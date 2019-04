El Larguero : Segunda Parte (22/04/2019)

Voz 1 00:00 es

El Larguero con Manu

Voz 1670 00:07 de Rey rectificó como cada lunes enseguida estamos charlando con Kiko Narváez con Santi Cañizares con Álvaro Benito con Gustavo López para revisar el fútbol con la visión de los cuatro futbolistas que ahora deberá bueno digamos que ya están ellos ahora ya somos más comentaristas pero siempre se futbolistas tiene una visión diferente a la que podamos tener nosotros enseguida charlamos con ellos y también la última hora del Barça que

Voz 1375 00:29 juega mañana

Voz 3 00:30 contra el Alavés de Vito de largo

Voz 1375 00:33 está loco José Bordalás el técnico del Getafe que dicen Paqui Hernández en Getafe de esta temporada en los ojos pellizca quieren que acabe ya o que dure otras veinte jornadas más

Voz 3 00:41 hombre yo creo que a estas alturas de la temporada ver al Getafe la cuarta posición seguro que en todo el mundo el entrenador lo sabe está muy contento de ver Rey pero no sé hasta qué momento va a aguantar el entrenador sin que hablan claramente de la Champions porque todo el mundo se lo recuerda todo el mundo lo dice la sala de prensa Iggy él él siempre mantiene esa postura de decir que hay que ir paso partido a partido

Voz 1375 01:03 la decisión no se clasifica le dirán que ha fracasado claro por eso gorda las eres un fracasado golpe debe desde la Europa League filmes que te pases no no la verdad juro te lo puedo decir

Voz 4 01:14 bueno no lo sé no creo yo creo que todo el mundo es consciente de las limitaciones que tiene el equipo en cuanto a a un posibilidades cuando empezó el campeonato estamos todos muy felices muy contentos pero yo no puedo cambiar el discurso de ninguna manera porque que la quedan muchos puntos en juego ayer auténticos equipazo es que que su objetivo sí que se ese como es el Sevilla como es el Valencia

Voz 5 01:41 el Betis que ahora se ha descolgado en fin

Voz 4 01:44 muchos equipos el Athletic de Bilbao

Voz 5 01:47 que que nos cuadruplica

Voz 4 01:49 en en presupuesto y en posibilidades nosotros estamos ahí con mucha humildad y mucho trabajo no vamos a cambiar el discurso ni mucho menos

Voz 3 01:57 te dicen cuando coges el equipo hace dos años y medio en Segunda División en puestos de descenso a la Segunda División B que después de menos de tres años ibas a estar en Getafe cuarto a falta de cinco jornadas

Voz 5 02:08 tú has pensado que estaba loco que estaba lo que pago estaba lo usted si estaba claro sin duda en duda porque como sabéis yo llevaba al Getafe

Voz 4 02:17 esta penúltimo clasificado ya me dijeron loco cuando acepté el reto los y las personas allegadas a la gente de mi familia me decían pero como te vas a meter ahí si vienes de ascender a un equipo a Primera División B equipo que está penúltimo que que que está decaído lo que está con malas sensaciones y bueno pues me convenció me va me van los retos difíciles complicados y afortunadamente sale vean podía haber salido mal porque no era tarea fácil pero bueno la confianza de mi presidente la confianza de la gente yo creo que ese año el la afición yo con el Getafe y bueno yo creo que se pusieron las bases para lo que estamos haciendo ahora a pesar de de como he dicho de ser un equipo modesto

Voz 1375 03:06 fíjate cuando empezó la temporada que empezamos todos alabando a un montón de equipos que hablábamos en estas charlas que tenemos en el larguero los lunes con los futbolistas el Valladolid Sergio González el Alavés del Pitu Abelardo

Voz 3 03:17 el el Girona de Eusebio bueno va bien

Voz 1375 03:20 tipos que decía estar aquí sin embargo todos se han ido bajando algunos demasiado el Levante que estuvo también muy arriba como aguantó el Getafe no como habéis aguantado hasta llegar hasta este punto en el que está el equipo enchufadísimo resultados

Voz 4 03:33 además os habéis quitado eh

Voz 1375 03:35 esa presión de decir no tenemos nada que perder y la verdad

Voz 4 03:37 sí porque como bien comentan muchos equipos iniciaron bien el campeonato lo han hecho francamente bien lo que ocurre es que estamos en una Liga muy complicada muy difícil eh una competición que expresa mucho al jugador y a veces da la sensación eh jugadores que primera vuelta o en el inicio de esos tipos que comentabas estaba a un nivel altísimo ahora pues no están a ese nivel eh bueno pues eso es consecuencia de de del estrés de la competición de lo difícil de lo igualada que está

Voz 1375 04:09 tú eres todo tú eres de expresar de poco no que va

Voz 5 04:14 sí

Voz 1375 04:15 es mucho más que lo disimulan mejor al mejor

Voz 4 04:17 quizá lo disimula mejor pero yo creo que los entrenadores todos sin duda componente de estrés importante no me muy importante

Voz 5 04:25 hasta mucho la competición sin duda tuyas

Voz 1375 04:28 sabías que ibas a ser entrenador cuando jugabas tú de qué jugabas como futbolista como eras

Voz 4 04:32 yo jugaba de delantero delantero extremo a Pedro en el centro si delantero pero bueno no era

Voz 1375 04:40 deferencia tenía era un delantero que tenía movilidad que poco Ángel poco Jorge Molina Jorge Molina mata no matan más goleador bueno yo

Voz 4 04:50 yo también hacía goles eh sí pero sí

Voz 1670 04:54 están oyendo que están haciendo los jugadores tampoco te vengas arriba Neruda pareció poco más las Jorge eh

Voz 1375 05:00 a poco más Jorge Molina sabía jugar de espalda al aguantaba pero bueno no sin llegar al nivel de ello ni mucho menos se retira este pronto a los veintiocho años no no no no mentir cuando mucho antes mucho antes de Odín

Voz 4 05:10 tuve lesiones muy graves que tuviste lesiones pero no sé

Voz 1375 05:13 cuando sólo veinticuatro diecisiete con diecisiete años ya tuve la primera muy grave me tuve que retirar muy jovencito con y poco mentido de sólo veintidós años no que había un poco más no no

Voz 4 05:22 que las lesiones antes como sabéis eran muy agresiva muy graves las rodillas las tengo destrozadas tuve que dejar

Voz 1375 05:31 tú eres consciente de que quiere ser entrenador tienes el gusanillo de querer ir a los banquillos es muy joven y bueno a ver qué hago ahora

Voz 4 05:37 bueno sí que es verdad que cuando yo jugaba

Voz 1375 05:39 John el campo bueno me gustaba mandar un poco sí a mis compañeros los ordenaba

Voz 5 05:46 hay que te decían sí sí la verdad es que algunas discutía con algunos no cállate de por qué porque si lo las corregía en fin

Voz 4 05:57 no marcaban un gol y me cabrea mucho vivía eh como jugador y como yo creo que algo de técnico esa sensación muy bien eh

Voz 1375 06:07 había un entrenador que te gustaba especialmente de alguna manera de jugar si Johan Cruyff me encantaba eh siempre me encara

Voz 4 06:14 estado ha sido mi ídolo como jugador y como técnico sin duda ha sido la interpretación del fútbol hay la visión yo creo que ha sido un superdotado siempre Holanda ya me gustaba a nivel de selección eh con Rinus Michel cuando Johan jugaba en la selección en el hayas era un ídolo luego cuando vino al Barça

Voz 1375 06:40 yo siempre me he fijado mucho no en en su manera de su concepto de fútbol no será concebir el fútbol así habrá algunos que estarán escuchando Irán juegue pues pues tú ahora el Getafe no se parecerá al al estilo de Cruyff no bueno al final también un entrenador tiene que adaptarse a

Voz 4 06:55 a los jugadores que tiene ahí a la plantilla tiene eh eh a veces pues nos gustaría poder interpretar el fútbol de otra manera pero sería un error en final tú tienes que adaptarte no los jugadores

Voz 1375 07:13 eh tú crees que el entrenador no tiene que utilizar siempre el mismo esquema yo creo que no es mi opinión no números ya no lo haría

Voz 2 07:20 eh

Voz 1375 07:21 no haría al final bueno pues es es para los que eso es una religión y otros no cada para dar las religiones apartar a los futbolistas que tenéis claro no más que más que decir yo como siempre

Voz 4 07:33 no para mí sí porque al final lo importante sacar buenos resultados sin duda fútbol eh tú puedes tener una idea ser muy romántico pero sino sacar resultados pues nadie va a estar contento los jugadores no van a tener confianza al el club no va a estar contentos la afición no está contenta al final en estos momentos en el Getafe todos estamos felices porque estamos sacando buenos resultados por lo que te contratan si te preguntan te gusta más

Voz 1670 08:01 ser la manera de jugar de el City de Guardiola el Atlético del Cholo

Voz 5 08:05 sí

Voz 4 08:06 bueno yo creo que todas las todas las formas de jugar son son buenas e si al final sacas buenos resultados eh todas las modelos son son interesantes ahí al final no puedes decir que ésta es mejor que que Lotto cada uno tiene su modelo su manera de interpretar el fútbol pero todas valen todas valen Si al final acabas consiguiendo buenos resultados

Voz 1375 08:33 te molesta cuando te lo pregunta alguna vez pero te te molesta cuando dicen insinúan bueno a veces no insinúa dicen que sois un equipo al límite del reglamento que sois un equipo duro marrullero quieres Baixa duros que yo creo que somos

Voz 4 08:46 todo lo contrario sinceramente tampoco somos todo lo contrario no no hay mala intención nunca en en mis jugadores y además yo salgo que que lo prohiba yemas antes de los partidos e les insisto que que bueno juega que vayan con nobleza las disputas que vayan con todo con como hay que adquirir porque esto es un es un deporte de contacto que hay que competir al al máximo nivel la máxima exigencia pero siempre con nobleza ahí lo bueno me cabrea mucho cuando digo que no vayan al suelo que que midan bien que bueno senos puso una etiqueta en un momento dado porque somos un equipo que compite en un equipo incómodo un amigo que que lo da absolutamente todo hay bueno eso es restringe la competición

Voz 1375 09:34 no no te molestaba al principio y ahora ya no o te sigue molestando no no ahora lo interpreto

Voz 4 09:39 sinceramente como un elogio un elogio porque bueno es al final no es fácil conseguir eh para ningún técnico no es fácil para ninguno de nosotros conseguir que tu equipo compita cada cada partido a unánime y tú eres mucho hablar con los jugadores no

Voz 1375 09:57 te gusta el componente psicológico para día es muy bueno para todos los entrenadores pero cuanto de importantes para José Bordalás

Voz 4 10:03 para mí es muy muy importante

Voz 1375 10:07 importantísimas que explicarle una jugada táctica o una jugada de pizarra una jugada de estrategia todo es importante

Voz 4 10:13 es importantísimo también la táctica la interpretación conocer al rival como vamos a jugar eso es vital pero el componente psicológico tener al al jugador porque todos somos humanos y y al final tú puedes entender que has trabajado pero sí si no controlas la actitud eh es muy complicado trabajamos mucho para para que Blanco el jugadores no tenga la capacidad de controlar su actitud

Voz 1375 10:44 dicen que llegas pronto a los entrenamientos el peso a esta hora no se les estar tu despierto ni de coña no no hasta ahora bueno normalmente no

Voz 4 10:50 algo después de los partidos y estoy despierto

Voz 1375 10:54 el derbi pero un día normal te vas a la cama pronto madruga pastar entrenamiento pronto

Voz 4 10:58 sí ahí hablas con los jugadores también antes hablamos sobre todo con con los técnicos y luego bueno con algún jugador eh para hablarle del partido de de lo que deseas partido anterior del partido que viene que viene en fin yo creo que es muy importante y al Madrid como sabemos bueno ahora hay unos oyen bueno pues bueno al Madrid que jugar hay que hacer un buen partido si queremos conseguir algún resultado positivo Madrid es un equipazo en un el momento ahora hay bueno de antemano esta excepcionales

Voz 1375 11:34 la falta de Cristiano hasta el francés enchufado las partes prosigue bueno tampoco están mal mata hay Molina no no no la verdad es que dejó se fue contento de yace bajo los tres euros extranjero que cuesta dejar uno de los tres fuera no ha habido algún rato que ha puesto a los tres pero generalmente siempre ahora esa forma va a Mata ya Jorge titulares me cuesta mucho jugar como es buena también no cuesta

Voz 4 11:55 está bastante pero pero bueno al final el jugador quiere jugar quiere jugar de inicio Ángel es un jugador que nos aporta mucho de inicio también cuando entra sale con una buena actitud es un jugador rápido es un jugador que bueno ha marcado goles recientemente entrando desde el banquillo oí en los tres son están haciendo una temporada magnífica

Voz 1375 12:19 te sorprende ver al Madrid así bueno tres entrenadores en marzo ya sin competir con títulos esto es mejor para un equipo que se enfrentará al Madrid no no creo que se llama con los brazos caídos sin jugarse nada no se hombre no es lo mismo que en Madrid jugándose el título

Voz 4 12:33 no no es lo mismo pero el Madrid tiene una gran responsabilidad ser jugador y entrenador del Real Madrid requiere una gran responsabilidad cada cada partido cada semana y no sabe si es mejor o peor no no la diferencia está claro que si se estuviera jugando el título no no iba a ser nada fácil ahora sí que es verdad que no se juega el título pero

Voz 1375 13:00 es una gran responsabilidad está obligado a hacer buenos partidos de aquí al final del campeonato y sumar el mayor número de puntos que te dice la gente por la calle la verdad que te dicen cuando vas por la va a tomar un café al bar sales de tu casa te encuentras la gente por la calle que te dicen pues te felicita

Voz 4 13:14 se da la enhorabuena bueno te dicen de todo sí sí soy creo que debemos ser muy muy amables hay contentar a nuestra afición a la gente de fútbol para mí es agradable es agradable atender a los niños atender a la gente siempre me paro no en ese sentido hay que perder mayor tiempo posible se pierde porque porque creo que no es perderlo es es bueno pero no hacer feliz a la gente a situarse en caso alcalde

Voz 5 13:50 no creo no creo

Voz 1670 13:53 no tengo de momento

Voz 1375 13:56 no hubiera Pepu

Voz 1670 13:59 mira Pepu Hernández sí sí

Voz 5 14:03 no sabes nunca se eso claro eh

Voz 1375 14:07 mira lo que mira lo que bueno ahora mismo la gente te para por la calle te dice ETA pero no sé si alguna vez te has imaginado imagino que si previamente habrá pasado que a lo mejor el día de mañana te dicen lo contrario

Voz 5 14:18 por supuesto que si te paras eh bueno está claro que

Voz 1375 14:24 pues no sólo son reproches rodarla me cago no

Voz 1670 14:27 porque en ella fíjate mucho

Voz 1375 14:30 de momento la gente no

Voz 5 14:31 no deseas que te parece decir correcto

Voz 6 14:36 parecía ir por ejemplo de Setién en el en el Villamarín Quique vete ya aquí que Bt

Voz 4 14:40 bueno no es agradable no no me gusta no me gusta porque no tengo máximo respeto a todos los compañeros es una es una profesión complicada difícil hay iban a todos los entrenadores que estamos en Primera División no nos han regalado absolutamente nada y Quique Setién está entrenando al Betis es porque ha hecho méritos y porque viene trabajando bien para dirigir al Betis ahora no está sacando los resultados que que la afición desea ir para mí no es agradable

Voz 1375 15:12 se acabará llevando bien bueno

Voz 4 15:14 no no hay motivo para ello

Voz 5 15:17 esta semana pues cualquiera lo diría cualquiera lo diría que no te gustan y que piten a Setién no no por supuesto pero sinceramente no me gusta

Voz 3 15:27 mira lo que lo que

Voz 1375 15:29 qué les pasaba dos futbolistas en Carrusel Deportivo cuando Dani Garrido en Carrusel le ponía esta sintonía

Voz 1670 15:35 Bordalás me escucha esto me mata a estará igual echando casi a esta sintonía mira mira mira mira cómo sones quién me va a matar pero bueno eso ahora no pero yo no quiero que sepas que nos lo nuevo de Rosalía que es una cosa ya ya no hay que hay que enseñar pero con lo que suele los tres partidos malo no vamos Champion en Europa él no Jorge que abordará las que tiene cincuenta y cinco para los que son pasa entrenador esta estará echando la siesta no era así que no no estará escuchando esto mira a ver cómo te suena la sintonía de la Champions se la pusimos hace quince días para presionar Ángel Ángel salió bien de respuesta muy política no partido partido dinos a darnos un titular cómo estás tú en este cuarto en la tabla ya no sólo ese mismo vamos de la misma en la misma línea música muy bonita pero vamos en la misma línea pues otro partido dificilísimo intenta conseguir doce puntos

Voz 1375 16:31 en aleccionados eh si las tengo vienen señal pero la música es bonita si muy bonita es la más bonita

Voz 4 16:37 está más bonita no se Jorge en duda

Voz 1375 16:40 igual que lo son

Voz 4 16:41 Nos cuando cuando se juega una Eurocopa o Mundial también son muy bonita

Voz 1375 16:46 alguna noche ya sé que tú eres generalmente un tío muy práctico y muy del día a día y tal pero alguna noche a sigue tan despistado el santo al cielo y te has imaginado en el Coliseo el año que viene jugando la Champions

Voz 4 16:57 soñamos sin duda pero despierto sí pero soñamos

Voz 1375 17:00 Iker hoy qué pasa cuando te viene a la cabeza

Voz 4 17:03 bueno pues eh soñamos despiertos Si sueñas eh que podía haber como podía haber sido el jugador sino he tenido lesiones y que te ves en un equipo importante y haciendo goles yo creo que todos soñamos y como técnico pues trabaja para intentar bueno pues estar en las mejores campeonatos

Voz 1375 17:24 sin duda va a renovar con el Getafe

Voz 4 17:28 pues como dije el último día sí es la la verdad a mi a la gente le prohibía ahí bueno que no me comenta nada ni de posibles oferta oferta es decir que le dijeron a mi presidente que que estamos centrados en intentar dejar al equipo lo más arriba posible y bueno que tengo un año más de contrato que que hay que estar tranquilos el Getafe que ha ofrecido no

Voz 1375 17:52 te ofrecía ampliar el contrato sí bueno habló

Voz 4 17:54 mi agente de mi presidente igual no

Voz 1375 17:57 ha dicho fíjate que no pero pero

Voz 4 18:00 sobre todo porque estamos inmersos en en algo muy muy importante muy importante no quiero desviar la atención no por mí porque no la no no me voy a salir del discurso ni ni idea el camino que llevamos pero algo de este tipo puede distraer a un equipo al jugador

Voz 1375 18:21 sí eso es lo que no deseamos vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar tú sabes que esto a los aficionados el Getafe les suena un poco raro es como

Voz 1670 18:28 que ahora en un rato irá a Vitoria donde donde hoy la noticia noticias que era a la vez la ofrecido al Pitu Abelardo la renovación de pito ha dicho que de momento tranquilidad y en Vitoria están diciendo

Voz 5 18:37 se va el pitos en y en Getafe muchos

Voz 4 18:40 José Bordalás en Alba

Voz 5 18:42 pero bueno no tienen por qué pensar eso puesto que no lo Piot

Voz 4 18:45 yo tengo un año más de con Yaya Si bueno

Voz 1375 18:48 si quieres te cuento los años han firmado los entrenadores del Madrid esta temporada ya yo yo que sé que te voy a contar a conocer siete años que hacer seis meses está claro eso no es un problema ciego ofertas tienes el fútbol español

Voz 4 19:01 eh ahora mismo no no lo sé porque

Voz 1670 19:05 has llama tu representante ha cogido no

Voz 4 19:08 dije sinceramente que no te cuente que no me cuente nada que cuando acabe el campeonato que me hablaremos con con mi presidente hablaremos con no sé si hay ofertas o no sinceramente le dije que no me comentase nada

Voz 5 19:24 te ríes es la verdad es la verdad sinceramente y al margen de que de tu decisión sigas días y el Getafe que está yo tengo un contrato sí que sí

Voz 1375 19:37 pero bueno que hay mucha gente que tiene contar tiene lo cubre no sería el primer caso el que estamos hablando de una cosa de locos tienen contrato y yo estoy muy felices yo no tengo ninguno contento estoy feliz no estoy agradecido lo tengo

Voz 4 19:48 claro Si sigues mente ahora mismo está

Voz 1375 19:51 perfecta seguir en Getafe siendo te iba a decir al margen de tu decisión que lo lógico tienes contrato pues si sigue es fenomenal

Voz 5 19:58 te sientes preparado para entrenar a un equipo grande con todo el respeto para el Getafe bueno ahora mismo

Voz 4 20:05 no no pienso eso yo no soy la persona que que que tiene que valorar eso yo estoy yo creo que estoy preparado para entrenar en a cualquier nivel y a cualquier equipo en estos momentos creo que tengo una madurez que eh estoy trabajando muchísimo oí sigo trabajando para mejorar ahora mismo mi mente está en entrenar al Getafe que es en México

Voz 1375 20:30 la verdad toda la verdad y nada más que la verdad de José Bordalás Jose Bordalás no que siempre nombre no José te gusta pero sí bueno te gusta más que hijos

Voz 5 20:39 sí que te pudiera

Voz 1375 20:41 el PP que pues nada José Bordalás

Voz 5 20:44 es que vaya bien esta semana que vaya bien

Voz 1375 20:46 la dentro de poco cuando cuando vas a comunicar tu decisión cuando acabe la Liga sí sí cuando acabe la Liga quiero decir a ver que ya sabemos que tienen contrato pero el Getafe ha propuesto ampliar contraído esa respuesta

Voz 1670 20:57 vamos a dar cuando acabe la Liga o antes que acabe la Liga no no cuando acabe la Liga hasta que no acabe la Liga no toman las ningún Ndong

Voz 1375 21:02 y en cuanto acabe lo comunicará correcto con documental como pigmeos y un documental como lo hizo Piqué

Voz 4 21:07 sin documentar lo cuenta no basado

Voz 1375 21:11 la decisión vídeos es uno lo harías nunca

Voz 5 21:16 no no nunca jamás no va

Voz 1375 21:19 pues nada Oye mira que está sufriendo con las lesiones también

Voz 3 21:22 con la última tú para para el lateral

Voz 1375 21:25 se pone a Bruno pues el otro día Cabrera

Voz 3 21:28 me da igual si la sensación que nos queda después de último partidos que todo le sale bien porque no tenía laterales ninguno de los cuatro puso a que lleva sin jugar cuatro meses

Voz 1375 21:38 si no recuerdo mal pone a Jaime Matas

Voz 3 21:41 en el extremo derecho cómo se gestiona eso para que todos los futbolistas te funcionen bien en cualquier posición incluso como vimos el partido del domingo

Voz 1375 21:50 sería

Voz 4 21:51 pues porque son muy buenos profesionales trabajan bien lo comenté en rueda de prensa es un chico que que a pesar de llevar tiempo sin jugar no ha bajado

Voz 1375 22:01 a ver cómo se llevara jugando en veinte partidos

Voz 4 22:04 eh no baje su nivel de día a día

Voz 5 22:06 de momento hoy iguales es el el

Voz 4 22:09 consejo que siempre éramos al jugador que hay que estar preparado para cuando cuando el equipo te necesite y ahora mismo pues todo el equipo en general los que juegan los que no juegan tan muy enchufados están muy ilusionados es normal que bueno pues vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar

Voz 1375 22:25 gracias José Javier sonido alguna vez a los estudios de la SER no me han gustado mucho ha gustado mucho ha sido un placer que me ha gustado Nos ha gustado menos visitas así que ya saben que estamos Gran Vía treinta y dos octava planta cualquier cosa cuando fichas por no decir que equipo sea cuando sea que jugará este es mucho tiempo con el Getafe no estarán leyendo Getafe tiran de Jaled tranquilos este Getafe qué maravilla Getafe ahí está tu casa muchas gracias ha sido un placer mucha suerte José enhorabuena por lo que están haciendo en el en el fútbol español José Bordalás el técnico del Getafe próximo rival del Real Madrid este jueves en esta jornada entre semana vamos fatal de timo está mirando Raúl falta Kiko Narváez Álvaro Benito Gustavo López Santi Cañizares tengo que ir a Barcelona

Voz 5 23:00 eh

Voz 5 27:05 Carreño

Voz 1375 27:08 no sé como media hora vamos a poder hacer todo lo que sea pero lo vamos a intentar

Voz 20 27:13 Barça

Voz 1375 27:16 en Barcelona Santi Bayo muy buenas qué tal Manu muy buena banda

Voz 6 27:20 de de delincuentes y bueno mañana juega el Barça en un fin de semana en el que puede ser campeón si no lo es el miércoles depende como saben los resultados con que viajan hábitos

Voz 21 27:30 día mira sin Rakitic que queda fuera de la lista por descanso le da descanso Valverde con Vermaelen como principal novedad que ya tiene el alta médica se quedan fuera todo Ivo Murillo y Boateng por decisión técnica Rafinha por lesión como dices seis puntos separan al Barça de ese título de Liga Si gana mañana un tropiezo del Atleti el miércoles ya le convertiría en campeón desde el sur

Voz 1375 27:52 a la pregunta del millón que lo hemos hecho

Voz 21 27:55 esto Valverde tienes prisa por ganar la Liga esta es la respuesta Sheen Gurría

Voz 0588 28:00 ahí está lo que he dicho preguntan mucho de esos lo sobre si quiere mostrar la liga lo antes posible vamos eso lo tiene cualquiera lo lo que queremos todos es ganar esto verdad que cuando la Liga la llevas justa has peleado hasta última hora parece que es una alegría superior sin embargo cuando llegas al final sacas doce o catorce puntos al segundo hoy dieciséis diecisiete al tercero quizá ya es lo previsible

Voz 1375 28:24 pues eso es lo que decía Valverde en Vitoria al rival del Barça mañana la noticia está en lo del Pitu Abelardo algo parecido a lo de Bordalás más o menos sonó Lecuona hola en Vitoria mientras

Voz 0889 28:35 buenas y se parece bastante Bordalás algo de Pellegrino y otros entrenadores que no han cuajado en Vitoria haciendo unas temporadas sensacionales lo cierto es que el técnico asturiano ha rechazado la oferta de renovación del club parece mirar hacia otros destinos Ana por ejemplo de del Betis aquí ahora se abre el abanico de opciones un nombre que suena es Asier Garitano pero no es la nica ni mucho menos bueno aquí había cuatro personas que sabían que Abelardo no iba a continuar Querejeta que es el máximo accionista Sergio Fernández que es el director deportivo el propio Abelardo y su representante en el club se piensa que la filtración llega desde el otro lado hice dice que pedía mucho dinero prácticamente el doble de lo que estaba cobrando esta temporada sin embargo en el entorno de Abelardo se habla más de proyecto de hallará algo ambicioso de que

Voz 1375 29:20 la la próxima temporada hasta mañana Leku además un abrazo veremos lo que pasa con el pito al que le ofrecen renovar y de momento dice que no renueva con el Alavés

Voz 6 29:27 eh por cierto Santigo Valle en Barcelona pendientes el partido de mañana de Liga de la vuelta de la semifinal de Champions el domingo con todo vendido para

Voz 5 29:34 ese Miniestadi no trece mil entradas aunque ya se hubiera

Voz 1375 29:39 pues te el Camp Nou se hubiera puesto el Camp Nou habría que saber porque han durado un telediario las trece mil entradas

Voz 21 29:45 lo quince clubes que primero llenar el Mini y luego ya se podrá pensar en el

Voz 1375 29:49 bueno pues nada pues mira fenomenal ya han llenado el Mini para el siguiente al Camp no

Voz 21 29:53 a ver si es verdad que hay cierto problema de reventa en estos casos porque has son muy baratas las compras reventas pero vamos que era el club esperan un entradón para el domingo a las doce hora del vermú en jornada electoral muy buena tras el mini sí

Voz 1375 30:07 hoy ha habido veintidós mil en Cornellà para el Español Atlético de Madrid de la Liga Iberdrola veintidós mil quinientos la quinta entrada más alta de la temporada en Cornellà el quinto partido al que más pública en toda la temporada contándolo

Voz 5 30:18 el del equipo de Rubi esta mañana Santi un abrazo eh

Voz 1375 30:23 está por ahí también Iturralde González nuestro árbitro hola y tú muy buenas hola buenas noches eh ya he visto que todos los medios esta cita hoy después de los

Voz 6 30:30 qué dijiste en Carrusel Deportivo el sábado eh anunciando

Voz 5 30:34 la SER que iban que en tu opinión deberían y que iban a sancionar a Alberola Rojas por las tonterías con con Morata y así va a ser no si eh

Voz 0514 30:44 hasta el sábado sancionar más que nada porque hay más sancionó tres veces ya sé cómo funciona un poco esa casa no yo creo que es por bien del arbitraje del no el esta él es el árbitro más joven de Primera División veintisiete años tiene todo para triunfar y hacer recapacitar es que tiene dos caminos el diplomático o el árbitro es humano está pues casi mejor árbitro no yo creo que sí que payos sirve muy bien

Voz 1375 31:09 somática o no tiene pinta eh por cierto no ha gustado mucho en Girona que haya en Sevilla perdona que hayan puesto para el Girona Sevilla González González si éste lo

Voz 0514 31:17 hasta ahora no ha ultimado cuál te pongo una otro veterano generalmente siempre tienes muchas estadísticas a favor y en contra de un equipo pero eso sólo son números yo creo que González González está totalmente capacitado para cualquier partido de Primera División es un árbitro no internacional pero ha quedado primero en prime en primera división y es un árbitro muy concedida

Voz 1375 31:36 dado por por el Comité de árbitro pasear ha pitado el Sevilla treinta y un partidos entre Liga y Copa ya perdió dieciocho de los treinta y uno y me decía hoy alguien en Sevilla e Manu de los doce partidos árbitros fuera de casa el Sevilla sólo ha ganado uno una victoria dos empates y nueve derrotas que andan un poco pues yo creo que esa final son números pues nada un abrazo y enhorabuena un día más hasta luego vemos Sau Iturralde González ya desliz

Voz 3 31:58 bueno con lo que me va a quedar

Voz 1670 32:01 Antón Meana cómo va la guerra Tebas Rubiales fue capítulo de hoy o la mano qué tal buenas noches en el capítulo

Voz 1670 36:35 madre de manera excepcional del sanedrín de los lunes empieza a la una y doce pues bueno no va dar temporada pero hay que ser podrán entre el debate hemos empezado a las doce y diez y José Bordalás se sabía todo el tiempo pero ahí están Kiko Narváez hola muy buenas noches Santi Cañizares muy buenas buenas noches Gustavo López presente muy buenas noches Don Álvaro Benito hola buenas noches ha visto el debate cuatro alguno de los cuatro otra

Voz 23 36:58 negativo negativo

Voz 20 37:03 estaba cenando

Voz 1670 37:10 no he dicho yo le he dicho al empezar el creo que este es el debate a cuatro en el que venía ahora con vosotros

Voz 24 37:14 oye sería algo hay habla como si le oí decir cenas de matrimonios empiecen de nuevo meter

Voz 1375 37:20 y a Rubio al que que al que si es que eso hay que hacerlo Kiko tú sabes lo que puede ser un debate barrió de todos los días hemos

Voz 24 37:27 ya vamos gente no haría falta ni exclusiva ni un animal allí nada

Voz 1375 37:32 temiendo tremendo social es un filón Raúl Ruiz hola

Voz 24 37:35 hola buenas noches Pablito sale rápido

Voz 1670 37:38 oy oy oy porque no estaba el de Vox no lo ha visto

Voz 20 37:44 sí a ver la palabra

Voz 26 37:50 acaso

Voz 1670 37:53 si queréis con Pepa Bueno a las siete la mañana empieza a haber pues bueno pero mañana hay otra no mañana hay otra mañana segunda parte sí sí

Voz 20 37:58 avisar avisan bueno verlo

Voz 6 38:01 los veo pero oye y el domingo un ya una curiosidad el domingo que hay elecciones

Voz 1375 38:07 vais a votar los cuatro tenéis normativo

Voz 20 38:12 hace

Voz 1375 38:13 en sí que yo también tengo también

Voz 1670 38:18 no en el debate y esos dos hombre porque tienen que decidir con el pasaporte por eso quiere decir tuvo for macro y no

Voz 6 38:29 bueno hoy os huele raro esto de de Bordalás que hemos está hablando con él lo del Pitu Abelardo que les ofrecen ampliar contrato renovar pero que no deja de momento que lo piense Pellegrino tal

Voz 1670 38:38 claro que sí huele raro es que

Voz 14 38:41 es es es ya una costumbre Nadal Alavés

Voz 1375 38:43 Iván y encima no

Voz 14 38:46 asumen esos riesgos no siempre sale bien es decir Bordalás ascendió al Alavés y obviamente merecía quedarse en ese equipo no pero bueno decidieron que no Pellegrino le llevó a la final de Copa del Rey y lo paseó por primera división en en su primera temporada en un tiempo el estudio ninguneando le estuvieron ninguneando es decir a tardaron mucho en ofrecer una renovación cuando le ofreció la renovación Él ya directamente dijo bueno vamos a ver osea que tengo que esperar al último día y demás y en fin no no mostraron Inter interés real en renovarle cuando se marcha Pellegrino entran dos entrenadores que no funciona ninguno de los dos que ahí debería haber aprendido la alavés del el tesoro que es tener un entrenador que te hace rendir a un club no hizo finalmente el tercer entrenador del Alavés

Voz 5 39:37 fue Abelardo y Abelardo pues ha hecho

Voz 14 39:41 la mente no CIM parece mentira que no hayan aprendido de de de de esto de lo importante que lo decimos por pasiva en esta tertulia siempre lo importante que es tener un entrenador que normalmente son los buenos los que hacen rendir a los clubes pero hay veces que no es el caso de Abelardo que incluso a lo mejor no entrar que no esto pero en ese equipo en concreto en el mismo equipo en concreto es capaz de llevarle al éxito o no

Voz 24 40:06 a mí lo de la decisión de de Bordalás no sé

Voz 27 40:09 ahí no pongo la mano en el fuego de manera que lo diga

Voz 24 40:12 o no ya definida lo que a mí me extraña hasta la altura de que tenga bloqueado a sus representantes ya tenía a mi niña bloqueada cuando me sufren de cinco pero que que tenga bloqueado tanto sobre todo porque estamos en altura en el que se te pueden presentar algún que otro tren

Voz 28 40:26 después sea difícil que esté

Voz 24 40:29 sobre todo supeditado no a unos resultado aquí los resultados ya lo tiene él por lo que yo creo que habrá hablado me imagino no me creo que lo tenga bloqueado digan me diga absolutamente nada porque lo mismo la gente te dice no es que te lo tengo que contar si os sí sabe lo que viene

Voz 1670 40:42 no es imposible entiendo que diga eso es como lo que Machín cuando fuimos a Girona para que nos decía Machín no quiero saber nada no quiero saber nada no quiero hablar de nada pues mira lo que pasó al sevillano

Voz 14 40:51 entendible y hoy sucede no sólo con los entregamos sino también con lo propio futbolista muchas veces cuando tienes una buena temporada de si de cara a lo que puede ser el público el que no quiere saber nada hasta aquí no termine la temporada y sin embargo están llevando las fuerte fuerte tu representante te la está haciendo ciudad y aparte es lógico es lógico por primero para hacer un muy buen trabajo segundo por posicionar a un equipo como el Getafe donde está posicionado de la forma que lo hiciste es un equipo de autor y muchos equipo están interesados respecto al Alavés lo decía muy bien Cañete hilo podemos trasladar a lo que pasó los años anteriores con el arte y el Toto Berizzo cuando vos ningún a un entrenador cuando no le da salvador que necesita cuando no le das el balón no sólo al entrenador mucha bese también al cuerpo técnico que necesita estar arropado por ex entrenador suceden este tipo de cosas no quiere espera

Voz 24 41:37 la en un momento claro bueno bueno tenemos un poquito la gente ya tiene la cabeza problema

Voz 20 41:43 porque no tiene porque siempre pasa

Voz 14 41:45 lo mismo efectivamente siempre la pared tanto el futbolista como el entre

Voz 1670 41:49 un saludo al no ante de Bordalás sea a mí es que lo pareces obviamente ya la temporada es absolutamente increíble pero si encima se suma el hecho de meta en Champions me pareció una de las grandes gestas del año futbolístico en Europa en Europa exactamente

Voz 14 42:05 parecía en las listas no en Inglaterra abstracto cambió para decir eso parece si me paro

Voz 1670 42:09 me parece una gesta tremenda entonces bueno a mi a mi me parece que es normal que es el origen porque es un entrenador como la copa un Pino yo lo sentiría mucho porque el Getafe Si al final acaba acaba yéndose pero

Voz 1375 42:22 pero es normal no que si salen ofertas pues pues

Voz 1670 42:25 tenga que mirar las si bien

Voz 14 42:28 eh tú agrega el Getafe tengan una esperanza a día de hoy creéis que el Getafe tiene alguna esperanza a día de hoy de mantener

Voz 1670 42:33 porque fíjate Ángel Torres suele suele acertar y elegir muy bien pero es verdad ganador y a veces con apuestas arriesgadas eso es verdad adora con poca experiencia

Voz 14 42:43 entran Champion decir que no claro

Voz 1670 42:45 os iba a preguntar ahora fíjate carmelita lo dejas al que ven pregunta me pregunto no no

Voz 14 42:50 del vamos a ver contó el respeto al Getafe ese sería el gran error yo creo de un entrenador redacte hallar a un proyecto importantísimo vale por jugar la Champions renunciar a un equipo que Pelé la Champion habitualmente por quedarte a disfrutar de la Champions Getafe cuando tú sabes como yo Gustavo que la Champions si hay una tremenda para los aficionados pero a nivel deportivo su propio lema a bordo

Voz 20 43:14 les pasa a sólo una persona dotada para eso

Voz 14 43:18 seguramente económicamente como hecho histórico como premio para los aficionados brutal lo que hace el Getafe nadie renunciaría jugar la Champions ahora bien a nivel deportivo la Liga ofrecer una formación que viene en la Champions le perjudica obviamente

Voz 1670 43:32 me ha tocado un grupo difícil vas a tener verdad

Voz 24 43:34 han pasado cosas el precio el cara a Milito Manu que no se sabe tampoco lo intereses que tienen pocas si tampoco les compensa no hay que no la oportunidad que tendrá eh

Voz 14 43:45 dado de un proyecto interesante con un equipo que pelee Champions cada año en Sevilla

Voz 1670 43:49 ejemplo de metro por ejemplo Sevilla

Voz 14 43:51 por poner un ejemplo por poner un ejemplo

Voz 1670 43:54 ahora claro el precio a Milito de que suene la Champions en el Coliseo el año que viene dices Jorge voy a perder esto pero estoy con Cañete más vale con tal reserva al Getafe los afición al Getafe lo entenderán también eligen porque estuve un equipo que está acostumbrado por Champions pues es normal eso es así

Voz 20 44:09 vale que quería calladito no no no estoy que no me está gustando más que el debate a cuatro muy rápido Kiko coger hoy está pisando Luis verdad de verdad como suena

Voz 14 44:23 que tenemos es que aquí ni mentimos ni cambiamos de opinión con el tiempo

Voz 24 44:26 oye me deja mensaje Abascal quede bloque que que

Voz 20 44:34 bueno oye bueno en un debate estos eh bueno bueno yo sería la leche los azules los cuatro Cañete yo no aguanto una hora ahí tienes mi voto yo

Voz 24 44:54 no acostarme con él no les faltaba uno

Voz 20 44:56 para mi padre el debate a cuatro tres oye y algún

Voz 6 45:04 no no nos metería nunca político ninguno hubiera le pregunta abordará así dice dice Bordalás déjate déjate digo pero mira Pepu Pepu Hernández nunca dijo Pérez

Voz 14 45:11 que yo creo que la profesión de política está muy mal visto por el pueblo sinceramente lo digo pero rompiendo una lanza a favor de los políticos que muchos no se lo merecen pero está muy mal vista la profesión de político por el pueblo es como vivir es que pasa cualquier

Voz 1670 45:26 queda claro cualquier persona

Voz 14 45:28 que tiene su profesión que tiene su carrera que que que no tiene necesidades importantísimas o tiene una gran vocación que los hay o dice yo para qué me voy a meter en este jaleo cuando han si hago algo bueno probablemente no me va a aplaudir nadie hice algo algo algo malo me a señala

Voz 20 45:50 de los cuatro político Cañete sondeos seguro

Voz 24 45:53 dice no lo tiene allanado el terreno sino tienes estoy aquí soy pierde por mucho que haga sería complicadísimo ni de coña no

Voz 28 46:02 yo no me veo debidamente piden

Voz 1670 46:04 en Cádiz en Jerez que te presentes el alcalde

Voz 20 46:07 no no a mí no me digo que sí pero pide la pregunta más que han perdido pedido

Voz 14 46:16 es meterse en alguna lista esa es la pregunta

Voz 20 46:19 como concejal de Festejos

Voz 24 46:22 los Atlanta estaba de vacaciones

Voz 20 46:24 se Álvaro y tú tú Álvaro

Voz 3 46:28 sí

Voz 23 46:29 ya

Voz 1670 46:31 me pilla en en una este yo entiendo te tira una Gustavo en Argentina

Voz 2 46:37 pero bueno en vigor

Voz 14 46:39 la siendo Meso vamos no no no no lo más lejos posible

Voz 1670 46:44 oye tenía una historia que se nos acaba el tiempo si es que hoy hay que hablar de esto tenía una cosa Raúl que yo creo

Voz 14 46:51 eh

Voz 1189 46:52 como yo quería saludar sobretodo a al aficionado total del Córdoba Javi Jiménez que tú lo has visto Kiko exageraba

Voz 24 47:00 no estar Tartiere esa persona allí

Voz 1189 47:03 pues ahí sólo animamos a hombros

Voz 24 47:06 once y ocho horas

Voz 1189 47:08 ochocientos y pico kilómetros en el coche él solo hizo noche a para comer y acaba de llegar a Córdoba hace unas horitas de lo pista por ahí

Voz 27 47:17 hola hola hola buenas noches

Voz 1375 47:21 estás hombre pues nada

Voz 27 47:24 el viaje pero sobre todo sorprendido por toda la repercusión mediática que ha tenido este este viernes que he hecho pero vamos

Voz 1375 47:33 cuando llegaba a casa

Voz 27 47:35 pues sobre la ocho he llegado

Voz 1670 47:37 qué paliza no

Voz 27 47:39 la verdad que sí bueno por lo menos empatar

Voz 4 47:41 que a los ocho minutos cero

Voz 27 47:44 sí pero la verdad que la situación que estamos un empate no sirve poco esperamos que ir sumando de atraer entra incluso así que haya muy complicada la situación que tenemos por desgracia

Voz 1670 47:55 a mí lo que me gustaban Javier la imagen cuando marca

Voz 1375 47:57 pues tanto los jugadores a buscar a la afición rival