Flash deportes SER de las 18:30 (23/04/2019)

el técnico colchonero no duda al equipo luchará hasta el último momento y antes de seguir con el resto de encuentros que tenemos continuamos con el Atlético de Madrid porque ya conocemos la sanción que se le ha impuesto al colegiado Alberola Rojas dos jornadas estará invitar tras la desafortunada acción sobre Álvaro Morata en Ipurua ese toque en el cuello que como vimos sentó además muy mal al delantero rojiblanco Alberola Rojas las cinco anteriores jornadas estuvo como árbitro principal en tres ocasiones que como adicto van en las dos restantes mientras que como decimos en esta jornada treinta y cuatro y también en la XXXV el colegiado estará fuera de los terrenos de juego para hoy a las siete y media Huesca Eibar partido crucial para los locales en su lucha por la salvación mientras que los de Mendilíbar llegan con más tranquilidad porque virtualmente están salvados ya las ocho y media Valladolid Girona batalla directa por la permanencia tres puntos vitales para ambos equipos el Valladolid llega en puestos de descenso con treinta y dos puntos el Girona acumula cinco derrotas consecutivas a dos puntos sobre la zona de descenso además Bordalás anoche estuvo con Manu Carreño en El Larguero el técnico azulón habló del sueño europeo

Voz 3

01:52

soñamos despiertos Si sueñas eh que podía ver como podía haber sido de jugador si no he tenido lesiones y que te ves en un equipo importante y haciendo goles yo creo que todos soñamos y como técnico pues trabajas para intentar bueno pues estar en en las mejores no mejores campeonatos