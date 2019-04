Voz 1727

00:00

muy buenos días la política es cruel y ahora además más volátil que nunca así que hoy ya a esta hora de la mañana tan temprano vuelven a repartirse cartas para el debate a cuatro de esta noche en Atresmedia y cualquier cosa puede pasar el primer debate anoche en la tele publica impecable de puesta en escena hay ritmo no dejó ningún ganador rotundo ni un paso The Door estrepitoso los candidatos apenas se salieron del guión era muy evidente que no querían cometer errores pero justo esa contención permitió algunos momentos de debate real de intercambio de posiciones muy claras ir retrato de dos bloques nítidos y clásicos izquierda derecha o como se empeñen en llamarlo ahora antes había un partido a cada lado y anoche había dos cuatro en total más el quinto Vox el fantasma que explica el descolocó de PP y Ciudadanos y el que puede inclinar la balanza hacia un gobierno de la derecha el próximo domingo imposible con debate a cuatro con candidatos tan entrenados despeje grandes dudas ni provoque grandes entusiasmos pero probablemente fueron eficaces para su electorado para el de cada cual Sánchez muy embarrado al principio consiguió esquivar los ataques en estéreo de Casado Rivera no perdió el tono presidencial Rivera consiguió arrebatarle claramente a Pablo Casado el papel del mal lote del bloque de la derecha Iglesias pasaba de ruido y hablaba de política aferrado a la Constitución del setenta y ocho el peor parado fue sin ninguna duda Pablo Casado después de una campaña incendiaria pretendió un tono más institucional y el resultado de un cambio tan forzado le daba una imagen como de foto antigua de niños de primera comunión mirando al cielo no hubo anoche ni una mención a Europa en todo el debate ni una a esa realidad supranacional que es la que más condicionan realidad nuestra vida y que está en plena reformulación esta noche el partido de vuelta con el marcador a cero