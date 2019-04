Xavier Fortes: "Creo que el debate fue de menos a más"

Voz 1727 00:00 Javier Cortés y muy buenos días buenos días cómo estás cuantas dormido esta noche

Voz 1 00:07 muy poco porque llegué a estamos a levantarse a las cuatro de la mañana y apela a los pero bueno ha valido la pena de continuismo sería

Voz 1727 00:16 cuéntanos algo del post debate cómo viste a los cuatro candidatos

Voz 1 00:20 no puedo hablar de control si el árbitro pocas debe poner nota a los jugadores usó la son ya los Larsson estas yo creo que fue un debate que fue ahora actualmente mi en mi opinión de menos a más quizás en Pesaro un poco encorsetados quizá por ese minuto en la televisión pública con la radio televisión pública siempre pedimos que cruzarse hay que también ofrecer propuestas y contra propuestas y quizá en el inicio estuvo un poco digamos no tan vivo pero luego ella cuando fueron avanzando los bloques ocupados llegador digamos a temas como política territorial que el tercer bloque al que estaba claro que iban a soltar las chispas y luego ya en regeneración democrática y pactos a ellas eligieron poco arriba pero en cualquier caso que sea la critica la que ponga nota a los a los cuartos de recientes

Voz 1727 01:08 Xavier Fortes fue anoche el moderador en la tele pública en Radio Televisión Española del primer debate a cuatro en esta campaña electoral entre los cuatro dirigentes candidatos a la presidencia del Gobierno de los principales partidos ID hecho tú en un momento les decía por favor pueden faltar se educadamente el respeto me voy a apuntar esta frase es buenísima eh sí porque se notaba que estaban muy contenidos no

Voz 1 01:31 al principio yo no sé si bien como una campaña tan visceral la que estamos en ocasiones existiendo si sus propios asesores les decían que en televisión cualquier gesto cualquier sonido cualquier postura puede destacarse más ser demasiado agresiva entonces yo los veía al principio como demasiado de contenidos y está bien hacer propuestas pero también está bien que haya un poco de de piezas por eso lo aquellos le hombre tierra se junto con respecto al realmente la frase no es ni Amis me vino a la cabeza y una canción de Sabina y me vino muy al pero tal como están las cosas

Voz 1727 02:05 oye no me puedes contar nada de lo que pasó después pero sí sí estaban corte eses si bien charlaron Si esa rigidez del debate ese perdió en cuanto se apagaron los focos eso sí me lo puedes contar

Voz 1 02:16 si no y Noise fue perdiendo ya no sólo con los apagados los focos sino también a partir del segundo bloque cuando la segunda incitación al sigan sigan por utilizar una palabra muy del fútbol y el baloncesto es decir continúan jugando no se detengan a partir de ahí se vinieron arriba y luego ya lo que fue al final pues cada uno hijos su puesta en escena vi al presidente pocos de menos a más it be a D'Rivera es muy soy digamos contento que así se alcance el debate y casi se oían gritos como si hubieran ganado un partido de fútbol por lo menos con sus con su grupo más comedido esto es Pablo Casado yo creo que pues Iglesias él es su tono profesionales en ocasiones recurriendo hola a la Constitución y los cuatro final también objeto de todo tipo de en las redes sociales que yo creo que ha sido

Voz 1727 03:13 de los puntos más desde Buenos Xavier para que te puedas es defender hace unos minutos un oyente de la SER se quejaba de qué trata este de señor Casado señor Rivera señor Sánchez a tres de los candidatos de Pablo Iglesias al aspirante de Unidas Podemos que no le dijiste es señor Iglesias acaba de queja Argüello ante de la escena

Voz 1 03:31 pues seguramente que se gana son son solo digo que son fin minutos que tienes que estar muy atento en la pre ilusionante no puede ser que algunos Atxaga haya dicho señoría otro no pero me parece que hay Iglesias incluso les digo señor Pablo Iglesias en el primer saludo en el primer momento voy uno por uno dando las gracias a su presencia allí creo que también como Pablo Iglesias si no es así yo creo que es digamos error menos Jorge todo caso teniendo en cuenta lo que era la envergadura y la importancia Pepa yo lo quiero resaltar la importancia para la radiotelevisión pública yo creo que después de esto los debates van a ser me si si en la privada y la pública hay que se van a complementar hoy hablo en Atresmedia que también será muy interesante pero quiero destacar sobre todo yo lo vivía en Prado del Rey la inmensa ilusión y alegría como colaboraban de principio a fin todos los compañeros fueran sonidistas cámaras producción Katherine redactores productores realización con las ganas de que por fin la radio televisión pública como ha sucedido tuviera suprima tirarte y a partir de ahora ya hemos pasado del Rubicón no habrá marcha atrás