"Si el Getafe logra clasificarse a Champions, sería la mayor gesta de la temporada en Europa"

Voz 1 00:00 madre de de manera excepcional del sanedrín de los lunes empieza a la una y doce

Voz 2 00:06 parada pero hay que ser volverán

Voz 3 00:07 entre el debate que empezado a las doce y diez Si José Bordalás no sabiendo el tiempo pero ahí

Voz 2 00:11 están Kiko Narváez hola muy buenas noches Santi Cañizares muy buenas buenas noches Gustavo López presente muy buenas noches Don Álvaro Benito hola buenas noches ha visto el debate cuatro alguno de los cuatro

Voz 4 00:23 negativo negativo Fernando M

Voz 5 00:32 y la cosa

Voz 3 00:35 yo he dicho al yo lo he dicho al empezar en creo que este es el debate a cuatro bueno el que venía

Voz 6 00:39 oye sería agua habla con Vasily decirle que decenas de matrimonios empiecen de nuevo meter hace y masía Rubial

Voz 3 00:46 que sí que si es que hay que hacer lo Kiko tú sabes lo que puede ser un debate Tebas rebeldes todos los días no

Voz 6 00:52 la gente no haría falta ni exclusiva ni una mala allí nada

Voz 2 00:57 lo tremendo es un filón Raúl Ruiz hola hola buenas noches favorito hoy hoy porque no estaba el de Vox no lo ha visto

Voz 7 01:07 el pan la palabra

Voz 3 01:17 si queréis con Pepa Bueno a las seis de la mañana en polvo pero mañana hay otro no mañana hay otra mañana segunda parte sí

Voz 2 01:23 avisara avisar plano verlo

Voz 3 01:26 sí sí pero oye y el domingo un ya una curiosidad el domingo que hay elecciones vais a votar los cuatro tenistas normativo

Voz 2 01:36 parece un militar afirmativo puedo sí que yo también tengo también va a debatir votan es un hombre porque tienen que reciben

Voz 0749 01:47 con el pasaporte argentino que te has virtuosas

Voz 2 01:49 por macro no

Voz 3 01:54 bueno hoy os huele raro esto de de Bordalás que hemos está hablando con él lo del Pitu Abelardo que les ofrecen ampliar contrato renovar pero que no deja de de momento que lo piense Pellegrino tan

Voz 8 02:03 claro que sí huele raro vamos que es es es ya una costumbre en el Alavés Joseba y encima no asumen esos riesgos no siempre sale bien es decir Bordalás ascendió al al Alavés y obviamente merecía quedarse en su equipo no pero bueno decidieron que no Pelegrino le llevó a la final de Copa del Rey y lo paseó por primera división en su primera temporada en un tiempo les tuvieron ninguneando le estuvieron ninguneando es decir a tardaron mucho en ofrecer una renovación y cuando la ofició la renovación Él ya directamente esa que tuvo que esperar al último día hay demás Halo hay en fin no no mostraron interés interés real en renovarle cuando se marcha Pellegrino entran dos entrenadores que no funciona ninguno de los dos que ahí debería haber aprendido la alavés del el tesoro que es tener un entrenador que te hace rendir a un club no hizo finalmente el tercer entrenador del Alavés fue Abelardo y Abel Pardo pues ha hecho su mente no parece mentira que no hayan aprendido

Voz 9 03:09 lo de de de de esto del Olimpo

Voz 8 03:12 cortante que lo decimos por activa y por pasiva en esta tertulia siempre lo importante que es tener un entrenador que normalmente son los buenos los que hacen rendir a los clubes pero hay veces que no es el caso de Abelardo que incluso a lo mejor no entrar que no Stop pero en ese equipo en concreto en el mismo equipo en concreto es capaz de llevarle al éxito no

Voz 6 03:31 a mí lo de la decisión de de Bordalás no sé no pongo la mano en el fuego que la tenga o no ya definida lo que a mí me extraña hasta esta altura de que tenga bloqueado a su representante yo puedo tener a mi niña bloquea cuando me suspenden que tenga bloquea el representante sobre todo porque estaba altura en el que se te puede presentado algún que otro tren que después sea difícil que esté sobre todo supeditado no a unos resultado aquí los resultados ya lo tiene él por lo que yo creo que habrá hablado me imagino no me creo que lo tenga bloqueados diga me diga absolutamente nada porque lo mismo la gente te dice no es que te lo tengo que contar si oscila lo sabe lo que viene

Voz 3 04:07 eso sí imposible entiendo que diga eso es como lo de Machín cuando fuimos a Girona le pasa que nos decía Machín no quiere saber nada no quiere saber nada no quiere oír hablar de nada

Voz 0749 04:13 es algo que pasó China al sevillano es entendible y no sólo con los centrales también con el propio futbolista muchas veces cuando tienes una buena temporada de si de cara a lo que puede ser el público que no quiere saber nada hasta que no termine la temporada sin embargo dando las oferta y tu representante te la está haciendo ciudad y aparte es lógico es lógico por primero por hacer un muy buen trabajo segundo por posicionar a un equipo como el Getafe donde está posicionado de la forma

Voz 2 04:40 por qué lo hiciste es un equipo de autor

Voz 0749 04:42 Marie muchos equipo de estar interesado respecto a la vez lo decía muy bien Cañete lo podemos trasladar a lo que pasó los años anteriores con el Celta y el Toto Berizzo cuando vos ningún a un entrenador cuando no le das el valor que necesita cuando no le el valor no sólo al entrenador mucha veces también al cuerpo técnico que necesita estar arropado por entrenador suceden este tipo de cosas no quieres esperar

Voz 10 05:03 en mal momento bueno bueno poco

Voz 6 05:05 pero la gente ya tiene la cabeza en el que no te tiene porque

Voz 0749 05:09 siempre pasa lo mismo efectivamente siempre y la pared tanto el futbolista como el entre pues

Voz 0104 05:14 es un saludo al radar delante de Bordalás o sea a mí es que parece Si obviamente ya la temporadas absolutamente increíble pero si encima se consuma el hecho de de guardameta en Champions me pareció una de las grandes gestas del año futbolístico en Europa en Europa exactamente de las estancias no en Inglaterra exacto canción por cierto parece si me me parece una gesta tremenda entonces bueno a mi a mi me parece que es normal que es el origen porque es un entrenador como la copa un Pino yo lo sentiría mucho porque el Getafe si si al final acaba acaba yéndose pero pero es normal no que si salen ofertas pues pues tenga que mirarla sí

Voz 8 05:52 hubiese es que el Getafe tengan una esperanza a día de hoy quiere creéis que el Getafe tengan alguna esperanza a día de hoy de mantener

Voz 11 05:58 lo demás obviamente nada pero fíjate que Ángel Torres suele suele acertar y elegir muy bien es verdad que a veces con una apuesta arriesgada pero es verdad

Voz 0104 06:07 poca experiencia hay Champions y que no

Voz 2 06:10 claro eso te iba a preguntar ahora fíjate lo dejas al que venga segundo me pregunto no no

Voz 8 06:15 del vamos a hacer con todo el respeto al Getafe ese sería el gran error yo creo de un entrenador reparte dejar a un proyecto importantísimo vale por jugar la Champions renunciar a un equipo que Pelé la Champion habitualmente por quedarte a disfrutar de la Champions Getafe cuando tú sabes como yo Gustavo que la Champions es una inversión tremenda para los aficionados pero a nivel deportivo es su problema gordo

Voz 2 06:39 no le pasa nada no una planta Botella para eso ahora claro

Voz 8 06:43 seguramente económicamente como hecho histórico como premio para los aficionados brutal lo que hace el Getafe nadie renunciaría jugar la Champions ahora bien a nivel deportivo La Liga del año que viene rola Champions le perjudica obviamente

Voz 3 06:57 me ha tocado un grupo difícil vas a tener pasa aquí no

Voz 2 06:59 a uno le pasó pasa es que el precio cara a Milito que no se sabe tampoco no sé qué tiene no poco le compensa no yo he hablado

Voz 8 07:10 de un proyecto interesante que un equipo que pelee Champion cada año en Sevilla por ejemplo que te metes por ejemplo Sevilla

Voz 0237 07:17 ejemplo por poner un ejemplo ahora claro el precio a Milito de que suene la Champions en el coliseo con el año que viene dices joe cómo voy a perder esto pero estoy con Cañete más vale contó el reserva al Getafe los afición al Getafe lo entenderán también siga Eligio porque estuve un equipo que está acostumbrado por pues pues es normal esa así

Voz 2 07:34 la que calladito y eso no no no estoy muy otra que no está tan claro está gustando más que el debate a cuatro aún muy rápido Kiko pisando cada vez canta de verdad de verdad que sí

Voz 8 07:47 que tenemos es que aquí ni mentimos ni cambiamos de opinión con el tiempo

Voz 5 07:51 oye me deja un mensaje Abascal que desbloquee que lo del bloque

Voz 2 08:04 oye bueno el en un debate estos eh bueno bueno yo sería la leche pero estoy seguro a los cuatro a Cañete no aguanto una hora ahí tienes mi voto cañito yo yo Ana Guantes no acostamos con al padre el debate a cuatro tres digo oye y alguno no

Voz 3 08:29 no nos metería nunca político ninguno mira le pregunta Bordalás dice dice Bordalás déjate déjate digo pero mira Pepu Pepu Hernández nunca puede que yo creo que

Voz 8 08:37 la profesión de política está muy mal visto por el pueblo sinceramente lo digo pero estoy rompiendo una lanza a favor de los políticos que en muchos no se lo merecen pero está muy mal vista y la profesión de político por el P

Voz 2 08:49 pueblos como bienes que pasa cualquier que viene robar claro cuál

Voz 8 08:52 la persona que ha tiene su profesión que tiene su carrera que que que no tiene necesidades importantísimas o tiene una gran vocación que los hay o dice yo para qué me voy a meter en este jaleo cuando han si hago algo bueno probablemente no me va a aplaudir nadie sea algo algo algo malo me van a señala

Voz 2 09:13 ha sido uno de los cuatro político Cañete Dios seguro

Voz 6 09:18 si no lo tiene allanado el terreno sino tienes estoy aquí soy pierde por mucho que haga sería complicadísimo Ubrique llevan ni Begoña no yo no me veo evidentemente piden

Voz 3 09:29 caddie en Jerez que te presenten el alcalde

Voz 2 09:32 no no a mí no me han pedido digo que sí pero piden la pregunta más si hay alguno que Isaac pedido

Voz 8 09:41 a meterse en alguna lista esa es la pregunta no

Voz 2 09:44 como concejal de Festejos de Nava nunca

Voz 6 09:47 los Atlanta estaba vacaciones

Voz 2 09:52 Álvaro y tú tú Álvaro

Voz 4 09:54 llamamos a mí no me mire doña no me pillan era una

Voz 3 09:57 eso te lleva a una mesa Gustavo en Argentina te ven