Melisa Rodríguez (Cs): "Ha sido el más claro y el más valiente y esta noche lo será también"

bueno no no creo que que tengamos que comentar en cuanto a quién no le aconsejó pero lo que sí que está claro

Voz 1

02:33

buenas que el señor Sánchez yo creo que tampoco quiere deshacer ese veto porque vemos que el Partido Socialista por la mañana por la tarde dice otra no ha dicho lo que quieren hacer lo que está claro es que los socios que prefieren que el señor Sánchez esté ahí son Otegi no a Rufián todos etc etc lo han dicho son sus es son el líder que quieren que gobierne España ya mi ya solamente cuando escucho eso me chirrían un poquito las cosas déjenme que lo diga de esta manera o que lo exprese de esta manera yo estoy segura que el señor Sánchez no quiere ni siquiera romper ese veto porque tiene claro que que dentro de su proyecto personalista en este caso y que sólo piensa en el mismo y en nuestro país no entra una acuerdo con nosotros y un acuerdo con Vox le preocupa es que nosotros les hemos tendido la mano al Partido Popular lo hemos dicho pasivo y somos los únicos que lo hemos dicho de una manera aclara salimos a ganar estas elecciones creo que ayer fue un reflejo de que el líder que mejor se comportó y que más claro habló fue Albert Rivera salimos a ganarlas creemos además que vamos a dar la campanada el próximo domingo lo que sí que hemos hecho es ser honestos con los ciudadanos es decirle una vez pase el veintiocho de abril Le tendemos la mano en este caso al señor Casado para hacer un gobierno en coalición y sacar al señor Sánchez ya todos los independentistas y los que quieren romper ese principio de igualdad que tiene que prevalecer entre todos lociones de nuestro país pues es lo que hemos hecho le hemos tendido esa mano y a partir de ahí veremos qué es lo que sucede pero como digo vamos a dar la campanada el próximo domingo