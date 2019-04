Álex Riveiro: el divulgador de astronomía que arrasa en la red

Voz 1 00:00 en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:56 bueno pues ya está en los estudios de Radio Barcelona dispuestos a encarar esta cuarta y última hora de La Ventana hemos dejado todo el FIES Torró en la plaza Cataluña está en marcha ya todo el concierto de los cuarenta vamos a completar un programa o una ventana dedicada de forma casi monográfica al mundo de la cultura al mundo del libro y queremos sumar uno más relacionado en este caso con una temática muy concreta y que tiene que ver con algo fundamental como la divulgación hoy queremos presentarles en La Ventana Un libro editado por Alfaguara que se titula hacia las estrellas una breve guía del del universo esta es una historia que nos lleva desde desde nuestro lugar desde la Tierra hasta preguntarnos si existen otros universos parecidos este libro lo firma un un divulgador no científico en nos lo contará ahora que se ha hecho muy conocido en en la red por su blog de astronomía por sus vídeos por los siglos de Twitter que empezó a alimentar hace un par de años donde responde con mucho éxito y mucha claridad a dudas básicas de los de los internautas miren un ejemplo agujeros negros hace poco hablamos aquí en La Ventana Se acuerdan la primera fotografía que sí se ha tragaba toda la materia pese a cuánta distancia están etcétera etcétera le preguntan a él que contesta esto

Voz 3 02:07 quería hablar de los agujeros negros que seguro que a muchos de vosotros Sudán familiares seguramente porque son un poco complejos de entender tanto que son como qué sucede cuando nos acercamos al agujero negro cómo afectan a la al espacio tiempo hoy quería aprovechar ni hablar de algunos de esos aspectos porque hay hay fenómenos realmente extraños y curiosos cuando te acercas demasiado

Voz 0313 02:34 fenómenos extraños curiosos sin ninguna duda Alice Ribeiro buenas tardes muy buenas tardes qué tal amigo como estas

Voz 4 02:39 muy bien muy bien muy bueno

Voz 0313 02:42 ilusionado desde aquí de verdad tu libro está entre los más vendidos de Amazon en en en tu género hemos estado por ahí escudriñando y hay opiniones Hall bastante positivas sobre sobre él en en la web que nos ayudan hacernos una primera idea de lo que vamos a encontrar esto es a una afición que tienes es una promesa eso una vocación que tenías por ahí guardada y que resultado ahora como cómo surge estado Alex

Voz 1619 03:06 pues creo que las definido muy bien con lo último es una una vocación que que tenía guardada porque desde desde pequeña bueno pues como seguramente con millones de personas que en todo el mundo con Cosmos de Carl Sagan es cuando cuando me meto en el mundo de la astronomía siendo siendo un cuajo y bueno el el lo que tenía era que nos hacía entender la astronomía de una manera muy clara y sobre todo que nos hacía ver que aquello que parecía al alcance de unos pocos no era tan difícil como parecía

Voz 0313 03:33 siempre quise que sentiste al otro día con la primera foto de un agujero negro

Voz 1619 03:37 la primera imagen Ramos pues haber perdonado mucha mucha emoción por lo que supone no porque es ver un objeto que había muchas dudas de que realmente al en algún momento se saber si por otro lado también mucha sorpresa de la reacción y la cantidad de expectación que hubo porque para los que estamos más metidos en el mundo era una gran noticia desde luego pero ver la cantidad de atención que ese género en todo el mundo en todos los ámbitos la verdad es que fue fue muy sorprendente y muy positivo

Voz 0313 04:00 tú cómo te enamoras de la astronomía como te empiezas a interesar por el universo sobre todo por la curiosidad desde pequeños

Voz 1619 04:08 es muy curioso entonces siempre me ha fascinado pues a su entender por qué estamos aquí porque existe la tierra que es el universo es decir siempre digamos que que en mi forma de ser me ha llevado naturalmente a ese camino entonces desde pequeño pues entender cosas como como Júpiter por ejemplo es algo que que siempre me llama la atención Ivo cómo se formó pues el bueno hay hay teorías hay varias teorías sobre cómo se formó el Sistema Solar en la que más acerca de esta a día de hoy es que se se fue acumulando a partir de pequeños

Voz 4 04:39 de granos de material y bueno a partir de de

Voz 1619 04:43 de ahí el Júpiter en concreto estaba en la en la zona más alejada del del disco planetario que es como se llama el disco de material que hay alrededor de una estrella en sus en sus primeras etapas ya estaba más allá del del punto de congelación es decir donde los menos volátiles no se evaporan porque están demasiado lejos el sol y la temperatura lo suficientemente alta y una vez que que Júpiter formo su núcleo que seguramente sea rocoso capturó todo el hidrógeno a su a su alrededor se convirtió pues en el planeta del Sistema Solar

Voz 0313 05:14 eso aunque tengamos explicaciones científicas estamos aquí un poco por casualidad no yo siempre que os escucho hablar a la gente que llega a esa conclusión

Voz 1619 05:23 sí sí parece del azar

Voz 0313 05:25 parte no bueno hay hay muchas hay muchas

Voz 1619 05:28 la hipótesis muchas interpretaciones no está claro que no sabemos cómo apareció la vida en la Tierra hay muchas muchas sospechas pero sí hay quien dice que bueno es que quizás es inevitable no se dan las condiciones apropiadas quizás que aparezca la vida simplemente cuestión de tiempo de momento no se sabe porque sólo conocemos la tierra único lugar que está habitado pero lo que nos dice la ciencia lo que nuevos dice lo que hemos visto hasta ahora es que no hay nada especial sobre la tierra ni sobre nosotros os elementos que componen los elementos que componen la tierra los elementos que componen el sol también son los más comunes del universo entonces esa receta en principio está Universo debería haber muchos lugares en los que la vida debería haber aparecido de momento no lo hemos encontrado pero lo lógico suponer que debería ser más o menos abundante

Voz 0313 06:06 yo estoy contigo hoy Alex cosas concretas el libro para que lo sepan los oyentes y se hagan una idea cómo fue realmente la historia de la manzana

Voz 1619 06:15 dicen que conocemos todos es que le cayó una avanzan en la cabeza lo que dicen la historia es al menos como la conozco yo es que ya estaba en el jardín de su madre y bueno vio caer la manzana empezó a pensar es decir la caída de la manzana el momento de la luna alrededor de la Tierra que es que que es lo que hace que todo eso funciona así fue a partir de ahí cómo comenzó a elaborar esa esa teoría de la gravedad pero Nole cayó ninguna Mancera en la cabeza

Voz 0313 06:43 eso concretamente no ocurrió hoy Alex en Twitter tienes miles de seguidores pero me gustaría que al contar un poco el el el proceso porque eso hace menos de dos años tú tenías unos hilos donde tenías bueno que alguna gente te iba siguiendo y de repente eso se dispara eso porque como

Voz 1619 06:59 corre si a ver en Twitter de a mí ciencia llevaba mucho tiempo llegando pero hace hace eso un poquito menos de dos años porque empezó en junio de dos mil diecisiete comienza Cirilo pues simplemente explicando un montón de cosas de de astronomía pero vamos sin ninguna expectativa de repente así como dices poco a poco veo que empieza la gente a retirarlo a compartirlo empieza a seguir me cada vez más gente y de repente me encuentro con que paso detener dos mil y pico seguidas en aquel momento a más de doscientos mil que tengo día de hoy y con algunos y los que han sido realmente tremendos no como por ejemplo uno quizás sobre la ciencia de interestelar que es una ante una de las películas de ciencia ficción como decías que bueno arrasó intrascendentes parece que es una

Voz 0313 07:43 tiene tiene que ver con los agujeros negros todo eso que comentábamos

Voz 1619 07:46 sí sí sí exacto es está muy relacionada con precisamente con los agujeros nuevo super masivos que es la imagen de la que hablábamos antes es un agujero negro súper masivo

Voz 0313 07:55 oye cuántas preguntas te pueden llegar a la semana más o menos

Voz 1619 07:58 buf a la semana por más de preguntas exactamente es más difícil concretarlo porque lo que sí es respuestas de en Twitter más de dos mil a la semana la mayoría son preguntas así que calculó seguro que más de mil

Voz 0313 08:11 que es que es lo más lo más complicado lo más difícil que te han llegado plantea

Voz 1619 08:15 lo más difícil seguramente conceptos un poco más más complejos como que es la entropía o cómo funciona el espacio tiempo porque son son ideas que están más alejadas de lo experimentamos en nuestro día a día entonces encontrar símiles comparaciones que permitan a la gente entender con sencillez de qué se está hablando siempre es un poco más complicado

Voz 0313 08:33 en es más o menos identificado el el retrato robot el retrato robot el perfil de la gente que te sigue incluso de tus lectores ya con el ya con el libro es gente joven es esto es un fenómeno transversal lo tienes más o menos perfilado

Voz 1619 08:47 hay de todo ahí sí que es verdad eso de gente más joven pero también porque ese es el público de Twitter el pueblo de Twitter principalmente joven pero pero hay de todo me he encontrado desde niños de diez once años que que bueno pues sus padres han leído el libro o en los vídeos etcétera a gente de más de sesenta años que me dice ahora por fin estoy empezando a entender esto porque no hasta ahora no lo había conseguido

Voz 0313 09:10 oye una cosa del libro que quería preguntarte es como un índice una lista de doce temas donde bueno nuestro lugar en el universo lo que comentábamos de la formación del sistema solar como surge la aparición de la vida en fin las estrellas negras etc etcétera como hace la selección como es el cásting porque en astronomía si hablas del universo habrá otros muchos temas que abordar no me imagino

Voz 1619 09:32 sí hay muchísimos la verdad es que lo que buscaba con hacia las estrellas serán poco que fue una de acción a gente que no sabe nada o muy poco y que sirviese un poco pues para ver digamos todo lo que tiene que ofrecer en general entonces en la selección pues fue un poco la la verdad es que me lleve mucho hasta cierto punto salgan por la temática y calzada el libro eh que sí que se advierte claramente mal si no tienes mucha tierra ese ese no es emulado me fijé mucho a Sagan en Cosmos cómo estructuro Cosmos los temas que elige más o menos intento Bjarne por eso lo que tenemos en el concierto que tenemos ahí de hoy pero sí buscando una introducción digamos general porque luego ya cada uno pues hay gente que le gusta más alta los agujeros negros otros les gusta más la posibilidad de que haya otros lugares sí podría haber dos universos etc entonces intentó tocar todos los palos y que la gente vea por eso que que hay muchas cosas que pueden captar nuestra curiosidad

Voz 0313 10:34 Alex la última cuál es tu pregunta el tema eso que querría saber que alguien te respondiera sobre el universo

Voz 1619 10:42 pues ya sabes cómo padeció la vida en la Tierra porque es una de las grandes incógnitas que tenemos a día de hoy comprenderlo nos permitiría saber hasta qué punto es frecuente la vida en otros lugares Universo y que poseía estaremos de encontrar otras civilizaciones no en el universo en seis sino en nuestra propia galaxia

Voz 0313 10:58 muy bien al Ribeiro autor de hacia las estrellas una breve guía del universo en Alfaguara en este Día del Libro muchísimas gracias por compartir este ratito en La Ventana con nosotros eh

Voz 1619 11:08 ahora muchas gracias a vosotros o un abrazo muy grande

Voz 0313 11:10 fíjate porque te va a interesar lo que viene a continuación porque vamos a a complementar esta conversación con con Alex a través de una recomendación inspirada precisamente en el universo el universo del escritor Lewis Carrol en el espacio Cosmocaixa en en Barcelona donde estamos hoy puede visitarse hasta va hasta final de año practicamente una exposición titulada espejos que está inspirada en el son Age de de Alicia en el país de las más de las maravillas a través del ha de entrar en el interior de un espejo pues para explorar todo luces reflejos aspectos matemáticos físicos también es una muestra que se ha podido hacer en colaboración con el Museo de matemáticas de de Cataluña y el Instituto de Ciencias Fotónicas yo ahora para nosotros para la Ventana vamos a hacer una breve inspección una visita de la mano de su coordinadora que se llama Lola Ruiz

Voz 6 12:07 proponemos al visitante que atraviese metafóricamente un espejo Ia otra ir una vez se encuentra a la otra al otro lado como Alicia puede hacerse algunas preguntas sobre la realidad no sólo sobre la ley de reflexión sino también sobre cómo percibimos la realidad Nos gustaría no que que las personas primero investiguen Ibiza en todas las posibilidades que hay de observar diferentes fenómenos a través de de los los espejos que se va encontrando en la exposición hay zonas turísticas distintas de espejos planos que forman diferentes ángulos son sus efectos son muy sorprendentes preciosas caleidoscopio es gigantes en los que uno puede entrar dentro

Voz 7 12:58 espejos curva los que crean imágenes fantasmagóricas hay una vez

Voz 6 13:06 hemos explorado todo este todo este ámbito que es de color negro como las piedras de ajedrez que son blancas sin era una vez hemos terminado de explorar a este lado a través de un gran cálido es copiosa Ronald pasamos de nuevo al mundo de la realidad no es encontramos otro gran ámbito esta vez es de color blanco en el que los espejos íntegra Juan con la luz tenemos incluso un interferón metro quedó es ayude a comprender cómo se llego a descubrir ondas gravitacionales la exposición termina con una pequeña reflexión sobre la identidad ya que los espejos también tiene mucho que ver en nuestra vida de nosotros mismos ir la despedida es muy alegre y es mejor verla allí mismo

