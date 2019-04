Casado, perdedor

Voz 1985

00:12

ya ventaja teórica como polemista y no supo acreditar la tenía que demostrar superioridad de liderazgo sobre su compañero desde vale en el bloque de las derechas Albert Rivera Yeste demostró mayor agilidad y altura y encima miraba al techo Pedro Sánchez desde vapuleó en corrupción recordando que cada piso de la sede del PP en la callejero es un departamento de la misma le dejó sin habla cuando cuantificó en dieciocho mil millones la misma cantidad que el déficit de la Seguridad Social lo que suponen las rebajas fiscales de la derecha y este era su tema fuerte pero por si aún al ETEA va Rivera desacreditó también sus rebajas fiscales recordando que el Gobierno de Rajoy y Montoro practicaran los mayores aumentos históricos del IRPF del IVA además el de Ciudadanos le arrebató la iniciativa en todos los asuntos comunes del bloque de centro derecha y cuando Sánchez salió en defensa de la mujer de que su silencio ante la violación es un no a la misma ya no supo decir nada ni siquiera si la veo cuando el socialista le recordó que su partido ha afirmado el ciento veintisiete emociones con Bildu por aquello de tener las manos manchadas de sangre el fiasco de anoche no se arregla ni con un buen Master