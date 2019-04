Javi Jiménez: "Estoy sorprendido por toda la repercusión mediática que ha tenido este viaje que he hecho"

Voz 1 00:00 oye tenía una historia que se nos acaba el tiempo si es que hoy hay que hablar de entonces tenía una cosa Raúl que yo creo que está bien

Voz 1189 00:09 bueno yo quería saludar sobre todo a al aficionado total del Córdoba Javi Jiménez que tú lo has visto Kiko esas

Voz 2 00:17 en el Tartiere Tartiere esa persona allí pues ahí sólo a algunos

Voz 1189 00:24 ocho horas ochocientos y pico kilómetros en el coche él solo hizo noche a para comer y acaba de llegar a Córdoba hace unas horitas que la pista por ahí

Voz 2 00:34 hola hola hola buenas noches cómo estás hombre pues nada

Voz 3 00:41 no puedo olvidar pero hizo todo sorprendido por toda la repercusión mediática que ha tenido este hecho pero vamos cuando arengado casa fuera sobre la ocho he llegado municipalista no

Voz 2 00:56 la verdad que sí bueno por lo menos empatar porque a los ocho minutos híbrido cero

Voz 3 01:01 sí pero la verdad que la situación que estamos un empate no sirve de poco esperamos que ir sumando de atraen incluso así era muy complicado ahora la situación que tenemos por desgracia

Voz 1 01:12 a mí no me gustaban Javier la imagen cuando marca tu equipo llevan todos los jugadores a buscar a la afición rival te enfocan en la tele estás tú solo están los jugadores dedicando del gol porque es el Córdoba que qué pena no no no había nadie ir contigo algún familiar algún amigo dije me dijiste

Voz 3 01:27 el hombre la verdad que yo digo de verdad estoy en una destruir una peña ni en la peña Córdoba manía Hay hizo la no viajar siempre siempre bastante gente junto a que establezca pasados se montó fechas de Semana Santa el equipo va mal iba más yo tenía la oportunidad que tiene unos días libres habían dado un trabajo muy tenía ha señalado este viaje poco Oviedo era otro de los poco sitio los campos de Segunda División que nos faltaba porque no quería desaprovechar oportunidad

Voz 2 01:56 la seguridad del Estado sólo bueno pues sólo puso te vigilaron mucho eso sí porque cuando vas las está la policía no

Voz 3 02:04 admira a un detalle curioso que me quedé a la a la espera de la llegada de la uva no antes de empezar el partido y estaba me dijeron entran por aquí por este este parking entran directamente vestuario es sitio de Jaycee allí se excavará verlo igualando le dijeron por el pinganillo la Policía Nacional ha S qué le habrá autobús hubo poco romano Conté doce

Voz 2 02:26 dije nacionales yo me dio una nave de Chile pero Farmiga o aunque creo yo solo

Voz 4 02:33 les coloca mayor montar a caballo no se fiaban de tilos doce policías oye osea que tus compañeros entre la Semana Santa ahí el partido se quedaron con la Semana Santa

Voz 1 02:46 dúo entre Dios y el Córdoba dije este mi vídeos es el Córdoba

Voz 3 02:50 ya lo sé la verdad que vamos no es que queda alguna el jurado de la verdad que sólo si y sólo si a la primera vez que he ido quedó tan lejos vamos a cañera

Voz 1 03:02 o Kiko Álvaro Gustavo alguna vez ha vivido en campo ya había sólo una aficionada vuestro equipo sólo uno yo creo que no joder qué mérito tiene y ninguna puede ser vale

Voz 2 03:13 es factible más fácil que haya nadie que que haya un parientes porque cuando íbamos a marcar al hombre que descanses que estarás con ganas de de de bueno que mañana descansa pero que él reparte pan y se levanta a las dos de la mañana o sea que sus alas como a las dos de la mañana media hora mañana lo tienen claro mañana eludir orgulloso

Voz 3 03:41 qué me dice tenerlo el miércoles a la hora de la mañana estoy ella