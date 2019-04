El Larguero: Hablamos con una árbitra de baloncesto presente en el debate electoral y con José Bordalás (22/04/2019)

Voz 1035 00:00 mañana más eh mañana más debate político y mañana también empezaremos un poquito más tarde buenas noches a esta hora aproximadamente porque mañana toca o falta la segunda parte de este debate a cuatro que no sé si sirviera para que tu cambies de voto uno de cara a lo que van

Voz 1 00:50 hasta el próximo domingo que es que todos los españoles vamos a elegir al que será nuestro nuevo presidente Gobierno nuestro nuevo o no

Voz 1375 00:57 así que mañana segunda parte repito a eso de las doce empezaremos también mañana

Voz 2 01:00 la el el larguero buena noticia ver qué

Voz 1804 01:03 podemos celebrar ese pueden celebra este tipo de debates

Voz 1 01:06 vote o podéis cada uno aquí en queréis votar

Voz 1375 01:09 sí repito si ha servido para que alguien se reafirme en su voto o cambie de voto pues bienvenidos sean los debates mañana la segunda parte ya a esta hora estará aquí El Larguero enseguida vamos a tener aquí un debate a cuatro con Kiko Narváez con Álvaro Benito con Santi Cañizares y con Gustavo López quién vais a votar de de los cuatro con ve a lo mejor votamos alguno con B de los cuatro vamos hasta a tener aquí en el en el larguero para hablar de la actualidad de un fin de semana que nos ha dejado como resaca hoy la noticia de Alberola Rojas os acordáis ya lo dijo Iturralde González este fin de semana aquí en en la SER en Cannes los el Deportivo anoche unos lo contaba ser reafirmar en lo que ya dijo el sábado hice lo decía Dani Garrido y es que en opinión de Itu habría que sancionar al árbitro del del partido del Atlético de Madrid por las tonterías no por la colleja en sí que no ni siquiera categoría de colleja por la chorrada deberá darle una tontería han carantoñas pero también tocarle el brazo Coté en el estómago en el pecho ya no y tú le van a sancionar le van a sancionar pues en Bizkaia efectivamente tenía razón Iturralde González ir eh Alberola Rojas proto buenista de esas eh a mano para arriba a mano para bajo y de esas tonterías con Álvaro Morata ni arbitrará ni estará en el bar en la siguiente jornada en la XXXV sorprende porque tampoco lo va a hacer en la treinta y cuatro aunque es que es designaciones ya estaban publicadas antes del partido del Atlético contra el Eibar pero ni en esta entre semana ni en la siguiente de fin de semana como bien adelantó nuestro Iturralde González es que mañana empieza la jornada de liga mañana hay debate a cuatro sí pero mañana ya empieza la jornada de Liga quedan cinco para que termine el campeonato mañana hay tres partidos

Voz 3 02:45 Huesca Éibar Valladolid Girona una auténtica final por el descenso y Alavés Barça

Voz 1375 02:52 Valverde da descanso a Rakitic ha hablado esta tarde ahora nos cuentan desde Barcelona la última hora de los culés se queda al croata en Barcelona ya han incluido a Vermaelen en la convocatoria después de recibir el alta médica la noticia en Vitoria está en que el Alavés Le a eh ofrecido la renovación al Pitu Abelardo pero el pito ha rechazado la oferta de renovación por cierto enseguida va a estar aquí en los estudios de Gran Vía treinta y dos iba en uno de los entrenadores de moda de esta temporada yo diría digo el entrenador de moda de esta temporada el auténtico entrenador revelación con el equipo revelación del año es José Bordalás el técnico del Getafe que va a estar aquí enseguida está subiendo la estaba siguiendo el debate con mucha atención y estalla subiendo por las escaleras para para estar aquí con nosotros el entrenador revelación del equipo revelación de la temporada que se enfrenta el jueves en esta jornada entre semana al Real Madrid cuarto en la clasificación el Getafe detrás de Barça Atlético de Madrid el Getafe con dos puntos por delante de Valencia y Sevilla ahora mismo jugaría Champions para hacer un monumento a Bordalás y a sus jugadores Bordalás que por cierto abre vamos a preguntar no sé si va a renovar con el Getafe que también le ha ofrecido ya la renovación ahora se lo preguntamos a ver qué dice además ha habido partido de Segunda en el Martínez Valero ha ganado el líder que es más líder todavía Elche uno Osasuna dos se afianza en el liderato líder con setenta puntos Lesaka seis al Albacete que tiene sesenta y cuatro segundo también al Granada que es tercero con sesenta y cuatro Pepe Moral Elche muy buenas qué tal

Voz 1119 04:28 buenas noches mano pues el Osasuna ha puesto un pie en Primera división aquí en el Martínez Valero uno dos a un Elche que lo ha puesto muy difícil adelantó al equipo ilicitano con un golazo de Iván Sánchez tuvo multitud de ocasiones que malogró el equipo de Pacheta en la segunda parte Osasuna perdonara a través de David García hizo Roberto Torres con un golazo el de Roberto Torres se lleva tres puntos que ponen muy cerca la primera al equipo Yagoba Arrasate por cierto Arrasate ha estado caballeroso ha dicho que ha sido me

Voz 0688 04:59 claro que les ha superado pero que eso

Voz 1119 05:02 pero nunca pierde la fe y que por eso están ahí diez mil setecientos aficionados un lunes por la noche en el Martínez Valero habido protesta por parte de un sector de la afición ilicitana por estos horarios de la Liga

Voz 4 05:15 pues enhorabuena a Osasuna que mete la directa iba común

Voz 1375 05:17 pero para para Primera División un abrazo Pepe cuida

Voz 4 05:20 pero abrazos hasta luego el Elche se queda duodeno

Voz 1375 05:22 Ximo con cuarenta y seis puntos noticia de esta tarde noche también para cerrar la portada de este El Larguero

Voz 3 05:28 ha tenido lugar en Coruña en eh eh

Voz 1375 05:32 de lo que pasa este fin de semana con la derrota ayer del Depor en casa ante el Extremadura hemos conocido que todo el consejo de administración del Deportivo de la Coruña con Tino Fernández al mando ha presentado la dimisión e ayer la grada de Río por protestaba contra el palco Joy en esa junta general de accionistas los seis consejeros de la entidad han renunciado al cargo para proceder al nombramiento de un nuevo equipo de gobierno y a partir de ahora qué pasa en este Deportivo Fran Hermida en Coruña hola

Voz 0688 05:59 qué tal muy buenos Manu bueno pues ahora lo que toca es que se quedan por así decirlo en funciones los actuales miembros del consejo le han dado orden a la asesoría jurídica de que ponga en marcha el procedimiento para que ese coco que una junta general de accionistas bueno en este caso sería extraordinaria para que se vuelva a elegir un nuevo consejo de James esta digo lo de que se vuelva elegir porque el Deportivo viene de pasar por un proceso electoral en el pasado mes de julio donde el actual bueno este consejo se había llevado un apoyo del noventa y ocho coma noventa y nueve por ciento pero desde el mes de julio lo que le pasó al Depor fue que primero construyó una plantilla que durante el tramo final de dos mil dieciocho tío la talla el cambio de año no le sentó demasiado bien y sobre todo en el último mes y medio el equipo ha entrado en un proceso de descomposición que desembocó en esa derrota de ayer ante el Extremadura por un gol a dos esos gritos de directiva dimisión que bueno pues no fueron mayoritarios desde luego en el estadio pero que sí sonaron con fuerza y hoy pues nada se reunía el Consejo de manera extraordinaria sorprendentemente pues han adoptado esa decisión

Voz 4 07:05 no Fernández Bermejo se echaba a un lado

Voz 1375 07:08 hasta mañana a Fran un abrazo mañana omite en pleno el coso de Administración del Depor después de la derrota ayer están recordamos séptimos fuera de zona de play off pero acariciando la zona de play off de ascenso a Primera al qué pasa a partir de ahora este deportivo todo esto en la portada de este lunes que nos deja además en el Oviedo

Voz 2 07:23 el la destitución de

Voz 1375 07:26 el técnico Juan Antonio Anquela haya un acuerdo con el club para cerrar su etapa y el argentino Sergio Egea que dos mil quince ya logra el ascenso del Oviedo a segunda sustituye Anquela algo se tuit en lo que queda de temporada fuera de nuestro país ávido partió en la Premier ha empatado el Chelsea a dos contra el Barça le mantiene la cuarta plaza el equipo de Charlie hay en Italia juega el Nápoles que ha perdido uno dos contra el Atalanta las doce doce hoy hemos empezado un poquito más tarde porque estaba todo el mundo bueno todo el mundo pero mucha gente pendiente de debate a cuatro pero estos el larguero o te quieres

Voz 4 07:59 icono

Voz 1804 08:06 no no felices dos tres y es que ahora con our renting un pueblo compartirlo con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al que alude en un año lo cambia ofrezca purista que renting consulta condiciones en un punto en lo hacemos Torra

Voz 1035 08:30 a las doce y trece una menos en Canarias enseguida hablamos con el técnico del Getafe enseguida la última hora del Madrid

Voz 1375 08:38 entrenado hoy la última hora del Barça que juega mañana podría ser campeón de Liga el Atlético de Madrid juega con el Valencia el miércoles y mañana juega el Barça podría ser campeón si mañana gana el Barça y el miércoles perdiera el Atlético con el Valencia pero vamos a ver sino lo podría ser el siguiente fin de semana es cuestión de días el título para los de Valverde sí pero antes pendientes todo el debate a cuatro Mario Torrejón hola hola qué tal te ha gustado me ha apasionado era decir esto emocional es verdad faltaba la música de Champions de fondo

Voz 1670 09:05 el preguntado a un amigo ahora que quién había

Voz 1501 09:08 lo digo porque yo me imagino que depende de cómo lo mire exactamente

Voz 1375 09:10 no es la que ahora los cuatro abonaba eso puede que hasta que no haya estado diez también bueno de hecho el que no ha estado yo creo que es el que más eh bueno pues antes de irnos con todo lo que nos ocupa todo lo que tenemos por delante hasta la una y media hasta que llegue Mara Torres con el faro eh quiero saludar a alguien que ha estado en el debate a cuatro que tan importante como los políticos porque alguien tiene que controlar los tiempos volver hoy se ponen a hablar y no sé que ahora el Braga estaban cada uno tenía muy medido los tiempos que le quedaban pero había alguien en la mesa sí en la mesa controlando los cronos es Mari Luz Gómez una de las encargadas de controlar los tiempos de los políticos en este tipo de debates María a veces oficial de Mesa de la Federación Madrileña de baloncesto eh es de los que tienen más alto rango por eso oficial de mesa en partidos de la ACB suele estar en los partidos de la Liga ACB de baloncesto y hoy no estaba controlando los segundos que quedaban para Un tiempo muerto partirá un triple para ver cuando acaba el partido sino para ver quién hablaba más menos insiste pasaba alguien de la raya o no esta hay Mari Luz Gómez hola Mariló muy buenas

Voz 6 10:09 hola buenas noches como la verdad es que se han portado bastante bien han seguido las reglas del juego

Voz 1375 10:17 quizá demasiado bien pues la verdad es que demasiado bien verdad verdad si yo pensé que iba iba a lo mejor tú pensabas que ibas a tener más lío más problema con los con con los cronómetros pero han estado muy educados no

Voz 6 10:28 en los tiempos los tenían medido si ellos lo sabía y es verdad que no han querido mostrar ese cara de un poco de crecimiento social y es verdad que han estado bien en los bloques de tres minutos si cambio que estar muy atentos porque sí que San interpelado varias veces nuestra misión efectivamente era si hablaban una palabra no pero sí lavan dos o tres palabras efectivamente había que poner es broma Emarsa

Voz 1375 10:55 es muy distinto prepararse para un partido de baloncesto que para un partido entre políticos para una debate político

Voz 6 11:03 pues a ver la preparación ya la llevamos si la formación también porque como ha indicado además somos anotadores de John de baloncesto de Madrid representamos también íbamos como anotadores a la grandeza entonces la preparación y la formación la tenemos y esa anticipación aunque en este caso eran con palabras estoy balones divididos pues la tenemos lo que pasa es que efectivamente no es igual un balón dividido que estamos más acostumbrados a a un debate a cuatro personas en este caso cuatro candidatos que no sabías cuando iban a hablar y teníamos que está todo el rato con el dedo hay preparados

Voz 1375 11:37 cuántas personas controlando los tiempos

Voz 6 11:39 lo cada uno con cada uno

Voz 1375 11:42 a ver si los cuatro seis miembros de la Federación Madrileña de baloncesto

Voz 6 11:45 si los cuando y los cuatro a Daniel oficiales de la

Voz 1375 11:48 Liga ACB tomaría qué nivel qué nivelazo mañana sólo por curiosidad mañana en el segundo debate repetir

Voz 6 11:54 no no en este caso no nos han pedido que vayamos Radio Televisión Española así porque quería que fuera alguien en gutural imparcial y que además controlaran bastante bien

Voz 1375 12:07 pues nada yo estaba porque iban a llamar a alguno de los del Barça Madrid de la final de Copa

Voz 6 12:14 es el caso fueron litros por eso vaya papelón

Voz 4 12:17 no no no por favor desolador

Voz 6 12:20 cuáles insisto nosotros siempre decimos que nuestro éxito radica en que nadie hable de nosotros mañana que nadie hable de nosotros

Voz 1375 12:26 bueno pues nada Oye que los políticos han estado muy bien o muy mal cada uno que decida pero vosotros habéis estado define porque sea contrario al tiempo la perfección no habido ha protestado alguien al final

Voz 6 12:36 no no todo lo contrario han venido a felicitarnos por lo rápido que hemos puesto los tiempos y por lo bien que lo hemos llevado saque que salieron muy contentos pues nada

Voz 1375 12:44 te te preguntan al debate o eso no no

Voz 6 12:47 pues si te digo la verdad estábamos tan pendientes de cuando hablaban arrancamos que no me preguntes de blanco

Voz 7 12:55 pero tiene claro a quién vas a votar

Voz 6 12:57 no sé yo si tengo claro aquí hay muchas gracias por conocer

Voz 1375 13:04 ese otro trabajo que hoy ha tenido lugar en ese debate que han seguido millones de personas a través de la televisión pública pendientes de lo que decía antes sus discursos todos los ciudadanos pero también pendientes de controlar el tiempo de los políticos Aline como Mari Luz Gómez del equipo de Árbitros de la Federación Madrileña de baloncesto oficiales de mesa y también de la Liga ACB y la habrá que chapeau

Voz 6 13:25 pues no gracias a vosotros por hacernos eco de nuestro trabajo

Voz 1375 13:28 y enhorabuena chao hasta luego Mari Luz Gómez en ese debate a cuatro la próxima jornada de la Liga Endesa ACB estará de nuevo su trabajo controlando los tiempos muertos y la posesión de cada equipo y de los tiempo de uno y otro equipo en la Liga de básquet pero hoy está pendiente de los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno pero han las doce dieciocho hora menos en Canarias enseguida estamos con el entrenador del Getafe pero además de Mario Torrejón que ya soplaba aquí también por ahí Javi Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal buenas noches pues rival para los los de Zidane este hueso duro duro pero duro de roer como es el Getafe que bueno a diferencia del Madrid sí que tiene un objetivo muy claro en este punto de la temporada

Voz 3 14:11 hoy es el Madrid eh este mal bien no regular

Voz 1375 14:14 es el Madrid es evidente que no está en su mejor momento de la temporada ni en su mejor temporada los últimos años pero es el Madrid pero el Getafe tiene un objetivo que es la cuarta plaza de la Champions que si no la consiguen no es un fracaso no tiene nada que perder hiciera consigue imagínate lo que puede ser esa ciudad jugando la Champions el año que viene cómo prepara ese partido el Madrid que empezó a entrenar esta misma tarde

Voz 8 14:33 sí sí sí ya ha trabajado Zidane con los jugadores eh bueno ayer todo era para Benzema como no con ese hat trick y una temporada muy buena francés treinta goles y bueno pues su nueve asegurado para próximo año con en el banquillo y hoy sábado mucho de Gareth Bale no había bueno pues eh cierta expectación en Valdebebas pues a saber cómo estaba Bale después de que ayer se llevara nueva pitada cuando levantó su mano derecha su brazo derecho incluso su pulgar hacia arriba como diciendo aquí estoy yo aguanto los pitos del Bernabéu que luego al final contaba Romero en Carrusel esos pitos segoviana aplausos para el galés no muchos pero si alguno y buscar una salida digna para Gareth Bale porque sí

Voz 9 15:12 se lo merece es un futbolista del equipo blanco tiene contrato y aunque él

Voz 8 15:15 no habla de eso todos sabemos que Bale tiene sus días contados en el eh

Voz 1375 15:18 sí sobre todo porque ya Javi es es una situación irreversible lo saben lo saben sus agentes lo sabe el club los osado tendría que se tendría que ocurrir un auténtico drama un milagro para que siguieran en Madrid la temporada que viene saneado lo quiere Zidane y lo quiere la directiva anhelos ha acabado la paciencia para todo el mundo yo creo que hasta para él es bueno que busque suerte en otro sitios no

Voz 8 15:37 sí señor sería bueno para para el galés que ha entrado ya en bucle y bueno pues Luka Modric estuvo muy bien en el campo y también me cuentan que en El Vestuario ayer

Voz 1375 15:45 el enganche al lado del y encima bueno pues es amigo de él

Voz 8 15:48 desde que estaba en en el Tottenham Hotspur y adaptar evidentemente juntos en el Real Madrid hace ya pues eso casi seis años y bueno pues estaba cariñoso Moody's con Bale que me cuentan que ha entrenado muy bien en el día de hoy con buena cara con buen talante y pensando en bueno el partido de jueves sabes lo pone a Zidane porque Bale con con el técnico francés de seis partidos decidan dirigiendo al Real Madrid

Voz 1375 16:08 tan sólo ha jugado tres otros tres

Voz 8 16:10 banquillo ha marcado tan solo un gol así que lo números para Bale coincidan ha sido malos aunque ahora mismo evidentemente está la travesía del desierto es un día más en la oficina para el equipo blanco que busca hacer un buen partido

Voz 1375 16:21 el jueves como tú decías un partido muy complicado porque

Voz 8 16:24 la fe rasca rasca bien el Real Madrid pues tiene ante sí un partido duro y quiere hacerlo bien Zidane veremos lo consiguió no

Voz 1375 16:31 veremos hijo Abel que creo que si va a jugar este partido

Voz 8 16:33 aunque tampoco me sorprendería que chupar al banquillo pero como te digo ha jugado tres hijos tres ha estado en el en el baño

Voz 1375 16:38 pues ha estado como si no digo es posible al tres partidos

Voz 1670 16:41 entre semana partido entre semana y tres las que se en en ocho días pues no descarto que juegue que juegue Baylor y están dejando muy claras sus cartas Ebay lo sabe y lo tiene que aceptar además es que no es que nadie puede decir en el entorno de B que Zidane ha sido injusto ni Zidane ni los entrenadores anterior correcto

Voz 8 16:59 no pesa cada no piensa que pasa rencoroso Zidane no Justo en algo dijo Bell después de la final del golazo que marcó ante el Liverpool en en Kiev en la última final la decimotercera de la Copa de Europa la Champions pero a ese gesto que tuvo Bale decir que cada su representante a veces ni el Real Madrid se marchó se quedó pero evidentemente este año va a ser al revés se va a quedar Zidane que ha venido para eso para reforma derramaría esa marcha

Voz 9 17:24 Hervelle como digo bien esa es la idea que tienen Club

Voz 1375 17:26 había que tiene que bueno además es que el otro día la mitad

Voz 1670 17:30 como ya os visteis en Carrusel

Voz 1375 17:32 estamos convenientemente pero es que yo creo que la gente ya también sale pita pero tampoco van con él porque entre otras cosas el gesto este que hace con el puño arriba pulgar en horizontal que no es ni en Valencia bajo la gente tampoco lo entendió muy bien entonces como que que está haciendo y no entiendo está nosotros no es para nosotros un gesto que no entendió mucho pero lo que siguen tiende la gente del Madrid es de fútbol

Voz 2 17:50 Iván que Bale probablemente no

Voz 1375 17:53 la justo los pitos siempre siempre es duro ver que la afición de un equipo pitan jugador suyo pero es una forma de manifestarse es decir oye ya hemos acabado la paciencia con este futbolista que repito coincide con que se le acaba la paciencia a su entrenador Isora acababa la pasión

Voz 1501 18:06 ya al club pero bueno ahora está pagando todas maneras el la mala temporada general del equipo sí que es verdad que siempre suele pasar que siempre se representan un solo jugador y que la ficción focaliza en uno solo la toga era muy mala temporada evidentemente

Voz 1375 18:18 está claro que es un desastre temporada

Voz 1501 18:20 todo todo es que no hay mucho que salvar entonces es no sé si es el rival más débil porque no lo es seguramente porque pongo condiciones fortaleza hoy por por historia incluso en el Real Madrid no lo es pero es verdad que sí lo es por personalidad porque has ha mostrado que no puede sacar la cabeza ya no sacar la cabeza pues muchas veces el públicos enseñanza

Voz 1375 18:37 estoy yo creo que es el el caso es que

Voz 1501 18:39 sí es verdad que no se ensañaron demasiado pero ya que en tu propio campo el balón bastante no he bastantes sacramento y por cierto la fórmula de de salir cedido puede valer para jugar como James pero no va a valer para para Bale de hecho no va a salir cedido el día que salga será con una venta Verón jugó

Voz 1375 18:54 tarde muy buenas bueno de hecho con la pasta que cobra no

Voz 8 18:57 quince millones imposible de hecho en Madrid

Voz 1375 19:00 sí le vende

Voz 1501 19:01 que eso está por ver no no por nada ni por la situación de de jugar no jugar que le piten sino porque es un jugador efectivamente no es acomodar en el mercado no tiene tiene mercado pero no es fácil venderlo y porque el Madrid no lo van a malvender no creen que que tengo una mala venta ni muchísimo menos todo lo contrario porque hasta ahora todas las informaciones que han llegado del lado de Beit son me quedo me quedo me quedo me quedo luego habrá que ver a final de temporada pero eso es lo que le transmite el entorno de de Bale al Real Madrid y en ningún caso esa fórmula sería bueno ahora yo creo que en el club con lo cual no no no va a suceder yo creo que Bale

Voz 1375 19:32 manos de eh los fichajes que pueda hacer al Real Madrid posiblemente tiene Madrid Si el Madrid puede fichar razonablemente bien en la parte a hablo de arriba eh pues Bale tiene las dos puertas abiertas ahora tiene una y media si al final se le atascan los fichajes no puede traer a esta temporada se atasca Nos siguen Aimar al final no sale otro verano yo vi no sé qué pues a lo mejor afina tiene que decirme nada queda ya veremos lo que ya veremos ya veremos si eso es un delantero nadie claro

Voz 1501 20:03 actitud es un es un haber aquí en contra el Madrid

Voz 1375 20:06 acción de sobremesa coincidan complicado claro sino con Zidane muy obliga

Voz 8 20:10 dicho Zidane que no que no que el que esté nada nada nada

Voz 1375 20:13 pero lo que hay que regenerar aquí es que tampoco venir pero aunque acaba su periplo en el Bayern veremos a ver qué hacer con él pero el Madrid tampoco va a contar con con el colombiano por parte de Zinedine Zidane hay nombres propios en la rampa de salida nombres propios también en la en la puerta para para llegar no tardando mucho no tardando mucho bueno yo creo que el primero que se va a comer

Voz 1501 20:35 Hazard que está muy claro al Real Madrid el quiere venir el Madrid quiere que venga es un traspaso que se lleva trabajando hace muchísimo tiempo yo creo que es cuestión eso de de de tiempo precisamente de saber qué día se va a hacer oficial lo cuando se va a cerrar definitivamente los flecos de esa negociación balones cazar recordemos que he militado ya está cerrado y ha confirmado aparte de que Rodrigo venían a esas tres entradas están más que claras y luego la lista de la compra del Real Madrid

Voz 1375 20:59 estos la radio directo está viendo pues

Voz 1501 21:02 Málaga sin ninguna duda vamos a yo no yo no me levanto porque estoy hablando pero debería también pero digo que en esa lista de la compra de del Real Madrid aparte de lo que ya te he dicho está a un centrocampista como todo el mundo sabe eh prioridad número uno para Zinedine Zidane Spock va no es una negociación fácil no con el jugador que yo creo que eso sería sería mucho más sencillo que la gordo con el jugador pesa que cobra mucho dinero el Manchester United se pueda arreglar aquí no podría venir cobrando eso pruebas razón de ecosistema salarial eh pero yo creo que eso no no abre ningún problema porque el chico yo creo que quiere venir eh pero si la negociación con más Stallone desencallar que es muy probable porque no son clubes vendedores ni muchísimo menos había otras opciones

Voz 4 21:37 no en ciento cincuenta por ciento Guillermo hay

Voz 1501 21:40 las rojas que no va a pasar hay una línea en ciertos traspasos Gerardo pasara aunque Pogba es el número uno para Ci Zinedine Zidane hay otros como por ejemplo Elisenda que también gusta mucho al club y que también podría ser aunque también una negociación difícil yo creo que va a venir un delantero ya veremos si es un gran cañonazo que yo no descarto que lo vaya porque yo no descarto que el país se labró una puerta Neymar no lo descarto no digo que vaya a ser fácil ni muchísimo menos

Voz 1375 22:01 si el Madrid va a tocar las narices de ninguna manera ninguna manera solamente eso dicho veinte mil veces ese par de Florentino Pérez no lo vende al Madrid

Voz 1501 22:10 un mensaje de al lo vendemos sólo en ese caso solamente en ese caso le diría lo compramos es verdad que también de jugadores como Djokovic que gusta mucho en el el Real Madrid pero no a setenta millones de euros pero si me da la sensación de que ver un reforzar la delantera algo que puede ser menos menos esperado pero que es real es un lateral izquierdo no para que ese vaya a María Marcelo no porque vaya a Marcelo porque yo creo que cuenta en el Real Madrid que Marcelo se queda ya veremos el verano muy largo pero ya veremos cuenta como que Marcelo se quedan pero sí un buen lateral que le aprieta Marcelo y que Reggie Love salga cedido que sería una de las muchas salidas este verano junto con Vallejo con Llorente Ceballos yo creo que Brahim saldría a por minutos vamos a ver qué pasa con Mariano

Voz 1375 22:48 María no yo creo que lo también saldrá vamos a ver qué

Voz 1501 22:51 pasa con Isco que Zidane le comunica al club que lo va a recuperar

Voz 1375 22:54 que lo quiere recuperar y que lo va a recuperar

Voz 1501 22:57 qué les sirve mucho para el año que viene así que ya veremos destacó que ya te vas las tres cosas que debe acotar sobre el futuro del Real Madrid se ha hablado mucho de Varane pues va a ser yo creo de los primeros en renovar ese asunto se va a cerrar la renovación de Varane con tocarle el salario no sé si los años porque terminando el XXII si ya son bastantes pero sí que por lo menos en el salario el siguiente será Casemiro que también en dos mil veintiuno probablemente con más años de contrato es un jugador muy joven Benzema que es el más veterano de todos yo creo que también va a renovar la mejora de salario terminan dos mil veintiuno no sé si de añadirán también algún algún año pero Sastre renovaciones yo creo que son prioritarias para para el Real Madrid Varane Casemiro y vencer

Voz 1670 23:33 nombres que dejaba Mario Torrejón anoche en el Larguero para las inminente renovaciones que van a hacer en los próximos los días semanas de el club blanco está escuchando a José Bordalás el técnico Getafe de buena noche hola buenas noches está habiendo decidir le no le vale refilón no le vale María no

Voz 1375 23:50 seguramente Ceballos Llorente tampoco hoy está diciendo ojo igual alguno de Naty seguro cualquiera

Voz 10 23:56 yo que sé igual hasta se va Bale mira a lo mejor lo más que hacer eh

Voz 1375 24:01 Javi mañana vuelta al trabajo para preparar el partido contra contra tarjeta no eso es frente al Getafe

Voz 8 24:06 luego ya entrenó Courtois parece que ya no tiene esos tres problemas que tenía que es conocido en en rueda de prensa hasta tres problemas tenía el portero belga ya está trabajando

Voz 1375 24:16 eh bueno lo que decía Mario perfecto pero yo creo que

Voz 8 24:18 Keylor Navas para Zidane es intocable y quiere que se quede que dejó que el próximo año Easy se quedó también a jugar con un con Lucas

Voz 1375 24:26 porteros esta mañana Javi un abrazo un abrazo Mario un abrazo a las doce y media tiramos la de SCO y charlamos con el entrenador de tienes asumido que eres el entrenador revelación de la temporada y el equipo revelación no

Voz 10 24:38 bueno es el equipo revelación sí sin duda porque bueno sabéis que somos un equipo modesto un club modesto oí nuestro objetivo era la permanencia falta cinco jornadas las estar cuarto fuese la verdad es que estamos disfrutando mucho la verdad

Voz 1375 24:53 ha visto debate uno tú fíjate político digno he visto poquito con un poquito

Voz 10 24:58 Tito antes de venir pero ha parecido bueno

Voz 1375 25:01 vamos a Valencia has visto lo que ha dicho aunque tú tienes la cabeza en el Madrid pero que

Voz 10 25:04 sí sí la verdad es que bueno está tengo me venía ni tú tienes claro

Voz 1375 25:09 vas a votar

Voz 10 25:10 sí yo tengo claro que me gota tú

Voz 1375 25:12 tú tú por un debate estos cambias de opinión no no no pueden estar mejor o peor pero votar

Voz 11 25:17 yo creo que ya tenemos una experiencia no por no por este debate lo tenemos yo creo que bastante claro no obstante que la teoría

Voz 1375 25:28 hace falta más debates como este son el fútbol también el español le haría falta debate este un debate así entre Rubial tema

Voz 11 25:34 no estaría mal no estaría mal estaría más arriba su Carvalho el jefe de los árbitros bien no estaría mal nos vendría bien

Voz 1375 25:41 bueno se presenta una semana movidita ahora nos cuenta Antón Meana Asamblea de la Liga Asamblea de la Federación pero bueno he tiramos la disco pausa muy rápido a dos minutos y hablamos con el entrenador el Getafe en la semana en la que se enfrentan a al Real Madrid vamos con él

Voz 12 25:55 muy buenas noches en el sorteo del siete

Voz 13 25:57 treinta y nueve tiene hoy la combinación ganadora ha sido

Voz 12 26:02 diez XXXVII XXXIII

Voz 1375 26:05 veintinueve dieciocho uno

Voz 13 26:11 C No olvides que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social entre el setenta y nueve a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es en la ONCE nos mueve tu ilusión

Voz 14 26:24 sí sí

Voz 8 26:27 sí

Voz 15 26:33 sigue y las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook Larguero Larguero

Voz 16 26:45 las cosas son como son hasta que un día algo cambia

Voz 1804 26:50 buenas primeras en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capella ser David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce y Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este martes a las siete de la tarde

Voz 17 27:33 venido esa malísimo mal buenismo bien volverán pasar bienvenidos a buenismo bien con Manuel

Voz 18 27:39 Burque hizo que y a las ocho

Voz 1804 27:41 no sé qué programa de la vida moderna con David Broncano un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER en la pantalla de tu smartphone pulsa el logo de la SER quitó toma encontró programas tendencias boletín eso piñones títulos opciones para compartir o crear tu propia peleáis tú programas La SER con un deja toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 19 28:16 es

Voz 20 28:18 no cuenta con las pase lo que pase

Voz 21 28:37 con suele ocurrir para salir de Claire

Voz 22 28:40 pero a partir de las treinta que apuntan a una maratón es en Nueva York que dejó

Voz 21 28:47 estás en tu mejor momento llega el Seat León Edition equipado con todo para tenerlo todo no lo dejes escapar por catorce mil trescientos euros

Voz 23 28:57 después de un año organizando todos sus amigos para darle una sorpresa de recopilar cientos de fotos para el vídeo emotivo incluso de personalizar le queda ya Puig y esto empieza la fiesta suelta a pero tú te quedas mamá

Voz 24 29:12 te has preguntado si ser madre compensa

Voz 1804 29:15 compensa el cinco de mayo

Voz 24 29:17 extra a día de la madre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa ir mucho once

Voz 25 29:27 España de las oportunidades que pase la España de los salarios de los que pase la España ley cuenta real pues que pase el próximo veintiocho de abril vota para que le España que pasa PSOE

Voz 26 29:43 me han dado un tirón es que los músculos necesitan calor Iturbe sale tirones radios a Lille crema ante inflamatoria con efecto calor radios a Lille radios a Lille de laboratorios Viñas lea las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico

Voz 27 29:57 ah ahora todo el mundo

Voz 1804 29:59 habla de ello pero

Voz 27 30:01 sabes que siempre han estado ahí

Voz 28 30:05 el grupo que paró El Mundo durante veinte minutos el que entró en el Libro Guinness ese grupo tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre hoy su inconfundible sonido y sus arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país hilos

Voz 1804 30:19 cuarenta Classic ahora que están más vivos que nunca pueden vivir para siempre con

Voz 29 30:24 domingo veintiocho A kind of magic y Caja

Voz 1804 30:26 bien de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 23 30:29 sí

Voz 31 30:33 la de Quero

Voz 1804 30:36 Manu Carreño es que cinco como cada lunes

Voz 1375 30:40 enseguida estaremos charlando con Kiko Narváez con Santi Cañizares con Álvaro crítico Gustavo López para repasar el fútbol con la visión de los cuatro futbolista las bueno digamos que ya están ellos siempre dicen ahora ya somos más comentaristas pero siempre se futbolistas tiene una visión diferente a la que podamos tener nosotros enseguida charlamos con ellos y también la última hora del Barça que juega mañana

Voz 2 30:59 contra el Alavés de Pitu Abelardo

Voz 1375 31:02 pero tampoco José Bordalás el técnico del Getafe que dicen Paqui Hernández en Getafe de esta temporada afrontan los ojos pellizca quieren que acabe ya o que dure otras veinte jornadas más

Voz 1313 31:10 hombre yo creo que a estas alturas de la temporada vela al Getafe la guarda posición aseguró que todo el mundo el entrenador lo sabe está muy contento de ver Rey pero no sé hasta qué momento va a aguantar el entrenador sin que hablan claramente de la Champions porque todo el mundo se lo recuerda todo el mundo lo dice la sala de prensa Iggy él él siempre mantiene esa postura de decir que hay que ir paso partido a partido

Voz 1375 31:32 la sí no se clasifica le dirán que ha fracasado claro

Voz 7 31:35 con gorda eres un fracasado como CBS la Europa League tuvimos que te pases eso no la verdad juro te lo puedo decir

Voz 10 31:43 bueno no lo sé yo no creo yo creo que todo el mundo es consciente de las limitaciones que tiene el equipo en cuanto a a un posibilidades cuando empezó el campeonato estamos todos muy felices muy contentos pero yo no puedo cambiar el discurso de ninguna manera porque queda quedan muchos puntos en juego hay auténticos equipazo que que su objetivo sí que se ese como es el Sevilla como el Valencia el Betis que ahora ha descolgado en fin muchos equipos el Athletic de Bilbao que que nos cuadruplica en presupuesto y en posibilidades nosotros estamos ahí con mucha humildad y mucho trabajo no vamos a cambiar el discurso ni mucho menos

Voz 1313 32:26 si te dicen cuando coges el equipo hace dos años y medio en Segunda División en puestos de descenso a la Segunda División B que después de menos de tres años ibas a estar en el Getafe cuarto a falta de cinco jornadas

Voz 10 32:37 qué hubiera pensado que estaba loco que estaba lo que pago Estado no sé si estaba sin duda

Voz 7 32:43 la porque como sabéis yo llevo al Getafe

Voz 10 32:46 está penúltimo clasificado ya me dijeron loco cuando acepté el reto los y las personas allegadas a la gente de mi Familia siempre como te vas a meter ahí Si vienes de de ascender a un equipo a Primera División un equipo que está penúltimo que que que está decaído lo que está con malas sensaciones y bueno pues me convenció me va me van los retos difíciles complicados y afortunadamente se vean podía haber salido mal porque no era tarea fácil pero bueno a la confianza de mi presidente la confianza de la gente yo creo que ese año el la afición yo con el Getafe y bueno yo creo que se pusieron las bases para lo que estamos haciendo ahora no a pesar de de como el hecho de ser un equipo modesto

Voz 1670 33:35 fíjate cuando empezó la temporada empezamos todos alabando a un montón de equipos que hablábamos en estas charlas que tenemos en el larguero los lunes con los futbolistas y el Valladolid Sergio González el Alavés del Pitu Abelardo el Girona de Eusebio bueno había equipos que decía estar aquí sin embargo

Voz 1375 33:52 todos se han ido bajando algunos demasiado el Levante que estuvo también muy arriba cómo aguantó el Getafe no como habéis aguantado hasta hasta este punto en el que está el equipo enchufadísimo resultados sin además ya sabes quitado ese esa presión de decir no tenemos nada que perder dice la verdad

Voz 10 34:07 porque como bien comentan muchos equipos iniciaron bien al campeonato lo han hecho francamente bien lo que ocurre es que estamos en una Liga muy complicada muy difícil eh una competición que expresan mucho al jugador y a veces da la sensación eh jugadores que en la primera vuelta o en el inicio de esos equipos que comentabas estaban a un nivel altísimo ahora pues no están a ese nivel eh bueno pues eso es consecuencia de de del estrés de la competición de lo difícil de lo igualada que está

Voz 1375 34:38 tú eres pobre tú eres de expresar de poco no

Voz 10 34:41 que va

Voz 7 34:43 seis empresas mucho mucho más que lo disimulan mejor a lo mejor quizá

Voz 10 34:47 hicimos lo mejor pero yo creo que los entrenadores todos sin duda componente de estrés importante no me muy importante desgasta mucho la competición sin duda

Voz 1375 34:56 tú ya sabías que ibas a ser entrenador cuando jugabas tú de qué jugabas

Voz 10 35:00 como futbolista como eras yo jugaba de delantero delantero extremo Pedro un centro si delantero pero bueno no era

Voz 1375 35:09 herencia tenía era un delantero que tenía movilidad que poco Ángel poco Jorge Molina han Pumar Jorge Molina mata no matan más goleador bueno yo

Voz 10 35:19 yo también hacía goles se sí pero sí

Voz 1375 35:23 están que están haciendo los jugadores tampoco te vengas arriba ahora me pareció poco más porque me ha gustado más Jorge Molina

Voz 10 35:30 sabía jugar de espalda al aguantaba pero bueno no sin llegar al nivel de ellos ni mucho menos

Voz 1375 35:34 te tira este pronto a los veintiocho años no no no

Voz 10 35:37 mentir cuando mucho antes mucho antes de octubre lesiones muy graves

Voz 1375 35:40 por eso sí que tuviste lesiones pero no sé hasta cuando sólo veinticuatro diecisiete

Voz 10 35:44 diecisiete años ya tuve la primera muy grave me tuve que retirar muy jovencito comenta y poco XXII solventó solo

Voz 1375 35:49 en cuanto a un poco más no no porque

Voz 10 35:52 lesiones antes como sabéis eran muy agresiva muy graves y las rodillas las tengo destrozadas tuve que dejarlo

Voz 1375 36:00 tú eres consciente de que quiere ser entrenador tienes el gusanillo de querer ir a los banquillos o todavía es muy joven y bueno a ver qué hago ahora

Voz 10 36:06 bueno sí que es verdad que cuando yo jugaba

Voz 1375 36:08 John el campo bueno me gustaba mandar un poco sí a mis compañeros los ordenaba

Voz 10 36:15 Hay que te decían sí sí la verdad es que alguna vez discutía con algunos no que haya te des por qué porque si les les corregía no no marcaban un gol y me cabrea mucho vivía e como jugador y como yo creo que algo de técnico esa sensación muy bien

Voz 1375 36:36 había algún entrenador que te gustaba especialmente de alguna manera

Voz 10 36:39 jugar si Johan Cruyff me encantaba eh siempre me ha encantado ha sido mi ídolo como jugador y como técnico sin duda ha sido la interpretación del fútbol hay la visión yo creo que ha sido un superdotado siempre anda ya me gustaba a nivel de selección eh con Rinus Michel cuando Johan jugaba en la selección en el hayas era un lo luego cuando vino el Barça siempre me he fijado mucho no en en su manera de su concepto de fútbol si no fuera concebir el fútbol así habrá

Voz 1375 37:15 algunos que están escuchando en juegue pues pues tú ahora el Getafe no

Voz 10 37:17 me parecerá al al estilo de Cruyff no es bueno al final también un entrenador tiene que adaptarse a los jugadores que tiene ahí a la plantilla que tienes a veces pues me gustaría poder interpretar el fútbol de otra manera pero sería una por eh al final tú tienes que adaptarte no los jugadores

Voz 1375 37:42 esa tu crees que el entrenador no tiene que utilizar siempre el mismo esquema

Voz 10 37:46 yo creo que no es mi opinión por lo menos yo no lo haría no lo haría al final bueno pues

Voz 1375 37:53 el entrenadores para los que eso es una religión y de otros partidos que no cada no parar las reediciones adaptarlas a los futbolistas que tenéis claro no más que más que decir yo siempre así

Voz 10 38:02 no para mí sí porque al final lo importante es sacar buenos resultados sin duda fútbol eh tú puedes tener una idea ser muy romántico pero si no sacar resultados pues nadie va a estar contento los jugadores no van a tener confianza y el club no va a estar contentos la afición no está contenta al final en estos momentos en el Getafe todos estamos felices porque estamos sacando buenos resultados y por lo que te contrata no

Voz 1375 38:30 según te gusta más el la manera jugar de el City de Guardiola o de la Atlético del Cholo

Voz 10 38:35 bueno yo creo que todas las todas las formas de jugar son son buenas e si al final sacas buenos resultados eh todas las modelos son son interesantes ahí al final no puedes decir que éste es mejor que que el otro cada uno tiene su modelos hubo manera de interpretar el fútbol pero todas valen todas valen Si al final acabas consiguiendo buenos resultados

Voz 1375 39:02 te molesta cuando te lo pregunta alguna vez pero te te molesta cuando dicen en insinúan bueno a veces no insinúan dicen que sois un equipo al límite del reglamento que sois un equipo

Voz 1670 39:11 duro marrullero quieres Baixa duro

Voz 1375 39:13 los que yo creo que somos todo lo contrario

Voz 10 39:17 sinceramente tampoco somos todo lo contrario no no hay mala intención nunca en en mis jugadores de mayo es salgo que que lo prohiba además antes de los partidos e les insisto que que bueno que que vayan con nobleza las disputas que vayan con todo con como hay que ir porque esto es un es un deporte de contacto que hay que competir al al máximo nivel la máxima exigencia pero siempre con nobleza ahí lo bueno me cabrea mucho cuando digo que no vayan al suelo que que midan bien porque bueno se nos puso una etiqueta en un momento dado porque somos un equipo que compite un equipo incómodo uno mismo que que lo da absolutamente todo hay bueno esos resurge la competición no

Voz 1375 40:04 molestaba al principio y ahora ya lo o te sigue molestando no

Voz 10 40:07 no ahora interpreto sinceramente como un elogio el podio porque bueno es al final no es fácil conseguir eh para ningún técnico no es fácil para ninguno de nosotros conseguir que tu equipo compita cada cada partido a unánime

Voz 1375 40:24 el mucho hablar con los jugadores no te gusta el componente psicológico nadie es muy bueno para todos los entrenadores pero cuanto de importantes para José Bordalás guaraníes

Voz 10 40:34 es muy muy importante importante

Voz 1375 40:36 sin más que explicarle una jugada táctica o una jugada de pizarra o una jugada de estrategia

Voz 10 40:41 todo es importante importantísimo también en la táctica la interpretación conocer al rival como a jugar eso es vital pero el componente psicológico tener al al jugador porque todos somos humanos y al final tú puedes entender lo que has trabajado pero si si no controlas la actitud e es muy complicado trabajamos mucho para para que hablamos dos jugadores no tenga la capacidad de controlar su actitud

Voz 1375 41:12 me dicen que llegas pronto a los entrenamientos el peso a esta hora no se les estar tú despierto ni de coña no no hasta ahora bueno normalmente no salgo

Voz 10 41:20 después de los partidos y estoy despierto

Voz 1375 41:22 has tarde dormir pero un día normal te vas a la cama pronto madruga para pastar en ese momento proto

Voz 10 41:27 doce y ahí hablas con los jugadores también antes de entrar hablamos sobre todo con con los técnicos y luego bueno con algún jugador eh para hablarle del partido de de lo que deseas partido anterior del partido que viene que viene en fin yo creo que es muy importante y al Madrid

Voz 1375 41:46 va a jugar órganos oyen bueno pues bueno

Voz 10 41:48 hay que jugar hay que hacer un buen partido si queremos conseguir algún resultado positivo Madrid es un equipazo en un una momento ahora hay bueno de está que se sale

Voz 1375 42:03 la falta de Cristiano hasta el francés enchufado las todos los vídeos bueno tampoco están mal mata

Voz 10 42:07 si Molina no no no la verdad es que dejó se fue contento soy Ángel bajo la ustedes Doris veros extranjero que cuesta dejar uno de los tres fuera no

Voz 1375 42:16 ha habido algún rato expuesto a los tres pero generalmente siempre ahora está poniendo a Mata ya Jorge titulares me cuesta mucho jugar como es buena también no

Voz 10 42:24 cuesta bastante pero pero bueno al final el jugador quiere jugar quiere jugar de inicio Axel es un jugador que nos aporta mucho de inicio también cuando entra sale con una buena actitud es un jugador rápido es un jugador que bueno ha marcado goles recientemente entrando desde el banquillo oí los tres son están haciendo una temporada magnífica

Voz 1375 42:48 sorprende ver al Madrid así bueno tres entrenadores en marzo ya sin competir con títulos esto es mejor para un equipo que se enfrentará al Madrid nado

Voz 10 42:57 no no creo que se llama con los brazos caídos sin jugar

Voz 1375 43:00 de nada no se hombre no es lo mismo que en Madrid jugándose el título no

Voz 10 43:02 no es lo mismo pero el Madrid tiene una gran responsabilidad ser jugador y entrenador del Real Madrid requiere una gran responsabilidad cada cada partido cada semana y no sabe si es mejor o peor no no hay diferencia está claro que si se estuviera jugando el título no no iba a ser nada fácil ahora sí que es verdad que no se juega el título pero tienen una gran a responsabilidad está obligado a hacer buenos partidos de aquí al final del campeonato y sumar el mayor número de puntos que te dice la gente por la calle la verdad que te dicen cuando vas por la mano

Voz 1375 43:38 café al bar para sales de tu casa tengo