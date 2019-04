El origen de las murallas de León

Voz 1 00:00 el tres de junio de mil novecientos treinta y uno la muralla de León fue declarada Monumento Histórico Artístico hacerlo debido en el tiempo más de dos mil años pero no sin sufrir avatares heridas el maltrato a pesar de lucir en todo su esplendor como la calle Ramón y Cajal un Puerta Castillo tener una visión completa de esos mil ochocientos cincuenta metros sería todo un privilegio la primera fortificación militar data de la época Augusta en torno al siglo I antes de Cristo en ese momento León era un campamento militar romano tenía una altura de cinco metros y una anchura de tres entre finales del siglo III IV se alzaría una nueva muralla esta vez con cubos au torres de planta semicircular sí togados a cortos intervalos se levantó con cita sillería en su interior se rellenó con Opus Km intuición tiene unos cinco metros de grosor y una altura de diez estas la muralla que se puede recorrer actualmente en la ciudad

Voz 0772 01:08 en este corte de la A ocho León televisión escuchábamos una voz no una pequeña introducción sobre la historia de las Murallas de León la ciudad donde nací y que siempre todas las semanas aquí en Ser Historia tanto Jesús Callejo en el Cronovisor o yo mismo de forma independiente siempre hacemos nosotros como bonos leoneses guiño y una llamada a nuestra a nuestra tierra el motivo de hablar de la ciudad de León en este programa viene a colación precisamente de lo que escuchábamos en en este cortes sus murallas unas murallas que siempre la historiografía tradicional ha vinculado hoy la arqueología como la época Ustea el siglo I la época Julio Claudia en la época medieval también pero que una nueva investigación eh realizada por Rocio Fernández Ordás parece que retrasa de una manera espectacular esa esa cronología pues acercando las acercando la mucho más San a nosotros no serían tan antiguas sino que serían prácticamente medievales Rocío Fernández Ordás bienvenida a Ser Historia me encanta está atrás roció lo escuchábamos ahora en en esa en esa voz en off quizás con las Murallas de León ha pasado lo que sucede en muchas localidades también de la península ibérica en donde siempre se ha llamado al puente del río un puente romano y luego se ha descubierto que era medieval

Voz 5 02:34 bueno en León no ha pasado eso exactamente porque en realidad siempre se ha dicho que las murallas de Kus eran medievales hasta hace un par de décadas tú como leones me recuerdes que cuando éramos pequeños Nos contaban que las murallas de cubos serán medievales y hace pues un par de décadas hubo un descubrimiento o lo que pudo ser un descubrimiento la hipótesis que se puso de moda entre comillas fue que las murallas eran de época jerárquica pero fue una hipótesis y bueno pues un poquito arriesgada porque sólo tenía en cuenta un a un autor que fue Richmond en inglés de año XXXI que hablaba de eh pues de la época jerárquica para las Murallas de León también para las de Zaragoza Gerona Barcelona y lo hacía de con un argumento exclusivamente tipológico y entonces yo quiero que alguien recuperó esa visión anglosajona de las murallas de cubos del norte de España bueno pues les dio un giro a lo que era la historiografía tradicional leonesa porque yo lo que recuerdo es que siempre han dicho se ha dicho que las murallas medievales eran las de cubos esto no quiere decir que no hubiese murallas romanas que las hubo al al menos dos fases de monedas romanas hace que lo que ocurre es que bueno cuando se dice que se retrasa la factura de las Moreras de cubos pues parece que el titular importante es se ir en realidad no es así sí que hubo murallas romanas por supuestísimo que las hubo incluso lo que hago además es decir que las murallas romanas que hubo unión son más antiguas de lo que se pensaba hasta aquí al lado

Voz 0772 04:14 Ángel Morillo que es catedrático de la Complutense es ir a uno de los mayores defensores en esta teoría de las murallas jerárquicas de de época de poca romana el el luego también hay algunos documentos medievales de de reyes medievales por ejemplo de lo de los comienzos de la de la Reconquista hacia el siglo X en donde esas referencias no al al muro antiguo hiló al muro nuevo es decir al muro nuevo que ellos construyeron de haciendo referencia esos muros antiguos correspondientes seguramente a las murallas romanas

Voz 5 04:44 sí esa es una de las hipótesis que yo abro en mi tesis doctoral porque yo lo que hago en realidad es abrir hipótesis que se habían cerrado en falso porque no se habían mono si no habían investigado lo suficiente yo creo los documentos a los que te refieres obra Morella medieval y si se conocen son archiconocidos uno de ellos es de Lucas de Tui de su crónico ya habla pues de las murallas de lodo y Leño todo el mundo repite hasta la saciedad que Alfonso Quinto nuestro afamadas el quinto de los bonos fueros levanta unas murallas de lodo y Leño bueno pues ya Fray Justo Pérez de Bell en una traducción del latín de los años cincuenta en una pequeña pequeñísima nota a pie de página dice que la traducción es libre porque en realidad lo que ponía era luto ex Lin Teo y esa traducción sería como lienzo de lodo el lodo puede referirse perfectamente a las toneladas de tapial de Cal y Canto que tiene la muralla de cubos ese pequeño detalle que pasa inadvertido todo pues sea una otras documenta otros documentos que tratamos pues con un cubo reutilizado por él con demonio en el año mil once eso quiere decir que en el año mil once sí que estaba la muralla hecha ya habla a la vez del muro antiquísimo que ya ellos conocían que había una muralla más antigua en esa época lo que de lo que no podemos dudar en absoluto es de que tiran tanto los cronistas cristianos como las fuentes musulmanas no hablan de la destrucción total de las Moreras de León por Almanzor y bueno pues yo creo que lo que hago es bueno hago un giro arqueológico también porque no hay que Bidart en la composición de ese cal y canto ese ese lienzo de lodo hay muchísimas lápidas romanas

Voz 0772 06:33 es lo que te iba a decir no al método de fabricación los elementos incrustados en en algunas partes reutilizados no también de otros lugares es lo que te ha dado pistas también no para reinterpretar un poco la la fecha de la de la muralla de los muros

Voz 5 06:46 bueno yo lo que hago es un bueno una tesis doctoral siempre es un trabajo muy arduo en el dos mil nueve con la tenía casi terminada pues resultó que aparecieron cincuenta y cinco lápidas enamora ya entonces tuve que esperar hasta el dos mil dieciséis que se publicó el estudio porque claro echar una muralla es muy difícil lo tienes que hacer arqueo lógicamente pues el términos pues Pascual lo suelen dar los materiales que la componen yo sí que sabía porque también en dos mil nueve dos mil nueve fue un año fundamental para las monedas de León quedan a la vista las monedas en Ruiz de Salazar el corte este que hay frente al palacio de los Guzmanes la actual Diputación de León y en ese cortes ella perfectamente que en contra de lo que solía decirse no se hizo una nueva muralla romana para engrosar la muralla romana anterior no funcionaron nunca como un único siempre funcionaron tectónica mente de forma separada la muralla romana de Villarejo estaba arruinada de hecho García Bellido la denominaba murete por su escasa altura le llamaba el murete de uno ochenta Hilla García Bellido decía que esa muralla bueno pues al principio además le dio muchas vueltas al tema como todos los grandes investiga investigadores también pasó por varias fases de hipótesis empezó diciendo que esa muralla Villarejo que ahora se dice Se decía que era época Flavia podría ser de los siglos III IV porque él consideraba la muralla de cubos medieval acto seguido cambió su hipótesis en base a una excavación que hizo en Ramón y Cajal para la muralla de la esquina con la que Abadía él dijo que serían de época Flavia pero lo hizo sobre todo en base a la historia en base a la historia que nos decía que en esa época fue cuando se asentó aquí Aregio séptima también fue García Bellido el primero que dijo que posiblemente este solar lo había ocupado antes la Legión actriz pero claro el conocimiento ha ido avanzando yo durante mi investigación pues sedado con con pautas que no han tenido muy en cuenta pero bueno quizá porque esta es la primera tesis doctoral sobre las Murallas de León siempre son pues una investigación un poquito más en profundidad no ICOM más tiempo

Voz 0772 08:57 ajeno que un trabajo de estas características de tratándose de de murallas en este caso pues que como poco podrían tener como mucho mejor dicho después de la de la Fundación a partir de la de la Legio Sexta Vic Tracy la séptima germina pues casi dos mil años de antigüedad unas murallas son un elemento vivo que los diferentes momentos de la historia destrucciones invasiones y argumentos que se puedan dar de todo de todo terreno hablamos un poco de de de ese de ese aspecto más intrínseco no en las murallas no es muy difícil matarlas porque lo los materiales bueno en su material P3 es piedra sobre todo ese aspecto que decía ahora no que es un elemento vivo que a lo largo de la historia en esos casi dos mil años pues habrá tenido todo tipo de vicisitudes

Voz 5 09:44 bueno efectivamente es difícil matarlas pero no imposible lo que a mí me ha resultado más difícil es dar un término un pos Cuén pero sí que se puede decir que la primera muralla de León obviamente pertenecía a un campamento romano que ese campamento romano se sabe por la Historia porque va avanzando el conocimiento aunque instrumentación romana se sabe que los campamentos romanos no se empiezan a hacer permanentes hasta poco de Augusto pero también se sabe que en el contexto de la conquista el noroeste peninsular hubo campamentos en eran la epigrafía que es otro de otro de los recursos de los arqueólogos y de los historiadores como conoces la epigrafía no ha proporcionado datos muy interesantes que no se han tenido muy en cuenta e esos datos pues remiten a épocas anteriores salarios esta y que por cierto en aquel entonces tampoco ni siquiera era la Legión actriz porque ese sobrenombre se lo dan en época de de enero era la Legio VI hispalense la que estaría aquí en León y que antes posiblemente estuvo en Lugo y entonces no remite a efectivos de legiones anteriores como la quinta Lauda la isla bueno las décima Géminis lo que yo hago es proponer frente a la visión día crónica que ha propuesto el catedrático Morillo Cerdán al que tú mencionabas que bueno él lo ha hecho con su mejor intención a pesar de que aquí no ha excavado nunca pues yo que si excavado aquí tengo una visión más día crónica de la evolución de las fortificaciones leonesas quizá porque vivo enfrenta la muralla paso por ella varias veces al día y me lo he recurrido mil veces Si la he visto imprevisto pues sí sobre todo porque leyendo los libros de historia en las los nuevos paradigmas que eliminan la problemática del siglo III en el noreste de Hispania que hacen pues un poco inservible una muralla de época Petrarca en León y en base sobre todo pues a eso a los estudios de epigrafía yo lo que propongo es que esa primera muralla que se consideraba de tierra madera de la Legio Sexta pues posiblemente sea anterior a lo que se pensaba posiblemente pudiesen hacer la la sexta la décima o la décima de la quinta en base a esa ese pie esas epigrafía a esos epígrafes de esa vídeo o de Lucio bla tío qué bueno están pública dice que no no son ninguna novedad pasa eso yo lo que hago es decir que la muralla la primera muralla acampa mental que fue de tierra madera efectivamente pero fue mucho menos duradera de lo que se proponía me para es un poco impensable con un clima como leonés que es este casi un siglo campamento instalado aquí en Madre Tierra tú mismo sabes las heladas que aquí por un precio eso de Feli fracción resulta bastante impensable sobre todo porque en cuanto la Legio Sexta se va de Hispania se va de León de su campamento leones está eligió ésta que ya era entonces pues aparece en innovación en Neus cerca de hacedor doce en Alemania haciendo un campamento en piedra no era Josa que bueno Javier sabía y luego hay otro tema que se ve y sobre sobre la fase pétrea que la de cubos quiero decir que se apoya se apoya una de las tumbadas en la en la Morella arruinada tampoco se ha tenido muy en cuenta que los legionarios que había en en León durante gran parte de su historia no se dedicaron a guerrear estuvieron aquí cinco siglos muchos de ellos dedicándose como sabes a labores de policía de conservación de obra pública de K de calzada mantenimiento de de puentes esa lejía a qué se dedicaba a la conservación pues resulta difícil pensar que podría dejar caer su propia muralla a mí me resulta bastante impensable la verdad yo lo que quiero es que la muralla de hecho tenemos la muralla de cubos funcionando hace mil años digo funcionando porque si en perfectas condiciones salvo en la zona en la que han tirado pues en el siglo XIX por ejemplo en la de los cubos de la muralla se mantiene en pie construyan bien pero construían bien yo creo que tanto los romanos como como los los posteriores ocupantes leoneses lo que no sabemos es cuándo y quién levantó la muralla de cubos lo que sí sabemos es que no fue en época Kika precisamente por la adaptación de las lápidas que están incorporadas a la factura desamor haya

Voz 0772 14:19 Rocío Fernández Ordás ya como última pregunta tu tesis doctoral ha han levantado revuelo porque me imagino que es un tema polémico la adaptación y el cambio no de de cronologías de una manera tan tan tan tajante tan expeditiva me atrevería decir como ha caído esta noticia en en la ciudad de León

Voz 5 14:39 pues en la ciudad de León estupendamente porque la gente tiene

Voz 0772 14:42 me recuerdo perfecta de cuándo

Voz 5 14:44 esta muralla se consideraba medieval ya nadie le ha incomodado porque todo lo que sea que la desconocimiento avance pues pues a la gente le ha parecido bien sí que ha habido pues quizá algún investigador al que no le ha gustado porque bueno desmiente sus hipótesis pero yo creo que en estos casos pues lo que hay que hacer es trabajar sobre el tema y si alguien no está de acuerdo pues se desmiente la hipótesis en lugar de intentar impedir su publicación no

Voz 0772 15:13 pero yo desde luego que se vuelve a Rocío Fernández Ordás de arqueóloga muchísimas gracias como siempre por habernos hecho una en quitarnos la historia pero que no seamos planta