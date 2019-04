A la felicidad por el camino de la creatividad

Voz 0313 00:00 estadio como la vida es un camino sinuoso ya lo saben que tiene picos que tiene valles acabamos de dejar atrás hace sólo un momentito en los minutos el entusiasmo por la música de Alfred con la presencia aquí de Manel Fuentes pendientes hay muchos chavales y chavalas jóvenes en la plaza Catalunya de Barcelona al festival de cuarenta que empezará a partir de las siete de la tarde ahora como cada martes hasta ahora La Ventana un momento un tiempo para la reflexión para para el sosiego a mí no me gusta nada en absoluto a la expresión poner de moda algo yo no sé si la filosofía está de moda creo que está mal planteado porque si el pensamiento la reflexión son algo consustancial al ser humano no debería ser moda sino sino costumbre pero bueno ya que estamos en el día del libro es verdad que cada vez más en los escaparates de las librerías vemos junto a novelas junto a ensayos junto a cuentos libros que filósofos y filosofías han escrito hoy hemos invitado a dos para compartir un ratito de conversación aquí en las ventana nos acompaña Victoria Camps con su libro La búsqueda de la felicidad Jordi no nombren con la segunda entrega del niño filósofo en este caso el filósofo ya el arte como favorecer que los niños desarrollen el pensamiento creativo victorias Jordi buenas tardes bona tarda los dos el tal y feliz Sant Jordi por la parte que os toca como como escritores se puede buscamos el camino se puede buscar y encontrar la felicidad a partir de la creatividad de la educación Jordi tú

Voz 1 01:22 ah bueno vamos a ver lo primero que deberíamos hacer es definir qué es la felicidad

Voz 0313 01:27 bueno vale

Voz 1 01:28 pues esto es lo que hace un filósofo problema atizar la realidad es lo que suele hacer dotes depende de cómo defina esa felicidad se lo definimos como una plenitud total y absoluta que nunca decae eso no existe no forma parte de lo humano está en otra esfera para los creyentes no eh si definimos la humaniza la felicidad como alegría como momento de Plenilunio entonces yo creo que sí que la creatividad precisamente es una forma de llegar esa felicidad una persona que es creativa nunca está sola porque siempre tiene algo en su mente siempre tienen nuevo proyecto un nuevo reto algo nuevo para

Voz 0313 02:05 porque de los tres tipos de bienes que diferenciaba a Aristóteles los bienes del del alma los del cuerpo los externos cuales apuntan cuales proporcionan mayor felicidad Victoria

Voz 2 02:13 bueno los todos son necesarios bueno si los externos solos y los materiales son los no bastan pero sin los materiales es difícil poder cultivar los bienes de la misma por lo tanto todos son necesarios la educación y Creta

Voz 0313 02:32 dirá formarían parte de esos bienes del alma los dos

Voz 2 02:35 sin duda por lo que yo diría que la felicidad tiene mucho que ver cada vez más con la libertad individual con poder escoger la forma de vida que cada uno quiere por lo tanto poder o no poder hacer esa elección y poder de alguna forma llevarla a cabo no eso significa tener unas condiciones materiales mínimas suficientes como tanto alguien tiene que ayudar a que eso se pueda hacer pero ese buscar la felicidad y es lo que ha dicho Jordi es absolutamente cierto que la yo digo en el libro La mejor autoayuda es la cultura es yo podemos decir es la creatividad es el arte la música es la lectura todo eso es un recurso que tenemos cuando muchas otras cosas fallan yo por lo tanto eso cultivar eso durante toda la vida es un recurso que no falla para mantener el la búsqueda de la ficción

Voz 0313 03:34 cerebro escuchar esas palabras de Victoria Camps porque esta tarde si los oyentes han estado desde el principio recordarán que hemos abierto la ventana haciendo una pequeña broma una parodia del momento estelar de anoche del debate de candidatos con Albert Rivera invitando a los espectadores a escuchar el silencio bueno ese silencio hoy un compañero decía que también se podía apreciar porque no se habló ni un solo minuto de de Cultura Iggy muy poquito de de Educación pero Victoria Camps ha utilizado la palabra concepto autoayuda yo creo ahí Jordi también te doy la la palabra vi bueno que es algo que nos están ofreciendo casi a cada minuto en cada esquina no es exactamente lo que necesitamos la autoayuda a veces se confunde una cosa con otra verdad

Voz 1 04:12 bueno yo diría que el problema está en que cuando uno intenta seguir los consejos que te dan eh esos consejos están privados del contexto cada persona tiene una biografía única y personal

Voz 0313 04:23 trajes a medida exactamente entonces

Voz 1 04:25 estoy que alguien de aconseja es que el camino a seguir es a bueno puede ser que para aquella persona en aquellas circunstancias concretas en aquel contexto no sea sino que sea ve el problema de la autoayuda es que no está contextualizada no tiene el rigor Querrey quiere lo que yo entiendo que es el pensamiento filosófico no que quiere problema atizar la realidad intentar encontrar ese camino concreto Panamá a persona concretas no por lo tanto lo tiene que realizar concretamente la persona nadie se lo puede dar derecho

Voz 0313 04:55 existe alguna pista para para desbrozar para desenmascarar y para una cosa de la otra primero la filosofía después la autoayuda son conceptos distintos

Voz 2 05:03 cómo alguien podía advirtió Raj diferencia guión no diría primero la filosofía después el auto ayude yo diría sólo la filosofía paro como sustitución es que el auto ayuda ha venido a sustituir a la filosofía yo creo que las preguntas son las preguntas filosóficas siempre pero que tenemos a mano alguien los puede ahora Manu así de fórmulas de recetas de consignas para contestar unas preguntas que ningún fichaje

Voz 1 05:30 eso

Voz 2 05:30 ha contestado de una forma definitiva nunca no y por lo tanto encontrar

Voz 3 05:36

Voz 2 05:40 la búsqueda en el encontrar el la

Voz 3 05:43

Voz 2 05:45 la respuesta a sus preguntas en uno mismo es echar mano de algo que no son los me da una respuesta ya hecha ya ya prefabricada sino que me pide a mí que al mismo tiempo yo veía construyendo esa respuesta eso pasa con la lectura por ejemplo la lectura es una actividad solitaria porque el lector y el autor se recrean mutuamente cuando leen cuando el lector lee está de alguna forma interpretando aquello y contextualizar lo está viendo desde el momento en que está leyendo aquello y lo está adaptando a su situación y eso es creación

Voz 0313 06:28 esta tarde esta tarde nos decía el escritor Manolo Vilas a propósito de esta reflexión de de Victoria Camps que el hecho de escribir y leer es un es un enfrentamiento es un compartir eh dos misterios el de la escritura y el de la lectura pero también dos soledades la del escritor irá del lector pero es una joder es una forma de compartir es un es un mestizaje sano yo diría aunque hay gente que le asusta esto

Voz 1 06:50 bueno vamos a ver es que yo creo que eh la reflexión requiere tiempo y silencio justamente algo

Voz 0313 06:56 lo contrario que tenemos hasta ahora de lo que vamos muy falso

Voz 1 06:58 los no tenemos buen tiempo ni silencio y claro el silencio no asusta hasta el punto de que de que cuando hay silencio hay que hacer algo hay que hacer algo hay que rellenar ese silencio con alguna cosa e incluso el Internet una cosa muy divertida que era tomate quince segundos ya había como un reloj quedaban quince segundos no hemos llegado a este este punto no eh tomate quince segundos sin hacer nada a ver si lo resiste sabe si aguantas pero esto es muy preocupante porque la reflexión proviene de de la soledad del tiempo de silencio y también del diálogo cuando es un auténtico diálogo

Voz 2 07:32 por eso la música y la imagen funcionan mejor para una época que no está acostumbrada al esfuerzo que exige el ir leyendo no que significa ir pensando y reflexionando al mismo tiempo también la música que parece que que no es verdad en todo tipo de música no que parece que que no escucha la música puede ser más pasivo no se deja influir por algo que viene

Voz 0313 08:02 el otro día comentábamos en La Ventana ayer concretamente a propósito de una de un concierto de un recital de hace muy poquitos días de Bob Dylan en un en un teatro de París que bueno Bob Dylan no es muy dado a decir cosas al público durante los conciertos no sé si la diestra alguna vez no bueno pues para un concierto para un globo de Wim para levantarse del piano y al ver a toda la gente con los móviles decir señores tienen dos opciones Si quieren que pasemos para las fotos pensamos si quieren que toquemos tocamos porque esa es otra otra y lo comentábamos en los conciertos de hoy ves casi a más gente y lo veremos esta tarde dentro grande pero aquí no haciendo fotos y grabando la actuación que viviendo ese momento que es irrepetible es irrepetible para el que están al escenario citar al que está abajo en entre el público no eso yo creo que es

Voz 2 08:46 es una muestra de la dificultad de concentrarse es fundamental es una patología la casa

Voz 0313 08:54 no pero tiene algo de eso no tiene

Voz 2 08:56 que ver con cómo se educa hoy no para que esa concentración no se acabe de

Voz 1 09:02 ver deleitado a ver es que de entrada yo creo que paladear algo significa interiorizarlo no tenemos confundido estamos exterioriza ando estamos lanzando a las redes sociales a todo aquello que hacemos cuando en realidad paladear la vida significa interiorizarlo él significa hacerla propia significa pasarla por el tamiz de lo que es una persona esto no estamos acostumbrados a hacerlo precisamente porque la filosofía está muy fuera del sistema educativo

Voz 0313 09:29 yo me he ido apuntando algunos conceptos y frases concretas de de los libros de Victoria Camps y tengo un aquí por ejemplo que es vivir como si fuera para toda la eternidad

Voz 2 09:39 estos detrás de esto exactamente nada mente No somos eternos que esto exactamente qué quiere sería lo contrario de la felicidad pero como si fuera como si fuera a mí me gusta mucho una una frase de Montaigne que de alguna forma tiene que ver también con esta es más realista es más pragmática que dice que vivir sin ser una carga ni para uno mismo ni para los demás no yo creo que que esa esa define casi mejor no la lo que debería ser una un criterio de de felicidad no intentar no ser una un lastre una carga ni para lo mismo que ya es mucho

Voz 0313 10:21 ni para los demás no lo que pasa es que eso nos sitúa en un en un umbral de de toma de decisiones y la interesante desde Mary muchas y sí sí el el no tomar decisiones es una forma de bonos una forma de miedo sin ninguna duda pero es una forma de negación también

Voz 1 10:40 claro a mí me gusta mucho esta frase del libro de de teoría porque yo creo que el ser humano es finito y cuanto antes lo entienda y cuanto antes entienda que es vulnerable porque la vulnerabilidad tampoco está de moda parece que todos tenemos que ser tan fuertes que nada nos puede tumbar el IVA

Voz 0313 10:57 jóvenes jóvenes siempre

Voz 1 10:59 eh y siempre con la vitalidad cuando en realidad la vida no es eso la vida es es ser vulnerable por eso necesitamos a los demás en el momento en que uno se cree invulnerable y eterno ya no necesita a nadie más

Voz 0313 11:10 mete la pata exactamente y mete la pata

Voz 2 11:13 intentar eso ser eterno no ser inmortal no que es una tendencia que se giró hoy es precisamente eso no él él aplazar las decisiones no tomar decisiones porque siempre habrá tiempo para tomar duras no ISIS la la maldición de la de la eternidad que Illa illa prueba de que por esa vía no se encuentra la vida buena no la vida feliz pues la vida buenas asaltado

Voz 0313 11:43 no ven así de pasada así como quién no quiere la cosa lo de las consecuencias que genera requiere la filosofía ya prácticamente desaparecido del del panorama educativo anoche habló más de un poquito también de la de la educación en ese debate entre entre candidatos tenéis la sensación en fino la esperanza de que estos reversible hay movimiento por toda España de toda la red de Europa para intentar que esto pero estos reversibles

Voz 2 12:08 bueno hay una ley en el Parlamento yo no sé si no se lo de hacer propaganda electoral pero hay una ley en el Parlamento que si ganan los que están si se va a Petra vuelve la filosofía volverá Filosofía como estaba antes y no pero yo no creo que la filosofía y ha sufrido dentro de las humanidades lo que han sufrido otras las filologías por ejemplo pero sí que es verdad que yo creo que es ese pensamiento lo que lo que lo que sufre más no esa necesidad de de de de de apartarse un poco del mundo no ponerse a pensar de reflexionar dos veces antes de tomar una decisión de no querer hacer muchas cosas al mismo tiempo no le el móvil la música en la lectura el estudio todo a la vez no todo eso

Voz 1 13:03 no

Voz 2 13:04 es lo que hace que el pensamiento sea algo cada vez más extraño y un esfuerzo que nadie se atreve porque no es que no sea capaz es que no se atreve a a tenerlo en cuenta entenderlo porque parece que es imposible

Voz 0313 13:20 sólo de pensar sea integrante de pensarse puede entre

Voz 2 13:22 por otra parte señores la medicación no no porque yo la medicación me acuerdo cuando iba al colegio que hacíamos acción espiritual y era muy riquísima la meditación dos porque claro ya quedarte con una frase y empezar a pensar todo lo que sí que podía ocurrir sobre aquellos yo hoy está de moda el amiguitas

Voz 0313 13:44 pero de moda pero la hemos puesto de Mónaco

Voz 2 13:47 es un objeto de consumo a mí lo de Camilo

Voz 0313 13:50 es que escucho la concierto o el la palabra multi sea multidisciplinar multiusos ha salido urticaria ya últimamente algo que bueno que que hace un unos años yo pensaba que era no sea una demostración de de de capacidades de de habilidades y por lo tanto un progreso empieza a tener la sensación de que no no son unos han vendió la burra no se Jordi si tú lo ves muchos menos igual bueno pero tanto multi tanto mustio al final impide concentrarse en algo concreto

Voz 1 14:17 claro es decir en el momento en que tú quieres abarcar lo todo no aprietas el nada es hoy ya están refrán castellano que lo certifica no ir y eso es una gran verdad cuando tú intentas abarcar demasiado no vas a poder apretar ahí in la vida consiste como decía antes en paladear no a mi me gusta mucho traer aquí a los griegos no se nosotros unos trabajamos mucho los griegos hablan de Bécquer tener la búsqueda de la verdad la búsqueda de la belleza la búsqueda de la bondad e estamos muy lejos de esos parámetros y creo que debemos volver a esos parámetros esos valores esenciales que la hacen que el ser humano se sienta humano eh nos estamos alejando de la humanidad las humanidades cada vez están peor y bueno esto no significa reivindicar que se suprima la tecnología única ciencia al contrario significa hacerlas más humanas

Voz 0313 15:11 me gustaría terminar con una una reflexión que aparece también en el libro en este caso de dormitorio acabar que estamos además en la campaña electoral con los debates de este lío el primer filósofo activista político no sé fue el primero pero en todo caso aparece citado en en tu libro que es un hombre que vivió entre los siglos XVIII XIX Jeremy venza decía que los objetivos políticos deberían analizarse en función del placer y el dolor que generan dicho lo cual que les pediría es tú por ejemplo victoria a los que van a debatir esta noche una posee una que no situaran esta senda de antes de tomar decisiones saber cuánto placer o cuánto dolor poder

Voz 2 15:46 genera Si bueno no sé si es la pregunta él es esa porque venzan yo creo que había una línea que es lo que hoy podíamos llamar la industria de la felicidad no de encontrar un placer y un dolor que se pueden cuantificar no estamos bastante es decir cómo hacer que la gente esté contenta que existía minuto a que se hacen hizo que éste esté bien consigo mismo no entonces yo creo que Belil de es que hagan más caso de la cultura que hagan un escaso en la educación de verdad que se lo crean más no no que digan esto significa más educación eso es una fórmula que dice todo el mundo sino que profundice en un poco más en eso yo creo que eso sea vía por la que debería ir la política eh que quiere aumentar el placer y disminuir el dolor pero un sentido un poco más sublime del que me

Voz 1 16:50 no hacemos ahí y te apuntas a eso es Jordi Gené punto y mañana diría que tenemos dos orejas y una boca menos hablar y más escucha eso me parece interesante que lo hagan los políticos porque de los políticos deberían ser mandatarios deberían ser auténticos representantes para ser un mandatario tienes que escucha antes