Lucas: "Me movilizo por el clima porque mañana quizá será demasiado tarde"

Voz 1

00:00

mi nombre es Barrero tengo veintidós años y soy uno de los jóvenes que salimos a la calle el pasado mes de marzo para reclamar medidas urgentes frente al cambio climático y la emergencia ambiental yo personalmente he visto que el senos a defraudar la campaña electoral Hay no se habla de este problema y las medidas que ofrecen nuestros gobernantes son insuficientes un problema tan complejo como es por mi parte yo creo pero le ha salido este jueves a la calle a movilizan no ya reclamar medidas efectivas y que esto ocupe el lugar que que necesita dentro de la campaña ya hasta ahora socio realmente olvidado pues a mí me remueve personalmente que que si seguimos así vamos a acabar con las condiciones de vida sobre la Tierra estamos yendo a un horizonte en el que las desigualdades serán más grande