Rafa Mayoral cree que Iglesias puso sobre la mesa propuestas concretas que tienen que ver "con la vida de la gente"

Voz 1727 00:00 Rafa Mayoral buenos días buenos días Pepa como secretario de relación con la sociedad civil y movimientos sociales candidato al Congreso por Madrid de Unidas Podemos yo con muy pocas horas de sueño encima y usted pues tampoco demasiados Icon que balance de la actuación de su jefe anoche en el debate

Voz 1398 00:16 yo no soy muy positiva fundamentalmente porque hubo oportunidad de poner encima de la mesa propuestas concretas que yo creo que también es importante que podamos ser capaces de transmitir que la política es la capacidad para poder transformar la vida de la gente para defender el derecho a la gente a vivir bien y creo que fue con quién más que hizo con más claridad y al mismo tiempo quién defendió que la Constitución no existe desde el primero hasta el último de los artículos porque desgraciadamente durante todo este tiempo hemos estado escuchando hablar mucho de constitucionalismo cuando en la práctica lo que se estaba defendiendo eran otras cosas que no tenían nada que ver con el texto constitucional

Voz 1727 00:52 pero se quedarse al margen de la conversación a tres que llevaban los otros candidatos aquí se dirigía a Pablo Iglesias a los ya convencidos son buscaba convencer a alguien en algún lugar

Voz 1398 01:02 bueno yo creo que se dirigía fundamentalmente a la gente que estaba escuchando no porque al final los diálogos se deben establecer con quién va a decidir esta selecciones que la gente que está en su casa a la gente trabajadora que hace que este país funcione todos los días que estaba cansada de ver como el Sadie sobre la carga impositiva al final como los poderosos de este país por su terminan por no pagar impuestos no pagan impuestos los bancos no pagan impuesto las Sicav no pagano inversoras os ibais cuando la gente trabajadora de este país quién está haciendo todos los esfuerzos buena a esa gente que dirigirse a aquellos que están escandalizados porque las entidades financieras no vayan a devolver el rescate bancario

Voz 1727 01:37 Nos llamó la atención me llamó a mí la atención anoche que el dirigente que decretó la alerta antifascista el dos de diciembre por el triunfo de Vox en Andalucía difiera anoche apenas mención al partido de extrema derecha es parte de una estrategia eso cambiará hoy

Voz 1398 01:53 buenas que hay que tener en cuenta que ese partido forma parte de la redacción y la reacción que se produjo frente a la movilización de los pensionistas frente a la movilización de las mujeres Vicente una moción de censura ahora que se decía que no había números buena frente al impulso democrático ante una reacción de los de los sectores más reaccionarios del país Newry esa reacción pues viene representada por tres partidos políticos el partido político el Partido Popular de la corrupción el partido naranja XXXV leído el tercio del Rey qué es lo que representamos al fin y al cabo hacen parte del mismo proyecto político que es bajar impuestos a los ricos privatizar las pensiones y cargarse los servicios públicos

Voz 1727 02:30 anticipe me que pretende Pablo Iglesias de la segunda vuelta del debate esta noche

Voz 1398 02:35 bueno yo creo que lo importante es poner políticas encima de la mesa para garantizar la vía la gente ayer hubo una propuesta que yo me pareció fundamental que es si realmente se quiere hacer recuerdos de política arrestado nosotros para blindar las pensiones garantizar que somete aumente IPC estamos dispuestos a pactar con quien quiera y al mismo tiempo los que planteamos es que esos acuerdos que son decisivos para la vida de la gente no se puede andar y lo escrito sino que el Pacto de Toledo se tiene que abrirse tiene que ver con luz y taquígrafos no bueno son propuestas concretas que tienen una relación directa con la vida de la gente quién querría que estuviéramos discutiendo pues de lazos y de otras cosas no yo creo que es importante que en esta campaña electoral pues se pueda hablar de servicios públicos se puede hablar de vivienda se puede hablar precisamente de que la gente tiene derecho dividendos

Voz 1727 03:25 Rafa Mayoral Secretario de relación con la sociedad civil y Movimientos Sociales de Podemos muchas gracias buenos días