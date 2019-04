Afectada por la ocupación ilegal de Toledo 68

Voz 1

00:18

esas son conversaciones que tienen a las diez once doce de la noche aquí en el día también se ven las personas gritando de uno Mujeres hombres y en diferentes niveles de de adicción y desespero por por la droga o porque los dejen entrar eh o sea que se ha convertido en un ambiente para vivir muy desagradable yo vivía en un cincuenta y dos años y hace cinco en este periodo en Madrid pues me gusta mucho la latina pero en realidad no estaba preparada para para esto no también tengo una hija una nieta que me viene a visitar de vez en cuando es están desagradable traer gente ahí que ya no quiero traer invitados de Nadia mi casa porque tienen que pasar por ese espectáculo de los malos olores la basura tirada por todas partes los gritos el peligro de incendio muchas veces se muchas veces no de vez en cuando viene a dormir mi nieta que tiene cinco años conmigo ya no me siento segura porque sé que en la noche veo que tienen velas encendidas que no tienen electricidad para mi agua ni nada en en en la finca osea que digo en qué momento va a haber un incendio hay que salir corriendo o sea que es una situación muy muy muy desagradable para para vivir ahí bajo esas circunstancias