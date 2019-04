SER Deportivos: El debate del descenso (23/04/2019)

Voz 0699 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER hoy vamos a usar el primer minuto para repartir ya lo avanzó hoy es el Día del Libro y se nos ha ocurrido pensar en qué libro podríamos regalar a deportistas madrileños según lo que viven en baloncesto Pablo Laso le cae el arte de la guerra que es la que el espera en Atenas hoy en la Euroliga ya al entrenador de Estudiantes Josep María Berrocal la biografía de Leonardo da Vinci a ver si se inventa algo que buena falta le hace al equipo en fútbol a Paco Jémez el Lazarillo de Tormes para que vea lo pícaro que hay que ser ante los árbitros que se hacen los ciegos Bordalás la vida sueño de Calderón de la Barca por el sueño de la Champions así El principito por comprobar si a través de la lectura de un clásico francés entiende mejor motivan mejor Griezmann a Bale San Manuel Bueno mártir un presunto bueno al que presunta ante martirizada su público en el Bernabéu ya Florentino Pérez directamente le vamos a regalar la Biblia para que no olvide nunca más la importancia de ser cristiano a las tres y uno comenzamos aquí SER Deportivos

Voz 0699 01:12 Don Francisco José Delgado con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar un día más con el resumen de lo que llevamos de martes gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el teléfono móvil por nuestros enlaces en redes o por la web tres W Cadena Ser punto com que ya sabéis que lo importante que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo el culo Hernández como cracks de la técnica así el Barça Ana hoy al Alavés y el Atlético de Madrid pierde mañana contra el Valencia el equipo de Valverde el Barça gana la Liga en diferido es la primera cuenta de la jornada entre semana que hoy se va a poner en marcha aunque son un poco las cuentas de la lechera Valverde lo sabe

Voz 0588 01:55 si me preguntan mucho de esos sobre si era mostrar la liga lo antes posible vamos eso lo tiene cualquiera lo que queremos todos es ganar de verdad que cuando la Liga la llevas justa las has peleado hasta última hora parece que es una alegría superior sin embargo cuando llegas al final sacas doce o catorce puntos al segundo hoy dieciséis diecisiete al tercero quizá ya es

Voz 0699 02:17 lo previsible bueno pues veremos si el Barça sentencia la Liga esta semana hoy veremos cuánto se complican la vida os aclaran por abajo el Huesca el Valladolid el Girona que juegan esta tarde noche os vamos a llevar de paseo portando lugares donde hay fútbol de Primera hoy por las salas de prensa donde han hablado varios de los entrenadores que son decía mañana por jugar sus equipos como el Cholo que ha hablado sobre la renovación de Jan Oblak

Voz 0501 02:43 importantísima e una elección una vez más como la de Griezmann el año pasado de posiblemente el mejor portero del mundo decidir quedarse con nosotros al club en su trabajo diario Le dar una alegría a los hinchas evidentemente lo pone contento porque Sean es un portero extraordinario al equipo ya sé muy bien

Voz 0699 03:05 habla de compromiso del solo de Oblak el compromiso hubiera sido mayor si Oblak hubiera multiplicado la cláusula de rescisión por lo mismo que se han multiplicado el sueldo es hubiera sido más compromiso tenéis el mio el compromiso de que vamos a ver más del Cholo vamos a contar noticias sobre el futuro de Bale idea Rodri que hay noticia en ambos casos también es noticia el castigo que le ha caído a Alberola Rojas por su incidente con Álvaro Morata dos partidos a pasar frío es decir dos partidos de árbitro en la nevera y el que tiene su presente más calientes José Bordalás anoche en estos estudios en el Larguero con Manu Carreño con lo de Obama hay Jaffa Dream es decir tengo un sueño

Voz 0995 03:40 soñamos despiertos Si sueñas y que podía ver como podía haber sido jugador dice tenido lesiones y que te ves en un equipo importante ahí haciendo goles yo creo que todos soñamos y como técnico pues trabajas para intentar bueno pues estar en las mejores los mejores campeonatos

Voz 1576 04:00 duda Obama tenía un sueño pero Martín Luquero luces

Voz 0699 04:02 que lo tuvo antes para nombrar la palabra Champions no sabéis la de regates que intentó hacer Bordalás a Manu Carreño no imagináis no es imaginación de decir que el fútbol va a mandar y mucho en el programa pero me quedé contaros que además es día de oyentes los martes los escuchamos siempre en SER Deportivos hoy nos hemos fijado en el fenómeno de la autocrítica de los seguidores a gente de lo suyo que piensan que no da la talla se entiende mejor si digo la pregunta fijó qué equipo a diríais que tiene un problema mayor con uno de los suyos por poner ejemplos el Madrid con Bale Atlético de Madrid con Costa el Barça con Coutinho el Betis con Setién seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis en nuestro número de Whatsapp para recibir notas de voz de escucharlas después pueden ser otros eh fuera de los cuatro que os hemos contado se hay motivos os escuchamos luego en el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis fuera del fútbol la verdad es que es día de grandes no tres Llull ha viajado con el Real Madrid Atenas pero no jugar ante Panathinaikos hoy Si al Real Madrid el equipo de Final Four si pierde no descartó que Llull juegue el partido del jueves Ayrton Senna también no decía hoy homenaje en Madrid coincidiendo con el vigesimoquinto aniversario de su fallecimiento y también en Barcelona homenaje a David Ferrer en su último Conde de Godó antes de la retirada palabras hacia Ferrer de Rafa Nadal lo principal es que él

Voz 2 05:15 este feliz con lo que decida hacer y que tenga pues eh el adiós que merece como como jugador y como persona que que es

Voz 0699 06:00 María Dani Garrido antes de comenzar los partidos hoy en Carrusel se juegan tres y todos tienen su aquel a las nueve y media Mendizorroza aves Barça con dos temas extradeportivos antes del choque la continuidad del técnico local pollo con Coutinho en el equipo visitante hablan de las dos cosas Abelardo I Valverde después

Voz 5 06:18 estamos peleando por un objetivo todavía no creo que es bueno desviar la atención del equipo hacia mi persona queda aparcada hasta hasta de temporal

Voz 6 06:26 la zonas que azud hijas hace unos tres meses queden Belén

Voz 7 06:31 ante a acudir a la que está dando ya es la tercera o cuarta vez que hablamos ese tengo buena después

Voz 6 06:38 la lesión de de Emelec era te preguntaba la compañera el pulso

Voz 0444 06:41 pues tampoco más igualado entre los dos

Voz 0588 06:43 siempre está igualado entre todos los jugadores que tenemos porque todos son grandes jugadores nadie ha pasado a nadie por encima en ningún momento de la temporada hay momentos en los que juega unos momentos en los que juega otros momentos en los que uno sale otro entra eso es lo normal que ocurre habitualmente no sólo en la plantilla del Barcelona sino en la plantilla de cualquier equipo del mundo

Voz 0699 06:59 eso es lo extra deportivo pero el vistazo que viene es muy deportivo al partido última hora del Alavés Barça Vitoria empezamos por el Barça Adriá Albets muy buenas tardes

Voz 0017 07:08 hola Pacojo qué tal muy buenas pues el equipo está ya en Vitoria con todos los pesos pesados menos Ivan Rakitic Valverde ha preferido darle descanso al croata Illa ha dejado en Barcelona el resto han viajado todos lo que demuestra que el Barça tiene prisa por ser campeón quiere ganar hoy para quedarse a sólo tres puntos del título si es posible que veamos algún cambio en el once esta noche puede ser un buen día para darle descanso a Jordi Alba miedo podría ejercer de lateral izquierdo o incluso Vermaelen que ayer recibió el alta y que es la novedad en la convocatoria podría tener minutos también Umtiti en el eje de la zaga en el centro del campo extra aseguró Busquets Arthur Arturo Vidal ya leña se disputarán las otras dos plazas arriba esperamos a Messi a Suárez con la posible vuelta de Coutinho al once aunque Valverde podría rotar también alguno de los de arriba y apostar por Malcolm que es verdad que el brasileño aprovechado los minutos

Voz 0699 07:59 gracias Adrià esos de los que pueden ganar la Liga el Barça el dato que tiene Abelardo enfrente contra el equipo azulgrana no hace albergar muchas esperanzas porque no le gana nunca sale goleado muchas veces última hora del Alavés Kevin Fernández muy buenas pueda Pacojo

Voz 0995 08:11 buenas tardes si te parece primero lo deportivo bajas Jenner alavés de Jonathan Calleri por sanción además de Mary pan de Inui por lesión y la gran probabilidad de que vuelva el trivote para tratar de contrarrestar al Fútbol Club Barcelona El lo extradeportivo dos apuntes ha molestado y mucho en el club la filtración de que Abelardo no va a continuar la próxima temporada tanto es así que hemos podido en firmar que dentro del club no descartan que Abelardo no termine la temporada y lo haga de manera interina Javi Cabello que su segundo entrenador y hombre de confianza del club y además te apunto que Asier Garitano crece en la lista de posibilidades para entrenar al Deportivo Alavés la próxima temporada ha habido conversaciones informales pero por ahora no será trasladado una oferta ni se le ha señalado como el principal candidato para dirigir al Deportivo Alavés la próxima temporada

Voz 0699 08:56 puede ser muy fuerte que Abelardo no termine la temporada eso es el partido que cierra la jornada antes en Pucela el duelo de todas las necesidades Valladolid XXXII punto anciana cierra la zona de descenso juega contra un Girona que aún XXXIV está dos puestos y dos puntos por encima así están los técnicos conscientes de lo que se juegan hablan Sergio Josep vio

Voz 8 09:12 la gente lo va a animarnos va a apretar bastara con nosotros

Voz 9 09:15 seguro que nos van a verse empuje y no podemos darles

Voz 8 09:17 otra cosa que no sea intentar ir a por el partido tenemos que demostrar

Voz 1643 09:21 tenemos que demostrar determinación y tenemos que demostrar que queremos estar en Primera la temporada que viene

Voz 0699 09:26 ocho y media de la tarde tras los técnicos las novedades José Ignacio Tornadijo muy buenas tardes

Voz 1402 09:30 muy buenas sí todo el mundo sabe que este partido es casi una final sobre todo para el Valladolid que está dos puntos por debajo pero que en caso de ganar Pacojo súper harías en un punto al Girona y le ganaría también el golaveraje por tanto es un paso de gigante el que pueda del equipo de Sergio bien para adelante o bien para atrás en los locales puede volver masiva la portería ojo después de los fallos de Joel en Vitoria sí sí otra vez al banquillo volverá Alcaraz podría reaparecer Toni varios meses lesionado hoy podría estar en ese once inicial en cuanto al Girona todo apunta a que va a volver al sistema de cinco defensas casi a petición de los propios jugadores Eusebio Portu y Stuani en ataque movilización en las peñas todo el mundo recibirá al equipo siete grados es decir noche fría posibilidad de lluvias luego partidazo a la vista esta noche ese Valladolid Girona

Voz 0699 10:13 gran partido a las ocho y media y la jornada se abre a las siete y media en la enésima final del Huesca los aragoneses están ocho puntos por debajo de la salvación hoy es ganar o ganar en ante el Eibar que se juega el respeto también al equipo rival ya escuchamos igual a los dos entrenadores a Francisco ya Mendilíbar los toca volver a cero hubo partido

Voz 1643 10:30 oye conseguir trasfondo tenemos que jugar sobre toros

Voz 10 10:33 cuando al al rival sin pensar en qué posición está rival sino pensando en en nosotros el respetando arriba

Voz 0699 10:38 sí como última hora del Huesca Aimar en el día de San Jorge en Aragón en busca casi de una gesta por la permanencia Luisa Buddy al buenas tardes

Voz 1576 10:44 qué tal buenas tardes Pacojo pues efectivamente ganar o ganar es lo único que le queda al Huesca incluso mirar también lo que hagan algunos rivales directos en el equipo de Francisco no estarán Pulido ni a Kapo puede volver Cristian Rivera escucho Hernández al once inicial como principales novedades Mendilíbar ya avisó ayer a los suyos no quiere nada de relajación volverá Diop como principal novedad es que hay muchas bajas Jordán y Cote se han sumado a los lesionados por sanción para este partido que estará con el Alcoraz lleno en día festivo en Huesca buscando ese milagro de la permanencia

Voz 0699 11:12 perdona siete y media Huesca Aimar ocho media Valladolid Girona nueve y media Alavés Barça todo desde las siete y veinte en Carrusel a través de las emisoras de medias que no todo aunque lo parezca es política en estos tiempos y además de la Liga hoy y mañana también Aisa juntan muchos de entrenadores con noticia por sus ruedas de prensa hoy Simeone por ejemplo

Voz 1576 11:29 no en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera qué tal yo muy buenas en la previa de un gran partido el que va a enfrentar mañana en el Metropolitano al Atlético de Madrid con el Valencia de Marcelino García Toral y el Atlético de Madrid lo tiene claro quiere a retrasar lo máximo posible el alirón del Barcelona es más fíjate lo que dice Simeone siempre con ganas de ganar y siempre con ganas de hacer cosas importantes por ejemplo cogerá el primero

Voz 0501 11:50 no habrá notado pensando en eso porque todavía queda cinco jornadas donde tenemos la intención hasta el último suspiro de aspirar a acercarnos al primero intentamos mañana hacer un buen partido y obviamente llevar hasta lo último en la la posibilidad de alcanzar al primero que tenemos cordero

Voz 1576 12:11 Jiménez única baja Stefan Savic ha recibido ya el alta médica y mañana va a ser titulares

Voz 0699 12:15 en Simeone noticia en el Atleti Pellegrino noticia en el Leganés también por su futuro Óscar Egido el de

Voz 1643 12:20 lo dicho por primera vez en público lo que todos intuíamos que quiere seguir y a ser posible más de una temporada

Voz 1530 12:25 de extensión yo les he dicho que si quiero continuar fuera

Voz 0501 12:32 a ver yo creo que es

Voz 1530 12:34 es un poco lo ideal no es lo ideal pero no es Messi un poco de ruido que la realidad siempre chocan sobre nótese en prisión no para mí no me va a cambiar muchos años que se que nosotros no jugamos todos los domingo no

Voz 1643 12:50 la firma puede ser además en breve porque si hoy pierde el Valladolid mañana gana en Leganés la permanencia será ya matemática

Voz 0699 12:54 el trío de técnicos lo completamos con el paso de Bordalás anoche en El Larguero usó el caballero

Voz 1509 12:58 si el técnico del conjunto azulón repasó con Manu Carreño en la gran temporada de su equipo y contestó a las críticas al juego del Getafe diciendo que son todo lo contrario a un equipo marrullero también habló sobre algo que preocupa a toda la afición del Getafe su futuro y esto es lo que dijo Bordalás

Voz 0995 13:11 a la gente le prohibía muy bueno que no me comentó nada ni depósitos de solfeo ofertas decir que lo dijese no hay presidente que estábamos centrados en intentar dejar al equipo lo más arriba posible y bueno que tengo un año más de contrato que hay que estar tranquilos que cuando acabe el campeonato no sé si hay ofertas o no sinceramente le dije que no me comentase nada

Voz 0699 13:59 las preguntas podrá contar Zidane concursó ante el Getafe de presente cuál es la fórmula para colocar a B la próxima temporada de futuro todo tuyo Javier Herráez buenas tardes

Voz 13 14:09 bueno comenzamos por Courtois qué tal muy buenas tardes Pacojó si va a llegar a la convocatoria no creo que juegue de inicio lo haría el próximo domingo frente al Rayo Vallecano recordemos que lleva tres semanas de baja Courtois hemos contado aquí en la Cadena Ser que nos informaban que era poquita cosa pero dijo Zidane que tenía dos o tres problemas

Voz 0430 14:26 bueno esperemos que esté mejor ya Courtois esto

Voz 13 14:28 trabajando y podría entrar en la convocatoria frente al Getafe eso sí ya hemos dicho aquí en la Cadena SER hace un par de semanas que el portero de Zidane para la próxima temporada el principal es Keylor Navas Si Courtois quiere seguir que siga pero sabe que se va a compartir la portería incluso hasta con Luca Zidane y en cuanto al asunto de Gareth Bale pues también contado

Voz 14 14:48 en el Larguero Gareth Bale tiene una buena actitud de los pitos digamos que lo lleva bien él se quiere en teoría quedar pero vamos no sabe lo sabe lo sabe esa gente lo sabe todo el mundo que Bale la próxima temporada no va a seguir el Real Madrid porque evidentemente es complicado un futbolista que ya ha cumplido lo que bueno menos lo que se esperaba pero ha sido un hombre también importante finales de Champions

Voz 13 15:10 de la Copa del Rey Gareth Bale que está más lejos que fuera pero tiene contrato gana mucho dinero no será fácil e traspaso pero el club piensa eso en un traspaso Hinault en una cesión

Voz 0699 15:18 mientras Curto está casi listo para el regreso Alberola Rojas el árbitro está listo para el castigo que tienen su acción de

Voz 0419 15:24 toquecito con Morata como de preparados pero lo que hacemos es la sanción que le ha impuesto al colegiado dos jornadas estabas invitar tras la desafortunada acción sobre Álvaro Morata en Ipurúa este toque como has dicho en el cuello que como vimos además muy mal al delantero rojiblanco Alberola Rojas en las cinco anteriores jornadas estuvo como árbitro principal en tres ocasiones y como árbitro bar en las dos restantes mientras que como decimos en esta jornada treinta y cuatro también la XXXV el colegiado estará fuera de los terrenos de juego por estas acción que es en la impostor

Voz 0699 15:53 noticias de primera división que hoy mezclamos con late segunda que hay dos importantes la primera la sorprendente rescisión de contrato Anquela en el Oviedo Cali González

Voz 15 16:00 buenas tardes desde el año dos mil cuatro lo vivido no tienen el entrenador que estuviese al frente del equipo dos temporadas completas de forma consecutiva el último en caer Juan Antonio Anquela que es esperaba su salida tras el empate contra el Córdoba aunque quiso matizar que no fue de mutuo acuerdo como había comunicado el club

Voz 16 16:13 yo sabía que se había acabado claro llamé aguantar bastante u otro momento más delicado y más complicado en los que me aguantaron lo que sí quiero aclarar es que de mutuo acuerdo es que me dicen que te vas a sentirme boyas yo no iba a dejar esta nave nunca

Voz 15 16:28 aunque la les sustituye Sergio Egea que firmó hasta final de temporada regresa al club después de su dimisión como técnico del conjunto azul en el año dos mil dieciséis mutuo acuerdo muy raro desde luego

Voz 0699 16:36 sí sorprende lo del adiós de Anquela no sorprende menos el adiós de la directiva del Depor que alcanzó un respaldo muy grande hace no mucho

Voz 1643 16:45 si en el pasado mes de julio muy bueno has noventa y ocho coma noventa y nueve por ciento pero unos meses después portazo

Voz 0995 16:52 su renuncia por sorpresa esa vía comunicado a partir de ahora al Deport lo que le queda un periodo de unos cuarenta y cinco días aproximadamente hasta convocar la próxima junta extraordinaria de accionistas será en la primera quincena de junio cuando conozcamos quién va a ser el próximo presidente del Depor por ahora no se postula nadie pero los expresidentes podrían jugar un papel importante y es que Tino Fernández tiene un buen número de acciones para decantar la balanza en un sentido u otro Augusto César Lendoiro que se ha descartado para volver como presidente sí que tiene pues digamos ascendencia sobre muchos de los pequeños accionistas podría ayudar a formar mayoría

Voz 0699 17:27 lo último lo publica The Telegraph en Inglaterra con Guardiola y el jugador del Atlético de Madrid Rodri como protagonistas Álvaro de Grado

Voz 0107 17:35 hola buenas tardes pues efectivamente Rodríguez una de las prioridades para llegar a mantener en el año que viene el City pagaría los setenta millones de la cláusula del jugador del Atlético de Madrid así se convertiría en el fichaje más caro de el Manchester City miran esta posición para un posible reemplazo de Fernandinho que cubre cumple perdón treinta y cuatro años en esta temporada de otros de los nombres que han mirado además té el conjunto español es el de Don vele de Lyon y el de Rubén

Voz 0699 18:02 bueno pues veremos qué pasa ahora lo que pasa es que vamos al polideportivo tenis día grande para David Ferrer homenajeado en el Godó he Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas tardes es después

Voz 1566 18:12 Victoria victoria frágil además están temí ser Beret seis tres seis uno francamente bien yo creo que está en un buen momento con ganas de jugar ganas de hacerlo bien que por lo tanto avanza o Zaragón da Si bajando el francés Puyol si ganara así marinera y Nadal ganará Mariona a Leo Mayer se verían las caras e Ferrari final sería un bonito partido en el Godó ante despedida para una palabra lo que lo que pasa por lo demás es decir que Nicolas ganó su partido que está empezando a jugar Albert Ramos en este momento y que más tarde lo hará Jaume Munar

Voz 0699 18:49 cita de la mañana en el tenis citas de la tarde en el baloncesto con la Euroliga el Real Madrid en Atenas Marta Gaza así el OAKA que puede ser el último

Voz 1509 18:56 los cuello del Real Madrid antes de la que sería su sexta final para los de Pablo Laso en los últimos siete años los blancos que suman siete victorias consecutivas frente a los griegos que han puesto el cartel de dudoso Annika late espero que va a jugar en los blancos no va a estar Sergio Llull que ha viajado con el resto del equipo y que ya hace trabajo de pista es el primer match ball para el Real Madrid desde las ocho de la tarde buscando el billete para la Final Four de Vito

Voz 0699 19:15 además tenemos una semifinal decidida ya en la NBA José Antonio Duro dos en el este de la que va a enfrentar a los Bucks

Voz 17 19:20 a Gasol y Mirotic contra Boston Celtics comienza a partir del fin de semana todavía es en horarios oficiales y es la primera semifinal después del acuerdo victoria cuarto partido esta noche a Milwaukee en Detroit además la madrugada nos dejó la victoria de Utah

Voz 0699 19:31 Houston tres uno ya esta noche Orlando Toronto Brooklyn Filadelfia San Antonio y por la no cajón bien Formula uno noticia Ayrton Senna en Madrid Gonzalo Conejo

Voz 17 19:39 porque con motivo del XXV aniversario de su muerte José María Rubio periodista y fotógrafo de uno de los setenta y posiblemente el español que mejor conocía el piloto brasileño decidió homenajear le con un libro llamado Xena historias desconocidas veinticinco años más tarde

Voz 0699 19:51 el libro la verdad es que súper chulo pues recordando mito recordamos que hasta las cuatro os tenemos que contar más deporte aquí en Ser Deportivos

Voz 18 20:03 SER Deportivos Madrid la verdad que estaba jugando tenemos un montón de

Voz 0699 20:07 más interesante claro pensar en que

Voz 1643 20:10 te vienes un bodrio pero es verdad que llevo está bien vamos a escuchar a

Voz 0699 20:15 Simeone ya Pellegrino les vamos a escuchar más que han hablado en las previas de sus partidos juegan mañana pero sobre todo Bordalás que estuvo anoche sentado aquí donde destruyó en El Larguero con Manu Carreño Imanol le preguntó por el montón de ofertas que ha recibido el técnico del Getafe con la temporada que está haciendo el derecho

Voz 0995 20:33 sinceramente no te cuente cuente nada que cuando acabe

Voz 0699 20:36 el campeonato que

Voz 0995 20:39 hablaremos del presidente hablaremos

Voz 19 20:43 sí

Voz 0995 20:44 no sé si hay ofertas o no sinceramente le dije que no me comentó nada

Voz 7 20:49 y la verdad es la verdad sinceramente

Voz 0699 20:53 bueno la verdad es que ha Bordalás le queda un año de contrato con el Getafe que tiene una oferta de renovación Bordalás Oso agente encima de la mesa por ese año que le queda y otro más con subida de sueldo en los dos y la verdad es que a la vez Girona y atención Villarreal están al acecho de lo que pueda hacer bueno Bordalás esa es la verdad total ya que estamos hablando del Getafe ojo a llene el Atlético de Madrid ha preguntado Ángel Torres por el precio de salida del jugador el Cholo tiene que recomponer la defensa gusta llene la cláusula Degeneres de treinta y cinco millones de euros pero el Getafe podría rebajar la operación siente de algún jugador interesante del Atlético de Madrid en ella de momento es una opción me parece ir tomando cuerpo según van pasando las semanas tomando cuerpo el tema de la semana con vosotros tenemos muchos votos en la encuesta con la pregunta que podría es que tiene un problema mayor con uno de los suyos están en la encuesta de Twitter en arroba SER Deportivos el Real Madrid con Bale el Athletic con Costa el Barça Moncoutie ño el Betis consentían seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis nuestro número de guasa para recibir nota de voz y escucharlos después después de escucharos vamos a escuchar lo último del Panathinaikos Real Madrid que puedo poner hoy al equipo de Pablo Laso en la Final Four de la Euroliga ir después vamos a ver si nos da tiempo de de pedir a Movistar Inter que se va rumbo a tratar de conseguí ver la Champions del fútbol sala en Kazakhstan pero todo eso después antes el Madrid sí sí

Voz 20 22:20 Manuel Vilas Elena Medel Victoria Camps y Jordi Benjamín Prado Rafa pilas al cual en La Ventana hemos decidido que la vida deja de tener sentido sin libros pero también sin humor guays

Voz 12 22:37 Toni Martínez Especialistas secundarios Mundo Today Pilar de Francisco Sara Socas y Juanma López

Voz 20 22:44 a La Ventana este martes veintitrés de abril en Sant Jordi desde la plaza de Catalunya en Barcelona con los autores y el humor de todo por la radio y Carles Francino en la SER

Voz 21 23:02 el problema del Madrid con Bale no es pequeño eh yo creo que está ganando la encuesta de luego problemas que hemos puesto en Twitter

Voz 0699 23:10 el problema es Javier Herráez encontrar la fórmula para es que el problema sea menor no sí sí

Voz 13 23:15 se lo contábamos noche en El Larguero con Manu Carreño y como hombre Torrejón bueno pues me contaban que por la tarde que que lo de Bale efectivamente no es fácil porque tiene un contrato que su actitud después de los pitos del otro día no sólo los primero por desgracia porque yo creo que cuando se pita un jugador en su cancha nadie se beneficia no por por muy mal que lo haga quiero que Bale para mí no ha cumplido las expectativas que se esperaban de él pero no consiguió que a un futbolista que sea reacio a entrenarse que no se cuide a veces en exceso es bueno apuesta muy pronto no va la cena de los compañeros le gusta jugar al golf ya está en su derecho en su tiempo libre creo que el fútbol no es su principal ocupación no porque no se no se prepare trabaje sino porque el fútbol hay que vivirlo con con total pasión no hay ser casi lo único en el día a día de un profesional como Gareth Bale que insisto Se cuida que trabajan que tuvo mala suerte con las lesiones pero que bueno al final no ha triunfado como se esperaba de él con eso no digo que haya fracasado pero sí que no ha conseguido para mi en mi opinión puesta equivocado el objetivo para el que llegó al Real Madrid el tiene un contrato esa ganaron y claro no es fácil no no es fácil que que Bale y consiga un buen equipo y mercado tienen Inglaterra bastante y bueno pero quizá no el que esperaba él su agente que ha contado a keniana en muchas ocasiones y bueno pues el Madrid a una patada quiere una salida digna para Gareth Bale cómodo como es lógico pero creo que su su época o su etapa en el Real Madrid pues ha llegado a al final es una evidencia hay más considera en el banquillo que no es rencoroso por lo que dijo después de la final de Champions aquello después de marcar incluso un golazo no de sirena comentó en el césped que cree su futuro en el Real Madrid tendría que hablar con su agente porque con Zidane no contaba bueno Zidane se marchó se quedó él este año contábamos ayer El Larguero base las redes se va a quedar Zidane que ha venido a reformar reformar el equipo el que se va a marchar va a ser Gareth Bale como pues fácil no va a ser pero estoy convencido que Bale pues eh si acaba

Voz 0699 25:14 va a acabar su etapa en el Real Madrid este este mes de junio Bale es un futbolista particular una persona particular

Voz 0430 25:20 en el ella hoy un artículo de los compañeros del país que donde decían que rechaza incluso contratos publicitarios con los que no se siente a gusto o por tener más libertad y que no entiende en absoluto

Voz 0699 25:31 eh como el Bernabéu le pita que es algo que no le entra en la cabeza

Voz 0430 25:33 que que que que él en la cultura inglesa un estadio no pita a un jugador de de los suyos y eso es es algo que que Bale no a ver no es que no lleve bien porque no eso no lo lleva bien ningún jugador sino que es que no no lo comprende no lo entiende no me acordaba no encontraban

Voz 13 25:48 por eso porque no entendía ahí me comentaban que ese gesto que hace con su mano derecha cierra el puño levanta el pulgar como diciendo aquí estoy yo pitar Messi queréis ya más hablan bien de los compañeros no solamente Modric que coincide con el Tottenham contábamos a la noche del Larguero sino en resto de por ejemplo yo recuerdo cuando estaba con Morata marcó dos goles y Gareth Bale en San Sebastián el mejor fue Morata como anécdota te cuento que fue Bale a decirle a a Morata o Gemma cayó los dos goles pero tú te merecías dos goles y seguro que en el futuro va a marcar osea que Bale es un buen tío a que yo a veces digo que es un poco entre comillas forma años a un poco marciano no deportivo bueno así habla castellano pero le da miedo equivocarse a veces en la vida no pasa nada se rectifica ese esa proximidad con los aficionados no con los medios lo medios somos eso medios entre aficionados y jugadores creo que suele ha perjudicado pero bueno es una opinión como digo insisto para mí tenía que haber llegado más lejos de lo que ha llegado

Voz 0699 26:44 se mantiene la comparación con Cristiano Ronaldo

Voz 21 26:47 por qué

Voz 0699 26:48 claro porque les es lo había que va a perder la seguro pues eso ya le persigue durante toda a toda su carrera bueno ya iremos contando cómo cómo le va a Gareth Bale mañana contaremos cómo ha ido a Zidane en la sala de prensa gracias Javier un abrazo un abrazo hasta luego hablando de técnicos estoy empezando a medir las ruedas de prensa de Simeone

Voz 1576 27:06 la penúltima duró tres XXXVI La de hoy ha durado cinco treinta no son ruedas de presentar muy largas eh no no demasiado la verdad es que bueno pues yo sinceramente que estaba en la parte delantera no sé si algún compañero más pidió la la palabra no se lo dieron pero sí evidentemente terminó muy pronto en cuanto se hizo una pregunta sobre Arbeloa arrojaba algo que a ella se Cort pero no sinceramente no te puedo decir si hubo algún compañero que pidió a abrir

Voz 0699 27:34 que yo sí voy a decir es que es una realidad es que el Cholo Simeone se siente muchísimo más cómodo en las entrevistas vis a vis que en las salas prensa por lo que sea pero que sorprende la duración de las ruedas de prensa de el Cholo en el Atlético de Madrid no digo en esta no se porque porque no lo sé si había más peticiones de preguntas la anterior sí se que había más peticiones duró tres minutos XXXVI segunda dicho esto que más ha contado esta mañana en la breve rueda de prensa

Voz 1576 28:00 pues hemos escuchado hablando de Oblak hemos escuchado hablando de que iba a pelear por el primer puesto ha hablado de un jugador Víctor Machín Vitolo a nadie se le escapa que llegó con con un cartel en Hong muy importante la selección y el Sevilla entre lesiones aquella sanción de la FIFA no terminado de rendir a juego de dos de los dos últimos partidos de titular pero ha sido el primer cambio o el segundo Game ha salido siempre muy pronto y le preguntábamos que les falta todavía Vitolo para para destacar y para sentarse en el once del Atlético May pues fíjate porque también la tirado un poquito de las orejas

Voz 0501 28:29 Vitolo la característica la la conocemos evidentemente cuando él logra estar en su mejor versión de de su estado físico talento tiene pausa tiene visión de juego tiene y creo que en este último tiempo se lo ve hasta mucho más comprometido en querer mejorar en los entrenamiento y bueno en consecuencia después vienen las situaciones que le pasa dentro del campo ojalá que lo único que pedimos del que lo desvela elecciones lo respeten a partir de de no tener la continuidad en ese aspecto evidentemente no te da la continuidad tampoco dentro el juego

Voz 0699 29:02 me estoy poniendo a la lengua para no decir que Vitolo es el Bale del Cholo pero realmente tiene un problema de rendimiento con respecto a lo que costó ya lo que se esperaba Vitolo en el Atlético de Madrid

Voz 1576 29:11 Diego cuando dijera que que ahora parece que que tiene más compromiso para intentar mejorar en los entrenamientos no pero bueno en cualquier caso yo creo que lo que verdaderamente a Vitoria el Atlético de Madrid ha sido las las lesiones ya hablado evidentemente del otro nombre propio de la semana que es Alberola Rojas con permiso de de Griezmann y de otros nombres propios

Voz 22 29:29 aunque bueno era de suponer que tampoco iba a mojar mucho con la sanción del árbitro

Voz 0501 29:32 no no no de ningún tipo de sanción cuando me sancionan a mí que respetar a la a la gente que sanciona y cuando lo toca lo demás

Voz 0699 29:43 bueno nunca opino jugando opino que una vez esto depende como lo pides en la rueda de prensa el otro día sí estuvo más contundente con la acción cuando dijo no me recuerda cuando yo le diera conejita y me costó cuatro partidos es decir ya dijo en la rueda de prensa todo lo que tenía que decir y ahora ya cuando considera que no hay más que hacer

Voz 22 29:58 ayer lo zanja diez segundos así es pero bueno en cualquier caso es que poco se puede decir que tampoco

Voz 1576 30:03 una mano no es no no es así

Voz 0699 30:06 en un comunicado un comité dice estás

Voz 1576 30:08 sancionado yo que simplemente no te ponen para pitar y ya está lo demás un poco en lo deportivo de cara al partido mañana lo que te decía ha aprobado un once con cinco novedades respecto al que jugaron en Éibar entrarían Juanfran y Filipe los laterales Savic por el lesionado Jiménez la única ausencia que tiene Diego Pablo Simeone le Marc metió el gol frente al equipo de Mendilíbar será titular en la banda izquierda y arriba Griezmann volvería después de cumplir sanción al lado de

Voz 22 30:32 Álvaro Morata por lo tanto no estaría o Black bajo palos con Juanfran

Voz 1576 30:36 Vich Godín Filipe en defensa con Saúl con Rodrigo icónico que además de elevar el centro del campo de arriba Griezmann

Voz 0699 30:43 es un tetris de la asignación del Atlético de Madrid cada semana un tetris con cincuenta lesiones en la temporada es imposible acertar una alineación pero ni para el Cholo la semana anterior no sabe cuál es el once que va a poner la semana siguiente gracias tala Zhao eso del Atlético de Madrid en el Leganés ha estado Pellegrino interesante en la rueda de prensa Óscar Egido

Voz 1643 31:03 sí yo si me pregunta para nota le pondría yo diría un notable alto o un sobresaliente bajo porque ha hecho cosas ha dejado titulares una rueda de prensa de diez minutos en la que por primera vez Pelegrino ha expresado en alto sus deseos ha dicho en público que quiere continuar y que si fuera posible además les gustaría firmar no uno sino dos o tres años dijo que sólo hablaría de la renovación con la permanencia el Leganés ya casi la tiene de hecho puede ser matemática mañana si hoy pierde el Valladolid mañana gana al Athletic en Leganés se quedaría un año más en Primera porque el Valladolid llegaría se quedaría con veintidós puntos el Leganés sumaría cuarenta y cuatro habría doce de diferencia con doce puntos por jugar pero en los enfrentamientos directos en Leganés ganó dos cuatro en Pucela y uno cero en Butarque hace semanas de tomos haga lo que haga hoy el Valladolid ganar mañana permitiría el danés incluso luchar pero Europa algo a lo que ha dicho Pellegrino esta mañana que no renuncia

Voz 1530 31:50 diciendo noche aspiramos a esto yo creo que no llegamos Caser más difícil entonces una cosa es hacer otra cosa desearlo como en la punta de la montaña pero la batalla hay que subirla no cada vez que va más arriba hay más difícil entonces bueno es esa sensación de de que bueno tenemos que mirar lo que tenemos que hacer en este partido para poder aspirar a algo más ojalá que no última jornada podemos hablar de que tenemos el posibilidad

Voz 0699 32:18 ostras y me ponen pones canto gregoriano de fondo para una iglesia

Voz 1643 32:20 es que hubiéramos pocos a la sala de prensa y se notaba mucho más

Voz 0699 32:23 la amplia todos española catedral gótica está de Juana

Voz 1643 32:26 en Europa Pacojó es una de las condiciones que ha puesto Pellegrino para renovar su contrato quieren proyecto más ambicioso para la próxima temporada para mañana hay dos bajas obligadas porque Pellegrino pierde a Miquel ves ya y Merino por la cláusula del miedo Ander Prieto el tercer portero está lesionado se lesionó la semana pasada tanto Recio como sin manos que están recuperados más opciones de que vaya Recio en la lista de que vaya semana vale

Voz 0699 32:45 eso del el Leganés Getafe además de Bordalás al que ya hemos oído hoy hemos contado cómo está su futuro como estoy leyendo cosas en Twitter no digo que Sebastià gire sea lo que digo es que tiene muchas ofertas otra cosa es que cambié un equipo por otro yo creo que el Getafe de Champions Pelé este Bordalás no lo cambia la próxima temporada por nada o casi nada eh pero que el Villarreal ha puesto los ojos en Bordalás es así que el Alavés también sabiendo que no va a estar Abelardo lo mismo que el Girona no está muy feliz con Eusebio y uno de los técnicos que gusta de Bordalás también eso no significa insisto por aclarar que se vaya a ir que Contador de Bordalás ha sido noticia también un jugador como Ignasi Miguel que Ignasi Miquel que ha pasado por sala de prensa Uxue

Voz 1509 33:30 sí porque el domingo Ignasi Miquel le tocó jugar el partido decisivo ante el Sevilla demostró que está preparado el central también podría jugar el jueves ante el Real Madrid todo dependerá si le quitan la roja a llenen o no de momento el futbolista confía en ayudar a su equipo en la lucha por entrar en Champions dicen que el equipo está ilusionado por estar en Europa la próxima campaña pero primero hay que ganar al Real Madrid

Voz 0501 33:50 pasen por donde recuperarse para para el jueves que va a hacer un partido muy exigido muy muy difícil bueno con todo un Real Madrid que que se que tuvo un momento un poquito más de baja pero ya vemos perfectamente que está al nivel que estuvo en los años anteriores pero jugando en casa nosotros con con unas ganas de de esos de de ganarlo Si pues hacer un pasito más hasta

Voz 1509 34:14 a lo que hasta ahora nuestro sueño para el jueves Bordalás podrá volver a alinear a Damián Suárez y Matías Olivera que tras cumplir su partido de sanción estarán a disposición del míster además espera que que pueda llegar tras perderse los dos últimos partidos por lesión

Voz 0699 34:27 me queda el Rayo Vallecano de equipos de Primera División ya sé que me repito mucho pero esta semana el Rayo juega dos finales José Palacio otras dos

Voz 24 34:35 si los finales de yo creo bosques eso es posible se amiga pues son dos equipos de lata una alta sobre todo el próximo jueves a las siete de la tarde en el Sánchez Pizjuán además que tendrán eh

Voz 25 34:48 el quemados y luego esta derrota el pasado domingo en el Coliseum de Getafe todavía con las opciones de Champions y luego contra el Real Madrid son dos partidos claves que ya ha comenzado a preparar ayer el equipo de Paco Jémez con dos sesiones por la tarde ayer a cinco y media hoy también entrenador a las cinco y media ya mañana a las once de la mañana donde tendrás el placer de escuchar a Paco Jémez pero vamos a poder hablar con otro de los responsables de este proyecto el Rayo Vallecano que no tiene claro estar muchas cosas no sé lo que la marcha del equipo sino también de lo más inmediato que es la queja de Loire y sobre todo de ese enigma de Raúl de Tomás es el director deportivo David Cobeño

Voz 0430 35:26 hola David muy buenas tardes hola buenas tardes ya sé que él pasando no se puede cambiar David pero cuántos penaltis viste en el partido contra el Huesca no invitados

Voz 26 35:36 bueno para mí dos muy claros y otros dos que son dudas eh bueno pues eso hubiese podido cambiar el el el devenir del partido no yo creo que sí sí en uno de ellos el árbitro lo pita que que para mí eran pues muy claros pues pues seguramente que estaríamos hablando de la situación del equipo

Voz 0430 35:54 viendo como después en el partido del Getafe se consultó el bar viendo cómo no se consultó el bar en Vallecas uno se lo explica

Voz 26 36:01 no sé por desgracia un éxito de la temporada no parece ser que siempre que duda a favor del Rayo nunca o casi nunca se revisa indio al contrario en cuanto hay una mínima duda en en nuestra días siempre siempre se realiza no es la más tenemos ejemplos muy claros desde hace poquito el penalti que nos pitaron contra el Valencia de es que no salieron a la claro que sí y lo pitan sin dudarlo sin revisar lesionada el otro día en Bilbao se pitan dos revisando los Easy bueno pues luego uno de verdad que que le anulan pero pero ya habían pitado oí parece que que a favor nuestra nunca nunca se revisa nada

Voz 0699 36:38 porqué David porque gente a uno le dará vuelta y encontrará alguna explicación o no

Voz 26 36:43 pues no la encontramos la verdad porque lo justo sería que exige realizar una se realizando otras nosotros desde el inicio de temporada me voy al partido e incluso las de Bilbao en casa que anula un gol a ha roto todas las porque pues el de mano otro en en Huesca que revelando una ronda Tomás por una supuesta falta viene de lejos Si bueno pues al final se iban acumulando muchas muchas naciones en las que creemos que estamos muy perjudicados Si bueno di y luego encontrar pues pues no pitan todo que lo que se puede pitar sea o no sea no luego se revisa Hay es decide pero pero siempre que que hay duda a favor nuestro nunca nunca ni se pita inició por lo menos se revisa no es la la queja que tenemos nosotros que es que en ningún momento se se hace un amago de revisar ninguna jugada Rebeca no

Voz 0430 37:31 no sé si David Cobeño empieza a pensar en esa frase que dejó Ángel Torres ahí sotto voce de que cinco equipos de la Comunidad de Madrid en Primera son muchos son demasiados casi prefiere no pensar

Voz 26 37:43 bueno es mejor no pensar si hacemos eso estaríamos estarle muy muy mal en en esta Liga no pero así que de te da rabia impotencia de que de que luchando y luchando este año con inferioridad presupuestaria porque al final somos un recién ascendido y estamos en desventaja con otros equipos pues encima sumo a hacer que nos sentimos bastante perjudicados en en en lugar pues pues se junta todo no y al final con lo que claro la subida de división pues al final se te van escapando puntos a puntos no solamente son los puntos sino el el el tema mental luego al final ya a dos jugadores equipo están comieron nuestro área ir al contrario no cuando hay una una jugada con peligro nuestra no pues al final la protesta porque esas sino de aplicar

Voz 0430 38:28 hablada David de las dos finales que jugáis esta semana ya sé que el término suena muy fuerte como muy periodístico pero yo creo que es así y quiero preguntarte si para la final del domingo podéis hacer algo para que Raúl de Tomás la juegue

Voz 26 38:41 bueno vamos a hacer todo lo posible que lo estamos haciendo desde desde hace tiempo y el Madrid no nosotros lo hemos perdido y hemos solicitado la la posibilidad de que juegue con nosotros porque para nosotros es vital porque además el Madrid pues este año llenos está jugando prácticamente nada bueno pues esperemos que que en Madrid o sea receptivo a nuestra propuesta ahí nos deje contar con Raúl

Voz 0430 39:08 podría llegar a pagar algo o eso no pasa por las arcas del Rayo

Voz 26 39:13 bueno amigo mío yo creo que en el momento en el que estamos tendríamos que hacer todo lo posible ahí bueno pues si tenemos que verla como el Madrid de otros términos pues seguramente que que leí llega un acuerdo

Voz 0430 39:27 vale tengo un test de pregunta respuesta rápida pero José Seguí

Voz 0699 39:30 cuando tú tienes alguna pregunta también para él

Voz 0430 39:33 lector deportivo del Rayo Vallecano

Voz 25 39:35 sí como hablábamos eran los siguientes partidos muy difíciles Sevilla Real Madrid pero luego ese pues se dieron los tres finales digamos que son ya con con el equipo escuelas a jugar de forma directa el descenso habíais hecho para algunos de cuál te has Victoria se necesitan estos cinco partidos

Voz 26 39:53 se hacen que algunos pero al final es tontería no cuentas que va a ser un partido como el otro ídolo

Voz 1643 39:59 mejor otros por ejemplo como antes

Voz 26 40:01 a priori es más difícil lo gana al final ahora que me hacemos que centrar en el siguiente es el Sevilla que que tenemos que ir a morir aquí a hacer todo lo posible para para sacar la victoria Hay no pesa nada más solamente en los tres puntos siguientes eso lo más importante sin los que varían muy poblada

Voz 0699 40:19 David no lo piensan mucho vale un test de pregunta respuesta rápida cuántos puntos sacara el equipo de aquí a final de temporada no digo los que hacen falta digo lo que crees tú que sacará

Voz 26 40:31 bueno sólo si sí

Voz 25 40:33 sí

Voz 0430 40:34 diez puntos más vale que jugador va a pegar el paso adelante para sacar al equipo de ahí David

Voz 26 40:39 Nos hace que pueden siempre para aquí

Voz 0430 40:42 que salga tiene que bajar otro quién ocupará el puesto de el Rayo Vallecano ahí abajo

Voz 26 40:47 el desea igualmente ajenos al revés ganó me da igual

Voz 0430 40:50 vale estas más de regate que una palabra que defina lo que le transmite Paco y al equipo

Voz 26 40:59 o una semana de agosto serían varias esfuerzo de Darra eh

Voz 0430 41:04 de ilusión un mensaje a su afición

Voz 26 41:09 y nosotros vamos a a darlo todo por la por la franja

Voz 0430 41:14 la última una petición a los árbitros que piten al Rayo de aquí a final de temporada David Cobeño muchas gracias por estar en la SER

Voz 26 41:23 bueno nosotros un abrazo uno

Voz 0430 41:27 ha sido Sonia vale pensar bueno Inger un abrazo ahora sí un abrazo viaje queda mucha basura

Voz 0699 41:36 bueno yo creo que más claro el agua

Voz 1643 41:39 muy claro el director deportivo el Rayo Vallecano abrazo incluido

Voz 0699 41:42 hemos abrazarlo

