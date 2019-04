El día que España no se lo pensó dos veces

Voz 1

00:00

hoy en día meterse con Estados Unidos no parece una buena idea a menos que tengas ganas de ver tu país reducido a escombros pero tal día como hoy con veinticuatro de abril de mil ochocientos noventa y ocho a España le pareció una buena idea declarar la guerra al Tío Sam no para ser exactos le pareció la única idea disponible por aquel entonces España aún podía llamarse asimismo un imperio porque aún tenía una posesión tan importante como Cuba en el Atlántico las islas Filipinas en el Pacífico los cubanos llevaban bastante tiempo luchando para conseguir la independencia de su isla libros yanquis tenían como siempre un interés económico en el tema la lucha entre los independentistas y los españoles están afectando gravemente el comercio de azúcar que Estados Unidos tenía con sus vecinos del sur además la opinión pública americana llevaba tiempo recibiendo crónicas horripilantes de los excesos de los españoles en la isla con el consiguiente clamor popular por una intervención armada si me imagino que todo esto os estarán sonando de episodios recientes de la política contemporánea las exigencias de los americanos hacia los españoles cada vez fueron en aumento hasta llegar a un punto de que eran imposibles de asumir sin una crisis nacional sin precedentes porque España hacía tiempo que había pasado de ser un imperio de segunda pero gran parte de la opinión pública o no lo sabía o no lo quería saber así que el veinticuatro de abril España sería obligada a declarar una guerra que no quería que siendo realistas era imposible que ganara de hecho el doce de agosto ya se había acabado y España no sólo vía perdió Cuba sino que también había perdido Filipinas pese a que los americanos en teoría luchaban por la independencia de los cubanos lo cierto es que les quedó una libertad digamos que algo vigilada así que por mucho que el matón de la clase busque pelea sientas que si no lo haces vas a perder tu honor piensa que peor es perder todos sus dientes