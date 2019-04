Jacobo Armero: "Uno sabe que ha vendido una casa cuando el cliente saca el metro y empieza a medir"

Voz 1995 00:00 nosotros sí todas las palabras que hoy aparecen después de la resaca bueno viviendo la resaca del Bayern de todas las palabras hemos elegido una Chema vivienda porque es una palabra que representa uno de los grandes problemas y a su vez uno de los grandes desafíos de la sociedad española la palabra vivienda fue citada en ocho ocasiones con alusiones como esta de Pablo Iglesias hay más

Voz 1 00:20 títulos para hablar de políticas sociales el artículo cuarenta y siete este artículo habla de vivienda digna porqué en este país no hay un Gobierno que se atreve de una vez a intervenir el mercado delatado otro de palancas y en vivienda viviendas en el que intervendrán mercado alquiler hay que dar garantías a esas personas de clase media que llevan toda su vida pagando un piso que lo quién alquilar en condiciones de seguridad

Voz 1995 00:39 mañana nosotros sí vamos a poner la atención en en ese término y en todo lo que conlleva nosotros vamos a ver esta mañana de vivienda y lo vamos a hacer un arquitecto aquí en la crisis económica le obligó a reinventarse ir arquitecto se convirtió en agente inmobiliario y ahora fruto de esa nueva ocupación a que se dedica desde hace seis años escrito unas interesantes memorias novelada con el título de Historias de un agente inmobiliario Jacobo Armero muy buenos días qué tal buenos días antes de empezar a la conversación te lo concerniente de la vivienda es que tenemos una duda yo y un amigo mío se llama El Langui un piso de un dormitorio se puede considerar un piso de ser así que narices es un apartamento

Voz 2 01:23 pues eso es que lo del apartamento en España tiene uno

Voz 3 01:27 sí a un una

Voz 2 01:30 en algunas comunidades una concepción muy determinada porque por ejemplo en Francia una un apartamento es un piso

Voz 4 01:36 en cambio bien

Voz 2 01:39 en inglés un apartamento también es lo que nosotros llamamos el piso la palabra piso es una palabra muy es un concepto muy español y que que es prácticamente todo lo todo lo demás pero hay un concepto de España de apartamento que es como esa unidad

Voz 4 01:54 digamos en residencial

Voz 5 01:57 bueno mínima de un dormitorio que que que me está sacando yo todavía lánguida mucho más pesado buenos ánimos de yo pero sí que es un piso

Voz 1995 02:05 un piso de dormitorios que yo cada vez que un Dexia pone piso un dormitorio desde un apartamento es un apartamento pero también es un piso una cosa no excluye la otra vale ella le llamó la atención imagino que por usted acaba sacará más este libro vive de eso entorno le llamó la atención la la ausencia de de de de la palabra vivienda en el debate de ayer

Voz 2 02:28 bueno me llamó la atención que sí que se habló y porque normalmente de estas cosas se suele hablar muy poco en ese tipo de de de debates quizás electoralmente no sean demasiado rentables no no no no lo sé pero me me me extraña que no sean más rentables porque es un es un problema que nos afecta mucho a a todos y además es algo de lo cual el Estado pues prácticamente se ha desvinculado en las últimas décadas no el lo que es el

Voz 4 02:58 el a la regulación de del el mercado de la vivienda y la ida y la oferta de de de vivienda pública no es algo

Voz 1995 03:07 pues por dar datos que parecen ese libro en España se construirían cien mil viviendas de protección oficial al año este año no llegaran a las cuatro mil quinientas mil a cuatro mil quinientas vamos a hacer un pequeño alto en el camino enseguida continuamos saliendo de vivienda con con Nacho con Gonzo que Nacho por cierto ahora nos cuentas lo de

Voz 2 03:27 el día de Sant Jordi

Voz 1995 03:31 Nacho Carretero por cierto está en en Barcelona donde ya es el clásico lleva no sé cuántos años y Nacho cuántos años lleva estudiando con lo de Fariña en Barcelona

Voz 6 03:41 no no es decir que es mi primer Sant Jordi es verdad que Fariña me llevó firmar en mucho de nuestra geografía pero el año pasado que íbamos a venir estaba secuestrado el libro entonces para qué porque para afirmar que sino tenía libres y entonces es el el primer año que estamos

Voz 1995 03:58 o sea que por el secuestro que desde el año pasado que fue la mejor campaña de promoción que pudo tener un líder usar transitoriamente impidió que estuviera Sadiq este año firmas los dos también el de el corredor de la muerte basada historia Pablo Ibar que ya hemos visto por cierto imágenes de la serie

Voz 6 04:11 eso es estamos aquí firmando los dos que llueve por cierto el traje la lluvia por supuesto in por la tarde además vamos a estar en en el Centro Galego de aquí de Barcelona que la Comunidad gallega aquí como suele pasar en casi todas partes es muy grande firmando los dos en el corredor de la muerte incluido cuya serie ya está ahí a puntito en el horno para cuando Movistar tenga bien estrenarla que esperemos que que no se dentro demasiado

Voz 1995 04:37 bueno hay una vela critica eso así que vamos desde aquí

Voz 6 04:40 no no no no al revés al revés hasta la serie lista Hay yo creo que en unos meses ya tendremos el estreno Movistar no no no no no era una crítica no me metas en un lío

Voz 5 04:49 entre diez y veinte minutos una hora menos en Canarias haremos de lo concerniente

Voz 7 04:54 la última crisis económica

Voz 1995 04:57 la última no sé si decir la crisis económica directamente ha dejado muchas secuelas algunas de las más duras las sufrieron los arquitectos fíjense una profesión especialmente dañada por la hecatombe que sufrió el sector de la construcción en nuestro país muchos de ellos muchos pensarán en marcharse al extranjero porque tienen una formación extraordinario una fundación en muchos casos pública que hemos pagado entre dos y que ahora aprovechan estos entornos pero otros decidieron reinventarse de ese es el caso de Jacobo Armero que sea invitado que unos acompaña y que después de seis años como agente inmobiliario ahora no son asesores inmobiliaria cambio también la terminología ahora sí

Voz 5 05:33 es consultor asesor a mi me gusta más la gente agente inmobiliario si tiene algo más de épica más si va a ser literaria gente va a tener placa no

Voz 2 05:44 pasa el sale un agente con con gorra eh

Voz 5 05:46 hola soy americano admiro señora gente Armero ex profesionales

Voz 1995 05:53 historias de un agente inmobiliaria así que muy buenos días muy buenos días de nuevo usted no no se va a que no se va porque no me voy a fuera una invitaciones por porque no se fue

Voz 1412 06:06 pues porque no podía pues porque tenía una una buena familia porque no encontraba tampoco la oportunidad la estuve buscando hay no pude si la hubiera tenido probablemente lo habría aprovechado pero no no no no me fue

Voz 2 06:23 posible

Voz 8 06:24 porque de de diseñará compra vender casas que cual porque viste que hay sí había un negocio sea seguidas en la construcción pero en vez de diseñar las había que compra venderlas

Voz 2 06:34 bueno por un lado se me ocurrió que había un montón de casas vacías que ya estaban construidas

Voz 4 06:39 no también sea lo mejor eh

Voz 2 06:42 quizá sería bueno cambiarse de lugar posicionarse en otro en otro sitio no dar salida digamos porque trabajo de agente inmobiliario al final es un poco un trabajo que haces un poco de Celestina tu pues tienes que buscarle un novio aún

Voz 1412 06:56 a un piso no una novia aún aún

Voz 2 06:58 si tienes que encontrar la persona adecuada para ese para para para ese piso no o apartamento era como llevar biliar lo que sea no es tú

Voz 1995 07:08 creo que también estudia da bien Nacho

Voz 2 07:10 entonces bueno pues es es un trabajo distinto y pensé que podía haber porque ya está bien

Voz 9 07:15 estar posicionado en ese lugar un poco más adelante es decir pues en estos años ya no

Voz 6 07:20 no me pregunto cómo llevó a tu lado arquitecto el enseñar ciertos pisos ciertos apartamentos porque hombre eh ahora como agente supo que no era una colección de sitios en el que habrá enseñado que entiendo que tu lado arquitecto por dentro esté diciendo madre mía madre mía lo que estoy enseñando

Voz 1412 07:38 bueno eso es lo que yo te tienes que olvidar un poco no ya de

Voz 2 07:42 de lo que hacías antes no eso es una de las cosas principales también del libro que es una que es una evolución no es una es una gestión del cambio al final todo tiene su comprador todo tiene su precio lo que tienes que buscar es un poco pues la la horma década de cada zapato ahí

Voz 1412 08:01 ahí en ese aspecto no

Voz 2 08:04 no no me ha causado demasiado problema vamos

Voz 10 08:07 pero jacobeos hemos hablado que otro vocabulario otro tipo de cliente voy al grano cuál fue el cliente al que has tenido que vender un piso raro raro en el estadio sea bizarro o donde las expectativas no estaban a la altura del piso lo que sea un momento así

Voz 2 08:24 realmente incómodo bueno realmente es que te encuentras un poco de todo y eso es de las cosas más bonitas también que tienen este trabajo que tratas con muchísimo tipo de gente

Voz 11 08:33 sí hay pues tampoco sé si rara o normal porque tampoco es algo que que que tú puedas digamos establecer ni ni que yo pueda juzgar a

Voz 2 08:47 al final lo mejor de todo es que tienes que tratar con muchísimo tipo de gente a mi me gusta mucho también pues tener clientes pues en barrios de Madrid muy humildes y me gusta mucho también tener clientes en en barrios buenos es una cosa que me gusta mucho tratar con muchísimo tipo de de gente que no hizo más raro

Voz 6 09:05 porque yo recuerdo todos tendremos experiencias de estas quiso que me habían enseñado en Lavapiés eh

Voz 5 09:12 no sé si esto es un tema personal para atraer a subir ha pasado no lo sé pero bueno

Voz 6 09:19 lo pongo como ejemplo un ejemplo sencillo y rápido en el cual me acuerdo estará hablando con el dueño bueno con el agente inmobiliario los dos estábamos hablando de que bueno si es un poco pequeño pero te adaptación y los dos estábamos hablando con la cabeza en Clean

Voz 5 09:30 nada tenemos el techo yo con la cabeza inclinada alumbrado

Voz 6 09:34 diciendo números Bojan tan

Voz 5 09:37 no se Jacobo si te has encontrado situaciones así

Voz 6 09:39 tan extremas que supongo que sí en todo caso cuéntanos cuál fue el más extraño o la anécdota que que tengas más más

Voz 5 09:47 bueno pues la verdad es que el más divertido

Voz 2 09:49 precisamente desde un piso que tenía un techo bastante bajo

Voz 1412 09:53 yo la verdad es que soy bastante grandullón no

Voz 2 09:58 mido casi dos dos dos metros

Voz 5 10:01 y había un piso que muchas veces la gente me dice oye este episodio tiene la de los techos un poco bajos no se tiene poco a veces me Calzada algún pequeño problema tanto que había un piso que no lo vendían y que era precisamente una buhardilla Lavapiés que tenía un piso que me iba

Voz 12 10:21 a ver si nos conocemos del Gran Duque lo estoy haciendo donde Jacobo tienes que agachar la cabeza tú podrías estar repuntar

Voz 13 10:33 eh

Voz 5 10:35 en el Viso tenía el techo muy bajo el techo muy bajo

Voz 1412 10:41 al final le pedía a

Voz 2 10:43 a Lola a mi mujer que

Voz 11 10:46 que que a ver si le podían enseñar que ya es pues es más bien pequeñita

Voz 5 10:51 y a la primera que había enseñado me lo vendió

Voz 8 10:55 el siendo sino arquitecto en a la hora ahora que estás vendiendo vendiendo con el consumidor final ves que se valora vuestro trabajo es decir el cliente se fija en detalles del arquitecto que buena distribución que buenos materiales que buen que bien está este espacio aquí o a la peña lo que hayáis hecho los arquitectos en ese trabajo de papel no lo valoran nada luego cuando está viendo un piso decidiéndose a comprarlo

Voz 2 11:18 bueno eso es algo muy interesante y realmente la buena arquitectura no sólo no se no se valora sino que muchas veces incluso es una pequeña incomodidad es un es una es como un engorro porque muchas veces luego pues encima el piso está protegido no lo puedo cambiar las ventanas ahí realmente la la la la buena arquitectura que hay mucha en Madrid hay muchísima arquitectura residencial de muy buena calidad muchas veces al final se interpreta más

Voz 1412 11:50 como casi como como un algo que no no no

Voz 2 11:54 no es muy es muy apetecible de hecho yo cuando estaba empezando con esto de los de la venta pensé ingenuamente en especializarse en pisos de buena arquitectura porque a mí siempre siempre me ha interesado pues la arquitectura residencial madrileña hay bueno pues me gusta mucho y además pues es mucho más agradable que enseñar algo que te gusta no que es lo que es lo que me preguntabais antes pero pero al final me di cuenta que que no tenía que vende de todo y que no tenía ningún futuro tener la ilusión de que te puede especializar en en buena en buena arquitectura no

Voz 1995 12:27 en el libro das un dato que habla de la dificultad de del oficio tres de cada diez agentes inmobiliarios abandonan en los tres primeros meses en tu caso Tarrasa ocho meses en vender un piso se

Voz 2 12:38 se hace no no es nada no es nada fácil primero por el por eso que os decía un poco que es la gestión de un cambio no que bien pues bueno tienes que renunciar digamos de alguna manera algo pues que al final pues estudiar te la carrera de Arquitectura tampoco es que sea un paseo no que es un es un brazo y luego pues has estado diez quince o veinte años construyendo digamos pues su casa

Voz 1412 13:05 una pues una una oficio

Voz 2 13:08 cartera de clientes etc entonces esa gestión del cambios la que es es decir convencer a ti mismo de que realmente lo que estás haciendo es lo que quieres hacer o lo que tienes que hacer es un poco lo que lo que cuesta más y luego pues es un trabajo que que tienes que entender realmente que que lo que tienes que hacer realidad nosotros lo que hacemos no es no es venden pisos lo que hacemos nosotros es digamos o al menos lo que me interesa de esta profesión es la de su interpretación como como un negocio de personas no un negocio en el que estás soluciona solucionando problemas a gente en el que estás preguntándole a la gente realmente qué es lo que necesita Hay tratando de escuchar porque al final y a todo esto son problemas habitacionales que además se producen en momentos en los que la gente está en situaciones muy límites muchas veces estás tratando con

Voz 11 13:58 con gente que que que que

Voz 2 14:00 está separado con gente pues en Davy un fallecimiento en donde hay una herencia eh

Voz 5 14:06 hay un nacimiento también cambio de casa no te lo cuenta no ha sido bueno yo es que estoy buscando un piso porque me acabo de separar sí importa

Voz 2 14:12 Santísimo saberlo porque tienes que saber también cuál esa necesidad digamos el personal de esa persona para tu poder ayudarle tienes que saber donde estudian a qué colegio para los niños porque a lo mejor al final estaba pensando en una zona pero le merece la pena otra es que esto lo fundamental es es es establecer una relación de confianza con Simon el clientes

Voz 1995 14:33 sin darte cuenta cómo te preguntábamos al principio como habría que que llamaros si Asesores y Consultores sin darte cuenta acabas de resolver la duda ha dicho hay que resolver problemas agente hay que ayudar a gente que ahí entonces explicaría lo de inmobiliario hicimos una pequeña pausa

Voz 1995 14:57 los está contando Jacobo historias un agente inmobiliario ese libro con Armero era arquitecto y dejó de hacer casas para venderlas las hacía también las quería vender pero dejó de hacerlas ya se a comprarlas venderlas que no había casas que gracias muchas veces tiene muchas vender nos está contando pero para que se hagan una idea hay hay un gran problema grandísimo problema con la vivienda que no aparece reflejado hoy en las páginas de los periódicos por qué no se habló de ello en el debate pero me contaba que un piso setenta y cinco noventa metros que esas dejamos ya la duda de si piso apartamiento con una cocina imagino con Umbral con la que en piso normal normalito de alquiler en el centro el centro hablamos de la almendra central de Madrid que es muy grande

Voz 2 15:43 dentro de la M30 dentro de la M30

Voz 1995 15:46 ciudades y capitales de provincia claramente cabrían en toda la nieta cuánto puede costar un piso de y veinticinco noventa metros de altura

Voz 2 15:54 sí habló en alquiler en las zonas más centrales más cerca de los mil ochocientos dos mil euros al al al mes en las menos centrales

Voz 9 16:05 pues en el entorno de los mil cuatrocientos dos mil quinientos euros los habitaciones ochenta metros por ejemplo noventa metros

Voz 2 16:12 hablo de un piso que sea un piso digamos lo que se podría llamar normal que ese día un piso con una buena luz

Voz 4 16:18 agradable con ascensor

Voz 2 16:21 por qué unas buenas condiciones ese es el dato de alguien que conoce

Voz 1995 16:23 el mercado porque se dedica esa es su profesión eso cómo lo con jugamos Nacho y gozo Cole con el dato que tenemos de que el español medio cobra entre novecientos mil doscientos euros

Voz 8 16:34 pues está claro hay zonas de grandes ciudades sobre todos de de nuestro país que no son aptas para el español medio es decir donde el que quiere vivir tiene que tener unas condiciones que para nada se parecen a las de ciudadano medio nada de una renta que anda en torno a los veinticinco mil euros anuales nada de cargas familiares que te hagan tener que repartir los ingresos entre cuatro cinco personas es decir son zonas que quedan completamente para la visita para el disfrute en jornadas de ocio pero el problema lo que han convertido en los centros de grandes ciudades es o a residentes con gran capacidad adquisitiva o para residentes transitorios es decir para los turistas que vienen a pasar tres cuatro cinco días que no miras tanto el gasto pero vamos es una una realidad que se ve en en en los que las la gente que vivimos en nuestras ciudades y ojo que luego están otro tipo de ciudades las ciudades medias medianas de provincias donde aunque los precios son más bajos también los salarios son más bajos y su relación entre ingresos necesidad de gasto para la vivienda sigue sí no tan disparatada como puede ser para un ciudadano de Madrid es decir que se está convirtiendo los centros de las ciudades en zonas prohibitivas para los usuarios de esas ciudad en España dentro de Europa ayer Consuelo en Estados Unidos igual el otro día leía el titular era brutal lo que pasa que luego en profundizar un poco en medio respiraban el titular decía que para poder vivir como un ciudadano de clase media hacen falta doscientos setenta mil euros al año luego leyendo el se refería a ciudades como en Nueva York Londres So San Francisco siempre Madrid Barcelona Valencia Sevilla Bilbao igual doscientos setenta mil euros no te van a vivero con menos de ciento veinte mil euros no puedes tener una vida desahogada Si quieres vivir en el centro de estas grandes además que es grave

Voz 6 18:19 bueno que Jakome corrija pero el centro al menos el centro de Madrid como que fue inmune a la bajada de precios cuando estalló la burbuja y cayeron un poco los precios de alquiler el centro de Madrid siguió teniendo unos precios desorbitados es bastantes

Voz 8 18:32 hable en en cuanto a ser yo creo que él

Voz 1995 18:35 somos muy centralistas en ocasiones me el centro de Madrid y el centro de Bilbao el centro de Valencia o lo que es la almendra central de las ciudades más relevantes de ese país no notaron

Voz 2 18:44 ha sido hombre baja mucho menos lo que ocurre es que las las oscilaciones son muy inferiores que en que en que en barrios más más humildes esto es cómodo y por eso la gente también les gusta invertir en en inmuebles en el centro de Madrid o de Barcelona o de las grandes ciudades ha habido tanta demanda de de inversores tanto extranjeros como como nacionales porque son digo digamos menos rentables de una rentabilidad inmediata porque a lo mejor no se alquilan por tanto pero a medio largo plazo son son alquileres muy son no son versiones muy estables no

Voz 1995 19:17 estoy pensando en ese gran fenómeno que vivimos en nuestro país donde no sé quizá deberíamos más con la campaña electoral someternos todos aún una buena campaña psiquiatría CIR nadie quiere vivir en esa España vacía que la dejamos sin servicios nadie puede vivir en los centros S no sé dónde ibas tenemos en el extrarradio de las ciudades entre entre la vacía Dajla vaciar acabaremos viviendo y una curiosidad azul Jacobo tú cuando cuando sabes que es decir acabo de vender el piso cuando entra alguien en la casa tú lo ves dice Fu fue estén ni de coño es decir en qué momento te dices

Voz 2 19:53 acabo de dar el mejor indicio es cuando empiezan a medir

Voz 13 20:00 aquí

Voz 1412 20:01 ya de justo cariño la cómoda

Voz 5 20:05 cuando empiezas a ver pasos de a metro metro lo destaca del metro es es muy buena si no muy bien

Voz 2 20:13 asignado

Voz 5 20:15 trucos Curtis

Voz 6 20:17 para bueno para ocultar ciertos te efectivos del piso para poner o palabras prohibidas cosas que no puedes decir hay algunos protocolos que tengáis de cosas que no se puede hablar de ella eso o que las Soleil sin

Voz 2 20:31 bueno eso depende un poquito de de digamos del carácter de cada gente yo soy digamos que muy poco intervencionista yo creo que nadie va a comprar un piso porque yo le convenza es una inversión que es demasiado importante no

Voz 4 20:47 entonces el general y diga

Voz 2 20:50 hemos que al final lo que hay que hacer es que la persona se sienta cómoda que pueda preguntar que vea que está todo bien documentado que que que se sienta sobre todo a gusto para para para para poder tomar una decisión tan importante esconder

Voz 1412 21:06 Zougam mostrar las virtudes de de un de un piso sus inconvenientes al final lo de hoy

Voz 2 21:15 estamos hablando siempre de pisos pero bueno puede ser también una un adosado

Voz 1412 21:20 al final yo creo que no lleva a nada yo no no no no me considero que yo venda al final nada a nadie al final el producto que

Voz 2 21:29 sí

Voz 11 21:29 que tienes tiene que ser bueno oí tiene que

Voz 2 21:32 estar en unas en unas buenas condiciones alquilo

Voz 1995 21:36 Francisco algún chollo realmente es el tema de dos

Voz 2 21:40 a las buenas agencias inmobiliarias me hecho ellos porque una buena agencia inmobiliaria lo que hace es asesorar a su cliente que es el vendedor el chollo como dicen hay que buscarlos existe pero hay que buscarlos pero en general puerta pues las buenas hay que buscarlos más puerta a puerta pero en las buenas agencias inmobiliarias en las que en las que sea asesor a la gente realmente a un propietario

Voz 1412 22:04 no los chollos no existen

Voz 1995 22:06 alejado de la realidad del mercado inmobiliario te hace ver tu futuro que sigue por el mundo de la gente au creéis que podría

Voz 8 22:12 así quisiese es volver a diseñar casas

Voz 1995 22:14 se volverá se volver a reactivar uno

Voz 1412 22:17 uno aunque se reactivara es algo que no no contemplo volver a ese mundo bueno yo en realidad

Voz 2 22:24 el digamos que compaginaba mi mi mi trabajo de arquitecto también con una pequeña editorial que de que que tenía con con mi padre teníamos una empresa familiar y hacíamos exposiciones hacíamos también digamos una empresa de gestión cultural que con la crisis pues aún peor suerte yo creo que o igual de mala que el que el estudio de arquitectura no volvería en

Voz 1412 22:46 ni a uno ni a otro no sé si el haber escrito este libro que puede llevar a otra

Voz 2 22:53 a otro a otro lugar siempre me gusta también pues hacer cosas nuevas y hacerlo lo lo lo mejor que puedo no

Voz 1412 22:59 pero desde luego no ahora mismo no volvería donde estaban y loco no

Voz 1995 23:05 curioso porque había sido una empresa de gestión cultural cultura tampoco fue una palabra que ayer apareciera no en esa si no hacia llevado vivienda ni cultura decir términos que a la mayoría nosotros sí nos preocupan esperemos como y unos hoy está la segunda vuelta a ver si en el partido de vuelta de cultura y ciencia en los temas de los que van a hablar seguro que empiezan por ahí además seguro que van a ser los estrellas de esta noche Jacobo Armero era arquitecto y acaba de escribir un libro Historias de un agente inmobiliario una profesión que desde hace seis años ocupa todo su tiempo después una crisis económica tú Will es que la situación económica va mejor va a peor

Voz 2 23:42 la situación económica no lo sé yo me llevara el mercado inmobiliario es lo que más puedo opinar porque al final somos los que somos muy buen termómetro creo que personalmente creo que está inflado creo que

Voz 11 23:54 a que que digamos es que cada vez se estrella pasó hace diez años

Voz 2 24:00 tampoco quiere decir que vaya a haber una burbuja nadie lo sabe nadie lo puede predecir pero lo que se ha ocurrido que es bastante lógico digamos esquelas

Voz 9 24:07 expectativas de los vendedores a subidas digamos anuales del diez quince e incluso hasta el dieciocho veinte por ciento pues la gente digamos es normal que que preveía para este año otra subida así parece que no se va a producir por un lado porque los inversores

Voz 4 24:22 pues encerrado el

Voz 9 24:25 digamos el grifo porque ya no tienen margen de hacer negocio por otro porque también tampoco está en con tan fácil encontrar a la gente que que pueda percibir hipotecas de estos de estos importes y que se las den no

Voz 1995 24:36 historias de un agente inmobiliario de Jacobo Armero muchísimas gracias Paco