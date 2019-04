Javier Maroto y José Luis Ábalos analizan el debate electoral

Voz 1727 00:00 Javier Maroto muy buenos días muy buenos días saludamos al vicesecretario de Organización del Partido Popular candidato al Congreso por Álava hay consenso esta mañana cierto consenso no todo el mundo pero cierto consenso en que Rivera le ganó a su candidato a Pablo Casado en contundencia anoche al a acorralar al presidente Sánchez y candidato a la reelección comparte este análisis

Voz 0893 00:25 mira la variable que aún no les gusta más para sacar la concusión el Pablo Casado optó por dos cuestiones una demostrar que el programa del Partido Popular es un programa sólido y que tiene propuestas especialmente en lo económico dado que Sánchez se parece demasiado a Zapatero el ya reconoció que no les quedaba más remedio que ir al debate el no quería lo ha rehuido y no me extraña porque las propuestas económicas de Sánchez son comunes en la patera más crisis más impuestos más Pero Casado lo que hizo es explicar pormenorizadamente sus propuestas en todos los ámbitos incluidas las pensiones los autónomos en la política de igualdad oportunidades ir utilizó un lenguaje que no es el de la bronca otros candidatos utilizaron los Austrias permanentes las acusaciones o las interrupciones creo que Casado se presentó como candidato presidenciable moderado pero desde luego con muchísimo programa hay propuesta muchas veces irrefutables aunque por supuesto no ocasiones tuvo que llamar la atención ante las inexactitudes por decirlo así de candidatos como el señor Sánchez

Voz 1727 01:29 el esta noche va a mantener la misma actitud o hay un cambio de planteamiento del debate por parte del candidato Casado

Voz 0893 01:36 de esta noche es completamente diferente es mucho más periodístico y por tanto se puede entrar en en cuestiones mucho más al detalle también el Pablo Casado va a presentarse de nuevo como el líder que puede sustituir a Sánchez en el Gobierno hay muchos españoles que creen que Sánchez es peligroso para la economía que la base de todo lo que tenemos afortunadamente en nuestro país es el único que congeló las pensiones en nuestro país es el único que ha hecho políticas que nos han llevado a la ruina del país la crisis económica en presentar un programa que de un garantías de seguridad que sea un valor seguro para los españoles es muy importante también es importante el debate también soporte rebatir argumentos que no son exactos o incluso mostrarse vehemente en algún momento cuando el en esa actitud es es impropia de un debate como como este vamos a verlo todo pero desde luego no vamos a ver o no deseamos tener un debate bronco que avergüenza a los espectadores con tensiones innecesarias la gente lo asturianos lo que queremos es conocer quién es el que puede gobernar mejor el país como lo puede hacer propuestas por supuesto en un debate siempre puede haber elementos de fricción pero Pablo Casado no busca la bronca lo que

Voz 1 02:54 busca es explicarles propuestas de forma

Voz 0893 02:56 nada liderar un proyecto de centro derecha que ponga fin a lo que Sánchez ha hecho en esos ocho meses

Voz 1727 03:02 bueno curiosidad señor Maroto a qué se refieren con que el debate de esta noche es más periodístico anoche lo condujo lo moderó un periodista el organizaron periodistas que estuvieron a las reglas que marca la Junta Electoral Central a qué se refiere con eso

Voz 0893 03:13 sí bueno primero respeto a ambos formatos igualmente en el formato de hoy tanto en Ana Pastor como a Vicente Vallés son los que hacen las preguntas sobre los temas que ellos consideran es decir que no está tan organizado en bloques como el de anoche

Voz 1727 03:29 una última cosa esto sí que es la última de los libros ya que es el que tiene deprisa dicen las encuestas que su escaño por Álava está en el aire de preocupa

Voz 0893 03:38 mire soy hubiera sido alcalde de Vitoria siempre he dicho las cosas que afectan a los vitorianos por ejemplo soy el único candidato que está diciendo que el impuesto al diésel Sánchez puede puede afectar a miles de trabajadores de la Mercedes porque las fábricas que producen coches diésel cuando ven que Sánchez quiere subir un treinta por ciento el diésel pues entonces evidentemente ya han empezado a reducir la producción de diesen ya despedir a personas a no contratar las más de trescientas este verano o decir como digo en Álava que el sistema de ayudas sociales vasco no debe permitir que haya personas que vivan toda la vida sin trabajar cobrando más ayudas sociales de lo que cobra gente que tiene una pensión o que es autónomo pues es decir la verdad y los vitorianos en los alaveses me conocen eso no sale en las encuestas pero yo soy el que habla claro en mi ciudad el que llama a las cosas por su nombre es el que ha defendido siempre Vitoria y Álava eso también tiene un reconocimiento específico yo creo sinceramente que lo tendrá el día de las urnas

Voz 1727 04:36 le agradezco que haya estado esta mañana en la Cadena Ser señor Maroto buenos días

Voz 0893 04:40 muy amable muchísimas gracias José Luis Ábalos

Voz 1727 04:42 Nuestro de Fomento Secretario de Organización del PSOE y candidato al Congreso por Valencia muy buenos días

Voz 1 04:48 que Sánchez era el candidato que más

Voz 1727 04:50 tenía que perder eso decían todos los politólogos ayer estuvo muy como embarcado en la primera parte no no no no lo vio así

Voz 1 05:00 no lo que inició pues siempre el futuro distinto no en la medida en que ella las exposiciones los contrastes después se va a producir

Voz 2 05:11 do pues uno va cogiendo el tono lo bueno pero yo creo que cada uno somos de una forma

Voz 1 05:16 eh

Voz 2 05:17 los silencios son de modo no

Voz 1 05:20 yo creo que fue un reportaje que fue con el transcurso y sobre todo el final

Voz 1727 05:25 temen que esta noche haya más va a Roma agresividad argumental dialéctica que vayan preparados de otra manera el resto de candidatos contra el candidato a la reelección contra Sánchez

Voz 1 05:37 pues supongo supongo pero bueno yo también podía esperar alguna innovación respecto de los pasajes de estos últimos meses no

Voz 0893 05:46 no ya de la campaña sino de todos los meses

Voz 1 05:48 que yo este Gobierno y la verdad es que mi sorpresa fue que no hubo más que un discurso manido desgastado ya artificioso efecto que ayer incurre presidente pues desmontó en varias varios momentos no tiene que ser dejado intentó erigirse como líder de la alternativa pero la mitad debate yo creo que se desfondó especialmente el momento en el que conminó sobre el consentimiento sexual no sobre los acuerdos de el PP vasco con Bildu en fin yo creo que a partir de ahí pulsó el debate lo perdió señor viniera que supuestamente pues formaría parte de esa coalición alternativa y dio muestras de no mucha satisfacción respecto de un papel subordinado no algo que tampoco es esperar al señor Casado porque no tenía intención de debatir con él no sino confrontada estrictamente con Sánchez

Voz 1727 06:56 pero no quiso aclarar el presidente Sánchez y candidato a la reelección ayer si está dispuesto a negociar conciudadanos depende de los números que dé el resultado electoral

Voz 1 07:06 bueno porque en definitiva que hay dos cuestiones con vales hay un antecedente muy frustrado en el año dieciséis que además ha sido presidente calificó de decepcionante ciudadanos Kors hubo a mí la pasión hay otra que depende de la voluntad del ha sido el señor Rivera que ayer incluso que saque a preguntas de bellezas precisamente fue en ese sentido se en quiero atajó la claro pues señor Rivera mide totalmente por lo tanto no dependen de uno ídolos a mí la propia experiencia de estos meses donde la actitud claramente obstruccionista en tanto que la de Podemos asiduo de colaborar en la social

Voz 1727 07:55 José Luis Ábalos cuentan dormido esta noche

Voz 1 07:59 pues bueno son días ya en la recta final Davy lo son de mayor situación que que hasta ahora no te guardamos lo tenemos en el relato de una acción de gobierno Bellido propuesta que creo que atiende mala país