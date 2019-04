La rosa de Sant Jordi y otras madres del escaramujo

no hay excusas urnas Jordi

sí Rosa Rosa no San rosas rosadas rozar un Rosa rosa de la familia de las Rosa hace hace hija del Rosal una robusto espinoso traicionero

las rosas son multicolor estremecedoras pasionales y a veces esenciales si vitamínico de la letra C por el escaramuza nieto del Rosal e hijo de la Rosa su fruto me encanta la palabra escaramuza hijo cine fuerzas sobre todo cuando es de Moscú

su aceite cicatrizar sus heridas no hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza

el nombre de la rosa de Umberto Eco Mortal y rosa de Francisco Umbral tenemos títulos con la rosa fucsia Rosa o Rosales le añadimos nombres como Isaac o Luis o apellidos como Chacel Regàs o Montero no salen autores y autoras estupenda

yo le escribo para intentar perderle el miedo a morir no no ocurre lo mismo en el cine o en el periodismo donde

la Sardà Calaf Artaud o Matteo no son rosas a secas sino Rosa María esa mujer que a Camarón no correspondía con su amor pero hoy estamos en Sant Jordi y aquí la rosa es una vivir

Voz 10

04:16

a mí no me me ordené