Al presidente no le basta el 'match nulo'

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos más que hablar de ganadores o perdedores en el debate de ayer prefiero juzgar la actuación de los cuatro líderes en función de sus imaginados objetivos Sánchez se quiso colocar en modo presidente para vender responsabilidad para marcar distancias como el match nulo favorece al titular sino no perdía ganaba salió a la defensiva ya adoptó una actitud cauta para mi gusto demasiado tibia no lució hoy tiene que mejorar si quiere apuntalar su victoria ha de recordar que no le basta ganar que es muy relevante el número de escaños que logre Casado necesitaba rodear a Sánchez destacar sobre Rivera e ignorar a Vox Rivera necesitaba arrollara Sánchez destacar sobre casado e ignorar a Vox ninguno de los dos arrolló a Sanz aunque la apretando de lo lindo y a mi juicio Rivera destacó sobremanera por encima de Casado me parece Rivera a un político de mucho más cuajo aunque me pierdo en sus zagueros fue el más agresivo de los cuatro con un punto agrio que no le beneficia y algún esnobismo sobrante como es efecto del silencio que resultó de una teatralidad falsa casado estuvo controlado como si temiera a meter la pata lo que le pasa mucho ni Casado ni Rivera mencionaron a Vox sigo convencido de que este partido va a dar la campanada pero no es cierto como se dice que es su ausencia le fuera útil no estando en un acontecimiento como el de ayer no se gana se pierde Iglesias añadió al poderío argumental de siempre un punto de madurez muy notable que le agrega respetabilidad pero ha perdido el descaro de los outsiders es un león dorado sabe que interpreta un papel secundario Iglesias debería meditar sobre un detalle que tiene mucho más fondo del que parece de los cuatro aspirantes es el único al que ni sus seguidores imaginan como presidente tiene que pensar por qué el trabajo de Televisión Española fue excelente y el del moderador Javier Fortes irreprochable hoy seguramente todo será más vivo y obligará a los participantes abandonar sus zonas argumentales de confort sobre todo a dos de ellos Casado va a tener que arriesgar más si quiere salir de la sombra de Rivera Sánchez el presidente tiene que recordar que también él necesita conquistar voto que se puede estar contundente e institucional a la vez