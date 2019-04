Javi, botones en un hotel de lujo

Voz 1 00:00 pues yo

Voz 2 00:02 no Javi te dejaban buenas propinas o cuanto más dinero o más tacaños serán mineral me daban bastante buena propina primeros meses

Voz 3 00:12 fue un rasgo para mí habrá convertir un poco adicto esas cosas bien o sea que parece una exageración pero cuando te porque tenía una quítate me regalaron los amigos comenta

Voz 4 00:21 el oleadas y luego los Villa sanción como no

Voz 3 00:23 yo Miki empujarlo eh

Voz 5 00:26 quiénes son los más generosos y quiénes son los más tacaños

Voz 3 00:30 los norteamericanos los latinoamericanos son los viajeros y lo ruso Nóvaya ruso no iba a trabajar mucho con ellos

Voz 2 00:38 no no ronda americanos y no siempre kilos más a ratifique quiénes son se adivina española

Voz 5 00:47 bueno el truco para conseguir una buena propina que es una buena sonrisa o cuáles

Voz 3 00:52 pues también me hice adicto esas cosas no sé es como estar antes estar en la jugada antes de que pase pues adelantar de abrir la puerta llevarle las maletas las la sonrisa fundamental estar siempre un paso por delante de lo que te puedan pedir o preguntar exigir tú mostrar digamos es decir yo creo que la actitud de las propinas la diligencia que se resolutivos

Voz 5 01:12 ser rico de derechas el excéntrico que da bien eso de decir el excéntrico millonario que han hecho alguna petición rara o son más sosos manos malditos de lo que aparentan

Voz 3 01:22 había gente muy excéntrica sí sí que lo venían con su coche es millonarios muy rico es realista un han hecho un chico con Bentley cochazo hasta donde tengo entendido el tipo venía con una bolsa en una botella tirada dentro del coche pero la el pan Bimbo por Dios un coche de cuarenta millones con están a tira de aquí

Voz 5 01:49 conocías muchas puertas falsas de hotel

Voz 3 01:52 conocía los entresijos decir

Voz 5 01:54 si la bomba Lima sí lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas pero supongo que te habrán contado mil historias para no dormir no sé si tiene alguna que no Boulder eso existe el derecho profesional de los botones no daban nombres por si acaso tienes alguna que sea muy bizarra

Voz 3 02:09 todos los compañeros muy buena muy trabajadores contaron poco a poco poco a poco me fui encontrando cosas que pasaban especialmente un futbolista muy famoso futbolista en cuestión era un poco con sus gustos y sus llegadas y salidas lo tener una cosa un poco menos oscura ya si había más cosas obvias

Voz 5 02:29 hasta ahí podemos leer te ha tocado hacer de de de de ataque hacer de aparcacoches no sé si has rayado algún Ferrari

Voz 6 02:36 tú tú me rayó una vez con ocho jugadores no marché pero gastaron a Paloma si Elvis en el Bentley de esta ley no no no sino me muero pero sí que no llevará pues Tonino aparcacoches novecientos aparte de estar constantemente aparcando coches en eso iba también Laquila finas el coche con una maleta preparada