Pola: "El que piense que no pasa nada por perder, que coja la puerta y se vaya" (23/04/2019)

lo que os voy a estas semanas la Final Four de la Champions semifinal el viernes contra el Sporting el domingo esperemos que la final contra caerá o Barça cuál es el objetivo real de Inter viniendo que viene de perder siete dos ganar si no no no

no no entran otros planes no ganar

Voz 1

00:34

no no tiene sentido no no venimos haciendo una buena Liga regular no hemos estado bien copa es verdad pero ahora es que tenemos que sacar la personalidad tenemos que sacar la personalidad y cada uno ve lo que estamos haciendo indicó el viernes pues poner todo de poner todos somos jugadores que hemos jugado muchos partidos importantes y a pesar de no haber estado bien durante todos estos meses y dependemos de dos partidos para ser campeones de Europa e hemos hecho unas buenas rondas de Copa de Europa este año hemos yo creo que ha sido donde mejor lo hemos rendido ese año y ahora tenemos que pensar en eso tenemos que pensar en que queremos serían campeones quiero demostrar demostraron en la pista demostrar porque hemos ganó las dos anteriores pero que no ha valido de nada gana las dos anteriores ya sí para tener nuestras vitrinas padece nuestro respeto pero el respeto se suma en en un abrir de Rafa sigue yo solo pienso en anal pienso pienso en que llegue el viernes in salir la Riyad Le lo huevos hablando mal y pronto al primero que tenga delante ya a intentar que ellos no puedan pensar