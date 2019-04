La mujer en la historia del cine

Voz 1 00:00 José un día negro porque se engordado porque yo pido demasiado que estás triste y nada más pero los días rojos son terribles de repente se tiene miedo y no se sabe porque no ha ocurrido a usted alguna sí pero cuando me lo único que me va bien es coger un taxi a irme a Tiffany me calma enseguida la tranquilidad y el aspecto rocoso que tiene nada malo podría ocurrir me Si pudiera hallar algún sitio no es que me encontré con ese sosiego que se respira en Tiffany entonces compraría algunos muchísimo quitaría algo

Voz 0772 00:44 continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando de fondo la banda sonora de Henry Mancini para la película Desayuno con diamantes uno de cuyos fragmentos no ha ayudado a abrir como digo este nuevo bloque era la voz de otro Ijalba una de mis actrices favoritas yo tengo que reconocer que no se soy absolutamente nada cinéfilo pero me pregunto muchas veces cuántas veces habré visto esta película porque es realmente maravillosa yo no sé si nuestra invitada estará de acuerdo o no pero yo creo que es una de las películas que supera de los pocos casos que en la que supera a la novela en este caso de Truman Capote vote que yo también tuve la oportunidad de de leerla y tengo que cierta que no me gustó nada la película supera con creces a la película en mí en mis manos tengo un libro el papel de las mujeres en el cine publicado por Santillana en donde se recoge un poco bueno pues esa semblanza que el mundo femenino la mujer ha tenido en la historia del celuloide a lo largo de la de las últimas décadas su autora Pilar Aguilar Carrasco ya nos atiende al otro lado del hilo telefónico Pilar bienvenida a Ser Historia

hola muchas gracias

Voz 0772 01:55 Karra Pilar Aguilar Carrasco ella es ensayista y crítica de cine yo no sé si estará de acuerdo en esto que he dicho de que la la película de Blake Edwards supera la la novela yo no sé usted

la novena no he ido hace bien hay hace bien hace virtual leerla

Voz 3 02:11 ahí efectivamente películas es un poco mito decir siempre la novela son mejores

Voz 0772 02:16 claro hay película

Voz 3 02:18 que superan a las novelas por ejemplo Guerreros de antaño deleita maorí a mi me parece que superan la novela no se que no es el único caso

Voz 0772 02:26 además la novela de Truman Capote es una novela muy cortita que tiene tres partes creo que era la primera es únicamente a la que aparece en la en la en la película y a mí pues tengo que decir que me gusta muchísimo más la la figura de de Audrey Hepburn en la en el celuloide que no en la en la novela quizá esta película que es del año mil novecientos sesenta y uno marca un poco no el quizá la y bueno la regularidad del papel de la mujer a lo largo de la de la historia no en este caso

Voz 3 02:59 bueno era yo soy muy críptica de todas maneras para empezar a distinguir el papel de las mujeres fuera de la pantalla es decir entonces todas de la cámara como directora guionista productora delante de la cámara claro

entonces si no sé supongo que tú prefieres que nos centremos en las mujeres que se ven en él

Voz 3 03:26 cine más que en las que hacen si no

Voz 4 03:28 los que no no tengo ningún padre

Voz 3 03:31 entonces te cuento brevemente osea los orígenes del cine hay muchísimas mujeres de hecho está demostrado que la primera película de ficción que voluntariamente se definió como tal se quiso hacer como tal la hizo una mujer Alice aquí solamente un año después de que se inventara el cine entonces en esta época que es una época claro donde se experimente al cine todavía no una industria las cámaras nada pues son lo mismo que sirve para firmar sirve para proyectar hay muchísimas mujeres porque son personajes pues eso artísticos que exploran un nuevo medio etcétera Cuando el cine que eso ocurre muy rápidamente se hace un gran fenómeno de masas que produce mucho dinero si se convierte en Industria llegan los grandes estudios acaparan completamente la distribución la producción esta mujer desaparece porque claro lo grande es tu tío pues como siempre están dominado por figuras masculinas y entonces qué ocurre pues que durante muchísimos años prácticamente no hay directora es la figura que se vean de mujeres vemos en el cine pues son muy limitadas y muy falsas no pueden parecer guapísimas porque todos lo son puede haber papel de menos interesante pero siempre es una visión muy masculina y por lo tanto muy parcial muy muy dos Matti K

Voz 4 05:03 muy pobre eso es lo que le decía yo cuando le le

Voz 0772 05:05 comentaba al al principio de esta charla el papel de de Audrey Harbour dentro de la de la elegancia del saber estar de que hay que muestra la imagen de de la protagonista de The Holy marca un poco quizá el el el arquetipo no que ha querido ofrecer o que sea visto más que querido ofrecer el en la Historia del Cine en ese papel de la de la mujer no

Voz 3 05:27 claro es que la ex mujer en general pues eran las trece Éstas eran las dos guapas aunque reconozco que tenía una belleza un poco especial pero eran fundamentalmente mapas los peinaban siempre maquilla más siempre estupendas sí claro eso al mismo tiempo hay que reconocer que es un canon de belleza que para las espectadoras también es muy duro porque las mujeres reales no somos así hombres también suelen ser guapo ejemplo Gary gran pero bueno hay un amplio margen para ellos ellos pueden ser atractivos sin ser guapo pero para las actrices muy un corsé muy exigente de red de rebote para otra que no me daba muy madre mía si yo lo único también hay depende de películas pero en general tú dice Si yo lo único que que vivo en esta vida es para conquistarlo a él él me elige porque soy guapa yo que vida tengo porque claros todas estas cosas influyen en la vida real eh

Voz 0772 06:33 no me ha gustado el comentario que ha hecho usted Pilar Aguilar ensayista y crítica de cine de de la belleza de Audrey Hepburn la tenemos excesivamente idealizada yo bueno tengo infinidad de fotografías de ella

Voz 3 06:46 Fano absoluto totalmente tú y yo tengo un abanico más amplio es bueno pero reconozco que que su figura tiene un encanto especial

Voz 0772 06:56 pero yo creo que es por lo que usted dice que es la naturalidad con que ya se mostraba en la Cámara porque realmente era una chica guapa pero no era un belleza extraordinaria porque si nos fijamos a ver detalles que bueno estoy salen un poco de la entrevista no las tejas son excesivamente pobladas los los dientes los paletos los tenía un poco metidos hacia dentro que es un detalle que mucha gente no se da cuenta ya hay detalles de de

Voz 4 07:20 qué es lo que ha visto que la convirtiendo en algo tan tan hermoso

Voz 3 07:25 abordar una peli creo que se llama cara me Ángel donde ella la empareja con Fred Astaire leer tenía sesenta hay tantos años bien señor que está bien conservado quiere decir que todavía era Gil tenía cuerpo flequillo pero en fin habría que haberlo visto eh sesenta y tantos años yo veintipocos entonces guapa que seas nipona atractiva ni por nada te libra de ese miserable papel sí entonces yo como crítica y como feminista porque yo soy feminista claro lo que me interesa reflexionar sobre esto no quedarme en que son guapas claro recta guapísima pero menudo papelón que hace en Yale la Ava Gardner guapísima pero condenada a ser la femme fatal que los pierde a todo quiero decir que son mujer que efectivamente son espectaculares guapísimas pero están condenados a ser personajes en el fondo secundarios y que viven en función de otros entonces a mí claro es lo que me interesa yo entiendo que atrás se ha pesado como crítica ya lista me interesaba ver en qué estereotipos nos han encorsetado ir por lo tanto a partir de ahí claro reflexionar sobre cómo rompemos eso porque

Voz 0772 08:56 qué tiempos esos arquetipos han ido cambiando a lo largo de de la ciudad diferentes también al inicio con las primeras películas mudas la llegada del sonoro de la actualidad

Voz 3 09:06 lo que pasa es que el código Heights luego encorsetado todavía más las figuras primeras que siempre están manera eran de ingenua y huérfana pobrecita niña en fin etcétera no pero claro luego hay toda esa época brutal que dura prácticamente como yo te dije que combinada con con el control económico de los grandes Tullio hace que hasta hasta finales de los sesenta o principios de los setenta con raras excepciones porque siempre siempre la hay pues el cine sea muy muy pesado en este sentido y no vuelva a repartir tópico a partir de los finales de los setenta principios de los setenta ya empiezan a moverse las cosas nosotros también porque las mujeres empieza el movimiento feminista otra vez muy fuerte mientras sí ya sé que haré han otros prototipo y ahora mismo hay una gran y si decir Pattaya o como se quizás demasiado Guerrero pero en fin hay muchas mujeres intentando hacer cine en proponiendo otras modelo que no solamente las mujeres porque para ejemplo pienso el silencio de los corderos pues propone otro tipo de mujer que por ejemplo eso no responde tampoco al canon de belleza pero que sobre todo a ver lo que cuenta de ella es su valor su mente su determinación o sea que ahora mismo se hace bastante bastante no suficientes pero si hacen películas siempre se han hecho vuelvo a insistir pero hará más películas que rompen estereotipos eso me alegra muchísimo porque los jóvenes la jóvenes Tom de sino para mirar para ver qué guión de su vida es posible que esto lo tenemos que pensar

mientras

Voz 0772 12:27 escuchábamos escuchábamos una noticia de Antena tres Televisión en relación a la bueno una serie de fotografías definitiva el el mundo icónico que ya de la desde la década de los años cincuenta y sesenta pues la figura de Marilyn Monroe ha generado en en la historia de del cine Pilar Aguilar usted como autora de este libro el papel de las mujeres en el en el cine quizá el el en los años cincuenta y sesenta ha sido la la época más terrible en el sentido de que la mujer era considerada prácticamente un simple objeto para colocar delante de la cámara sí sí destacaba por otros aspectos no eran precisamente por por los por los femeninos no

Voz 3 13:08 bueno es que esta mujer además también en su vida privada bueno que no tenían casi porque lo estudio en las controlaban concretamente estaban sometida muchísima presión yo estoy muchos testimonios eh porque no es lógico vamos que una señora como Marilyn que no fue la única termine suicidándose tan joven bueno yo no sé hasta qué punto efectivamente es un suicidio inducido pero lo que está claro es que estaba bastante mal psicológicamente y no era para nada tonta entonces vemos que esto mismo se repite en muchas mujeres que oyes lo que decían y decían poseso Rita Hayworth los hombres acuestan Gorriti levantan conmigo o con una frustración que claro se notaba de que bueno yo soy una persona pero nadie me busqué a mí nadie me quiere a mí nadie se interesa por mí hoy la marca que pide exactamente era uno inventora de genio que vivió toda su vida termina diciendo no así para esto de tener glamour es muy fácil basta para una chica basta con que se quede callada y se quede mirando y claro para una mujer como ella queda ingeniosa inteligentísimo las presiones que tenían por otra parte hay otro aspecto del glamour este es que lo estudios cuando rodaba más tenía sometida a jornada de catorce hora diaria porque además ellas claro cómo eran estos decorados estas iluminaciones estos maquillajes tenían que ir como tres o cuatro horas antes para someterse a la peluquería maquillaje entonces claro no podía sentirse cansada si decir ya no puedo más entonces le inyectaba en todo tipo de cosas con lo cual muchos de ellos terminaban engancha dice Ma pero sin querer porque le decían va y el médico que te va a poner un listón de vitamina esto es real esto está testificado entonces quiere decir que cuando hablamos del cine hay muchos planos de los que se puede hablar no pero que non a ver yo no es que quiera echar agua hacen prima desde fuego porque me parece que también hay toda una parte que yo reivindico yo soy una fan del cine que es justamente la fantasía ese mundo de pasión ese mundo de arrebato esas ventanas de descubrimiento al mundo esas emociones eso es parte consustancial cuando en la serie Aquí yo la reivindico pero no hay que olvidar sobre todo cuando hablamos de las mujeres que todavía somos seres te segundas que protagonizáramos poquísimas películas que estamos todavía sometida a unos cánones muy estricto que deshacerse de eso lleva su tiempo y en ello estamos no que estas mujeres no eran simplemente glamour y caprichosas que muchos ella tenían al sistema nervioso muy destruido porque todo el mundo colaboraba destruirlo cómo decir

Voz 0772 16:20 sí imagino también porque es es un aspecto que también toca en en su libro que están una creación do de del icono de la arquetipo de la mujer en el cine se ha reflejado también incluso en las películas de ficción o mejor dicho las películas de todas las películas son de ficción vaya bobada me refiero a los dibujos animados no el ejemplo personajes como mula de Pocahontas Alicia de de Glenn Frey en muchas ocasiones insisten no en en esos aspectos

Voz 3 16:52 ciertas que ha citados son ya más avanzada ya son chicas protagonistas que hacen cosas no

Voz 0772 17:01 luego hay otro aspecto que con ésta ya me me gustaría acabar la charla Pilar Aguilar en ensayista y crítica de define yo recuerdo cuando cuando vi una de las primeras entregas de de Lara Croft el quizá el el éxito del personaje radicaba en que en realidad era un hombre vestido de mujer

Voz 4 17:20 es fácil tu mujer tu alma actuaba exactamente con los mismos valores desde un hombre aventurero fornido y tal pero yo era una chica sí sí

Voz 3 17:30 sí claro claro es que era miel sobre hojuelas algunos personajes sin embargo de heroínas modernas no te mujeres Herrera ya tienen más interés por ejemplo Wonder Woman dentro de que yo no he vendido pero creo que tiene otro trasfondo o Tigre y dragón tiene muchísimo trasfondo pero es verdad que por ejemplo estas Tomb Raider pues es que dice que no vale esto es nada lo de siempre contando la historia de siempre podía ser una chica podía ser un perro es decir que da igual pero haciendo lo de siempre tortas proeza gitanas que encima con el con el atractivo añadido de que es una chica súper guapa con con un cuerpo de escándalo ya está entonces miras vivaz espectáculo en espectáculo ella un espectáculo en la acción otro espectáculo entonces bueno yo prefiero de todas maneras que sea una mujer en general las protagonistas no acabo de ver captan Marvel que me parece a mí la peli pero claro si el protagonista es un chico me parecería todavía pegajoso no sé cómo decir

Voz 0772 18:42 bueno hay muchas cosas que cambiar y hay muchas cosas que que

Voz 4 18:46 a ello hay que ser pesimista desde luego que desde luego que no porque

Voz 0772 18:51 que hay cosas que como digo sean se han cambiado y tampoco generalizar es cierto que hay muchísimos estereotipos ya arquetipos como decíamos ahora pero hay cosas que es esta cambiando Josep por ejemplo que que a mí desde que tenía diez años mi madre me enseñó hacerme la cama fregar todos los cacharros ya limpiarlo todo y los tengo cuarenta y nueve los iba haciendo oye pues que madre mía

Voz 3 19:13 estupenda eh

Voz 0772 19:16 sí y bueno pues ahí estamos no que no todo es tan tan tan negativo

Voz 3 19:20 no que va que va que va hay que ser crítica pero positivas desde luego que sí