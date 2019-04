Historia y ciencia: El terraplanismo

Voz 1 00:00 son desde necesitan algunas herramientas venta yo ocho puntos siete centímetros la primera es un láser poderoso el cual arroja un rayo de luz a lo largo de la superficie de agua luego necesitará en un bosque si el Lago es plano El rayo de luz y el agua siempre estarán en paralelo al verlo desde el bote El rayo de luz siempre estar a la misma altura con respecto al agua sin importar cuánto se adentren en en Lagos

Voz 2 00:39 pero eso sucede el equipo podrá descubrir porqué

Voz 3 00:45 te suena de saberlo

Voz 0772 00:57 comenzamos esta nuevo bloque de Ser Historia escuchando un fragmento de un documental de National Geographic dedicado precisamente a demostrar con evidencias con experimentos la redondez de la tierra este hecho que puede parecer obvio virus puede parecer quizá algo natural a ojos vista de del conocimiento pues que que hemos heredado durante siglos si hemos aprendido desde desde niños en las últimos tiempos está siendo puesto en duda no el movimiento terraplén hasta los que creen que la tierra es plana que detrás de la felicidad de la tierra en realidad hay pues una serie de de conspiraciones que a algunos dirigentes algunas instituciones han abanderado durante siglos pues ha puesto en tela de juicio en ocasiones a mí me parece desde el punto de vista de lo absurdo las felicidad de la tierra para hablar de este tema al igual que hemos hecho en otras ocasiones siempre que tocamos temas vinculados al mundo de la de la ciencia de la Historia de la Ciencia contamos con David Zurdo David bienvenido de nuevo a Ser Historia qué tal Nacho encantó con David Zurdo es escritor y divulgador científico les recomiendo a todos los que pueden hacerlo a través de Internet si lo escuchas desde fuera Madrid pero los que vivían en la madre le en Madrid capital todos los viernes a última hora de la mañana en el Hoy por hoy junto con Marta González Novo tiene una fantástica sección dedicada al mundo de los misterios de Madrid que es otra de sus grandes pasiones pero David de tenis llamado precisamente para hablar de de de esas teorías un tanto rocambolescas no porque el ser humano desde los inicios de la historia desde los inicios de de los tiempos ha manifestado también pues su interés su inquietud por conocer no cómo era la forma de la Tierra

Voz 4 02:42 claro evidentemente el ser humano desde el principio

Voz 5 02:45 cuando estamos en la época previa la instó a la época apostólica claro un ser humano salía al horizonte y lo que veía era que para él pues la tierra era evidentemente plana sale aparece plana porque tiene una curvatura muy leve que al a la escala humana digamos no es perceptible entonces esto hay que entender que sí que en un principio pues es lógico que padezca plana como muchas otras cosas que también se atribuyan en los primeros tiempos antes de la ciencia pues hay cuestiones que no tienen nada que ver con con la realidad bien es algo que en su momento pues era era correcto pero el ser humano como has dicho siempre te ido a falta de conocer para eso creo la ciencia la filosofía también lo cualquiera de las de las formas en que ejercitaba nuestra mente para intentar comprenderlo que novedad más allá de lo que nos parece es precisamente eso obvio bueno pues de esta manera llegamos a la conclusión de que todos muchísimas cosas claro que la tierra es una es una esfera pero bueno pelo a los terroristas habría que ir digamos desmontando les paso por paso porque claro insisto en un principio para alguien que sale sin saber nada de una caverna a su alrededor de la Tierra es plana

Voz 0772 03:47 cuando nos damos cuenta de que esa enorme superficie que tenemos en el horizonte delante de nosotros al salir de la cueva o en cualquier otro lugar nos damos cuenta de que no es planos sino de que Redondo como cuando no cuando descubrimos ese este hecho tan trascendental en definitiva para la tecnología para la evolución del hombre para el conocimiento de nuestro entorno

Voz 5 04:08 bueno lo primero que quiero decir es que empieza a haber indicios más sospechas más que más que que nos demos cuenta no los antiguos empiezan a mirar al horizonte cuando los barcos se alejan even que la última parte que desaparece del barco es la más alta no porque si es un barco de vela los mástiles novela y esto empieza a hacer sospechar el antigüedad ya que la Tierra puede no ser una un disco plano disco o cualquier otra forma plana

Voz 4 04:34 sino que tiene que tener algún tipo de curvatura hace pues más de dos mil años era cuestiones hizo con estas sospechas las convirtió en algo más cuando en Siena en la ciudad de Alejandría midió a la misma hora de el mismo día que bueno pues la sombra era diferente al proyectarse en dos lugares que estaban separados en lo que hoy conocemos casi practicamente estaban en el mismo meridiano entonces esto demostraba o bien que la tierra era esférica o aproximadamente esférica que es lo que que es como es

Voz 5 05:03 o bien que tenía una curvatura bastante acusada bastante acusada para la distancia de menos de mil kilómetros que había entre las dos ciudades pero no ya digo para parar a la vista de lo ocupan no es la primera vez que se da un cálculo incluso de cuál es el diámetro de la Tierra que además en otros trenes teniendo en cuenta que el vivió esa distancia entre Alejandría contando los pasos de las caravanas que iban de una ciudad a otra la verdad es que dio una cifra muy aproximada porque se equivocó en pocos miles de kilómetros

Voz 0772 05:29 es una época en la que el ser humano como decía pues hay científicos a hombres y mujeres científicos que intentan pues estudiar un poco las las estrellas el mundo que nos rodea también precisamente ese conocimiento de la astronomía esa inquietud por conocer lo que hay fuera de nuestro planeta es lo que hace encender la la las sospecha la duda de que no estamos en una superficie plana sino de que redonda no

Voz 5 05:53 sí evidentemente es que en cuantos empieza a estudiar sabiendo que hay unas evidencias una serie de cuestiones tienes llevan a pensar que la tierra no es plana de hecho para mil el argumento principal contra los traza plan lista sería que es un engaño absurdo porque si por ejemplo un político pongamos como ejemplo no orden que te quiere vender un objeto esto te quieren engañar para vender que algo que no se corresponde con la realidad lo tiene un precio desaforado o quiere que el de botes a lo mejor incluso sabiendo que no va a cumplir sus promesas pese engaño tiene un sentido no es positivo pero tiene un sentido pero que alguien te intentan engañar con la tierra sea una esfera o que sea un disco plano la verdad es que no tienen más mínimo sentido en todo caso hay detrás de todo esto también una cuestión de creencia más que más que de Opinió o no o de una imagen científica aunque sea de una ciencia distinta claro esa imagen que tiene que ver con la con la creencia pues se basan muchas veces además en algo que es indiscutible es que es que la Biblia dirá que la Tierra tiene que tener una especie de confines donde llegas al final

Voz 4 06:51 deja caer

Voz 5 06:52 esto tampoco es una cosa tan obvia en cualquier caso

Voz 4 06:56 esta creencia que se basa en lo que se denomina así generalmente la ignorancia bíblicas decir que el Aldeano puede contener errores pues claro unos lleva siempre a una cuestión que es bueno sino y no podemos ver por lo menos queremos creer que esa explicación que es metafórica contiene algún tipo de error pueblos puedo ocultar de donde salió la mujer de Caín cuando se cuentan La Biblia que después de matar a Abel et les expulsados allí se encuentra con una mujer se casa con ella

Voz 5 07:21 esa mujer de donde salido bueno pues tenemos que aceptar que son relatos que no tienen una vamos a decir una validez ni mucho menos científica ni ni más que una cuestión metafórica

Voz 0772 07:31 has dado yo creo que en un con una de las claves no el de los estas por muchos argumentos que intentarán esgrimir tienen que reconocer que como dicen algunos se hacen trampas al solitario en el sentido de que las evidencias son tan tan absurdas que que no deja lugar a dudas no y sobre todo que se convierta en definitiva pues en una cuestión de fe no solamente Lada al al al La Biblia también al Corán algunos musulmanes que defienden la la tierra plana precisamente porque así se demuestra desde el del Corán pero sobre todo esa idea no de que bueno pues lo que comentabas ahora no una conspiración que lo lleva vigente siglos y siglos en la que pues han participado millones de personas a lo largo de la historia no no tiene ninguna lógica no cuál es que es lo que se busca que es lo que dicen los zaplanistas que buscan intentando demostrar que la tierra es plana hay que nos están engañando que no es redonda

Voz 5 08:32 es que realmente ya digo es salvo la cuestión que tiene que ver con lo que uno quiere creer y que puede intentar engañar a través de la ciencia de una manera que no quiere mayor objetos sin ningún sentido pues pues ya digo es algo que no no no le veo más recorrido en todo caso además hay demostraciones que que no son cuestión de opinión porque claro hay algunas de ellas que los zaplanistas pueden entre comillas si si aceptamos esa conspiración vamos a imaginarnos que esa conspiración existe ella algún interés en engañarle es durante como decía si eso más que siglos con con esta cuestión bueno pues efectivamente es decir por ejemplo que cuando

Voz 4 09:07 sí será la vuelta a la Tierra

Voz 5 09:10 viaje de Magallanes Cano podría haber hecho diga el barco una formas sumamente extraña sobre una especie de disco y haber vuelto al punto de origen porque los continentes no tuviesen la disposición que tienen la realidad bueno pues podría aceptarse relativamente es decir bueno pues no dieron la vuelta o incluso han mentido di di también Magallanes Elcano sobre todo el canon que se que terminó dando la vuelta pues también participaban de esa conspiración tenéis que cuestiones que está

Voz 4 09:33 van a ir ahora mismo a la orden del día

Voz 5 09:36 así que sólo tienen la explicación de que la tierra no sea plana ya de entrada no hay por ejemplo una de ellas es que las estrellas las la bóveda celeste lo que se ve las constelaciones y las queremos unir con esas líneas imaginarias Se vende un modo distinto simultáneamente en puntos alejados del globo sobretodo si están en el hemisferio norte por ejemplo si estamos en Berlín y otra persona está en Buenos Aires la imagen de las estrellas es diferente y eso sí la tierra fuese plana no podría ocurrir así encontrar esto por ejemplo el tema del sol con se dice bueno es que sería el el día todo el día en la pierna o de noche no tiene porqué podríamos imaginar que el Sol está mucho más cerca o mucho más pequeño bueno pues también por podrían digamos aducir esto los planetas pero con la cuestión de las estrellas no hay vuelta atrás tampoco con los satélites artificiales que que que hemos enviado al espacio desde hace mucho tiempo la constelación GPS no sé dado una configuración global de la Tierra también otros sistemas de medición con con lo que se llama intereses cometería muy larga muy larga así que se denomina Vía hay que son bueno un sistema que permite conectar por ejemplo los diferentes continentes con con precisión sentí métrica esto es algo que que que ha dado la forma de la Tierra perfectamente determinada ahora conocemos ahora mismo muy bien ya digo con con errores de quizá diez centímetros no en regiones alejadas como Estados Unidos y España de estas cuestiones de son así alguien puede negar la acidez y citó pertenece a esa misma conspiración pero la cuestión ya digo de las estrellas o de que podamos tener en la posición mediante la constelación GPS con satélites que están girando en torno a ese lo que sea que ellos creen que es plano eh nos dan un poco pues la la la demostración de que la tierra es es esférica y además hay fotografías es decir cuando el los humanos hemos ido al espacio no hemos podido fotografiar la Tierra ese ve perfectamente que tiene una forma redondeada y además que si nos vamos a diferentes regiones durante una órbita pues vemos que que los continentes se ven siempre con esa forma si redonda pero no planas porque cada vez que se ve una fotografía lo que se lo que se muestra en ellas diferente entonces el digamos no que él él creer algo que es evidente peluquero Si yo quiero creer que una pareces negra en lugar de Blanca pues finales casi imposible que me comenzando otra cosa

Voz 2 11:45 ahora necesito que está les con cinco kilómetros de enlaces de acuerdo asombroso a cinco kilómetros de distancia donde está el rayo láser

Voz 1927 12:00 de acuerdo en que si el Lago es plano la altura sería la misma que antes

Voz 2 12:06 no creo que ese rayo vaya reflejasen el bote vamos a tener que medirlo con algo más lo ves se cuales marcarlo son como un metro ochenta se parecen mucho más alto listón soy muy bien a cinco kilómetros de distancia

Voz 1927 12:27 hacia el rayo láser parece haber subido un metro ochenta centímetros pero sabemos que el rayo láser es recto eso quiere decir que el agua ahora está a un metro ochenta centímetros más bajo

Voz 0772 12:41 en este nuevo corte de documental de National Geographic intentando explicar por medio de un experimento muy sencillo la redondez de la tierra Se ratifica precisamente este hecho efectivamente el rayo láser a medida que la la abarca la motora se adentra en el lago pues es cada vez más alto no cuando el barco se aleja de la de la Morilla David Zurdo escritor y divulgador científico antes de escuchar este este corte estabas planteando argumentos que a lo largo de la historia se han planteado no para bueno para rebatir los argumentos de los planetas pero ellos siempre encuentran no ese orificio esa creencia a partir de la cual bien eh pues Poor retoques digitales bien por la información errónea que se nos ha proporcionado etcétera el la la tierra es plana las fotografías por ejemplo como tú decías que sean realizado desde fuera de de nuestra órbita desde el espacio pues no es más que un juego de photoshop

Voz 5 13:41 sí pero es que insisto cuando alguien no quiere crear una cosa es imposible convencerle porque el argumento siempre puede existir por lo siguiente sí yo dejo caer un objeto hacia el suelo claro yo no puedo convencer o podemos a nadie que el que eso sí en esa persona me refiero que porque porque esos cae por voluntad de Dios pues ya está han más que discutir claro que podemos saber que en el espacio digamos cuando un objeto o una una una gran masa está en el espacio no no sujeta directamente a otras grandes masas muy cercanas pues que tiende a abuelo pues a distribuirse en forma más o menos esférica Lugo también evidentemente hay una votación en el caso de la tierra que produce una tratamiento por por efecto centrífuga y esto alguien puede decir que no es por eso sino por ejemplo porque yo que sé pues porque cualquier divinidad lo desea si bien sí sí vamos en ese plan evidentemente no podemos discutirlo no se puede negarlo Ing siquiera podemos afirmar con toda seguridad que no sea por eso bueno pero los que digamos pretendemos ser racionales intentamos buscar otras causas otras causas que nos parecen más sencillas que al final no no deja de ser cumplida aquel famoso precepto de la navaja de oca no buscar la explicación más sencilla posible que explique bien un un un efecto entonces Carlo la las masas que están sueltas en el espacio todas tienden a a producir una forma más o menos esférica que es cuando son más realmente realmente grandes no que superan lo la la resistencia de su propio material por eso por ejemplo si tenemos un vaso se va su puede tener cualquier forma pero en la tierra como tal no podría tener una forma más que aproximadamente esférica no hay otra no hay otra opción pero otra cuestión es la gravedad que efectivamente puede de hecho provoca en diferentes no hay cambios en la gravedad según la parte de la Tierra la que estemos considerando y por eso los males por ejemplo tampoco cubren perfectamente esa formar básicamente esférica de la tierra con lo cual la lista podría decir que en el lago puede haber una zona con digo respecto al láser una zona que tenga una densidad el subsuelo mucho mayor que entonces eso provoca que el agua coja la forma digamos de esa de esa de lo que hay debajo es decir del de la superficie aquí potencial de gravedad que es como técnicamente se llama desde entonces podría también falsear se ese efecto así pero insisto cuando uno quiere negar algo tiene siempre argumentos porque que el que pretende demostrar algo tiene utilizado argumentos racionales y positivos de que no puede simplemente negar los

Voz 0772 16:00 además es lo que se ha hecho un poco a lo largo de la de la historia cuando sobre todo pues eh argumentos en Occidente en Europa por ejemplo los siglos XV XVI cuando cualquier teoría científica pues tergiversado un poco mejor dicho transgredir lo mejor dicho tras agredía en lo que aparecía en la Biblia siempre se ponía en duda o se les acusaba de herejes etcétera no pero estamos ya en pleno siglo XXI y además David Zurdo tú lo conoces muy bien la el el simple hecho de que los satélites como comentabas antes no estén girando alrededor de la Tierra las fórmulas matemáticas que se utilizan precisamente para interconectar teléfonos ordenadores con esos satélites en el en el cielo y que son fórmulas a las que todos podemos acceder y todos podemos utilizar no están tergiversadas precisamente para para amoldarse a esa falsa es felicidad de la Tierra es lo que demuestra una vez más que que realmente la tierra es redonda o se aproxima a la redondez

Voz 5 16:59 es que no tiene ningún sentido que llevemos siglos intentando engañar a todo el mundo con una cuestión que es que es el elemental yo recuerdo perfectamente en mi caso que se da la circunstancia de que además de esta cuestión pues pues tengo cierta autoridad para hablar porque mi ni ingeniería la que curse la Ingeniería Técnica en Topografía que entre otras cosas calculaba orbitando satélites que satélites que deberían una serie de elementos complejos porque la tierra es claro tiene unas diferencias lo que comentaba de gravedad no en en en la parte interna la densidad no es la misma en todos los puntos y tampoco las elevaciones es lo mismo estar sobre el nivel del mar encima del Everest bueno pues llegaban a a unos cálculos de órbitas para que no degradarse y calles en los satélites en la Tierra porque es relativamente favor bastante complejas hoy en día superadas pero complejas y esto evidentemente me cuesta mucho creer que mis propios profesores estuvieran involucrados en esa conspiración para para engañar medir decirme algo que que no tenía nada que ver con la realidad porque insisto es que no tiene el más mínimo sentido

Voz 0772 17:57 existe algún ellos por ejemplo los planetas Dios es que se puede ver a través de Internet a través de foros de de vídeos en You Tube de estos congresos internacionales que hacen hay muchos de ellos en Estados Unidos no lo que nos hace ver también un poco el perfil de de los habitantes de este país el un hacen esos como digo esos congresos esos en esos encuentros de de Terra planetas existe algún científico relevante que que se haya pasado de de de acera esté ahora en el en el mundo de la este plan y estás

Voz 5 18:32 la verdad es que yo desde luego no todo lo conozco que sea relevante de verdad hay que este vamos a decir en sus cabales es lo que comentas de Estados Unidos es cierto es decir Estados Unidos Un país de concentrar por el motivo que sea el a veces las mayores locuras pero también es verdad que es el país que tiene la ciencia más avanzada del mundo no ir no solamente eso sino también en la cultura general también tiene los nuevos muchos más importantes el tiene los eh normalmente escritores más importantes ahora mismo sea es decir que son grandísimos contrastes

Voz 0772 18:59 sí contrastes permíteme cada vez que tu recuerdo que leí una noticia hace unos meses que aún no recuerdo no sé si era el cuarenta por ciento de los estadounidenses no sé si estoy exagerando pero vamos aunque fuera en el cuatro por ciento del cinco el diez me parece ya increíble que creían que la leche con chocolate el batido de cacao procedía de vacas marrones Sakon eso ya no nos podemos quedar con todo no

Voz 5 19:25 pero pues preguntan encontré país porque también por ejemplo la mismo pues en España cuanta cuál es el porcentaje de gente que piensa por ejemplo que la que los seres humanos al ser adultos no podemos procesarla la lactosa independientemente de su raza desvela ha tomado durante toda su vida ya que al final el problema es que cala no es muchas veces las los los mitos los bulos en personas y cuando detrás hay un interés también que tiene que ver con la creencia creo que ya llega al extremo de un dato que creo que es muy relevante también que es el los en algunos Estados no de del sur del país donde la teoría de Darwin sea avisa de que es una teoría más que ciertamente la teoría de la evolución de de algún una teoría pero la evolución no es una teoría es un hecho esto digo un hecho comprobado y confirmado tipo la tierra que es esférica o básicamente esférica bueno pues esto también es verdad que al final la cuestión de la es prácticamente invencible porque quien no acepta el conjunto de de herramientas que utiliza la ciencia pues lógicamente puede mantenerse en el oscurantismo hasta el límite que quiera

Voz 0772 20:22 está vorágine de información que ha surgido en el último año en los últimos años en relación a tantísima gente que cree que bueno tantísima gente tampoco exageró hemos no son muchos lo que pasa que hacen hacen mucho ruido no y lo que decíamos al principio es lícito a hacerse preguntas no es lícito dudar el otro día estaba viendo un vídeo de una persona que defendía precisamente la la tierra plana si decía que que bueno que él se sentía engañado desde niño porque es como se lo había contado su abuelo lo había visto en documentales en la escuela el no no no ponía en duda ese tipo de cosas hasta que descubrió por él mismo la la bueno pues que la tierra era plana no me pregunto si él también dudará de de de las vísceras que tienen en su interior de los estudios de anatomía y no por eso se pone a abrirse en en Canal no muy bien una Zurdo contigo hemos intentado en este último bloque del del programa hablar un poco de de esas teorías de de la tierra plana a lo largo de la historia en que se basa Annie cuáles son los argumentos sobre todo que no sería necesario no volverlos a esgrimir pero que bueno que refuta esa teoría un tanto tanto absurda David Zurdo compañero muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 5 21:37 muchas gracias Nacho y un último apunte

Voz 6 21:39 sonando con lo que decías antes claro que es bueno duda

Voz 5 21:41 sobre todo es importante dudar dudar de todo pero hay que saber también cuando dudamos de algo si hay algún motivo para que al una información que no llegase a Verdasco no yo no he estado en Amsterdam no dude que exista porque no tiene sentido que me engaño

Voz 4 21:54 con eso

Voz 0772 21:55 eso lo estudie yo en lógica en Filosofía en tercero de BUP me decía el profesor Nacho tú crees que Moscú existe digo pues así dice Pere tú has estado allí para verlo digo no entonces porque sabes que existe no pues como bien decías David hay argumentos que están un poco por encima de todo eso lo ha dicho David muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia