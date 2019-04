Hora 25 Deportes: El Barça busca el título sin Messi (23/04/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 4 00:16 eh ahí en la Liga hay debate a cuatro también Amberes tres debaten por salvar la categoría está claro quién va a ganar en efecto fair price tres debaten por salvar la categoría que son el Huesca el Valladolid el Girona y uno debate por ganar que es el Barcelona que juega esto tiene más claro que cualquiera de los cuatro Cantizano parece que sí aquí las encuestas pero en el descenso la cosa todavía es posible incluso para el Huesca que está jugando con el Eibar desde las siete y media si los oscenses ganan este partido tendrán esperanza sino lo ganan la verdad es que lo tendrán francamente complicado vamos a ver cómo está el partido Luis Abadía buenas tardes

Voz 5 00:52 qué tal buenas tardes Jesús pues tiempo de descanso de momento empate a cero poquitas oportunidad eso sí el Eibar ha tenido ya dos lesionados dos cambios obligados se han tenido que retirar dio Iquique García de momento como decimos no se ha movido el marcador Huesca obliga a ganar porque sino va ir despidiéndose de la Primera División quedan cuarenta y cinco minutos veremos a ver qué es lo que pasa en el momento en el descanso en el Alcoraz Huesca cero Eibar cero

Voz 4 01:16 que acaba de comenzar en Pucela en Valladolid un partido tremendo Valladolid Girona el Valladolid decimoctavo puesto de descenso XXXII punto seis Girona décimo sexto con treinta y cuatro si el Valladolid gana le adelanta en la tabla los dos se lo juegan todo qué ambientazo tiene que haber como está Carlos Raúl Martínez ha

Voz 6 01:36 hola Gallego muy buenas tardes también trajo de lujo prácticamente llenos por encima de los veintidós mira espectadores en Zorrilla acaba de comenzar como decías está auténticas finales llegan aquí va a salir muy desahogado de esta jornada el que pierda lo va a poner muy muy difícil primer minuto operar es la Salinas pero se pues equipos cuando achaca el Valladolid mil usos de Juan Parrilla empate a cero en el marcador

Voz 4 02:01 luego a las nueve y media en Vitoria Alavés Barça ya sabes que si el Barça de Valverde este partido y mañana en el Metropolitano en Madrid el Atlético de Madrid pierde con el Valencia el Barça será campeón de Liga pero tenemos también baloncesto en directo tercer partido playoff de cuartos de final de la Euroliga el Madrid juega en Grecia con el Panathinaikos si los de Laso ganan están en la Final Four como está el patio

Voz 7 02:23 ha sido José Antonio Duro con el Real Madrid por delante gallego estamos en el segundo cuarto en el OAKA con un ambiente realmente espectacular tercer partido de la serie de momento con buena participación de Rudy Fernández también del famoso Campazzo ir recuerdo que la última vez que el conjunto las cuitas de visitante en este pabellón se ganó en la última jugada con un lanzamiento imposible en la primera las tres palas para que el Real Madrid está la esté en la final a cuatro de Vitoria quedan pocos minutos para llegar al descanso Panathinaikos XXIX Real Madrid treinta y mañana jugarán

Voz 4 02:50 el tercer partido de su serie el Barça el Baskonia el Barça recibirá al Efes en el Palau el Baskonia jugará en Vitoria con el CSKA enseguida lo vamos a Vitoria para el fútbol para alargar el Barça pero antes como siempre vuestros mensajes de guasa

Voz 8 03:07 casi todos mira quiero decir lo de eh

Voz 9 03:11 Morata porque claro yo estas cosas sabe no solamente es que el árbitro por supuestísimo que lo tiene que hacer ni provocar porque era provocación a ningún jugador no solamente eso si quieren respeto quieren ellos que ser los primeros respetar a los demás pero

Voz 8 03:28 mira he estado Chile y total del campo dando de So in prohíbe a Mora

Voz 10 03:32 vale pero obtuvo con su autoridad edición del máximo responsable en el terreno de juego que le Atrévete con él con la Guardia Vieja en fin bueno mira que los árbitro de ETA a comer aparte a comer aparte bueno

Voz 4 03:52 con suena eso de la guardia vieja a la vieja guardia de Napoleón Bonaparte dejado vuestros mensajes

Voz 2 03:59 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 11 04:15 más asistencia la Federación si el padrino moviendo los hilos y al final lo consigue para que los de la UEFA no lo tratan muy mal ahora que no tiene equipo que es el evento las costuras

Voz 4 04:44 esto va por lo de Tebas y Rubí de ayer pero yo no lo entiendo muy bien

Voz 0700 04:47 eso voy a preguntar a mediana que les especialista empezamos

Voz 4 05:01 vamos a Mendizorroza Alavés Barça las nueve y media vamos a ver cómo salen los equipos ya es rotaciones sonó en el Barça de Valverde en un partido donde también es noticia la situación del Pippo Abelardo el entrenador del Alavés ayer se filtró que no va a renovar su contrato y la cosa con la directiva está calentita dicen nuestros compañeros en Vitoria que lo mismo Abelardo a pesar de tener al equipo donde lo tiene octavo en la clasificación lo mismo no termina la temporada vamos con el equipo de La Ser flaquea Albert que Javi Fernández buenas tardes

Voz 0684 05:33 hola Gallego qué tal muy buenas saludos ya desde el doctor roza las nueve y media arranca el partido que tiene noticia para empezar el once del Barça porque no juega entre otros Leo Messi Adriá Albets qué tal muy buenas hola qué tal muy buena

Voz 12 05:43 esa es la noticia descansa de inicio el crack argentino tampoco juegan Jordi Alba Lenglen ni Artur tenemos que recordar que Rakitic se ha quedado en Barcelona por descanso veremos qué disposición táctica plantea Valverde si cuatro cuatro dos o cuatro tres tres pero en cualquier caso este va a ser el once del Barça para enfrentarse al Alavés con Ter Stegen en portería Sergi Roberto Piqué Umtiti ISM miedo en defensa Busquets Alinha ya Arturo Vidal en el centro del campo y arriba Coutinho Luis Suárez tíos manden Belén

Voz 0684 06:14 descanso para Messi ante un Alavés con que sale para jugar ante el líder y sobre todo cuéntanos la situación en la que está al Pitu Abelardo Kevin Fernández qué tal muy buenas muy mal

Voz 1179 06:23 las tardes con también novedades con tres jugadores titulares que no estén en el equipo ni Calleri por sanción tampoco Mari pan heroico lesión Abelardo apuesta por salir con una defensa de cinco hombres Pacheco bajo palos Duarte lateral izquierdo obligará al lateral diestro Rodrigo Eli Laguardia Ximo Navarro trío de centrales doble pivote para Tomás Pina Wakaso la banda izquierda para John a la diestra para Roland en punta de ataque Borja Bastón y lo que decías Gallego no ha gustado nada en la directiva la filtración de que Abelardo no va a continuar la próxima temporada el máximo accionista Josean Querejeta está muy enfadado con el entrenador se están planteando que no termine la temporada y coja el equipo de manera interina Javi Cabello por tanto vamos a ver el resultado que se hoy en Mendizorroza porque un mal resultado para el Deportivo Alavés podría provocar que Abelardo mañana ya no sea el técnico del equipo albiazul

Voz 0684 07:10 pues pendientes del futuro de Abelardo mientras tanto del Barça lo suyo ganar para dejar en jaque a la Liga así lograr los tres puntos podría sería campeón mañana este Alavés Barça arranca gallego a las nueve y media de la noche

Voz 4 07:20 descansa Messi parece lo razonable no nos engañemos la ventaja del Barça le hace prácticamente campeón de Liga la semana que viene hay un partido vital para los azulgrana la ida de las semifinales ante el Liverpool un esguince de tobillo una pequeña rotura de fibras una distensión de ligamentos y Messi no juega ese partido de ida ante el Liverpool donde te juegas no voy a decir toda la temporada porque vas a ganar la Liga de te juegas lo más importante de la temporada parece razonable que Valverde de descanso a Messi ocho y XXXVIII estos hora25 deportes en la SER

Voz 4 09:41 da para ver cómo va los partidos porque no hay goles en el Huesca Eibar Luis porque de momento ninguno de los dos es que cual está acertando empate a cero en el marcador porque tampoco hay goles en el Valladolid Girona Carlos Raúl

Voz 6 09:53 porque no acertado el Valladolid con sus dos primeros acercamientos del último den es una la mandó fuera nueve de la primera corrillos no

Voz 4 10:01 Baloncesto Euroliga como Le va Madrid en Grecia con el

Voz 7 10:03 Panathinaikos duro que estamos a punto de llegar al descanso los grupos que se han puesto por delante Panathinaikos XXXIX Real Madrid XXXVI vamos con los partidos de mañana hay un tema interesantísimo Atlético de

Voz 4 10:14 en Valencia a las siete y media de la tarde en el Metropolitano el Atlético bueno intentando cumplir en su persecución al Barça el Valencia buscando la cuarta posición de la Liga que le da acceso a la Champions antes de las novedades deportivas ya sabéis que el árbitro Alberola Rojas va a estar dos semanas sin arbitrar después de que el Comité Técnico Arbitral haya decidido que no estuvo acertado en el comportamiento que que mantuvo con Morata en el partido del Atlético de Madrid esa pequeña caricia que él hizo en la nuca y luego la amarilla y el adiós pusieron etc etc bueno pues le han sancionado iba a estar dos semanas sin pitar le han preguntado hoy a Simeone en la rueda de prensa previa al partido sobre esa sanción al árbitro

Voz 3 11:03 simio no he dicho nunca opino

Voz 18 11:06 en ningún tipo de sanción no cuando me sancionan a mí me que respetara la

Voz 3 11:10 a la gente que sanciona y cuando le toca

Voz 4 11:13 opino lo mismo nunca opino de ningún tipo de sanción y hay que respetar a la gente que toma esas decisiones claro pero cuando le metieron ocho partidos a Diego Costa hace nada ni dos semanas le preguntaron por la sanción a Simeone dijo esto yo me parece exagerada

Voz 19 11:31 a recurrirá para para trabajar en consecuencia

Voz 4 11:35 y luego nosotros creemos entonces

Voz 3 11:37 pues sí opina sí opina de las sanciones

Voz 4 11:41 la de Costa le pareció exagerada como casi todos

Voz 3 11:45 la de El árbitro bueno de esa opinan pero bueno un desliz en estos tiempos electorales lo comete cualquiera

Voz 4 11:53 en lo deportivo el Atlético de Madrid cómo afronta el partido de mañana Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes sólo opina

Voz 1576 12:00 de las exageradas en cualquier caso en lo deportivo hasta cinco cambios en el equipo de mañana para medirse al Valencia de Marcelino los dos laterales tanto Juanfran como Filipe además de Savic que es la gran novedad ha recibido el alta médica y por lo tanto va a poder suplir la ausencia de el Jorge está lesionado de José Jiménez que se fracturó el otro día en Ipurúa un dedo del pie por lo tanto va a entrar uno o por otro los dos laterales en el centro del campo Thomas le va a volver a ser titular después

Voz 4 12:26 hay que votar algo contradictoria el otro día y arriba en punta

Voz 1576 12:29 ataque vuelve después de cumplir ciclo de amonestaciones Antoine Griezmann acompañando al protagonista de esa jugada con Alberola Rojas a Álvaro Morata evidentemente puede ser campeón el Barça mañana si gana hoy pie del Atlético de Madrid aunque Simeone tiene claro que ellos hasta el último día lo van a intentar

Voz 0501 12:46 renovó todo pensando en eso porque todavía queda cinco jornadas donde tenemos la intención hasta el último suspiro de aspirar a acercarnos al primero intentamos mañana a partir de hoy obviamente llevar hasta lo último la la posibilidad de alcanzar

Voz 3 13:03 lo primero que tenemos mira en esto no se contradice Simeone

Voz 4 13:08 a última hora del de Marcelino cómo viene mañana el Metropolitano Pedro Morata ahora

Voz 1716 13:12 hola qué tal Gallego se te van cayendo hombres por el camino a Marcelino García Toral o bien por lesión como Pichichi ni como con dos vía o en las últimas horas como Denis Cheryshev también se le caen por sanción las dos cartulinas amarillas que vio Rodrigo esas son las bajas con las que no va a poder contar el Valencia por ello Marcelino ha convocado a un chaval del filial de banda izquierda sito en Valencia está pendiente lógicamente el próximo jueves del partido entre el Getafe y el Real Madrid el Valencia está a dos puntos del Getafe que es el cuarto clasificado empatado a puntos con el Sevilla que se enfrentará al Rayo la estadística es muy mala para el Valencia en los enfrentamientos con el Atlético de Madrid cuando el Atlético juega en casa en los últimos ocho años no ha perdido el Atlético de Madrid con el Valencia ya a Marcelino se le ha preguntado si el mejor rival ahora mismo para enfrentarse al Atlético puesto que el Atlético ya da la Liga por perdida prácticamente en la Champions es casi matemáticamente que está ya clasificado pero Marcelino ha suspendido ha sorprendido con esta respuesta

Voz 20 14:09 el Atlético de Madrid con Simeone que no se jueguen nada en un partido aunque sea un amistoso desde que es entrenador del Atlético Madrid esa opción

Voz 13 14:17 lo que según se juegan eso

Voz 20 14:20 campeonato mientras las matemáticas así lo de demostrase luchaba por ser campeón es el peor rival que nos podía tocar

Voz 4 14:29 vamos con otro partidazo de mañana nueve y media en el Ciudad de Valencia al Levante Betis el Levante que está en la clasificación recordemos decimoséptimo con treinta y cuatro puntos bueno tiene que estar pendiente de lo que pasa en Huesca y de lo que pasa en Valladolid por cierto ha marcado el Huesca que se adelanta uno cero ante el Eibar pero digo José Manuel Alemán que bastante tiene con lo suyo el Levante que si mañana gana da un paso importante

Voz 21 14:54 sí llevamos ya no tiene margen de error después de nueve jornadas sin conseguir una victoria con cuatro empates y cinco derrotas de forma consecutiva le dejan en la frontera con los puestos de descenso Un Paco López que recupera PAC a Postigo para el centro de la defensa pierde Rochina por lesión su sustituto en la medular va a ser Jason rememoró que abandonaría el carril derecho que sería ocupado por Coke Andújar y arriba será fijó morales y la otra plaza en ataques en la disputan Roger Martí Borja Mayoral el técnico de silla Paco López tiene la confianza del presidente de Quico Catalán de Tito el director deportivo y asegura que no siente amenazado su puesto aunque los resultados como siempre todo marcan un futuro antes después

Voz 1576 15:31 no no llegan es normal en el mundo del fútbol a los entradas le pueda cuestiona el trabajo pero desde el presidente de la dirección deportiva

Voz 20 15:39 yo noto absoluta con

Voz 4 15:41 entonces lo digo de verdad sino fue cuestionado también está su

Voz 0700 15:44 el rival el técnico del Betis Quique Setién que ha dado una rueda de prensa esta tarde France ronquido lo habrán preguntado por lo de Quique vete ya y demás no de todo de todo ha dicho ha dejado alguna frase es interesantes ahora te doy la última hora deportiva del Betis pero escuchamos lo mejor de Setién hace un par de horas

Voz 17 16:00 la gente quiere ganar lo que la gente no quiere nada más que ganar es lo único que le importa si ganas todo vale que no les gusta como ojo que quiere que juguemos de otra manera pues a lo mejor de otra manera habría que pensar pues que nos puede ir mejor nos puede ir peor yo es que no tengo ningún problema yo estoy muy tranquilo con mi conciencia con el trabajo que estamos haciendo muy tranquilo y además estoy bastante contento

Voz 0700 16:23 no gana pero está contento ha recuperado a Canales para Valencia para viajar a jugar frente al Levante se queda aquí Willian que no estaba tiempo por tanto se pierde el partido también va a Emerson en la lista y no están por sanción federal Giovani Lo Celso le toca al Betis ganar si no quiere descolgarse es noveno con cuarenta y tres

Voz 4 16:42 vamos a Huesca el Huesca legal en uno cero al Eibar es un gol para la esperanza Luis

Voz 5 16:47 efectivamente ha marcado en Riga llegó en el minuto cincuenta y tres de espuela tras un centro de caucho lo revisó el bar por si había salido la pelota en el lado de la banda por donde cursó hizo la jugada pero finalmente el colegiado medio Jiménez dio ese tanto minuto cincuenta y seis el Huesca ganó uno cero

Voz 4 17:05 al Eibar más partidos de mañana Español Celta a las ocho y media su duelo también importantísimo para el Celta recordemos está con treinta y cinco puntos sólo tres por encima de los puestos de descenso Jacobo u Z buenas tardes

Voz 0841 17:20 buenas tardes Jesús El español que busca engancharse a la lucha por Europa para no caer a zona de nadie el Celta buscados engancharse la lucha por el descenso para nos vamos gala estando en zona de nadie Rubí no va a poder seguir contando con Rosales pues podría volver a titular por claro para acompañar a Borja Iglesias Escrivá sigue sin poder contar con Brexit nunca pierde Anfal por sanción podría cambiar el dibujo del cuatro cuatro dos habitual al cuatro tres tres yo saber entrará por el marroquí Brufal en un partido que va a tener gol o gol con acento gallego Borja Iglesias versus Yago Gaspar

Voz 4 17:55 el doble pistoleros Maier el Cornellá marca el segundo gol el Huesca el equipo oscense que se está agarrando con uñas y dientes a la Primera división si consigue los tres juntos hoy adelantará al Rayo Vallecano será penúltimo aunque Radio todavía tendrá que jugar su partido de esta jornada mañana ocho y media Leganés Athletic acumuló más tranquilos sobretodo para el Leganés el Athletic todavía con alguna opción de llegar a Europa Óscar Egido llega al Athletic

Voz 1643 18:20 no por la Europa League en Leganés sin renunciar a nada como hacer de conseguir la permanencia matemática mañana si hoy pierde Valladolid ganan al Athletic Pellegrino pierde a Maker que se Merino por contrato porosa cláusula del miedo a Andrés Prieto que está lesionado mientras que Gaizka Garitano no tiene ahí by Dani García va por lesión Raúl García está sancionado y es duda para Marcos que ha entrado la lista de diecinueve en la que que hacer Garitano un dejar de mayo

Voz 3 18:43 seguimos Hora deporte en la SER

Voz 4 20:45 Especial Elecciones me he visto el domingo por la noche por lo que lo mismo me vengo y todos vamos a los directos que Vitoria dar importante para el Huesca

Voz 5 20:56 Luis Ike golazo el que ha marcado el segundo gol del partido en el cincuenta y siete el Huesca toma una clara ventaja para agarrarse a esos tres puntos que le pueden dar un poquito más de vida en la clasificación de momento en el sesenta Huesca dos Éibar cero

Voz 4 21:13 generalmente ahora mismo el colista de la Primera División es el Rayo Vallecano y sin goles todavía en el Valladolid Girona Carlos Raúl

Voz 6 21:21 sí porque el resultado del Huesca desde luego obliga más al Valladolid pero de momento no logra acercarse a la portería el casi domina tiene la posesión pero no hay pases interiores no ahí sí que hemos grietas por donde puedan dar en una defensa bastante acumulación de hombres por parte desde aquí se vio minutos en la primera mitad igualada al Valladolid el cero en Zorrilla

Voz 4 21:44 seguirá estamos con el baloncesto de la Euroliga que tenemos al Real Madrid jugando en Grecia pero antes vamos a reseñar que mañana

Voz 0700 21:50 aparte de Liga en España hay

Voz 4 21:53 partidos importantes por ejemplo en la Premier un partido que puede ser decisivo de cara al título

Voz 25 21:57 si el Manchester United Manchester City el conjunto de Guardiola busca el liderato ahora mismo es segundo con un partido menos por detrás del Liverpool ha confirmado Guardiola que no puede jugar Kevin De Bruyne por lesión mañana también se juega el Wolves Arsenal y ahora mismo se están jugando dos partidos en la Premier en el minuto siete Tottenhan cero Brighton cero el Watford cero Souza Anton uno estos dos partidos de hoy

Voz 26 22:18 los doce mañana completan las primeras treinta y cinco jornadas

Voz 4 22:21 Euroliga de baloncesto cuartos de final está jugando el Real Madrid su tercer partido del playoff en Grecia con el Panathinaikos como está duró

Voz 27 22:29 hemos llegado al descanso con la victoria del conjunto local los de Laso que han empezado a miembros han dejado en el segundo cuarto la ventaja con la que han comenzado de hasta ocho puntos así que descanse en el OAKA

Voz 4 22:38 Panathinaikos cuatro uno Real Madrid tres seis Rudy el mejor en números lo oyes quién los locales el que destaca gana el Panathinaikos dos uno el playoff y habría cuarto partido allí en Grecia mañana en Vitoria tercer partido playoff Baskonia CSKA después de haber ganado el segundo mañana a Vitoria tiene que ser tremendo para intentar llevarse la segunda victoria Lecuona buenas tardes

Voz 0889 23:03 qué tal Gallego muy buenas tardes a las ocho y media aterrizaba el CSKA en el aeropuerto de Foronda la serie iba uno a uno y Baskonia lo tiene en su mano pero tiene la baja de Granger y la duda David Loza con una elongación en el aductor por lo tanto saltará a la cancha mermado veremos si puede jugar y en caso de hacerlo si lo hace al cien por cien o con algunas condiciones condicionantes lleva dos días sin entrenar con sus compañeros el noventa por ciento de los centrada ya están vendidas a pesar de la Semana Santa la Pascua la festividad de San Prudencio que enlaza con el uno de mayo vamos que hay mucha gente fuera de Vitoria

Voz 4 23:37 hoy y mañana en el Palau Barça es el Barça hizo la humorada Xavi Saisó de ganar el segundo partido en Turquía mañana lo tiene que refrendar con la segunda victoria buenas tardes

Voz 28 23:48 hola buenas tardes Gallego pues ir el vestuario del Barça consideran clave el partido de mañana pagar al volver a una final four cinco años después el Barça sin lesionados quiere ganar para poner contra las cuerdas al Efes aunque saben que los turcos vendrán a por todas Pesci dice que no hay que pensar en el futuro no hizo presidió hoy día de San Jordi su

Voz 4 24:07 vivo acabaría bien lo tiene claro

Voz 29 24:13 mucho su futuro sabemos que todo el mundo esa mente nuestros aficionados tienen mucho de ilusiones esto es normal pero situación entre nosotros y en equipo es Samos

Voz 3 24:28 muy tranquilo no eso damos esos partidos

Voz 4 24:31 NBA Javier Blanco buenas también gallego muy digamos han algo de uno de los fenómenos de esta temporada Janis and

Voz 26 24:39 eso ocurre pues hay que decir es que su equipo lo Migoya Bucks pusieron el cuatro cero contra los Pistons digo pues en plan extraterrestre cuarenta puntos y nueve rebotes pero sobretodo

Voz 3 24:51 dejando la sensación de que a nivel físico

Voz 26 24:54 puede que no haya ningún jugador en la imparable inhalada capaz de pararle cuando enfila hacia canasta es que es que bueno anoche por ejemplo intentaron padre con faltas pero es que ni faltas especialista en conseguir los tiros adicionales y no hubo forma de de pararle veinte veces tiró desde la línea de de tiros libres lo más increíble esos cuarenta puntos Gallego es que además lo hizo en sólo treinta y dos minutos de juego Im nadie nadie en la historia de de las eliminatorias de los playoffs de la NBA había logrado meter tantos puntos en tan pocos minutos saque una auténtica desde ahí vamos a ver si puede ser el año de Milwaukee que se va a medir a los Celtics en las semifinales de conferencia un duelo muy bonito entre los dos mil guión ya han eliminado a sus equipos con sus series con un cuatro cero por cierto Pau Gasol no jugó es algo que no se sabe si va a jugar en lo que queda de playoff anoche tiene problemas en el tobillo esta noche también ganaron los Jazz a los Rockets evitaron la clasificación de Houston gran partido Ricky Rubio con dieciocho puntos y once asistencias

Voz 4 25:49 esta noche tenemos cuatro partidos a la UE

Voz 26 25:51 Orlando Toronto tres uno para los Raptors que pueden sellar su pase a las dos Brooklyn Philadelphia tres uno para los Sixers que también pueden ser clasificación a las tres y media San Antonio Denver empate a dos en la serie a las cuatro y media Oklahoma Portland tres uno para los Blazers que si ganan igual que Raptors y sets estarán en las semifinales de compre

Voz 4 26:07 gracias Javi en el Conde de Godó Miguel Ángel Zubiarrain los titulares de la jornada cuáles son Olaf

Voz 0841 26:12 en homenaje a lo primero después visto oyentes veré jugamos y Kun mañana Ferrer Nadal Verdasco damos Carreño

Voz 4 26:21 muchos partidos esta semana cerramos el programa con Kate de elefante

Voz 3 26:39 este tema indultó es uno de su nuevo disco social Cube buscando es uno de los mejores discos de este dos mil diecinueve en Huesca dos Éibar cero vaya

Voz 4 26:58 lid cero Girona cero y a las nueve y media ya sabéis juega el Barça en Vitoria un titular más del día Toni uno que me recuerda José Palacio una cosa el Rayo en SER Deportivos hemos hablado con David Cobeño director deportivo y nos ha contado que van a intentar que el Madrid libere de la clausura del miedo a Raúl de Tomás para que el delantero pueda jugar este domingo en el derbi Rayo Vallecano Real Madrid aquí lo dejamos sigue Hora Veinticinco con Ángels Barceló lo mejor del debate electoral aquí en la SER no