Archivos inmutables

Voz 1389

00:26

teléfono móvil como escaparate como forma de chantaje porque en el reportaje se cuentan casos de mujeres que viven presionadas por un ex de mujeres no de de niñas de adolescentes de chicas que vivían presionadas por un ex normalmente que utiliza al fotos y vídeos de ella o de los dos para para extorsionar la amenazando con difundirlas fíjate por un lado está la pretensión de que la vida quede registrada en un teléfono casi a diario pero ese archivo que se queda en el teléfono es un archivo inmutable no olvidan y manipulan y cambia los recuerdos coaccionar a una expareja con esos momentos es una forma de arruinar algo también tuyo es decir convertir la felicidad de antes lo mejor que queda de una relación en una forma de sufrimiento por supuesto cometer un delito