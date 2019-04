El Larguero : Primera Parte (22/04/2019)

Voz 1 00:00 sí

Voz 1560 00:39 mañana más se mañana vas debate político y mañana también empezaremos un poquito más tarde buenas noches a esta hora aproximadamente porque mañana toca o falta la segunda parte de este debate a cuatro que no sé si sirviera para que tu cambie de voto uno de cara a lo que va a pasar el próximo domingo que es que todos los españoles vamos a elegir al que será nuestro nuevo presidente mover nuestro nuevo o no

Voz 1375 01:00 así que mañana segunda parte repito a eso de las doce empezaremos también mañana el el larguero buena noticia

Voz 1560 01:06 ver qué podemos celebrar se pueden celebrar este tipo de debates vote o podéis cada uno quién creéis votar

Voz 1375 01:12 sí repito se ha servido para que alguien se reafirme en su voto o cambio de voto pues bienvenidos sean los debates mañana la segunda parte a esta hora estará aquí el Larguero enseguida vamos a tener aquí un debate a cuatro con Kiko Narváez con Álvaro Benito con Santi Cañizares y con Gustavo López quién vais a votar de de los cuatro con ve a lo mejor votamos alguno con b de los cuatro vamos a tener aquí en el en el larguero para hablar de la actualidad de un fin de semana que nos ha dejado como resaca hoy la noticia de Alberola Rojas os acordáis ya lo dijo Iturralde González este fin de semana aquí en en la Ser en Carrusel Deportivo anoche unos lo contaba se reafirmaba en lo que ya dijo el sábado hice lo decía Dani Garrido y es que en opinión de Itu habría que sanción dar al árbitro del del partido del Atlético de Madrid por las tonterías no por la colleja en sí que no era ni siquiera categoría de colleja por la chorrada dinero a darle una tontería han carantoñas a pero también tocarle el brazo Coté en el estómago en el pecho ya nos decía hay tú le van a sancionar lejanas dar pues vestido efectivamente tenía razón Iturralde González hizo Alberola Rojas protagonista de esas eh a manos arriba mano para bajo y de esas tonterías con Álvaro Morata ni arbitrará ni estará en el bar en la siguiente jornada en la XXXV sorprende porque tampoco lo va a hacer en la y cuatro aunque es verdad que esas designaciones estaban publicadas antes del partido del Atlético contra el Eibar pero ni en esta semana ni en la siguiente de fin de semana como bien adelantó nuestro Iturralde González ya es que mañana empieza la jornada de liga mañana debate a cuatro sí pero mañana ya empieza la jornada de Liga queda cinco para que termine el campeonato y mañana hay tres partidos Huesca Éibar Valladolid Girona una auténtica final por el descenso Alavés Barça Valverde da descanso a Rakitic ha hablado esta tarde ahora hemos cuentan desde Barcelona la última hora de los culés se queda al croata en Barcelona ya han incluido a Vermaelen en la convocatoria después de recibir el alta médica la noticia en Vitoria está en que el Alavés lea

Voz 3 03:10 ha ofrecido la renovación al Pitu Abelardo pero el pito

Voz 1375 03:13 sí ha rechazado la oferta de renovación por cierto enseguida va a estar aquí en los estudios de Gran Vía treinta y dos iba a uno de los entrenadores de moda de esta temporada yo diría digo el entrenador de moda de esta temporada el auténtico entrenador revelación con el equipo revelación del año es José Bordalás el técnico del Getafe que va a estar allí enseguida está subiendo la estaba siguiendo el debate con mucha atención y está ya subiendo por las escaleras para para estar aquí con nosotros el entrenador revelación del equipo revelación de la temporada que se enfrenta el jueves en esta jornada entre semana al Real Madrid cuarto en la clasificación el Getafe detrás de Barça Athletic de Madrid el Getafe con dos puntos por delante de Valencia y Sevilla ahora mismo jugaría Champions para hacer un monumento a Bordalás ya a sus jugadores Un Bordalás que por cierto ahora lo vamos a preguntar no sé si va a renovar con el Getafe que también le ha ofrecido ya la renovación ahora se lo preguntamos a ver qué dice además ha habido partido en Segunda en el Martínez Valero ha ganado el líder que es más líder todavía Elche uno Osasuna dos se afianza en el liderato líder con setenta puntos les saca seis al Albacete que tiene sesenta y cuatro segundo también al Granada que es tercero con sesenta y cuatro Pepe Moral con Elche muy buenas qué tal muy buenas noches

Voz 1119 04:32 pues mano a si el Osasuna ha puesto un pie en Primera División tras Martínez uno dos a un Elche que lo ha puesto muy difícil adelantó al equipo ilicitano con Iván Sánchez tuvo multitud de ocasiones que malogró el equipo de Pacheta en la segunda parte Osasuna perdonó a través de David García hizo Roberto no Torres con un golazo el de Roberto Torres se lleva tres puntos que ponen muy cerca la primera al equipo Jagoba Arrasate por cierto Arrasate ha estado caballeroso ha dicho que ha sido mejor y que les ha superado pero que su equipo nunca pierde la fe y que por eso están ahí diez mil setecientos aficionados un lunes por la noche en el Martínez Valero habido protesta por parte de un sector de la afición ilicitana por estos horarios de la Liga

Voz 1375 05:18 pues enhorabuena a Osasuna que mete la directa iba como un tiro para para Primera División un abrazo Pepe cuida de brazos hasta luego el Elche se queda duodécimo con cuarenta y seis puntos noticia de esta tarde noche también para cerrar la portada de este Larguero ha tenido lugar en Coruña en eh después de lo que pasa este fin de semana con la derrota ayer del Depor en casa ante el Extremadura hemos conocido que todo el consejo de administración del Deportivo de la Coruña con Tino Fernández al mando ha presentado la dimisión e ayer la grada de Riazor protestaba contra el palco y hoy en esa junta general de accionistas los seis consejeros de la entidad han renunciado al cargo para proceder al nombramiento de un nuevo equipo de gobierno y a partir de ahora qué pasa en este Deportivo frene Hermida en Coruña hola

Voz 0688 06:02 qué tal muy buenas Manu bueno pues a partir de ahora lo que toca no es que se quedan por así decirlo en funciones los actuales miembros del consejo le han dado orden a la asesoría jurídica de que ponga en marcha el procedimiento para que ese coco que una junta general de accionistas bueno en este caso sería extraordinaria para que se vuelva a elegir un nuevo consejo de James está digo lo de que se vuelva elegir porque el Deportivo viene de pasar por un proceso electoral en el pasado mes de julio donde el actual bueno este consejo se había llevado un apoyo del noventa y ocho coma noventa y nueve por ciento pero desde el mes de julio lo que le pasó al Depor fue que primero construyó una plantilla que durante el tramo a final de dos mil dieciocho tío la talla el cambio de año no le sentó demasiado bien sobre todo en el último mes y medio el equipo ha entrado en un proceso de descomposición que desembocó en esa derrota de ayer ante el Extremadura por un gol a dos esos gritos de directiva dimisión que bueno pues no fueron mayoritarios desde luego en el estadio pero que sí sonaron con fuerza y hoy pues nada se reunía el Consejo de manera extraordinaria y sorprendentemente pues han adoptado esa decisión Tino Fernández quiso consejo se echan a un lado

Voz 1375 07:11 esta mañana a Fran un abrazó hasta mañana dimite en pleno el consejo administración del Depor después de la derrota ayer están recordamos séptimos fuera de zona de play off pero acariciando la zona de play off de ascenso a Primera a ver qué pasa a partir ahora este deportivo todo esto en la portada de este lunes que nos deja además en el Oviedo el la destitución de el técnico Juan Antonio Anquela haya un acuerdo con el club para cerrar su etapa el argentino Sergio Egea que dos mil quince ya logra el ascenso del olvido a Segunda sustituye Anquela lo hemos este huir en lo que queda de temporada fuera de nuestro país ávido partido en la Premier ha empatado el Chelsea a dos contra el le mantiene la cuarta plaza el equipo de Charlie alguien Italia juega el Nápoles que ha perdido uno dos contra el Atalanta las doce doce hoy hemos empezado es un poquito más tarde porque estaba todo el mundo bueno todo el mundo pero mucha gente pendiente de debate a cuatro pero ese es el larguero eh o te quieres

Voz 4 08:03 estás

Voz 5 08:08 el no

Voz 6 08:09 ah no no felices dos tres

Voz 5 08:12 ahora con aunque renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia oferta pues renting consulta condiciones en un punto en lo has en moto Rato

Voz 1560 08:33 a las doce y trece una menos en Canarias enseguida hablamos con el técnico del Getafe enseguida la última hora del Madrid que ha entrenado hoy las

Voz 1375 08:43 dimana del Barça que juega mañana podría ser campeón de Liga el Atlético de Madrid juega con el Valencia el miércoles y mañana juega el Barça podría ser campeón si mañana gana el Barça y el miércoles perdiera día lo con el Valencia pero vamos a ver sino quería ser el siguiente fin de semana es cuestión de días el título para los de Valverde sí pero antes pendientes todo el debate a cuatro Mario Torrejón hola hola qué tal te gusta el debate apasionado primera de emocional es verdad faltaba la música de Champions gota ha preguntado el amigo ahora que quién había

Voz 1501 09:11 lo digo porque yo me imagino que depende de cómo lo mire exactamente quién

Voz 1375 09:14 el velocímetro los cuatro abonaba eso puede que hasta que no haya estado que también bueno de hecho el que no estaba yo creo que es el que más eh bueno pues antes de irnos con todo lo que nos ocupa todo lo que tenemos por delante hasta la una y media hasta que llegue Mara Torres con el faro eh quiere saludar a alguien que ha estado en el debate a cuatro tan importante como los políticos porque alguien tiene que controlar los tiempos porque se ponen a hablar y no sé que ahora Evra que estaban cada uno tenía muy medido los tiempos que le quedan pero había alguien en la mesa sí en la mesa controlando los cronos es Mariluz Gómez una de las encargadas de controlar los tiempos de los políticos en este tipo de debates Mariluz veces oficial de Mesa de la Federación Madrileña de baloncesto eh es el objeto de más alto rango por eso oficial de mesa en partidos de la ACB suele estar en los partidos de la Liga ACB de baloncesto y hoy no estaba controlando los segundos que quedaban para

Voz 8 10:02 da tiempo muerto partirá un triple para haber cuando acaba el parto

Voz 1375 10:05 sino para ver quién hablaba más menos hiciese pasaba alguien de la raya o no están hay Mari Luz Gómez hola Mariló muy buenas hola buenas noches

Voz 9 10:13 si se han portado bien no la verdad es que se han portado bastante bien han seguido las reglas del juego quizá demasiado bien pues la verdad es que demasiado bien verdad

Voz 1375 10:25 yo pensé que iba iba a lo mejor tú pensabas que ibas a tener más lío más problema con los con con los cronómetros pero han estado muy educados no

Voz 9 10:31 en los tiempos los tenías medidos

Voz 1375 10:33 si ellos no lo sabía y es verdad que

Voz 9 10:36 he querido mostrar ese caras de un poco de crecimiento social y es verdad que han estado bien en los bloques de tres minutos si cambio que estar muy atentos porque sí que están interpelado varias veces nuestra misión efectivamente era si hablaban una palabra no pero sí lavan dos o tres palabras efectivamente había que poner en marcha

Voz 1375 10:58 es muy distinto prepararse para un partido de baloncesto para un partido entre políticos para un debate político

Voz 9 11:06 pues a ver la preparación ya la llevamos y la formación también porque como ha indicado además somos anotadores de John de baloncesto de Madrid representamos también íbamos como anotadores a la gigantesca entonces la preparación y la formación la tenemos y esa anticipación aunque en este caso eran con palabras balones divididos pues la tenemos lo que pasa es que efectivamente no es igual un balón dividido que estamos más acostumbrados a a un debate a cuatro personas en este caso cuatro candidatos que no sabía cuándo iba a hablar si teníamos que está todo el rato con el dedo hay prepara

Voz 1375 11:40 cuántas personas controlando los tiempos

Voz 9 11:43 pero cada uno con cada uno con los

Voz 1375 11:45 otros seis los cuatro seis miembros de la Federación Madrileña de baloncesto

Voz 9 11:49 sí lo Juan y los cuatro a Daniel oficiales

Voz 1375 11:51 la Liga ACB como qué nivel qué nivelazo mañana sólo por curiosidad mañana en el segundo debate repetir

Voz 9 11:57 no no en este caso no nos han pedido que vayamos de Radio Televisión Española así porque quería que fuera alguien en gutural imparcial y que además controlaran bastante bien los colonos y los tiempos yo estaba porque

Voz 1375 12:11 a ver si iban a llamar a alguno de los del Barça Madrid

Voz 10 12:14 que debe Copa sino pero es lo estás vitro sobre bien vaya papelón de lo no no por favor por favor los oficiales exquisito nosotros siempre decimos que nuestro éxito radica en que nadie hable de nosotros mañana que nadie hable de nosotros por algún tipo de error

Voz 1375 12:30 pues nada Oye que los políticos han estado muy bien o muy mal cada uno que decida pero vosotros habéis estado define porque sea contra la el tiempo la perfección no ha habido ha protestado alguien al final no no todo bien

Voz 9 12:40 luego han venido a felicitarnos por lo rápido que hemos puesto los tiempos y por lo bien que lo hemos llevado saque que salieron muy contentos pues nada

Voz 1375 12:48 por preguntar al debate o peso no

Voz 9 12:50 pues si te digo la verdad me estábamos están pendientes de cuando cuando arrancamos que no me preguntes

Voz 11 12:58 pero tiene esto

Voz 1375 12:59 a quién vas a votar

Voz 9 13:00 no sé yo si tengo claro aquí hemos dado más de sí

Voz 1375 13:05 oye Marilú muchas gracias por conocer ese otro trabajo que hoy ha tenido lugar en ese debate que han seguido millones de personas a través de la televisión pública pendientes de lo que decía ante sus discursos todos los ciudadanos pero también pendientes de controlar el tiempo de los políticos alguien como Mari Luz Gómez del equipo de Árbitros de la Federación Madrileña de baloncesto oficiales de mesa y también de la Liga ACB y habrá que chapeau

Voz 9 13:28 bueno gracias a vosotros por hacernos eco de nuestro trabajo

Voz 1375 13:31 gracias y enhorabuena chao hasta luego Mariló Gómez en ese debate a cuatro la próxima jornada de la Liga Endesa ACB estará de nuevo en su trabajo controlando los tiempos muertos y la posesión de cada equipo y de los tiempo de uno y otro equipo con la liga de básquet pero hoy está pendiente de los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno bueno cuatro debatía las doce dieciocho hora menos en Canarias enseguida estamos el entrenador del Getafe pero además de Mario Torrejón que ya saturada por aquí está también por ahí Javier hola Javi muy buenas hola qué tal buenas noches pues rival para los de Zidane este hueso duro duro pero duro de roer como es el Getafe que bueno a diferencia del Madrid sí que tiene un objetivo muy claro en este punto la temporada el Madrid es el Madrid eh esté mal bien no regular es el Madrid hay gente que no está en su mejor momento de la temporada ni en su mejor temporada los últimos años pero es el Madrid pero el Getafe tiene un objetivo que es la cuarta plaza de la Champions que si no la consiguen no es un fracaso no tiene nada que perder hiciera consigue imagínate lo que puede ser esa ciudad jugando la Champions el año que viene como prepara este partido el Madrid que empezó a entrenar esta misma tarde no Javi sí sí ya trabajado

Voz 0016 14:38 Irán con los jugadores eh bueno ayer todo era para Benzema como no con ese hat trick y una temporada muy buena para el francés treinta goles hizo bueno pues su nueve asegurado para el próximo año coincida en el banquillo y hoy

Voz 1375 14:51 ha dado mucho de Gareth Bale no había bueno pues

Voz 0016 14:54 eh cierta expectación en Valdebebas pues a ver cómo estaba Bale después de que ayer se llevaron a la pitada cuando levantó su mano derecha su brazo derecho incluso su pulgar hacia arriba como diciendo aquí estoy yo aguanto los pitos del Bernabéu que luego al final contaba Romero en Carrusel esos pitos segoviana aplausos para el galés no muchos pero si alguno el Mari busca una salida digna para Gareth Bale porque se lo merece es un futbolista del equipo blanco tiene contrato y aunque él no habla de eso todos sabemos que Bale tiene sus días contados en el equipo sobre todo porque ya Javi

Voz 1375 15:22 es es una situación irreversible lo sabe lo saben sus agentes lo sabe el club los osado tendría que se tendría que ocurrir un auténtico drama un milagro la que siguieran en Madrid la temporada que viene lo quiere Zidane y lo quiere la directiva esto se ha acabado la paciencia para todo el mundo yo creo que hasta para él es bueno que busque suerte en otro sitio no

Voz 0016 15:41 sí señor sería bueno para para el galés que ha entrado ya en bucle y bueno pues Luka Modric estuvo muy bien en el campo y también me cuentan que en El Vestuario ayer y hoy Gamble al lado del y encima bueno pues es amigo de él desde que estaba en en el Tottenham Hotspur y adaptar evidentemente juntos en el Real Madrid hace ya pues eso casi seis años y bueno pues estaba cariñoso con Bale que me cuentan que ha entrenado muy bien en el día de hoy con buena cara con buen talante y pensando en bueno el partido de jueves sabes lo pone a Zidane porque Bale con con el técnico francés de seis partidos decidan dirigiendo al Real Madrid tan solo jugado tres otros tres banquillo y ha marcado tan solo un gol así que los números para Bale con Zidane ha sido malos aunque ahora mismo evidentemente está la travesía del desierto es un día más en la oficina para el equipo blanco que busca hacer un buen partido el jueves como tú decías un partido muy complicado porque Getafe rasca rasca bien el Real Madrid pues tiene ante sí un partido duro y quiere hacerlo bien Zidane veremos lo consiguió no veremos hijo Abel que creo que si va a jugar este partido aunque tampoco me de la que el banquillo porque como te digo ha jugado tres hijos dos tres ha estado en el en el Estado como si no

Voz 12 16:43 digo es posible salvar tres partidos entre semana partido entre semana y tres que se venga en ocho días pues yo no descarto que juegue que ya están dejando muy claras sus cartas Si Ebay lo sabe y lo tiene que aceptar además es que no es que nadie puede decir en el entorno de y que Zidane ha sido injusto ni Zidane ni los entrenadores anterior correcto

Voz 0016 17:02 no pesa eh tenemos Kaká no piensa que para ser rencoroso Zidane no le gustan algo dijo Bell después de la final del golazo que marcó ante el Liverpool en en Kiev en la última final la decimotercera de la Copa de Europa la Champions pero a ese gesto que tuvo Bale decir que tenían con su representante ABS si el Real Madrid se marchó se quedó pero evidentemente este año va a ser al revés se va a quedar Zidane que ha venido para eso para reforma del Real Madrid y como digo bien esa es la idea que tiene el club

Voz 1375 17:30 tienes que bueno además es que el otro día le pitaron como ya os visteis en Carrusel hemos convenientemente pero es que yo creo que la gente ya también sale pita pero tampoco llevan con él porque entre otras cosas el gesto este hace con el puño arriba del pulgar en horizontal que bajo la gente tampoco lo entendió muy bien entonces como que que está haciendo yo no entiendo esto a nosotros para nosotros un gesto una entendió mucho pero lo que sí que entienda la gente herir de fútbol even que Bale probablemente no sea justo los pitos siempre siempre es duro ver que la afición de un equipo pitan jugador suyo pero es una forma de manifestarse es decir oye ya hemos acabado la paciencia con este futbolista que repito coincide con que se le acaba la paciencia ya a su entrenador acababa la paciencia al club pero bueno

Voz 1501 18:11 ahora está pagando todas maneras el la mala temporada general del equipo sí que es verdad que siempre suele pasar que siempre se representan un solo jugador y que la ficción focaliza en uno solo le ha tocado a ver una muy mala temporada evidentemente porque charlando con las demás temporada a escasos dos Descansó todos es que no no hay mucho que salvar entonces no sé si es el rival más débil porque no lo es seguramente porque pongan condiciones fortaleza Ivor por historia el Real Madrid no lo es pero es verdad que sí lo es por personalidad porque has demostrado que no puede sacar la cabeza ya no sacar la cabeza pues muchas veces el público se enseña consejos yo creo que es el es el caso aunque dices que es verdad que no se ensañaron demasiado pero ya que en tu propio campo toque el balón bajo

Voz 1375 18:48 antes no he bastantes por cierto la

Voz 1501 18:50 fórmula de de salir cedido puede valer para jugar como James pero no va a valer para para Bale de hecho no va a salir cedido en el día que salga será con una venta a gran jugador muy bueno bueno dejo en la pasta que cobra no

Voz 1375 19:00 quince millones imposible de hecho en Madrid si le vende

Voz 1501 19:04 que eso está por ver no no por nada no por la situación de de jugar no jugar que repiten y repiten sino porque es un jugador efectivamente no es acomodar en el mercado no tiene tiene mercado pero no es fácil venderlo y porque el Madrid no lo van a malvender no creen que que tengo una mala venta ni muchísimo menos todo lo contrario porque hasta ahora todas las informaciones dado del lado de son me quedo me quedo me quedo me quedo luego habrá que ver a final de temporada pero eso es lo que le transmite el entorno de de Bale al Real Madrid en ningún caso esa fórmula sería bueno a yo creo que el club con lo cual no no lo va a suceder yo creo que

Voz 1375 19:35 él está en manos de eh los fichajes que pueda hacer el Real Madrid posiblemente tiene Madrid si el Madrid puede fichar razonablemente bien en la parte ya hablo de arriba pues Bale tiene las dos puertas abiertas ahora tiene una y media se atascan los fichajes no puede atraer a esta temporada se atasca no siguen Aimar al final no sale otro verano Jovin no sé qué pues a lo mejor final tiene que decirme da quédate ya veremos lo que ya veremos veremos es un claro por eso en la latitud es un es una haber que en Madrid y en función de sobremesa

Voz 0016 20:11 Zidane complicado claro si no con Zidane muy completo

Voz 1375 20:13 porque dicho Zidane que no que no quiere que esté claro

Voz 0016 20:16 jornada pero no nada nada precisó que no entra en no

Voz 1375 20:18 ya está no que hay que regenerar que tampoco venir pero aunque acaba su periplo en el Bayern veremos a ver qué hace el Bayern con él pero el Madrid tampoco va a contar con con el colombiano eh por parte de Zinedine Zidane hay nombres propios en la rampa de salida en nombres propios también en la en la puerta para para llegar no tardando muchos no tardando mucho bueno yo creo que el primero que se va a confirmar que está muy claro al Real Madrid el quiere venir el mal

Voz 1501 20:42 el quiere que venga es un traspaso que se lleva trabajando hace muchísimo tiempo yo creo que es cuestión de tiempo precisamente de saber qué día se va a hacer oficial lo cuando se va a cerrar definitivamente los flecos de de esa negociación va a venir a recordemos que militado ya estaba cerrado in ha confirmado aparte que Rodrigo venían a esas tres entradas están más que claras y luego la lista de la compra del Real Madrid

Voz 1375 21:02 Nuestros la radio directo que está viendo pues

Voz 1501 21:05 Málaga sin ninguna duda vamos yo no yo no me levanto porque estoy hablando pero debería también pero

Voz 1375 21:09 digo que en esa lista de la compra de del Real

Voz 1501 21:11 aparte de lo que ya te he dicho está a un centrocampista como todo el mundo sabe eh prioridad número uno para Zinedine Zidane Spock va no es una negociación fácil no con el jugador que yo creo que eso sería sería mucho más sencillo claro que la guardo con el jugador pesa que cobra mucho dinero el Manchester United se pueda arreglar aquí no podría venir cobrando eso pruebas razón de ecosistema salarial eh pero yo creo que eso no no habría ningún problema porque el chico yo creo que quiere venir eh pero si la negociación ya que es muy probable que no son clubes vendedores ni muchísimo menos había otras opciones por ejemplo

Voz 1375 21:41 en ciento cincuenta por ciento por aquí en Madrid hay ahí

Voz 1501 21:44 rojas que no va a pasar hay una línea en ciertos traspasos quedaba pasara aunque Pogba es el número uno para Zinedine Zidane hay otros como por ejemplo que también gusta mucho al club y que también podría ser aunque también una negociación difícil yo creo que va a venir un delantero ya veremos si es un gran cañonazo que yo no descarto que lo vaya porque yo no descarto que el país por una puerta Neymar no lo descarto no digo que vaya a ser fácil ni muchísimo menos el Madrid va a tocar las narices

Voz 1375 22:07 de ninguna manera ninguna manera solamente eso han dicho veinte mil veces por par de Florentino Pérez y lo vende al Madrid

Voz 1501 22:14 ahora lo vendemos sólo en ese caso solamente en ese caso el Madrid diría lo compramos es verdad que también hay jugadores como Djokovic que gusta mucho en el el Real Madrid pero no a setenta millas de euros pero si me da la sensación de que haber un reforzar la delantera algo que puede ser menos menos esperado pero que es real es un lateral izquierdo no para que se vaya a María Marcelo no porque vaya a Marcelo porque yo creo que cuenta en el Real Madrid que Marcelo se queda ya veremos el verano es muy largo pero ya veremos que Marcelo se quedan pero sí un buen lateral que le aprieta Marcelo y que Reggie los salga cedido que sería una de las muchas salidas este verano junto con Vallejo con Llorente Ceballos yo creo que Brahim saldría a por minutos vamos a ver qué pasa con Mariano Mariano yo creo que lo también saldrá vamos a ver qué pasa con Isco que dan le comunica al club que lo va a recuperar que lo quiere recuperar y que lo va a recuperar que les sirve mucho para el año que viene así que ya veremos de que con estas tres cosas que debe acotar sobre el futuro del Real Madrid se ha hablado mucho de Varane pues va a ser yo creo de los primeros en renovar ese asunto se va a cerrar la renovación de Varane en tocarle el salario no sé si los años porque terminando dos mil veintidós ya son bastantes pero sí que por lo menos en el salario existentes en será Casemiro que también terminó en dos mil veintiuno probablemente con más años de contrato es un jugador muy joven Benzema que es el más veterano de todos yo creo que también va a renovar la mejora de salario terminan dos mil veintiuno no sé si añadirán también algún algún año pero Sastre renovaciones yo creo que son prioritarias para para el Real Madrid Varane Casemiro y vencer

Voz 1375 23:37 nombres que deja Mario Torrejón anoche en El Larguero para las inminente renovaciones que van a hacer en los próximo días semanas de el club blanco está escuchando a José Bordalás el técnico Getafe buena noche viendo decir vale no le vale regalo no le vale Mariano seguramente Ceballos no Llorente tampoco hoy está diciendo ojo igual alguno te valía di seguro cualquiera

Voz 6 24:00 yo que es igual hasta se va Bale también a lo mejor no hacer eh

Voz 1375 24:04 Javi mañana vuelta al trabajo para preparar el partido contra contra el Geta no eso es frente al Getafe

Voz 0016 24:09 todo ya entrenó Courtois parece que ya no tiene esos tres problemas que tenía que nos contó Zidane en rueda de prensa hasta tres problemas tenía el portero belga ya está trabajando y bueno lo que decía Mario perfecto pero yo creo que Keylor Navas

Voz 1375 24:22 para Zidane es intocable y quiere que se quede

Voz 0016 24:25 que dejó que el próximo año Easy cortase queda también a jugar con un lío con Luka sede de los reporteros

Voz 1375 24:30 esta mañana Javi un abrazo un abrazo Mario un abrazo a las doce y media tiramos la disco y charlamos con el entrenador de tienes asumido el entrenador revelación de la temporada el equipo revelación

Voz 6 24:41 no no bueno es el equipo revelación sí sin duda porque bueno sabéis que somos un equipo modesto un club modesto oí nuestro objetivo era la permanencia a falta de cinco jornadas estar cuarto pues la verdad es que estamos disfrutando mucho la verdad ha visto debatido no bueno te político y lo he visto un poquito un poquito antes de de venir lo qué te pareció bueno vamos a ver qué has visto lo visto aunque tú tienes la cabeza en el Madrid sí sí la verdad es que bueno está yo tengo mi opinión y tú tienes claro quién va a votar sí yo tengo claro que me otra tú tú por un debate estos cambiar de opinión no no no pueden estar mejor o peor nota pero votar

Voz 11 25:20 yo creo que ya tenemos una experiencia

Voz 6 25:24 no por no por este debate lo tenemos yo creo que bastante claro hasta pega eh quería hacer falta más debates como estos en el fútbol también había falta de debate así entre Rubial ese te vas no estaría mal no estaría mal no estaría mal Arribas Carvalho el jefe de los árbitros Guillén no estaría mal nos vendría bien si se presenta una semana movidita ahora nos cuenta Antón Meana Asamblea de la Liga Asamblea de la Federación