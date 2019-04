Historias del mundo desde el año de la pera hasta ya mismo

Voz 1 00:00 unos días antes había firmado un decreto disolviendo las Cortes tocando todas las reformas aprobadas por ellas incluida la Constitución con este golpe de Estado recupera de un plumazo todos los poderes de un monarca absoluto antes de tomar esa decisión y de enfrentarse a las Cortes y a la regencia que ostentaba el poder ejecutivo hasta que el monarca jurará la Constitución Fernando VII estuvo midiendo sus fuerzas durante su estancia en Valencia había recibido el respaldo casi total de lo que ha escrito tradicional y el apoyo incondicional de un grupo de diputados absolutistas que representaban a un tercio de las Cortes sabía también que contaba con el apoyo de la Iglesia y con la simpatía del pueblo que no había dejado de aclararle desde su vuelta a España los españoles dejan de ser ciudadanos vuelven a ser súbditos

Voz 2 01:00 ha comenzado

Voz 0772 01:02 los este lo que de Ser Historia lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión Memoria de España un documental de televisión española en donde se hacía referencia algunos aspectos del reinado de Fernando VII la verdad es que la historia hay mil maneras de contarlas lo acabamos de escuchar Se puede hacer de una manera comedida hasta cierto punto divulgativa entretenida o se puede hacer también de una manera divertida haciendo especial hincapié haciendo especial interés en las anécdotas las curiosidades es algo que además que yo digo siempre mucho a nuestros invitados cuando son catedráticos tienen algún título importante en alguna institución académica muy bien llenan la la Mesa de de papeles y creyendo que les voy a hacer aquí un examen no digo no no usted tranquila tranquiliza no voy a preguntarle ni la fecha ni de que cuál era la corbata del monarca en el cuadro de Goya o de Velázquez etcétera no como digo la historia es apasionante como llevamos en estas diez temporadas aquí en en en Ser Historia en la Cadena Ser y quería compartir los próximos minutos pues con una profesional del periodismo de la de la Historia que yo tenía muchísimas ganas de de entrevistar en en en nuestro programa Nieves Concostrina bienvenida a Ser Historia de muchas gracias Nacho muchísimas gracias por traer Nieves Concostrina ha estado en alguna ocasión con nosotros que lo hemos hecho alguna llamada para contar alguna alguna historia curiosa de de de nuestro pasado acaba de publicar con La Esfera de los Libros pretérito imperfecto historias del mundo desde el año de la pera hasta ya mismo que es una recopilación un poco de algunos de sus trabajos que podemos escuchar semanalmente diariamente diariamente por ejemplo aquí en la en La Ventana de la Cadena SER con Carles Francino todos los días a las a las seis de la tarde o también los fines de semana en un programa maravilloso de Pepa Fernández en Radio Nacional de España no es un día cualquiera ya tiene también su propio podcast que lo podemos escuchará a través de las plataformas de Cadena Ser en iTunes y en otros lugares que es cualquier tiempo pasado fue anterior Nieves Concostrina después de esta dilatada e presentación porque es muchísimas la las cosas que es lo que decía yo ahora la Historia no tiene porque ser aburrida no

Voz 1626 03:20 ya lo sabes tú bien la Historia es divertidísima la historia tiene

Voz 0772 03:24 mucha guasa siempre se nos ha vendido libros muy áridos muy sesudos con muchas fechas muchos datos y sin embargo el el el ser humano con lo que se queda al final es con prácticamente con lo anecdótico con lo más llamativo lo más curioso que en definitiva son los mimbres que hacen que la historia siga adelante no evidentemente

Voz 1626 03:43 la historia es una materia que como diría un catedrático los no será muy sesuda pero será muy sesuda cuando tú eres un investigador metido en faena de algo en concreto pero si tú lo que quieres hacer es contarle cosas a la gente tienes que contárselo a para que le guste para que sea agradable yo lo único que he hecho porque yo sólo soy periodista no tengo o no soy historiadora ni muchísimo menos pero lo único que he hecho siempre ha sido intentar contar las cosas hombre le pongo mi punto periodístico pero sobre todo contando horas como a mí me hubiera gustado que me contaran porque a mí me hicieron odiar la historia y en la historia es una vamos que me yo me tiro pero el suelo ahora estaba escuchando el corte que has puesto de Fernando VII por qué manía le tengo

Voz 3 04:26 también la portada de tu libro pretérito imperfecto

Voz 1626 04:29 mascando chicle haciendo un globo lucha es que me sube la azucarera enfrentándose tiene sobre brazo a Carles Francino lo hace mucha gracia de como lo llaman igual más cuarzo tú fíjate que además es tras cansado tuve entrevistar a a historiadores y autores de libros que hablan sobre Reyes y todo mira respecto a los monarcas sino remitimos a los españoles todo el mundo podrá yo podré meterme con el panoplia de Carlos IV con el pan filo de Carlos II tal pero siempre puede haber algún historia que diga no bueno pues aquí se hizo bueno esto sea siempre puede haber cierta diferencia en cuanto se hizo vinos hizo mal no conozco a uno sólo a uno que diga que Fernando VII hizo bien no hay ni uno absolutamente nadie no entonces por eso me permito lujo llamarle el más fuerza

Voz 0772 05:18 acabas de debe de dar la clave también de otra cosa que tengo tengo que anotado en mi cuaderno para preguntarte

Voz 4 05:24 el la gente que me

Voz 0772 05:27 conoce sabe que soy absolutamente anti tituló Cities yo eh

Voz 4 05:31 ha negado siempre de de

Voz 0772 05:34 mi profesión no no de mi profesión de periodista porque yo no soy periodista yo hice Historia Antigua en la Universidad de Valladolid y luego estudié egiptología en Reino Unido el mi contacto con el periodismo pues viene desde prácticamente desde hace casi veinticinco años no casi cuando estaba allí en la carrera ya publicaba artículos de divulgación histórica en revistas como Historia y vida hay un jet y te sucede un poco lo contrario no eres periodista pero te has imbuido en el en el mundo de la de la historia imagino conociendo el percal de y el perfil de muchos profesores que habrá recibido muchas críticas por eso pues no ser historiadora o por el ese ámbito de la titulares que decía ahora apoyo yo supongo absurdo

Voz 1626 06:15 yo pensé que a lo mejor me iban a decir algo más pero bueno sí me no me han dicho pero sin hubieran dicho que me dan porque igual supongo que lo pensarán pero los detractores callado que ni se molestan en en ni pierden el tiempo en decírmelo yo soy tan contrario a la titular como tú y yo entiendo que un abogado tiene que estudiarse porque se tiene que a veces lo que un médico tiene que saber lo que tiene sabe pero en concreto los periodistas yo siempre fui contraria que ser quitara me dijeron yo la conocí la Escuela de Periodismo para convertirla en carrera de hecho creo que hay unos follones ahora que estudian comunicación que hacen los sé que que hacen no sólo a mí me vienen alumnos a veces Íñigo pero que que Thai haciendo criaturas y esto es un follón yo de hecho fíjate lo que te digo que dices yo soy periodista hombre perfecto hay colegial a todos lo que tú quieres en tercero deje aquello en tercero tenía dos opciones o seguir perdiendo el tiempo en la facultad o aprendiendo periodismo en la redacción de Diario dieciséis donde ya llevaba tres años a la porra ese año lo que necesitaba era aprender el oficio no sacarme un título sobre todo porque es que yo en diez minutos de redacción con los compañeros con los redactores jefes enseñando me con con con el periódico trabajando en un periódico de tirada nacional como era Diario dieciséis yo aprendía más en diez minutos de redacción que en una semana de carrera yo decía pero bueno y luego evidentemente influyeron muchas cosas porque la carrera muy fácil de sacar su hubiera tenido tiempo lo hubiera sacado pero que iba que tú sabes lo que era salir a las dos de la mañana del periódico irte a dormir a casa que me mi padre me dejaba el coche a veces me tenía que llevar un compañero levantarte a las ocho de la facultad eso pero bueno yo me estoy matando no sabía para qué me estaba matando saque de Titín poco entiendo que hay carreras que por supuesto sí claro la de Periodismo la verdad qué quieres que te diga se aprende en una redacción con buenos maestros con buenos profesionales esos son los que te llevan con las prácticas de toda la vida hombre tienes que tener unas va una vas ahora

Voz 0772 08:11 que tú adquiere un poco en la carrera no había nadie

Voz 1626 08:13 tienes que saber escribí porque también como llegues a la carrera queriendo ser periodista pero no lo sepas escribir o como hoy ayer ayer o anteayer me acuerdo cuando fue a alguien que le preguntaban dice tú quieres ser periodista dice sí quiero trabaja en televisión nocturno que es el periodista tuviese es famosa Cristina no tiene nada que es otra historia pero bueno que me rollo mucho que sí que me gusta me encanta la historia bueno John por una serie de circunstancias acabe siendo periodista divulgando historia hablando de historia pero ahora me preguntas como llegado hasta aquí no tengo ni idea no lo sé no sé qué hago no la cara

Voz 0772 08:49 nueve de cada uno pues tiene sus bueno pues acaban aprovechando las oportunidades no los trenes que pasan por la estación donde te encuentras yo recuerdo hace pues hace casi dos mil dos fue si hace casi veinte años casi pues yo empecé a dirigir Revista de arqueología en aquel momento Le dije a Javier Sierra buen amigo me la erija pues a lo mejor me daba por estudiar Periodismo y tal pero Nacho porque vas ahora que está dirigiendo medio de comunicación que te van enseñar a la facultad

Voz 3 09:25 la verdad es que no vaya a ser aprender en la es más y te pueden ir los esto

Voz 0772 09:28 desde luego desde luego que sí porque Nieves el la historia interesa mucho siempre además en los últimos años pasos por cualquier kiosco y un montón de cabeceras de revistas de de historia hay un montón de podcast de de Historia no solamente nuestros programas ha ido detrás de otras emisoras incluso pocas que no son emitidos en ninguna emisora y tienen un valor extraordinario y eso o los canales de televisión o las series de televisión con ambientación histórica todo ello implica que el la historia interesa y mucho a la gente

Voz 1626 10:00 sí Simon a la gente le gusta muchísimo la historia tienes la prueba ahí estable el éxito de tu programa eso es evidente pero porque como no nos lo han contado cuando le cuentas algo a la gente pega la oreja de juicios que divertidos esto entonces eso pica pica y lo que tiene que hacer es cuando escucha divulgadores hablar de esto Oria yo siempre lo digo digo si les gusta lo que hago pues estupendo pero luego si se interesa vaya usted a beber en fuentes más docta saben porque yo lo único que estoy contando lo bueno pues algunas cosas para intentar decirle lo importante que es conocer la historia como te sitúa en el tiempo como te hace entender muchas cosas porque te nutre intelectualmente no lógico pero luego que a usted le interesa el Felipe II bueno pues es el tortazo este que tiene este hombre tanta bueno yo soy Parque Parques no no pues vivo que sé que le interesa Juan capos compre es el de esta historiadora yo qué sé pero ya ve lo que usted le gusté por su cuenta pero la historia en general es divertidísima y te sitúa muy bien y Isabel un poquito de aquí y otro poquito de allí otro poquito de esto de un poquito de la Segunda Guerra Mundial de espionaje el del Puerto de Fernando VII por otro lado de Atapuerca de la mitología de de la historia de la religión a mí eso me me apasiona es muy divertida y a la gente le encanta a la mayor parte de la gente a la pasión a la Historia

Voz 0772 11:23 y además como tú lo haces muy muy bien la historia de los de los muertos yo lo lo decíamos antes a micrófono cerrado yo te conocí hace un porrón de años no personalmente pero de nombre porque aparecía has en el en el estar no de la de la revista a Dios una revista que recibíamos en en la redacción de revista de arqueología hay en más allá de la ciencia que estaba en el mismo grupo editorial y a mí me hacía mucha gracia que que hubiera una revista dedicada a funerarias a muertos que me sigue sorprendiendo no lo que comentábamos no que

Voz 1626 11:53 el el mundo quizás del del morbo de la moto

Voz 0772 11:55 arte quizás por el miedo no que nos que nos da afrontar a este momento de de nuestro futuro que no sabemos cuándo nos va a llegar pero que da mucho juego desde el punto de vista histórico

Voz 1626 12:06 bien interesa interesan interesa muchísimo y luego a mí me empezó a llamar la atención respecto al algunos personajes que cuando leía algo suyo ella la biografía de alguien me decían tal tal día se murió yo decía después que algo lo pasaría estén haciendo tú sabes que hay gente que lo han seguido pasando por Ramos y nos ponemos a hablar de Evita Perón que casi le pasaron más cosas muertas que vi muerta que viva no si te pones a hablar de la cabeza de Goya hay su cabeza perdón de Goya y su cabeza pues alucina no si hablas de porque les robaron la cabeza al compositor Joseph Haydn dices pero bueno esto cómo fue así uno tras otro tras otro de entierros de reyes del follón que hay tú entras al panteón de El Escorial que están todo muerto vale pero dices vaya follón que hay aquí dentro te pones uno a uno no sales de allí o Alex partió de la risa porque Antitrata aquello es emuló con lo que hay aquí dentro no entonces pues pues si los muertos también tan mucho ya si ya hablamos de antropología forense de lo que se sigue averiguando una vez cuando cuando un antropólogo forense miran hueso y te cuenta dicen es impresionante es es Idi vuelvo otra vez a lo mismo y es divertido desde luego

Voz 0772 13:20 sí yo recuerdo en en primero de carrera con la clase de de prehistoria las discusiones que teníamos porque de un delito de de Nava empezaban a reconstruir que sí era una familia de cinco miembros que si comían tal cual edificar donde saques toda esa información de hondo muy sencillo hay de de de dos centímetros pero bueno es es muy locos como dices Nieves Concostrina autora de pretérito imperfecto como digo he publicado por La Esfera que tiene ya un montón de ediciones en este trabajo hace una recopilación de de tus trabajos radiofónicos no imagino también muchos de muchos de ellos

Voz 4 13:55 qué

Voz 0772 13:58 que se pueden leer y no cronológicamente aunque entonces un listado cronológico pero que es quizá la la la virtud que tiene este tipo de trabajos recopilatorios no que te permite saltando por intereses gustos por fechas por historia

Voz 1626 14:12 ha hecho colocado un poquito por orden pero por eso empiezan el año de la pena hasta un año de la pena porque yo empiezo con la mitología cuando fue eso cuando donde estaba vez de qué año es el primer guionista que inventó eso de que hubo de que creo no le caro le cortó los cataplines Laura no para para empezar todo este follón

Voz 0772 14:31 Mondo cataplines hacía mucho tiempo que lo escuchaban

Voz 1626 14:34 en cataplines gracias a mi madre los cataplines es es que eso es la palabra que yo soy porque no quería decir cojones que decir los dispersa pero pero con lo puesto por orden pero es una cosa que se le asaltos directamente a ratos y como como apetezca tengo otros libros que no los tengo puesto por orden pues precisamente por eso para que sea una cosa que ya verás a ratos en la playa en la piscina Si quieres sino quiere que lo deje cuando puedas y ya está porque no no pretendo no tengo más ínfulas que las de entretener

Voz 0772 15:07 Dani avisó capítulos cortos que suelen de manera muy pues pues muy breve con el gracejo igual que nuestros oyentes que ya la conocerán a Nieves Concostrina nuestra invitada pero igual que habla escribe que es la virtud que poca gente puede puede decir decirlo lo mismo in inéditas ya como última pregunta John lo decía antes yo no soy periodista mi mi pasión sobre todas la egiptología desde el punto de vista histórico no cuál es la pasión cuál es el momento histórico que más te apasiona a cuál es ese momento de nuestro pasado que más interés tiene costes

Voz 1626 15:39 no hay varios hay varios en general me gusta mucho la historia de la religión una historia de religión en general me gusta

Voz 0772 15:46 esta es una forma de entendernos a nosotros mismos no

Voz 1626 15:49 es una forma de ellos sois lo yo soy atea totalmente no me una palabra de nada creo que es un gran negocio simplemente de todos pero sí me gusta estudiarlo a lo mejor he llegado a la conclusión porque no estuviera oculto no lo sé no pero bueno la religión me gusta mucho y las monarquías que también soy republicana al final yo no no sé si de leerlo tanto que libro pero me gustan mucho eso en general pero luego como periodos pues me gusta jugar me gusta mucho en ese periodo ese final de los Austrias el principio de los Borbones esa guerra de Sucesión entender todo ese esa bronca que tuvieron por quedarse con esta empresa no lo para ellos no es una empresa y luego pues la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial me me me me gusta mucho pero me me pongo a pensar me gusta todo también me gusta la primera

Voz 0772 16:38 fíjate lo hemos comprobado en muchas ocasiones sí y hablando con directores de revistas de de historia hay varios temas que que siempre son los que más venden cuando lo colocan en portada de revista y uno de ellos a parte de la Historia de Roma es sobre todo la Segunda Guerra Mundial que parece que es algo muy cercana a nosotros sí está repleta de de horrores no por el el Holocausto el nazismo etcétera Pero

Voz 1626 17:04 tiene algo que que atrapa sí es es tremendo y hombre estos bichos los nazis pero estudiarlo también es entiendo como pudimos llegar aquí qué pasó demonios es que en esto no entra en la cabeza por eso hay que estar tan vigilante permanentemente en todo porque se te cuelan en el momento más inesperado hay que estar muy atentos hay que saber el peligro que trae esta gente detrás no entonces eso sí que es conveniente conocerlo saberlo

Voz 0772 17:32 en no dejar de contarlo desde luego que si lo que hacemos es recomendar desde aquí desde estos micrófonos de Ser Historia nuestra compañera Nieves Concostrina que ha publicado pretérito imperfecto historias del mundo desde el año de la pera no sabemos dónde es pero fue hace muchísimo tiempo hasta ya mismo Nieves como digo siempre a nuestros invitados y luego con mucho cariño muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia no no mucho