Afectada por la ocupación ilegal de Toledo 68

Voz 1

00:00

el dos de marzo que no estaba en casa está fuera me llaman dos vecinos por la noche informan que están viendo desde sus azoteas desde su terracita de los áticos una hoguera en el edificio colindante asustados está destruyendo voz están oyendo gente peleando y claro la gran preocupación de de mis vecinos es nuestro edificios de madera es un edificio de mil ochocientos setenta al lado Se está haciendo una especie de fogata al ser un edificio de madera se cuando correr el riesgo de que si incendio prenda de porque prenda incluso nuestro edificio y tienen mayor a partir de ahí pues esto ya es un continuo Si hay un montón de de gente que va entrando saliendo ya todos los días no puede como de efecto llamada hay diez días después yo personalmente veo como dos de ellos intentan trepar desde la calle están gritando Jose desde la calle gritan unos a otros que están dentro del edificio con la idea de que les abran la puerta o de querer hablar con ellos de algo gente como cumplan trastornado como no estuvieran muy en sus cabales uno en concreto intentando trepar osea cuando salto para crear acceder al balcón del primer piso del edificio ocupado como yo vivo en el primer piso de un edificio pues lógicamente mientras tantísimo pánico porque bueno si son capaces de poder subir trepando también pueden trepar a mi balcón a mí me tranquilizar a mi casa tengo puesta una alarma es decir culturas Direct que de alguna manera pues en fin si alguien intentara entrar por mi balcón me enteraba porque la alarma sonaría pero lógicamente lo que es terrible es vas por la calle los ves tirados en la calle la propia los propios ciudadanos turistas buen gente de la ciudad que camina por la acera y los ve sean se se separa los mira como diciendo madre mía qué es esto eh porque son disturbios menores pero eran muy malas sensaciones a la calle muy mal la sensación al barrio y que no y que no gusta si se vive con miedo claro que sí comiendo