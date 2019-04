Las amigas López Novoa

Voz 1 00:00 de las calles y plazas de nuestra ciudad al estudio de Hoy por Hoy Madrid pide de aquí al escenario de centro comerciales la azul empieza suena Madrid nuestro festival de músicos de calle te suena

Voz 1515 00:22 bueno el vial que le ponemos mucha ilusión Nos encantan los martes desde que iniciamos hace unas semanas de este festival de nuestros músicos callejeros la segunda edición en la primera del año pasado ya lo disfrutamos mucho nos lo pasamos muy bien Carlos Rioyo coordinador de las emisoras de la Cadena Ser en Madrid Carlos qué tal compañero cómo estás muy bien Marta pero también con cara de ilusión hombres

Voz 3 00:42 que entre debatir debate después de lo que has tenido en la hora anterior que un poquito de música no viene muy bien para relajar para engrasar

Voz 1515 00:50 sabes lo que pienso yo digo tengo tres minutos es muy poco tiempo para pasar de un lugar a otro no me da tiempo a hacer la digestión Miriam Soto que compañera que tal como es Gas cambiar de tema de cambiar no se de sí sí sí cabe ya hemos dejado aparcada la parte política hay Nos queda todavía mucha intensidad hay mucha tela que cortar de que de que era un fallo que queda un mes siguiendo incluido así que nada bueno miran cuéntanos quién quiera venir a este espacio a tocar en directo a los estudios centrales de la Cadena Ser en Madrid participar en este espacio como puede a los Ostende que escribí

Voz 4 01:22 es un correo electrónico a suena Madrid arroba Cadena Ser punto com las bases encuentran en Radio Madrid punto Es que es nuestra web

Voz 1515 01:29 quiénes son los primeros que nos acompaña mira hoy estoy muy

Voz 4 01:31 sí contenta porque tenemos a dos proyectos liderados por mujeres en nos normalmente siempre hemos tenido chicos en esta en esta sección y esta vez son dos chicas las que lideran los dos grupos que tenemos aquí la primera los los primeros que van a actuar son Novo es un dúo Irene Novoa la composición y en la voz y Epi Pacheco a la percusión voz y teclado suele tocar sus temas en el Retiro cerca del Palacio de Cristal porque necesitan tranquilidad para que se oigan sus composiciones sino vamos

Voz 1515 02:01 en la tertulia política un día

Voz 4 02:04 la sino tocan en Lavapiés en las inmediaciones de que te olvides ya de las tertulia sino digo que tocan en Lavapiés y en las inmediaciones de Madrid Río sólo con percusión de manera espontánea porque les gusta mucho pasear por esas zonas otras veces cargan el equipo tocan

Voz 1515 02:22 era retira como decía cerca del Palacio de Cristal chicos qué tal cómo estáis a ver aceptados el micrófono un poquito más hay más bien está bien les hemos sentado en el escenario que les hemos preparado porque hay que recordar que en un ratito no sólo les van a escuchar cantar sino que también les van a poder ver cantar a través de las redes sociales del programa en el Facebook en nuestro Twitter en la web en tres W punto Radio Madrid punto es Se sube Neiro tienen como lo grabamos en vídeo en un ratito los vendrían suele podrán ver les podrán ver Novoa común pues bueno no boas mi apellido y nace de acerca de dónde vienes yo estoy de de Madrid pero mi familia gallega no

Voz 3 03:00 es apellido gallego si no me dijo

Voz 1515 03:02 exacto no te perdona

Voz 5 03:06 siempre me preguntan

Voz 3 03:08 les va

Voz 1515 03:10 eso de alguna forma somos primas nuevo Novoa claro

Voz 1611 03:13 dice pronto y bueno nace de llegar a Madrid después de nueve años viviendo en Holanda y empezar a componer música y conocerá Epi que también venía a Madrid el venía de Cádiz hay digamos justo a la vez sólo que de dos sitios completamente

Voz 1515 03:26 qué tal la fusión Galicia Cádiz bueno de hecho

Voz 1611 03:29 en mi caso es un poco con Holanda Cádiz porque Jodie todas mis veinte años los pasé allí entonces soy un foco medio holandesas una mezcla hinchada Nos pusimos a pasear por Madrid Río a tocar juntos tocar percusión cantar hay un tema que surgió

Voz 1515 03:44 yo en Madrid Río que hay como un juego de para niños en un parque que es como NASA lo pisas y suenan notas nos pusimos haya jugar en Primera avisando los dos pisándole si es una canción que tocamos de Nova entonces así de de sur y el norte en fin qué tal hola buena de Cádiz Cádiz y San Fernando a convenio pero

Voz 6 04:10 yo digo de que he vivido en Jerez vivido en Chiclana en San Fernando el citado así que de caddie

Voz 1515 04:16 al hilo de Epi lo de que tenían unos padres cachondos os es

Voz 6 04:20 pero realmente es un apodo pero creo que es demasiado absurdo contra el origen no nos quedamos pues eso conocía Irene porque forma parte de la banda de de Erika

Voz 1515 04:35 Erika es la siguiente de las ganas que nos va a acompañar después es Kiko muchas fusiones de todo vale porque siempre nos habíamos dado cuenta en este espacio que entre los músicos que tocáis a las salas en las calles también de Madrid

Voz 7 04:47 como al final cuesta mucho vivir de eso

Voz 1515 04:52 no voy a decir que valles cambiando de banda pero sí que colabora en varias bandas no

Voz 6 04:55 no no yo no siento que cambió de banda no sé con la calle sobre también con lo que más he tocado de tocado con ellas pero con lo que más toco un proyecto de swing un proyecto ya te juntas lo hacen el domingo que no oye eso de rivalidad o no me cuando ellos son muy colega Ivo que toca ya está el Comillas y percusión ella toca muchas percusiones Nos interesaba un momento por el pandero cuadrado que es un instrumento de ser toca sobre todo empeña parda en Salamanca ir tocábamos en algunas plazas acabamos pandero cantábamos luego con otras percusiones hasta que ya empezaba a tener temas suyo escrito por ellas súper bonito interesante y bueno en vez de panderos vamos a tocar los tuyo

Voz 3 05:42 ya está oye Irene porque el porqué decides irte a a Rotterdam La Haya estudiar en allí pasar allí tantos años de educación por casualidad

Voz 1611 05:53 sin nunca pensé que iban a hacer nueve pues porque tenían si un programa muy interesante de superior y luego de máster que me gustaba ir porque quería bueno conocer un poco mundo Yolanda es interesante porque va a gente de todo el mundo como son muy abiertos hablan todo en inglés entonces viene gente de todas todo todo el globo entonces bueno me fui enganchando a quedarme ahí

Voz 4 06:15 para volver Marta con con Epi yo creo que estaría bien que nos explicara su percusión porque fíjate tú lo que tiene ahí colgado que son Collor es collares paquistaníes a manos porque él utiliza un poco de todo para hacer la percusión no solamente curioso el el cajón flamenco que conocemos siempre

Voz 6 06:32 pues hoy exactamente tengo dos cajones tengo el el flamenco y el peruano porque me encanta el peruano no tiene cuerda el sonido de acuerdo y un poco más más libre pero por lo que te decía a mi me encanta yo creo que los percusionistas somos privilegiado ya tiene discurso y discreción que somos privilegiados porque cualquier cosa es percusión hay otros compañeros que están limitados supeditado tener un buen instrumento cargarlo desplazar pero en realidad nosotros cualquier cosa que suene odio bien ya vale entonces hay collares y no se faldas de danza del vientre chapas de Coca Cola Botella cualquier cosa es música sí me parece un privilegio eso muchas veces he llegado a estudios miro alrededor

Voz 1515 07:22 la coche ha hecho esto mola los dos venís de fuera sois de alguna forma medio hijos adoptivos de Madrid qué tal la vida en Madrid cuando uno viene de San Fernando cuando viene de Galicia o ha pasado por Rotterdam Holanda pues para mí bien por la música fuera de la música

Voz 6 07:39 yo creo que hay más no me río hace vive mejor en Cádiz por no tardará sea tardaría tu programa enumerando los motivo pero en lo musical caddie que tiene mil cosa maravillosa pero en lo musical todo esto un poco exagerado pero creo que en entender lo que quiero decir todo es flamenco flamenco guión lo que sea pero fuera del flamenco lo que sea

Voz 3 08:03 es verdad es que toda vida es la cuna de flamenco claro

Voz 6 08:06 es una maravilla y yo lo disfruto muchísimo lo disfrutaba del niño todo medido al flamenco pero si quiere aprender au tocar con gente fuera flamenco hay que salir una temporada

Voz 1515 08:17 o bien se pasa una semana entera haciendo seguimiento de las diferentes bandas de los músicos que le ponen color musical las calles de Madrid de los músicos callejeros para ver por dónde tocan como que hacen en dos minutos nos lo cuenta así que vamos a ver por dónde Nos hacéis disfrutar vale

Voz 8 08:36 nothing se no Juan

Voz 4 08:40 no es muy Instagram edad aquí la tenemos en una actuación en un local de la Lavapiés

Voz 8 08:46 no no

Voz 1515 08:50 pero ella no para cuando no está tocado

Voz 4 08:52 no voy ensayando

Voz 1515 08:59 sí

Voz 10 09:00 no la vemos

Voz 4 09:03 anunciando un taller de improvisación

Voz 11 09:05 por qué

Voz 4 09:08 al que la verdad sólo por verlo y escucharlo le dan ganas a una de ir

Voz 11 09:13 qué hace falta

Voz 12 09:18 pero lo suyo es

Voz 4 09:19 la música soul

Voz 12 09:20 e intimista

Voz 13 09:23 a vivir

Voz 4 09:29 pero también pueden de repente salir a la calle y hacer algo como esto a la puerta de su casa

Voz 14 09:34 eh

Voz 4 09:38 sólo es ella y el percusionista Epi menos mal que eligieron un día soleado sin tráfico y sin ningún ruido en la calle sino difícil haber podido escuchar cualquier cosa

Voz 13 09:52 es

Voz 14 09:53 no hubo

Voz 15 10:04 somos todos

Voz 1515 10:09 hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 16 10:13 eh

Voz 17 10:20 no

Voz 18 10:24 bueno vamos con la segunda de las bandas que nos acompañan ya se pueden imaginar por dónde van los tiros escuchando esta música de fondo Miriam Soto aquí estamos de nuevo es expedientes con quién es

Voz 4 10:33 con Erika y los López cuando hablamos con Erika para el programa que por cierto Erica es alumna de canto de de Irene pues de preguntamos si Novoa oído y no en familia eso es le preguntamos que si era música de calle y nos respondió que la precariedad a los músicos tocar en cualquier lado ahora callejear un poco menos pero lo seguiría haciendo comparte percusionista con su amiga Novoa

Voz 1515 10:59 pone pide San Fernando exactamente eso que pierde repite y repite

Voz 4 11:06 bueno pues cuando ambas tocan juntas ya sabes dónde tocan suelen tocar en el Retiro cerca del Palacio de Cristal pero aunque toque con el mismo percusionista y los mismos instrumentos pues no tocan igual

Voz 7 11:18 no suenan igual Erika hola hola muy buenos haber donde surgió la química con Irene Novoa pues cuando yo empecé a cantar porque yo soy pianista pero no cantaba al principio tenían procede canto que se fue a vivir a Ecuador necesitaba profesora de canto profesor de canto y me dijo conozco a una ciudad que acaba de llegar de Holanda acaba de volver a Madrid y que es fantástica y te va a caer muy bien y entonces empecé a dar clases con ella y le dije bueno pues tú vas a tocar eres una López Fringe no eres no eres una López tú por cierto cuando eres por situar en Segovia

Voz 1515 11:52 aquí hay alguien de Madrid que levante la mano porque al final va a ser verdad lo que dice Millás que Madrid es una entelequia

Voz 3 11:57 el ella Erika también viajera como como Irene la después se formó en en San Sebastián no

Voz 1515 12:03 así que en el centenar

Voz 3 12:06 ya esas hacían una Segoviana y luego ha estado por Zaragoza y ahora está en Madrid hay que viajar mucho no para vivir de la música

Voz 4 12:13 bueno en la Vuelta a España sino no hay que viajar

Voz 7 12:16 pues yo que sé te puedes quedar a todo lo mismo sitio pero sí que llega un momento que sobre todo ciudades pequeñitas como Segovia Zaragoza o bueno en San Sebastián de más movimiento por el el a superior pues dices si me quedo aquí voy a tocar siempre con los mismos necesito como que me menú para no Madrid mola mucho por eso porque es una ciudad de músicos muy buenos de paso o que se quedan o tal entonces siempre siempre hay como una motivación a la hora de de aprender

Voz 4 12:43 a lo mejor que te puede pasar es que la persona que tengas a tu lado toca toque mejor que tú porque hay es como clases gratis

Voz 1515 12:49 claro no puede dar pero el que montó que te miras y vamos a peor radiofónico que te he hecho Miriam Soto estos días vale a ver cómo queda retratado todas y cada bien Erika

Voz 17 13:00 he dicho es pianista

Voz 1515 13:03 ante estos comentarios musicales

Voz 17 13:06 yo yo

Voz 4 13:08 que algún día los grabar a todos en un disco pero sólo cuando le toque el Euromillón Kun pías

Voz 19 13:14 de aquí de esta foto con esta cumbia los cuenta indica que en dos mil diecisiete Esa con un disco en dos mil dieciocho aprendió maquillarse dice que dos mil diecinueve será el año en que empieza a peinarse aunque quizás deja de fumar

Voz 4 13:31 desde que Bonnie Emma habló de Rasputín nunca después habíamos oído hablar de él Erika se atreve con todo

Voz 20 13:45 incluso con esta receta médica

Voz 1515 14:05 oye sabéis que estoy pensando que nosotros los oyentes estamos voy haciéndonos un viaje por el mundo gratis eh esto está muy bien por el mundo por por las ciudades de alrededor de Madrid por España bueno en las hemos ido a Ecuador a Rotterdam a un montón de sitios has lo que tienes sí que vais a tocar que vas a atacar Erika vamos a tocar un tema que se llama hoy te va a ayudar también Irene Novoa si Ireneo es muy colista por eh quién enhorabuena por su puesto le piratas condenando también Irene López de ahora Epi López tienen el Opel de Pepín bien bien sabéis que sois el prime el arranque de una novela señores escritores atentos es de historias y que tema vais a tocar

Voz 7 14:46 se llama hoy un día como yo que es el título que da al disco que grabamos hace un par de años añitos y pues perfecto ya saben que los

Voz 1515 14:53 vamos grabando que lo van a poder ver dentro de un ratito y luego nos cuentan por donde toca para tocan para poderles ver en directo cuando quieras

Voz 21 15:06 seis

Voz 22 15:08 hoy un día como la luna

Voz 23 15:34 por otra ciudad

Voz 22 15:41 muy pronto se era ya

Voz 24 15:49 no que se está

Voz 22 16:05 quién sopló quién la pago el cambio música otro nunca

Voz 23 16:30 eh

Voz 22 16:36 ya no está

Voz 25 16:39 el seis

Voz 23 16:45 no

Voz 24 16:59 no

Voz 1515 18:08 te preguntas aquí un par de preguntas rápidas que nos queda ya poquito tiempo Carlos Rioyo embrión

Voz 4 18:14 pero yo me pregunto porque los músicos cierran los ojos cuando tocan sus instrumentos andando porque antes lo bueno tenemos cinco sentidos realmente la vista para la música es absolutamente innecesario

Voz 7 18:30 sí

Voz 4 18:31 entonces ayudan mucho mucho a la concentración cerrar los ojos si centrarte en sólo en el sonido donde podemos encontrar

Voz 1515 18:38 que al antes le preguntaba Irene Novoa Mirian oye cuando lo tienes piano que pasa bueno tecladitos que ya está la larga duración la verdad es

Voz 3 18:50 de como Irene venís de lo clásico pero siempre acabáis acercando

Voz 7 18:53 al jazz al para otras cosas no sé porque me recordaban algunas cosas a Mika doble no me lo han dicho muchísimo sí que referente son los tuyos que que que pues se debe yo escucho muchísima música jazz música clásica folklore Pop in me gusta me gusta beber de todas las las aguas luego quedarme con con con lo que me gusta

Voz 4 19:20 tiene muchísimo humor de todas maneras cualquier cualquier en cualquiera de tus letras tiene muchísimo si es que sino nos reímos

Voz 3 19:28 escribe es la cotidianeidad viviendas y hola a las cosas pequeñas incluso

Voz 7 19:32 sí sí sí y en esto me me lo me dijeron muchas veces se cuando acababan los conciertos se me recuerdan mucho de doble no sé que yo no las conocía y me puse a investigar qué maravilla estás ahora pero no soy fan de las conocía me parece pues eso también eso de sentido del humor y cosas sencillas para que si es que la vida es eso no

Voz 3 19:57 tienes que escuchar también a Kiki de aquí a Paulina en la playa que hay genial

Voz 1515 20:01 me da un bueno Eric López que los López son Irene Novo a pie de San Fernando es verdad que he pasa te lo vuestro es muy grande encantado coperos nuestros dos bandas de músicos callejeros notan callejeros también en algunas salas de Madrid son profesores música que nos han ayudado a recorrer todo Humanes Berlín con Jerry González así pero quién Erika mérito hay que tal tocar

Voz 7 20:26 pregón Halle es y era descanse en paz era pues un un uno de los grandes músicos que que hemos tenido en Madrid hemos tenido he tenido la suerte de conocer y compartir con el música charlas etcétera etcétera que ven una cámara