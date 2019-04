Bordalás: "En el fútbol puedes tener una idea, ser un romántico, pero si no sacas los resultados nadie está contento"

Voz 1375 00:00 son las doce y media tiramos la disco y charlamos con el entrenador de tienes asumido el entrenador revelación de la temporada el equipo revelación no

Voz 1 00:08 bueno es el equipo revelación sí sin duda porque bueno sabéis que somos un equipo modesto un club modesto oí nuestro objetivo era la permanencia falta de cinco jornadas estar cuarto fue es es la verdad es que estamos disfrutando mucho la verdad ha visto debate no

Voz 1375 00:25 bueno te político y lo he visto poquito un poquito un poquito antes de venir qué te ha parecido bueno vamos a ver qué has visto lo que ha dicho aunque tú tienes la cabeza en el Madrid pero sí sí la verdad es que bueno está tengo me venía ni tú tienes claro quién va a votar si yo tengo claro quién me nota tú tú por un debate de estos cambias de opinión no no no pueden estar mejor o peor pero vota

Voz 2 00:47 yo creo que ya tenemos una experiencia no

Voz 1 00:51 pero no por este debate lo tenemos yo creo que bastante claro bastante clara

Voz 1375 00:57 quería hacer falta más debates como este son el fútbol también el español no haría falta de debate así entre Rubiales y te vas no estaría mal no estaría mal no estaría mal que Carvalho el jefe de los árbitros no estaría mal nos vendría bien si se presenta una semana movidita ahora nos cuenta Antón Meana Asamblea de la Liga Asamblea de la Federación pero bueno es tiramos la disco Bausa muy rapidito a dos minutos y hablamos con el entrenador del Getafe en la semana en la que se enfrentan al Real Madrid vamos con él

con mano de es veinticinco como cada lunes en seguida estamos charlando con Kiko Narváez Santi Cañizares son Álvaro Benito con Gustavo López para repasar el fútbol con la visión de los cuatro futbolistas que ahora termina bueno digamos que ya están en siempre dicen ahora ya somos más comentaristas pero siempre así futbolistas tiene una visión diferente a la que podamos tener nosotros enseguida charlamos con ellos y también la última hora del Barça que juega mañana

Voz 1173 01:54 contra el Alavés de Pitu Abelardo

Voz 5 01:56 pues tampoco José Bordalás el técnico del Getafe que dicen Paqui Hernández en Getafe de esta temporada se frotan los ojos se pellizca quieren que acabe ya o que dure otras veinte jornadas más

Voz 6 02:05 hombre yo creo que a estas alturas de la temporada verá al Getafe en la cuarta posición seguro que todo el mundo el entrenador lo sabe está muy contento de ver ahí pero no sé hasta qué momento va a aguantar el entrenador sin que hablen claramente de la Champions porque todo el mundo se lo recuerda Tolmo eso lo dice la Sala prensa Ibai él siempre mantiene esa postura de decir que hay que ir paso partido a partido

Voz 1375 02:27 que no se clasifica le dirán que ha fracasado

Voz 6 02:30 Bordalás eres un fracasado como te de la Europa League

Voz 1375 02:35 pues que te pase eso no la verdad juro te lo puedo decir bueno no lo sé no creo yo creo que todo el mundo es consciente

Voz 1 02:43 de las limitaciones que tiene el equipo en cuanto a a posibilidades cuando empezó el campeonato estamos todos muy felices muy contentos pero yo no puedo cambiar el discurso de ninguna manera porque queda quedan muchos puntos en juego hay auténticos equipazo es que que su objetivo así que se como es el Sevilla el Valencia el Betis que ahora se ha descolgado en fin muchos equipos el Athletic de Bilbao que que nos cuadro aplican en presupuesto y en posibilidades nosotros estamos ahí con mucha humildad con mucho trabajo no vamos a cambiar el discurso ni mucho menos

Voz 6 03:20 si te dicen cuando coges el equipo hace dos años y medio en Segunda División en puestos de descenso a Segunda División B que después de menos de tres años si vas a estar van el Getafe cuarto a falta de cinco

Voz 2 03:31 jornada tuvieras pensó que estaba loco que estaba lo que me ha costado

Voz 1 03:35 que si estaba claro sin duda sin duda porque como sabéis yo llego al Getafe está penúltimo clasificado ya me dijeron loco cuando hace te reto los las personas allegadas la gente de mi familia decían pero como te vas a meter ahí si vienes de de ascender a un equipo a Primera División un equipo que está penúltimo que que que está decaído que está con malas sensaciones y bueno pues me convenció me va me van los retos difíciles complicados si afortunadamente sale vean podía haber salido mal porque no era tarea fácil pero bueno la confianza de mi presidente la confianza de la gente yo creo que ese año el la afición se enganchó con el Getafe y bueno yo creo que se pusieron las bases para lo que estamos haciendo ahora a pesar de de como he dicho de ser un equipo modesto

Voz 1375 04:30 fíjate cuando empezó la temporada empezamos todos a alabando a un montón de equipos que hablábamos en estas charlas que tenemos en El Larguero los lunes con los futbolistas el Valladolid Sergio González el Alavés ver

Voz 1173 04:41 tardó el Girona de Eusebio bueno había equipos que decía no estar aquí

Voz 5 04:46 sin embargo todos se han ido bajando algunos demasiado el Levante que estuvo también muy arriba cómo aguantó el Getafe no como había aguantado hasta hasta este punto en el que está el equipo enchufadísimo resultado sin además ya habéis quitado es eh

Voz 1 04:59 cuando decir no tenemos nada que perder si la verdad es que sí porque como bien comentan muchos equipos iniciaron bien el campeonato lo han hecho francamente bien lo que ocurre es que estamos en una Liga muy complicada muy difícil de una competición que expresan mucho al jugador y a veces da la sensación de jugadores que en la primera vuelta o en el inicio de esos tipos que comentabas estaban a un nivel altísimo ahora pues no están a ese nivel eh bueno pues eso es consecuencia de de del estrés de la competición de lo difícil de Liga

Voz 2 05:32 nada que está todo tú eres de expresarte poco no que va

Voz 1375 05:38 lo que pasa que lo disimulan mejor a lo mejor quizá lo diremos

Voz 1 05:42 a lo mejor pero yo creo que los entrenadores todos sin duda componente de estrés importante no me muy importante desgasta mucho la competición sin duda

Voz 1375 05:51 tú ya sabías que ibas a ser entrenador cuando jugabas tú de qué jugabas como futbolista como eras yo jugaba de

Voz 1 05:57 delantero delantero extremo ante otro delantero centro si delantero pero bueno no era referencia tenía era un delantero que tenía movilidad que

Voz 1375 06:07 poco Ángel poco Jorge Molina mata no matan más goleador bueno yo yo también

Voz 1 06:14 en hacía goles se sí pero si no

Voz 1375 06:19 están los jugadores tampoco te vengas arriba yo ahora hombre de Neruda pareció poco más le gusta poco más Jorge Molina sabía jugar de espalda al aguantaba

Voz 1 06:26 pero bueno no sin llegar al nivel de ellos ni mucho menos se retira este pronto a los veintiocho años no no no no no cuando mucho antes mucho antes yo tuve lesiones muy graves

Voz 1375 06:35 por eso es que tuviste lesiones pero no sé hasta cuando sólo veinticuatro dieciséis

Voz 1 06:39 daños ya tuve la primera muy grave me tuve que retirar muy jovencito con poco veintidós solventado y sólo un poco más no no porque las lesiones antes como sabéis eran muy agresiva muy graves las rodillas las tengo destrozadas tuvo que dejar

Voz 1375 06:55 tú eres consciente de que quiere ser entrenador tienes el gusanillo de querer ir a los banquillos es muy joven y bueno a ver qué hago ahora bueno

Voz 1 07:01 sí que es verdad que cuando yo jugaba

Voz 7 07:03 yo en el campo bueno me gustaba mandar un poco si iba a mis compañeros los ordenaba

Voz 1375 07:10 hay que te decían sí sí la verdad es que algunas veces discutía con alguno no que haya te des por qué porque si les corregía

Voz 1 07:20 no no marcaban un gol y me cabrea mucho vivía como jugador y como yo creo que algo de técnico ya esa sensación muy bien

Voz 1375 07:31 había algún entrenador que te gustaba especialmente de alguna manera

Voz 1 07:34 puede jugar si Johan Cruyff me encantaba siempre me ha encantado ha sido mi ídolo como jugador y como técnico sin duda ha sido la interpretación del fútbol y la visión yo creo que ha sido un superdotado siempre Holanda ya le gustaba a nivel de selección con Rinus Michel cuando Johan jugaba en la selección en el hayas era un ídolo luego cuando vino al Barça y siempre me he fijado mucho no en en su manera de su concepto

Voz 1375 08:07 yo de fútbol no se ha concedido el fútbol habrá algunos que les

Voz 1 08:10 están escuchando Irán joder pues pues tú ahora el Getafe no se parecerá al al estilo de Cruyff no es bueno al final también un entrenador tiene que adaptarse a a los jugadores que tiene ahí a la plantilla que tiene a veces pues nos gustaría el poder interpretar el fútbol de otra manera pero sería un error al final tú tienes que adaptarte no los jugadores

Voz 1375 08:37 esa tú crees que el entrenador no tiene que utilizar siempre el mismo esquema

Voz 1 08:40 yo creo que no es mi opinión lo menos yo no lo haría nombraría al final bueno pues

Voz 1375 08:47 hay entrenadores para los que eso es una religión y otros no no cada uno para otros la las religiones adaptarse a los futbolistas que tenéis claro no más que más que decir yo juego siempre así

Voz 1 08:57 no para mí sí porque al final lo importante es sacar buenos resultados es el fútbol eh tú puedes tener una idea ser muy romántico pero si no sacar resultados pues nadie va a estar contento los jugadores no van a tener confianza en el club no va a estar contento la afición no está contenta al final en estos momentos en el Getafe todos estamos felices porque estamos sacando buenos resultados y por lo que te contra

Voz 1375 09:24 bueno pero si te preguntan te gusta más el la manera jugar

Voz 8 09:26 el City de Guardiola o el Atlético

Voz 1375 09:29 el Cholo

Voz 1 09:30 bueno yo creo que todas las todas las formas de jugar son son buenas si al final saca buenos resultados todas las modelos son son interesantes ahí al final no puedes decir que éste es mejor que que el otro cada uno tiene su modelos hubo manera de interpretar el fútbol pero todas las valen todas valen Si al final acabas consiguiendo buenos resultados te molesta cuando te lo pregunta alguna vez pero

Voz 1375 09:59 eh te molesta cuando dicen en insinúan bueno a veces no insinúa dicen que sois un equipo al límite del reglamento que sois un equipo

Voz 1173 10:06 duro marrullero es Baixa

Voz 1375 10:08 los que yo creo que somos todo lo contrario

Voz 1 10:11 sinceramente tampoco somos todo lo contrario no no hay mala intención nunca en en mis jugadores y además yo es algo que que lo prohiba y además antes de los partidos el les insisto que que bueno que vayan con nobleza las disputas que vayan con todo con como hay que ir porque esto es un deporte de contacto que hay que competir al al máximo nivel a la máxima exigencia pero siempre con nobleza ahí bueno me cabrea mucho cuando digo que no vayan al suelo que que midan bien porque bueno nos puso una etiqueta en un momento dado porque somos un equipo que compite en un equipo incómodo un amigo que que lo da absolutamente todo hay bueno esos resiste a la competición

Voz 1375 10:58 no no te molestaba al principio y ahora ya no te sigue molestando cuando no no ahora lo interpreto

Voz 1 11:03 sinceramente como un elogio elogia porque bueno es al final no es fácil conseguir para ningún técnico no es fácil para ninguno de nosotros conseguir que tu equipo compita cada cada partido a un gran nivel

Voz 1375 11:19 tú eres mucho hablar con los jugadores no te gusta el componente psicológico buena día es muy bueno para todos los entrenadores pero cuanto de importantes para José Bordalás

Voz 1 11:27 para mí es muy muy importante importantísimo más que explicarle una jugada táctica o unas

Voz 1375 11:33 jugada de pizarra o una jugada de estrategia todo esto

Voz 1 11:36 importante es importantísimo también la táctica la interpretación conocer al rival como vamos a jugar eso es vital pero el componente psicológico tener al al jugador porque todos somos humanos y al final tú puedes entender lo has trabajado pero sí si no controlas la actitud es muy complicado trabajamos mucho para para que hablamos de jugadores no tenga la capacidad de controlar su actitud

Voz 1375 12:07 me dicen que llegas pronto a los entrenamientos a esta hora no suele estar tú despierto ni de coña no no hasta ahora bueno normalmente no algo

Voz 1 12:14 después de los partidos y estoy despierto

Voz 1375 12:18 tarde dormir pero un día normal te vas a la cama pronto madruga para estar en ese momento pronto

Voz 1 12:22 sí ahí hablas con los jugadores también antes de entrar

Voz 1375 12:25 hola y sobre todo con con los técnicos hilo

Voz 1 12:27 Juan bueno con algún jugador para hablarle del partido de de lo que deseas partido anterior del partido que viene que viene en fin yo creo que es muy importante y al Madrid

Voz 1375 12:41 a jugar ahora que no nos oyen bueno pues bueno

Voz 1 12:43 a qué jugar que hacer un buen partido si queremos conseguir algún resultado positivo Madrid es un equipazo estamos el momento ahora hay bueno de tema esta sale

Voz 1375 12:58 a falta de Cristiano hasta el francés enchufado las porteros y es bueno tampoco está mal mata

Voz 1 13:02 si Molina no no no la verdad es joe estoy muy contento voy hacia el vago los tres ceros imagino que cuesta dejar uno de los tres fuera no

Voz 1375 13:11 ha habido algún rato expuesto a los tres pero generalmente siempre ahora está poniendo a Mata ya Jorge titulares me imagino que cuesta mucho jugar como en juego buena también no

Voz 1 13:19 cuesta bastante pero pero bueno al final el jugador quiere jugar quiere jugar de inicio angel de su jugador que nos aporta mucho de inicio también cuando entra sale con una buena actitud es un jugador rápido es un jugador que bueno ha marcado dos goles recientemente entrando desde el banquillo hoy los tres están haciendo una temporada magnífica Texas

Voz 1375 13:43 prende verá el Madrid así bueno tres entrenadores en marzo ya sin competir con títulos esto es mejor para un equipo que se enfrentará el Madrid no no creo que sea llegaba con los brazos caídos sin jugarse nada no hombre no es lo mismo que en Madrid jugándose el título

Voz 1 13:57 no no es lo mismo pero el Madrid tiene una gran responsabilidad ser jugador y entrenador del Real Madrid requiere una gran responsabilidad cada cada partido cada semana y no sabe si es mejor o peor no no hay diferencia está claro que si se estuviera jugando el título no no iba a ser nada fácil ahora sí que es verdad que no se juega el título pero tienen una gran responsabilidad está obligado a hacer buenos partidos de aquí al final del campeonato y sumar el mayor número de puntos que te dice la gente por la calle la verdad es que te dicen cuándo

Voz 1173 14:32 vas por la va a tomar un café al bar

Voz 1375 14:35 tu casa te encuentra la gente por la calle que te dicen pues te felicito

Voz 1 14:38 tantea da la enhorabuena bueno te dicen de todo te paras con la calle sí sí soy creo que debemos ser muy muy amables hay contentar a nuestra afición a la gente de fútbol para mí es agradable es agradable atender a los niños atender a la gente sí siempre me paro no en ese sentido si hay que perder el mayor tiempo posible dice pierde porque porque creo que no es perderlo es muy bueno pero no hacer feliz a la gente si te va bien claras alcalde

Voz 2 15:14 no creo no creo

Voz 9 15:17 no no caigan pero no tengo no tiene vocación Paul y de momento no mira mira Pepu Hernández sí sí sí

Voz 2 15:25 pero y ahí está

Voz 1375 15:27 bueno ya sabes nunca se sabe

Voz 10 15:30 eh mira lo que mira lo que

Voz 1375 15:33 bueno ahora mismo la gente te para por la calle te dice pero no sé si alguna vez te has imaginado imagino que es importante habrá pasado que a lo mejor el día mañana te dicen lo contrario

Voz 1 15:42 por supuesto que sí hay también te paras bueno está claro que

Voz 7 15:47 el juego reproches rueda na me cae mejor porque en ella fíjate en ese momento la gente no

Voz 2 15:55 no deseas que te parece claro que te Pires resaltó que te parecía ir por ejemplo de Setién en el en el Villamarín Quique vete ya aquí vete ya

Voz 1 16:04 bueno no es agradable no no me gusta no me gusta porque yo tengo máximo respeto a todos los compañeros es una es una profesión complicada difícil hay bueno todos los entrenadores que estamos en Primera División no nos han regalado absolutamente nada y Quique Setién está la entrenando al Betis es porque ha hecho méritos y porque viene trabajando bien para dirigir al Betis ahora no está sacando los resultados que que la afición desea ir para mí no es agradable

Voz 1375 16:35 no se acabará llevando bien todo

Voz 1 16:38 bueno no

Voz 1375 16:40 no hay motivo para llevar además pues cualquiera lo diría cualquiera lo diría si no te gustan y que piten Setién no no por supuesto que no sinceramente no no me gusta a lo que lo que les pasaba dos futbolistas en Carrusel Deportivo cuando Dani Garrido en Carrusel le ponía esta sintonía

Voz 11 16:59 sí Bordalás me escucha esto me mata avalará estará igual echando a esta sintonía mira mira mira mira cómo son esto Ángel

Voz 12 17:07 no creo que me va a matar pero bueno igual también eso ahora no pero

Voz 1173 17:11 yo no creo

Voz 12 17:13 que sepas que nos lo nuevo de Rosalía que es una cosa ya ya

Voz 1173 17:17 no hay que hay que enseñar pero con los pies en el suelo tres partidos malo no vamos de Champions en Europa y Jorge que abordará

Voz 11 17:23 las que tiene cincuenta y cinco palos que su entrenador está estará en la echando la siesta no era así que no no estará escuchando esto mira a ver cómo te suena

Voz 13 17:29 todas la sintonía de la Champions

Voz 1173 17:32 pero la pusimos hace quince días para presionar Ángel Ángel salió bien de respuesta muy política no partido a partido dinos a darnos un titular cómo estás toques de cuartos de la tabla ya no solo vamos de la misma en la misma línea música muy bonita pero vamos en la misma línea pues otro partido dificilísimo a intentar conseguir doce puntos

Voz 1 17:55 en aleccionados eh si vienen señal

Voz 1375 17:58 pero la música es bonita si muy bonita verla más buena

Voz 1 18:00 esta es la más bonita no se gente duda igual que los himnos cuando cuando se juega una Eurocopa o Mundial también son muy bonito de alguna noche ya sé que tú eres

Voz 1375 18:12 generalmente un tío muy práctico y muy del día a día y tal pero alguna noche a sigue tan despistado se ha ido el santo al cielo y te has imaginado en el Coliseo el año que viene sonando la Champions

Voz 1 18:21 nos hallamos sin duda pero despierto sí pero soñar

Voz 1375 18:25 y claro y qué pasa cuando te viene a la cabeza

Voz 1 18:27 bueno pues soñamos despiertos Si sueñas y que podía haber como podía haber sido el jugador si no he tenido lesiones y que te ves en un equipo importante ahí haciendo goles yo creo que todos soñamos y como técnico pues trabajas para intentar bueno pues estar en las mejores campeonatos sin duda

Voz 1375 18:49 vas a renovar con el Getafe

Voz 1 18:52 pues como dije el último día hay es la la verdad a mi a la gente le prohibía ahí bueno que no me comentó hace nada ni de posibles oferta oferta es decir que le dijese a mi presidente que que estábamos centrados en intentar dejar al equipo lo más arriba posible y bueno que tengo un año más de contrato que

Voz 1375 19:13 que hay que estar tranquilos el Getafe ofreció renovar y ampliar el contrato sí bueno hablo

Voz 1 19:18 mi agente de mi presidente igual no habitual dicho pero fíjate que no pero pero sobre todo porque estamos inmersos en en algo muy muy importante muy importante no quiero desviar la atención no por mí porque no la no no me voy a salir de de discurso ni ni idea el camino que llevamos pero algo de este tipo puede distraer a a mi equipo a los jugadores y eso es lo que no deseamos vamos a ver hasta dónde somos

Voz 2 19:48 he llegar tú sabes que esto a los vecinos del Getafe les suena un poco raro es como

Voz 1375 19:52 que ahora ahora en un rato ir a Vitoria donde donde hoy la noticia es que era a la vez la ofrecido al Pitu Abelardo la renovación y el pito ha dicho que de momento tranquilidad todos en Vitoria están diciendo se nos va el Pitu va y en Getafe muchos están diciendo José Bordalás enorme pero bueno no tienen por qué pensar eso puesto pero lo pienso yo tengo un año más de con jazz y bueno si quieres te Juan todos los años ha firmado los entrenadores del Madrid esta temporada ya dio yo que sé que te voy a contar hace siete años y hacer seis meses está claro eso no es un problema de ofertas tienes del fútbol español

Voz 1 20:25 en ahora mismo no no lo sé porque

Voz 1375 20:29 me llama tu representante no no va cogiendo

Voz 1 20:32 dije sinceramente no te cuente me cuente nada que cuando acabe el campeonato que me hablaremos con con mi presidente hablaremos con no sé si hay ofertas o no sinceramente le dije que no me comentase nada la verdad es la verdad sinceramente no

Voz 1375 20:54 al margen de que de tu decisión siga no

Voz 1 20:57 y el Getafe que está

Voz 1375 21:00 que tengo contrato sí sí pero bueno que hay mucha gente que tiene contrato y no lo cubre no sería el primer caso el que no estamos hablando de una cosa de locos ya tienes contrato yo estoy muy feliz pero no tengo ninguno contento estoy feliz no te agradecido lo tengo claro ahí sigue mi mente ahora mismo está perfecta a seguir en Getafe se pregunta es decir al margen de tu decisión que lo lógico tienes contrato pues si sigue es fenomenal

Voz 1 21:22 te sientes preparado para entrenar un equipo grande

Voz 1375 21:26 montó el respeto para el Getafe

Voz 1 21:28 ahora mismo no no pienso eso yo no soy la persona que que que tiene que valorar eso yo estoy yo creo que estoy preparado para entrenar en cualquier nivel y a cualquier equipo en estos momentos creo que tengo una madurez que estoy trabajando muchísimo oí sigo trabajando para mejorar ahora mismo mi mente está en entrenar al Getafe que equipo

Voz 8 21:54 la verdad toda la verdad y nada más que la verdad de

Voz 1375 21:57 José Bordalás Jose Bordalás no que siempre no José te gusta más que sí bueno te gustaba

Voz 2 22:03 si pudiera Pepe

Voz 1 22:06 pues nada José Bordalás que

Voz 1375 22:08 te vaya bien esta semana que vaya bien que ir de la temporada dentro de poco cuando cuando vas a comunicar tu decisión cuando acabe la Liga sí sí cuando acabe la Liga quiero decir a ver que ya sabemos que tiene contrato pero el Getafe ha propuesto ampliar contra esa respuesta lo vas a dar cuando acabe la Liga o antes que acabe la Liga no no cuando acabe la Liga hasta que no acabe la Liga no tomará ninguna o no y en cuanto acabe lo comunican correcto con documental como Piqué sin documental como lo hizo Piqué a Griezmann

Voz 1 22:31 sin documentar indocumentada nuevas

Voz 2 22:38 eso no lo haría nunca nunca jamás no va

Voz 1375 22:43 pues nada Oye mira que está sufriendo con las lesiones también Paco la última tú para para el

Voz 6 22:47 pero sin laterales

Voz 1375 22:50 Bruno pues el otro día de Cabrera y media como juega en la da igual sí

Voz 6 22:53 la sensación que nos queda después de partido es que todo le sale bien porque no tenía laterales ninguno de los cuatro puso haga llevaba sin jugar cuatro meses sino recuerdo mal pone esa Jaime Mata también de de extremo derecho cómo se gestiona eso para que todos los futbolistas te funcionen bien en cualquier posición incluso como vimos el partido del domingo ante Sevilla

Voz 1 23:15 pues porque son muy

Voz 1375 23:18 buenas profesionales trabajan bien lo comenté en rueda de prensa

Voz 1 23:21 es un chico que

Voz 1375 23:22 que a pesar de llevar tiempo sin jugar no ha bajado en nivel de ver como si llevara jugando sí si si cimienten parece

Voz 1 23:28 eh no baje su nivel de el día a día en entrenamiento y bueno es es el consejo que siempre éramos al jugador que hay que estar preparado para cuando cuando el equipo te necesite y ahora mismo pues todo el equipo en general los que juegan juegan están muy enchufados están muy ilusionados es normal bueno pues vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar