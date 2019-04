Especial elecciones: Las peticiones de las asociaciones a los políticos

Voz 0927 00:00 Rubén Sánchez muy buenos días hola muy buenas ya le conocen ustedes portavoz de Facua Rubén que le pedí concretamente a los partidos políticos ya sé que que será una lista enorme pero bueno las cosas fundamentales que le pediría que se que tienen que solucionar los partidos políticos para los consumidores

Voz 1853 00:16 bueno pues pedimos algunas mejoras regulatorias en sectores tan claves como el alquiler donde creemos que hay que plantear topes a los precios para poder paralizar así esa burbuja que se está sufriendo pedimos también regulación de los servicios de atención al cliente de manera que una serie de empresas estén obligadas atención Lilian gratuitas que haya plazos de respuesta pedimos que se introduzca el derecho de compensación de resarcimiento a la víctima de un error un fraude de manera que si nos cobran veinte euros es más en nuestro recibo de la luz o del teléfono no solamente tendrán que devolver no los veinte euros y no haré más una cantidad extra por las molestias causadas y perdimos sobre todo control del mercado control del fraude no se puede seguir tolerando que bancos eléctricas telefónicas aseguradoras estén robando los en algunos casos con fraudes perfectamente diseñados y al final lo más que se encuentren en pocos casos se una micro multa con lo cual todo les ha salido a cuenta que el consumidor pues se queda con su dinero perdido hay que controlar el fraude hay que sancionarlo Le pedimos al Gobierno al futuro Gobierno que asuma competencias sancionadoras que no sean sólo las comunidades autónomas las que apliquen las leyes de defensa del consumidor dijo que el Gobierno tenga la capacidad un organismo autónomo de imponer sanciones proporcionales a las dimensiones de esos fraudes

Voz 0927 01:33 para defender todos los derechos de los consumidores tú quién crees que los va a defender mejor la derecha o la izquierda ahora que está polarizado en dos grandes grupos

Voz 1853 01:43 hombre partiendo de que la izquierda es la que se preocupa en teoría cuando de verdad es Izquierda de los intereses de los ciudadanos de los derechos sociales se supone que si gobernara un bloque de izquierdas o de centro izquierda o de derecha izquierda bueno en teoría lo haría menos mal que la derecha o bloque de derecha ultraderecha también es cierto que hemos tenido años de gobierno socialista donde nos ha hecho casi nadie marquetería de protección al consumidor llevamos legislatura tras legislatura sin avances informativos no ha habido leyes prácticamente muy muy poquitas cosas que hayan avanzado que había mejorado ya ha habido más pérdidas de control

Voz 0927 02:19 Rubén Sánchez portavoz de Facua hasta la próxima un fuerte abrazo

Voz 1 02:23 abrazo Iliana Izverniceanu muy buenos días hola buenos días

Voz 0927 02:26 estaba de Okur Organización de Consumidores y Usuarios desde OCU que Le pedí a los partidos políticos

Voz 2 02:32 pues mira Jesús hemos hecho de tres propuestas que hemos enviado a los diferentes partidos políticos que se presenta lecciones principalmente pedimos Bono en peligro muchas cosas realmente preferimos un impulso al bono social reducción de las listas de espera sanitarias mejora del etiquetado de los alimentos regulación de las plataformas online de la llamada nueva economía incentivos para los fiscales e incentivos fiscales perdón para el alquiler que se apoye el uso de vehículos menos contaminantes que se mejore la seguridad de los productos que se cree de una vez por todas una agencia de protección en el ámbito financiero que buena falta nos hace como tú sabes lo que se desarrollan estrategias para incentivar al ciudadano sostenible y que es eh también se creen medidas para combatir combatirlos tendencia prematura los productos Bono que los usamos y los tiramos y que hacer que están hechos para que duren poco

Voz 0927 03:26 Ileana yo me he leído las los programas de los partidos y te aseguro que de estoy muy poquito eh

Voz 2 03:33 sí la verdad es que ya sabes que el consumo y los consumidores son les estemos para pagar impuestos o cuando hay que votar Ciudadanos Si bueno pues nos tienen olvidados habrá que recordarle los deberes que tienen para nosotros tú quién creo sinceramente

Voz 0927 03:47 a vosotros creéis que puede solucionar o enfocar mejor estos grandes problemas la izquierda o la derecha

Voz 2 03:54 creemos que tiene que haber un consenso un consenso que se ha centrado que mide a los ciudadanos sino por los extremismos que últimamente los populismos está muy de moda no sé si te estoy respondiendo pero consenso y que se mire por el ciudadano por ellos mismos

Voz 0927 04:08 vale bueno pues nada cheque sé que es una pregunta Un poco delicada Eliane veneciano como siempre muchísimas gracias gracias adiós adiós volvemos con las asociaciones tenemos al teléfono a Manuel Pardos presidente Adicae don Manuel muy buenos días

Voz 1853 04:22 buenos días Asociación de Usuarios de Bangkok

Voz 0927 04:24 casi seguros ustedes desde su asociación que le piden a los partidos políticos

Voz 1853 04:28 bueno pues en primer lugar aclarar que ninguno de los principales partidos que se presentan a las elecciones generales ha abordado seriamente los grandes temas del consumo y los derechos de los consumidores en los programas electorales a pesar de su importancia de la gravedad de los fraudes masivos perpetrados en los últimos veinte años contra los consumidores de todos conocidos en particular en el sector bancario y financiero así de la promesa de crear una autoridad independiente de protección adquiriente financiero que se puso en primer plano en las Navidades pasadas en diciembre pasado

Voz 2 05:12 ha quedado incumplida en cajón

Voz 1853 05:16 en con probabilidades de que como sucede con las leyes no se cumplan todos los gobiernos hasta el momento en los últimos veinte años han convertido a los consumidores en sujetos pasivos de unas políticas cliente listas que desvirtúan el asociacionismo de consumidores sin embargo Adicae ha presentado a todos los partidos un decálogo ver que podríamos extraer la reforma de la acción colectiva judicial la reforma también de los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos la encontró irregulación efectivas en materia de comisiones bancarias donde el abuso se ha convertido en generar endémico in no tiene ninguna solución

Voz 0927 06:03 bueno para terminar ya muy cortito y usted que cree que para todos estos problemas que siguen ahí latentes después de años y años quién puede intentar o quién los puede solucionar mejor la izquierda o la derecha

Voz 1853 06:17 de los dos grandes partidos que han mandado en España siempre a la hora de abordar los problemas de los consumidores financieros a la hora de abril va a abordar las telecomunicaciones la energía los transportes viertan los grandes problemas siempre acaban concertar no se para dar razón

Voz 1 06:40 ahora los grandes poderes muy viendo Manuel Pardos presidente Adicae muchísimas gracias gracias a Bosé Patricia Suárez muy buenos días

Voz 0525 06:47 buenos días Jesús presidenta de sufí

Voz 0927 06:49 la Asociación de Usuarios Financieros y tú cómo ves esto que les pediría a los partidos políticos imagínate que los tienes ahí todos de frente iré dicen Patricia tienes un minuto para pedirnos cosas que les pides la

Voz 0525 07:01 primera que pongan de verdad en marcha una autoridad independiente para los consumidores financieros que englobe por supuesto a los inversores a los asegurados de verdad independiente no quiero que dependa como la que están programando del Ministerio de Economía eso no es ser independiente ni que sea como los actuales reguladores que son a la vez supervisores y que para nosotros eso es un conflicto de interés una autoridad independiente que pueda poner sanciones que pueda evitar la litigiosidad porque le les obligue a aquellas entidades que tengan una mala praxis a devolver el dinero a sus clientes sin necesidad de reclamar esto que ya existen Inglaterra So con esto que hagan yo creo que hay mejor haríamos muchísimo la calidad de los consumidores en nuestro país tú crees que

Voz 0927 07:48 hay voluntad ahora mismo de acabar o ya estamos hablando de otra historia con todo el tema de los fraudes bancarios o que pueden volver o que siguen latentes ahí porque hay siguen muchos problemas te ya de miles de familias

Voz 0525 07:58 yo creo que siguen latentes y yo creo que además el el quién nos gobiernen en la próxima legislatura deberá solucionar el tema de los juzgados especializados que supuestamente iban a ser para bien del consumidor ya han terminado siendo un cuello de botella un auténtico embudo que dilata la solución y que todos sabemos que si la justicia es lenta no es justicia tú quién crees que

Voz 0927 08:20 a solucionar o puede solucionar mejor todos estos problemas de los que mirarlas la izquierda o la derecha