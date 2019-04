"España sigue siendo una jaula con un jilguero, un gorrión, un martín pescador y un halcón"

no soy tu mujer mostró vengo

oye estamos desbordados Gloria Trevi no es un pájaro pero los cuatro candidatos sí para Pedro de Vélez Málaga

mi trazado es ungir herido Rivera un gorrión Pablo Iglesias un martín pescador ir Pedro Sánchez por su momento lo voy a poner en Halcón ojeador gente en España sigue siendo una jaula en la que seguirán saltando plumas pero no preocuparon porque toda jaulas siempre al con poco de alpistes hay iremos picos de hablo como podamos ser un saludo y media gracias Pedro

eso es independentistas terroristas etarras vivo en Galicia Hamdi veda igual que el señor Torra el mildiu o lo que sea vamos a saber ETA desapareció se rindió me quitan la sanidad los del Partido Popular corruptos que se han llevado sobre si echan en cara desde Andalucía presionar Andalucía si todos tienen llega a la cárcel pues sin nada cárcel bien lo que me interesa esgrime pues vamos a ponerlas anida educación de mi hijo y todo eso

pero escuchar en la radio y de paso para no perder el tiempo lo siento lo digo así pues eh limpio en la nevera John no arreglen las situaciones que tenemos sobre todo a los discapacitados mucho de hablar de los problemas que tenemos los capacitado

creo que sea quién no voy a votar pero no sé a quién voy a votar

Voz 8

02:04

ayer Pablo Iglesias sino como él no era el moderador casi me da un ataque de risa cuando al final del debate dijo que no usasen la Constitución como ladrillo como arma arrojadiza o algo así dijo