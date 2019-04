Una retirada a tiempo puede ser una victoria

Voz 1927

a mí personalmente no me ha pasado pero supongo que lo de ser el mejor en un deporte tiene que ser bastante duro claro ganas mucho tienes infinidad de fans todo el mundo te admira pero hay alguien que está conspirando contra Ci desde el primer momento la edad el complicadísimo decidir si quieres dejarlo en la cúspide de tu gloria aussie prefiere decirte pues así apagando perdiendo poco a poco tu dignidad un ejemplo perfecto de ello sería nuestro héroe de hoy Bjorn Borg entre mil novecientos setenta y cuatro y mil novecientos ochenta y uno se convirtió en el primer hombre en ganar once títulos de Grand Slam en mil novecientos setenta y nueve se convirtió en el primer tenista en ganar más de un millón de dólares en premios una fortuna por aquel entonces pero prión que había empezado su racha ganadora con sólo dieciocho años decidió a los veintiséis que ya había tenido bastante vamos una edad en la que muchos españoles ni siquiera hemos debutado en el mundo laboral pues VOR ya estaba colgando la raqueta su imagen icónica con su raqueta de madera su largo pelo rubio muy sueco ya era algo del pasado no porque el mal día que tuvo Borg fue el veintitrés de abril pero de mil novecientos noventa y uno que con treinta y cuatro años el tenista sueco decidió que quería reverdecer sus laureles se volvió a dejar el pelo largo volvió a coger su raqueta de madera ojo en un momento en el que todo el mundo jugaban con los modelos de grafito bastante mejores fue hacia el torneo de Montecarlo como colmo de chulería lo hizo sin entrenar la verdad es que no les salió muy bien se enfrentó en primera ronda con el español Jordi Arrese no sé si lo recordaréis que Alberto con extrema facilidad en dos sets por seis dos y seis tres no sé si os alegrará saber que pese a ese pésimo veintitrés de abril Borg aún sigo probando suerte un par de años más sin llegar a ganar un solo partido para poner un poco de sal en la herida vale la pena recordar que Roger Federer ganó el Open de Australia dos mil dieciocho con treinta y siete años