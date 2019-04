El poder transformador del arte/Escuela contra el machismo

Voz 1 00:00 sí

Voz 1515 00:10 ya saben que los lunes convocamos nuestro espacio para para pensar para reflexionar para mejorar Madrid construir un mejor modelo de ciudad desde nuestra escuela contra el machismo al frente de ella está además un hombre Rafa Sánchez qué tal hola hola Marta buenos días y Rafa nos trae cada semana pistas de cómo se hace para combatirlo el machismo para luchar por la igualdad nos va a proponiendo historias diferentes curiosísima desde un montón de ámbitos hoy que nuestra es

Voz 1606 00:36 pues mira hoy tenemos con nosotras a soñar Delgado que es una artista muy multidisciplinar que tiene un proyecto precioso que se llama arte igualdad ella eh hace pintura colaborativa con colegios con asociaciones ir

Voz 1515 00:53 vamos a Sonia que qué tal hola hola buenos días tienes una máxima dícese creo profundamente y fervientemente en el poder transformador del arte los colegios qué haces

Voz 0271 01:04 pues trabajar desde la potencia que tiene el arte de atracción e al alumnado y de ir de magia es de la creación a traerles para tratar un tema concreto en este caso la igualdad que me parece que hace mucha falta

Voz 1515 01:21 reacciones te encuentras entre con qué alumnos trabajas de que en qué franja de edad están

Voz 0271 01:25 todas pueden pintar desde los más pequeños hasta los los más mayores claro cada uno con sus capacidades más pequeños pintan más abajo las mayores pueden hacer un trabajo más delicado más detallado

Voz 1515 01:37 de qué forma te encuentras que este proyecto les transforman que te dicen antes que te dicen durante después cómo les cambia te cuento una esta rápida de la pregunta antes

Voz 0271 01:46 peor es que mi proyecto incluye una una parte muy interesante a mi me parece muy interesante que es el formar a los alumnos de Bachillerato de más edad de tercero cuarto para que sean monitores de los más pequeños para que les ayude Ny Se compartan en en la mayoría de colegios en el mucho si lo hay pero en otros no lo hay no no tienen actividades en las que se pueden mezclar edades

Voz 1515 02:08 no eso está bien porque más les les creas ese sentido de la responsabilidad de este niño más pequeño que tú es responsabilidad tuya te tienes que hacer cargo de él Aldo bien y ocupa ten no Rafa

Voz 1606 02:27 teórico no que te que te encuentras tú a la hora de trabajarlo de una manera tan creativa porque esto lo que hace fundamentalmente es crear el en los críos en las crías y los profesores también metodologías de creatividad qué beneficios tiene esta metodología frente a una metodología más teórica de chapa no sobre lo que es el feminismo la igualdad

Voz 0271 02:48 él nosotros primero hacemos un par de reuniones o talleres un primo un previo e sobre igualdad en este en este de ayer básicamente aparte de de dar algunos datos y sobre todo aclarar conceptos que por suerte la mayoría de los centros trabajan bastante no sólo hacer falta mucho mucho aclaración porque está bastante trabajado sobre todo es charla charla hablar con ellos aclarar dudas

Voz 1606 03:16 les das espacio para que los críos claros puedan puedan pensar qué es lo que vais a que estar

Voz 0271 03:21 claro siempre yo necesito de ellos necesitó de sus ideas de de de cómo piensan para saber luego transformar esto en un dibujo de hecho el el el arte final que se queda en la pared la base son sus ideas

Voz 1606 03:34 es que te devuelven los los chicos y las chicas cuando cuando ven que que algo es algo que han parido de ellos en sus cabecillas finalmente está en un pedazo de mural la calle que Kate que te

Voz 0271 03:45 la verdad es que sobre todo cariño cariño agradecimiento se lo han pasado estupendamente es una actividad que probablemente no olviden nunca yo tampoco

Voz 3 03:54 in es es tan emocionante que probablemente no hayan vivido una experiencia así de de fuerte ha hasta ese momento tan

Voz 0271 04:04 además es que participan profesores y familia es una una una cohesión muy especial ya tiene sobre todo cariño la gente es que los niños los alumnos se quedó muy muy contento vamos que te he dado

Voz 1606 04:15 qué queda que claro miles de personas pasan por esos por esas fatal

Voz 0271 04:18 esa es parte de de de la fuerza del proyecto que aparte de que durante el proceso que es largo porque ya te digo hacen varias reuniones Se habla mucho con con los participantes en es bastante largo su dura unos cuantos meses una vez que acaba cada vez que pases por qué entre San con eso lo vas a ver y además no sólo lo va a saber y gusta es que lo has hecho tú desde la idea hasta hasta la pintura pringao si lo has hecho más que es divertidísimo pensando en AMPAS que nos estén escuchando ahora mismo en coles en padres son estudiantes que quieran que este proyecto también desembarque en sus colegios como pueden hacerlo pues estoy trabajando en la web la tengo todavía en construcción por desgracia pero luego no se podrán poner en contacto con la verdad que por fortuna porque tengo mucho trabajo y no me da tiempo pero enseguida que en Internet Sonia Delgado Tejero o Mi marca de ropa que de camisetas sostenibles que es mi sí missing Madrid me encuentran rápido esas camisetas como son para mi gusto precioso

Voz 1515 05:16 viene porque dices son sobre posibles a lo mejor tienen alguna cosa reivindicativa pues te estás algo campañas de algunas feminista hay es aún muy bien cómo son pues

Voz 0271 05:26 es de hecho administra es muy gracioso porque me he fue un encargo es un encargo de un amigo muy feminista me tiene están haciendo un batallón porque si no te imaginas la cantidad de camisetas que ha regalado esta mujer es un encargo y cómo me gustó tanto de la subía para que todo el mundo pueda comprarlo es un puño

Voz 1515 05:41 como es mismísimas Madrid con dos eso con con dos eses las dos misiles si Madrid y quién quiera más Sonia Delgado si Tejero Tejero si te encuentra pueden llevar estas actividades a los colegios de sus hijos que es una muy buena forma de transformar a través del arte Sonia gracias

Voz 0271 05:59 gracias a vosotros hoy noticia que no tenemos que dejar de lado

Voz 1515 06:01 dar termina el plazo para un proyecto en el que nosotros nos enmarcamos hace años y que hemos conseguido cumplir el sueño de Rafa Sánchez

Voz 4 06:08 mosca otro le ha la matraca que ha pasado a ver Rafa

Voz 1606 06:12 pues que ya ayer conseguimos el el objetivo que nos hayamos planteados allá el disco va a ver la luz si os si está ya en su mesa

Voz 1515 06:21 gran noticia para que incorpore un disco que narra historias reales de mujeres víctimas de maltrato a las que han puesto voz esas historias reales pues ante como rozó Alen uno de este tema

Voz 1606 06:32 estaba con ellas y nos faltan dos días para intentar sacar cuanto más para hacer campaña comunicación potente Center donde hay que meterse Camí Fabri canciones música frente a la violencia de género en cambio poner Fabri canciones ya sale

Voz 1515 06:44 ahí tienen pues todas las canciones este disco cuando vengan les

Voz 4 06:47 traeremos cuando ya vea la luz por completo pues le a Lamari de Chambao

Voz 1606 06:54 de la Montes Olga Román Román encarna

Voz 1515 06:59 bueno vendrán cuando ella ve la luz ahora metan Coming Fabri canciones

Voz 1606 07:03 música frente a la violencia género Rafa Sánchez