¿Quién era María, la abuela de Víctor Manuel?

Voz 1950 00:00 lo Lin que relación tiene Loring con el mar

Voz 1964 00:05 con el mar pues yo conocí el mar muy tarde porque vivía cincuenta kilómetros al mar parece mentira pero en aquellos tiempos no se viajaba como se deja ahora no ir al mar en verano era una celebración donde se han tortillas empanadas nos íbamos en la furgoneta con la que mi padre repartía los pollos el resto de la semana y nos íbamos a pasar el día más

Voz 1 00:30 podría recordar el momento en el que sientes que descubres el mar el ruido el olor algo que que a ti te venga a la memoria

Voz 1964 00:39 sí sí perfectamente perfectamente porque el mar de esa zona esa de España es muy especiales muy bravo no te puedes encontrar de un mal en mar en calma y con marea baja incluso hay leves allí lejos no pero cuando está cerca estaba golpeando la costa impresiona muchísimo yo le tengo mucho miedo más

Voz 1 00:59 porque Víctor Manuel se ha puesto lo de

Voz 1964 01:02 porque era el nombre que nadie me llamaba siempre lo Lin por Manuel una derivación de Manuel lo Lynn o Vitorino Lin Lim por Manuel

Voz 1 01:13 has dicho vivíamos a cincuenta kilómetros del mar en Mieres Si Si hacemos ese mismo ejercicio de cerrar los ojos imagine arte un momento de tu infancia en Mieres donde te llevaría

Voz 1964 01:25 pues en un prado tras una pelota era la imagen de la felicidad es esa llevamos en no en el campo al final el puente de la perra donde pasaba el tren viendo Mieres al fondo todo lo que había detrás de la casa eran parados inmensos y bosques y relatos de agua no entonces bueno eso es lo que yo desearía para cualquier niño para la infancia cualquier niño es la pura felicidad

Voz 1 01:50 era una etapa difícil silenciosa dictadura sin embargo siempre has dicho que tu casa se hoy a música tu madre cantaba a la Piquer si tu padre rancheras

Voz 1964 02:01 sí sí era muy cántaro de los dos mi madre siempre la recuerdo tiraba al suelo Navidad fregona entonces arrodillada fregando los pasillos y los vuelos de citaciones siembre cantando tatuaje bien para en fin todas las canciones de la época en mi padre rancheras allá en el rancho grande allá donde vivía fuera de es Mejía generalmente

Voz 1 02:24 este programa va hoy sobre el turno de noche os sobre la gente que trabaja de noche nos vamos obligatoriamente a tu abuelo a todo lo Victor que vinculación tenía el con anoche

Voz 1964 02:38 yo creo que ninguna porque yo mi abuelo recuerdo toda la vida cenando a las siete de la tarde ya costando a las siete y media porque malvadas levantado a las cuatro de la mañana porque para llegar a su trabajo tenía que caminar dos horas idean entonces no había transporte que hay ahora él no tenía nunca entonces tenía vinculación con la noche en tanto en cuanto a entrar a la mina a trabajar con el picador achacaron para atrás

Voz 1 03:04 siempre con la oscuridad

Voz 1964 03:06 descubría más absoluta en que yo he entrado una vez solo en la mina ahí entrado con gente de esta casa en un programa deportivo la única vez que entrado ahí con Fernando Alonso el corredor bajamos pues como cuatrocientos metros ella una espesura que hay un frío unas corrientes de aire que no te queda ninguna de estar ahí por mucho dinero que pas

Voz 3 03:31 se el Estado

Voz 4 03:36 pues a él cada ala da una parada no que recuerdo

Voz 5 04:08 sus flores

Voz 6 04:15 y a la a

Voz 7 04:22 a la hora va

Voz 4 04:30 pues mire a mí claro

Voz 1 04:57 y cómo era tu abuela Víctor

Voz 1964 04:59 la era una una mujer muy muy heroica yo la recuerdo que después claro yo he ido pegando los trocitos con las historias de mi madre no yo cuento una historia o contaba en un espectáculo que tenía la Historia María Coraje que la hice partiendo en parte de ella no mi madre ni mi abuela mis abuelos vivían en rigor que es una aldea tres kilómetros de Mieres no y al final de la guerra andaban por el monte la gente lo que llevaban los fugados gente que está había estaba escapando porque la Evan a matar refugiaban cada noche en un lugar diferente no una noche escuchó allí en un prado maravilloso que se llama el Collado que existe un tiroteo a la madrugada los vecinos de Ribó no subieron con cautela a ver qué había pasado mi abuela se puso allí a mirar también entonces los guardias civiles que estaban esperando alega el juez gritaron atrás todos atrás en mi abuela siguió caminando llegó hasta ellos se acercó y cuando ya estaba cerco de ellos le dijeron atrás o te mato hija siguió caminando llegaron pañuelos se sacó del bolsillo es limpio la sangre la cara a los chavales les cerró los ojos y se dio media vuelta bajo par

Voz 1950 06:13 o esa cosa llamada María que era Victor el club de la cucaracha la cucaracha

Voz 1964 06:29 ah bueno un entendimiento de niños que querían que aspiran a ser golfos pero ni siquiera podían serlo no el compañeros de la escuela del colegio que todavía no seguimos encontrando el sábado antes de de Nochebuena

Voz 8 06:44 en en Mieres en mi pueblo

Voz 1964 06:47 almorzaba o cenamos éramos el cuarenta y ocho quedamos XXXV era

Voz 9 06:52 Lastras no se llamaba la las

Voz 1964 06:55 es que yo conociera Instituto de Mieres hubo Instituto muy tarde había colegios religiosos después una academia lastra privada no yo pasé de de los hermanos de La Salle a la Academia Lastra bueno en una academia bueno muy pues muy precaria muy muy chiquitita todo muy ahí en el centro de mil si cuando ya se habrían instituto ya pasea el Instituto

Voz 1 07:18 y dice es que mantiene es todavía la amistad y que os reunir después de tantos años que queráis menos si uno se da cuenta de que era perdiendo a gente que quiere pero también establece lazos muy importantes hasta qué punto para ti la amistad es fundamental en tu vida

Voz 1964 07:37 pues es muy importante yo que sigo teniendo los mismos amigos que tenía cuando tenía doce diez doce años quince años exactamente los mismos después se ha ido creando otros lógicamente no pero la amistad es lo más indestructible ni siquiera la familia es tan importante como la amistad porque de los amigos los eliges y la familia te viene dada de alguna manera te tocan como las cajas de bombones a este gustan unos y otros menos pero la la amistad la tengo

Voz 10 08:07 quise lastimar grandes juntáis cantáis tus canciones que mataría

Voz 1964 08:14 no si ellos me lo sé porque me he enterado después me han seguido mucho incluso hace años una exposición el Instituto de Mieres de toda mi discografía ahí había uno que la tenía no yo no la tengo siquiera número había uno que sí tenía todos los discos que ya había editado me llama mucho la atención no creo que de alguna manera ellos están orgullosos del trabajo que he ido haciendo todos estos años y que le recuerda además sobre todo

Voz 1 08:40 qué es para ti Asturias Víctor pudo

Voz 1964 08:43 verdad es que no lo sé muy bien no que yo creo que estamos extrayendo agua toda la vida del mismo pozo no que son esos quince primeros años donde vives au doce o los que sean pero está extrayendo toda la vida agua de ese mismo lugar del mismo de la misma fuente no a mí no me consta ninguna ningún trabajador que era una canción que tenga que ver con Asturias no me cuesta mucho todo lo demás pero eso no me cuesta nada no y bueno debe ser porque es la es la patria realmente que uno tiene no de infancia

Voz 1 09:13 tú cuando escribes de noche o de día yo

Voz 1964 09:15 día y muy temprano por la mañana duermo bien bueno duermo si duermo siempre nos quejamos a medida que avanzamos en edad hay que dormimos poco no no duermo demasiado o no pero duermo bien pero me gusta trabajar por la mañana yo tengo mis horas vitales son las siete de la mañana y las cuatro de la tarde vaso bueno

Voz 1 09:34 aquí siempre ha sido así porque si siempre ha sido así y cuando hacíais esas giras de conciertos eternos cuando eres joven que acabas has de la mañana a como lo llevaban

Voz 1964 09:44 bueno te adapta yo creo que cuando eres joven te actas a todos los recuerdos que tengo de las épocas más feroces era acabaré de cantar en yo ese en Adra en Almería conducir hasta Barcelona no era ese tipo de cosas

Voz 1950 09:59 sin Víctor si no es vuestra música en casa que música escucháis

Voz 1964 10:04 quiera menos la nuestra no yo me escucho un poquitín cuando acabó el disco no a partir ahí ya como sólo puedo encontrar defectos a cualquier cosa que siga escuchando no pues ya pasó página Hay ya está no pero me gusta mucho cualquier tipo de música Picotea mucho picoteo muchos Yves el los play lis que yo tengo en las diversas plataformas son variadas y van desde Erik Satie hasta lo último está el grupo más nuevo que porque alguien me ha dicho que lo escucha ver que me parece bueno pues a ella una lista y lo escucho y a lo mejor lo de hecho al día siguiente no pero pero ahí lo tengo no

Voz 1950 10:42 Víctor cómo dirías que está el país

Voz 1964 10:45 el país está desencajado lo siento yo no cuando Edith el último trabajo hace unos meses me preguntaba qué es lo que no está en su sitio

Voz 9 10:55 no

Voz 1 10:58 nada están subsidio ahora ya nadie me lo pregunto

Voz 1964 11:01 además fíjate que han pasado pocos meses no pero sí se ha ido de ese encuadernado cae mal no como que

Voz 8 11:08 ahí yo lo que más me

Voz 1964 11:10 molesta esta situación es una especie de ir civilidad que hay en la gente la gente está muy tiene la ir a flor de piel no y se cabrea continuamente cosas que pasan o pequeñas o grandes no iba a mí eso me pareció muy malo para la salud y para la convivencia la gente no hay demasiadas tensiones no llamas tensiones gratuitas tensiones que yo llamo de ricos no esto es de ricos y que me perdonen la gente que no tienen trabajo y que está pasando lo mal que está ahí a la última pregunta no pero sí lo que no se empieza a afectar son ese tipo de cosas no tenemos un exceso de Informació un exceso de de comodidad muchas veces en nuestro trabajo en nuestra relaciones no y bueno Nos vamos encajando ahí parece que estamos muy cómodos y que no pensamos movernos de ese sitio

Voz 1 11:57 pero por qué dices eso de que son tensiones de ricos

Voz 1964 12:01 sí porque pues muchas cosas que pasan y que uno le que le pasan a la gente y no es de gente que tenga unas Sáenz desea es extremas de conseguir unos fines para sobrevivir no es gente que ha rebasado de ese paso está en otra fase es su vida importando pide la luna sea cuando estás en otra base pies la luna eso a mí me parecen enfermedades de rico

Voz 1 12:24 también es cierto que venís de una generación que ha vivido un cambio en este país espectacular hablabas de esa escena de tu abuela que era tu abuela no era tu tatarabuelo ante pasada era alguien con quien tú vivías ID pronto tenemos un país mucho más luminoso a veces uno se olvida de dónde venimos

Voz 1964 12:45 claro yo no olvido

Voz 8 12:48 no me olvido pero no por lo por escarbar

Voz 1964 12:51 sí porque decidí cómo éramos de miserables si yo les expliqué a veces con una canción que La Script para España camisa blanca de mi esperanza desde el año ochenta y dos veníamos de un país en blanco y negro claramente no había un ha habido un intento de golpe de estado muy pocos meses atrás yo escribí esa canción porque pensaba que había otra España hay que era el que tenía que venir efectivamente fue la que vino este país sea transformado muchísimo no pero seguimos dejando cosas de miserable no de país miserable no que dé el hecho de que haya gente enterrada en las cunetas y sobre todo que haya gente que desprecie esa posibilidad de rescatar unos huesos como ellos dicen no eso a mí me parece una miseria moral extrema no porque no creo que nadie se merezca eso ni el perro más inmundo no entonces me parece una manera hacer daño a tus semejantes inadmisible sencillamente

Voz 11 13:47 eh algo más sin destroza a mí dos eh eh eh

Voz 12 15:07 cuál dirías que es la canción más emocionantes que has escrito

Voz 1964 15:16 pues hay canciones que todavía las canto todas las canto a canto muchas de ellas todavía sin duda la garganta vez Design sino la auto matizó sea si me pongo en el lugar donde la escribí porque la escribí se me pone la garganta y a veces me cuesta seguir cantando porque cantar Yolanda es imposible yo recuerdo cuando escribí hace de mi abuelo editor yo no yo nunca pensé que en la canción para grabar no era tan personal tan íntima no que un esto ya me la guardo aquí en un cajón y ya está yo la canto cuando quiera no recuerdo que vino un amigo a mi casa y canté ese Pusa llorar con una mala Lena y entonces fue dando pese que el poder que podían tener las canciones no que las canciones de alguna manera no pertenecían latino que Ci que estabas contando historias comunes a mucha otra gente ellos las hacían suyas no hay bueno esa por ejemplo sólo pienso pues las circunstancias en las que se dieron no

Voz 1 16:13 como las que se lo pienso sentir escrito

Voz 1964 16:16 porque mira estaba tengo yo siempre tengo imagen gráfica de las cosas estaba tumbado en una cama en en pueblo que se llama Montilla en la provincia de Córdoba esperando para ir a cantar a Aguilar de la Frontera que es un pueblo bellísimo sino lo conoces es bellísimo está a veinte kilómetros así

Voz 8 16:35 abrir un periódico el periódico Córdoba

Voz 1964 16:38 contaban una historia un reportaje donde contaban una residencia que había en Cabra en la provincia de Córdoba llamada Pro mi que llevaban dos hermanos un cura hay un médico y entonces los problemas que hay se generaban eran de un calibre el brutal no que te allí convivían ambos sexos fabricaban muebles fabricaban Forjas financiado sus vidas en parte mandaban tiene la sus casas gente humilde pésima toda los problemas que puede haber es que había parejas si querían cruzarse entre ellos no había familias que no permitían del anticonceptivos a las chicas estoy hablando del año setenta y ocho e IU bueno todo eso había una imagen que resolvía todo eso no cuando el trabajo Mariluque Antonio Sagarra van de la mano hoy paseaban por el jardín esa es la imagen de la canción no de todo lo demás es inventado lógicamente no

Voz 4 17:50 la mano

Voz 13 17:59 de bienes

Voz 14 18:11 es una canción que me

Voz 1964 18:13 que me ha perseguido estos cuarenta años tiene cuarenta años siempre ha seguido siempre he sentido el calor de la gente que tiene una discapacidad en casa no porque que dice cuando yo leo cosas de cuando se editó la canción no se hablaba de de discapacidad salgan de chicos con problemas para que veas lo que hemos crecido en estos años en ese aspecto tan bien todo ese trabajo lo han hecho las familias lógicamente de discapacitados las asociaciones con un trabajo hercúleo No llores puesto la música no lo que pasa es que la música en su momento contribuyó a dar visibilidad a esa ese tema del que nos hablaba para

Voz 4 19:20 pues eh eh

Voz 12 19:55 Víctor cómo te ves como soy un abuelo

Voz 10 19:59 adiós de pasada

Voz 1964 20:03 arde con León con mi nieto pequeña que es buenísimo porque me corrige porque tengo una canción de lo que se llama allá arriba al norte de llegaba con la L ahí al IVA al Nolte sientes un día fue a verme y dice ya yo tengo que decir una cosa que hay una cosa que está mal en la canción Dime hice tú dices ayer haya le iba al norte entre el monte y el mar encontré un paraíso natural no es un paraíso es el paraíso porque para eso sólo hay uno entonces ahora cada vez que va que tener cuidado porque tengo que cantarla como él quiere decir porque tienen cinco ya digo que fue a verme y al día siguiente ya estaba de viaje me llamó miseria yo ayer te vi así dice viste que canté bien la canción dice no te equivocas de una vez

Voz 10 20:51 me dije uno mal

Voz 1 20:57 esa despedirnos ya cuando estuvo aquí Ana Belén y le preguntamos por el Faro de subida ella enumeró varios el último te cito dijo yo estoy Víctor que ha sido mi compañero todos estos años y es mi compañero

Voz 1950 21:13 qué es para Ana Belén Ana o pues la verdad es que sí

Voz 1964 21:18 ha estado muy difícil me cuesta mucho trabajo hablar de ella en una cosa de memorias que publiquen ellas hablaba de ella de una manera muy esquemática yo imagino que si yo hubiese estado en temas abandonado de mí mismo estaría infinitamente más gordo todo lo que estoy más descuidado más desaliñado en eso son el aspecto físico no ir es pues bueno pues cuando tiene una mujer que quieres Ike que es inteligente y que es guapa y que es y que puedes hablar con ella cualquier cosa pues la verdad es que es una fortuna eso no es un es un bien impagable no ese a ella es uno de los evidentemente de aparte de los que tengo anteriores de familiares de gente a la que ve enero no pero en el presente ella ha sido siempre faro

Voz 1 22:08 sí anteriores a quién destacaría Victor

Voz 1964 22:10 pues por la actitud ante la vida en Hoy por las enseñanzas que te van dejando sin decirte nada no por lo cómo ves que trabajan como es que hacen sus cosas no pues por supuesto Mis padres no que era gente no hay Mis abuelos el el ejemplo de de mi otro abuelo que está en la fosa común del cementerio de Oviedo a quién yo no conocí no pero todas las cosas que me contaban del no bueno pues tengo mucha gente es que como comenta es una época infinitamente más heroica que esta que estamos viviendo esta que estamos viviendo es mucho más light más lavada todo parece más previsible Ellos vivieron un modo que tuvieron que inventar y conquistar con con el esfuerzo propio no ese es el regalo que hemos recibido todos nosotros

Voz 1 22:59 Víctor llegarán muchas gracias te acercaste faro