como Chinchón aquí lo dejamos seguir

en Hora Veinticinco porque los mejores comentarios y el mejor análisis del debate lo vais a tener aquí con Ángels Barceló un saludo gallego mañana volvemos adiós