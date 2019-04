Afectado por la ocupación ilegal de Toledo 68

Voz 1

00:52

nunca ha parado ayer por la noche me fui con amigos Ellos y fue atacado en la calle para robar Cell el tenía el móvil a la Policía Municipal que estará en la calle lo no no es una pelea sola no hay nada ellos están a unos dos coma las cosas reducir las las molestias de los dura al final