Flash Deportes SER de las 10:00 (23/04/2019)

la gente lo va a animar no va a apretar bastara con nosotros seguro que lo van a ver empuje y no podemos darles otra cosa que no sea intentar ir a por el partido tenemos que demostrar

ha dejado a Rakitic en Barcelona por descanso además del lesionado Rafinha hay de todo tipo Murillo y por decisión técnica el Alavés sigue peleando por Europa Abelardo pierde a los lesionados inuit Burgui Hispania el sancionado Galerie arbitrará el colegiado cántabro Cordero Vega del resto en la Euroliga el Real Madrid se puede meter esta noche en la Final Four de Vitoria desde las ocho visita Panathinaikos llega a Grecia con un dos cero el triunfo terminaría con la eliminatoria antes de las siete el bache con empate a uno en tenis tres partidos con españoles en el Conde de Godó Albert Ramos enfrenta el inglés Cameron no Reed David Ferrer al alemán Mischa Zverev Jaume Munar ante el estadounidense viajó mil boquilla está hablamos de la NBA en segunda ronda de playoff tras colocar esta noche el cuatro cero con su victoria en Detroit ciento cuatro ciento veintisiete siguen en play off Pau Gasol y Nikola Mirotic se despide de la temporada José Manuel Calderón el próximo rival de Milwaukee será Boston Celtics sigue en competición Ricky Rubio tras la victoria de Utah sobre Houston ciento siete noventa y uno que ha colocado el uno tres en la eliminatoria para los Rockets más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER clave dignas