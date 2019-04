El silencio de la cultura

Voz 0313

00:00

hola buenas tardes hoy es uno de sus días raros que tenemos de vez en cuando en España la mitad del país está de fiesta la otra currando es posible que algunos oyentes no estén escuchando ahora mismo desde el coche de regreso de las vacaciones de Semana Santa otros comiéndose la mona de Pascua otros es el trabajo algunos en la playa niño seguro porque hoy hoy no tienen cole habrá posiblemente algún librero ultimando los preparativos para el día del libro que se celebra mañana que por cierto mañana será festivo en Aragón y en Castilla y León eso mañana Joy para rematar la faena o para darle un carácter aún más singular a este lunes de Pascua ya saben que esta noche tenemos un debate electoral en la tele mañana otro por si alguien se queda con ganas pero yo les propongo esta tarde un un debate alternativo a cuatro también bueno en realidad va a ser va a ser una conversación porque hemos invitado a cuatro veinteañeros estudiantes de Periodismo para que nos acompañen en esa primera hora de programa Isabel como ven el panorama como ven la vida en general que nos digan qué planes tienen que les preocupa que les irrita que les ilusiona de que ese fían de que no se fía nada miren a mí me interesa mucho verdad Michael buenas tardes hola bueno lo que vayan a contarnos esta noche los candidatos en la tele pero también me interesa muchísimo lo que vayan a decirnos invitados de esta tarde bienvenidos a La Ventana